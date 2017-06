Carta abierta de Al Jazeera

"Los intentos de acallarnos atentan contra el periodismo independiente"

Al Jazeera

La red de medios de Doha responde a la maniobra del bloque liderado por Arabia Saudita para destruir su funcionamiento como cadena internacional de noticias.



La cadena Al Jazeera en ingls se ve en ms de 130 pases del mundo. [Reuters]



La cadena Al Jazeera* en rabe naci hace ms de dos dcadas con una misin simple: proveer informacin fidedigna a travs del mundo rabe. Diez aos despus, en 2006, comenz a funcionar Al Jazeera en ingls con la misma misin: proveer informacin veraz, equitativa e imparcial a travs del mundo.

Cuando surgi Al Jazeera en rabe, en 1996, fue algo excepcional en el mundo rabe. La mayor parte de los medios de esa regin eran estatales y repetan sin cuestionamientos las posturas de los diferentes regmenes. Al Jazeera era diferente, una voz autnticamente independiente, con la misin de escuchar y reportar las historias de personas que no tenan voz en los medios tradicionales; cubrir eventos de manera equitativa y honesta; y cuestionar el poder.

Al Jazeera en rabe rpidamente tuvo una enorme y leal audiencia en toda la regin. Provemos informacin que devino crucial para millones de personas, que deseaban saber lo que verdaderamente suceda a su alrededor.

Al Jazeera en rabe sigue siendo el canal de noticias con ms espectadores en el mundo rabe a lo largo de la historia. Tenemos ms espectadores que todos los canales rivales combinados.

Al Jazeera en ingls se difunde en ms de 130 pases del mundo, y lo ven decenas de millones de personas que respetan nuestro periodismo.

Las audiencias del mundo son leales a Al Jazeera debido a nuestro continuo compromiso con el periodismo; nuestra dedicacin a cubrir las noticias con imparcialidad; y nuestra determinacin a relatar historias sin segundas intenciones y con total honestidad.

En Al Jazeera creemos en nuestra misin: La gente tiene el derecho de estar informada. Tiene el derecho de recibir noticias que no estn controladas por el relato oficial de los gobiernos.

La gente tiene el derecho de saber qu sucede en el mundo. Igualmente, la gente tiene el derecho a tener una voz. Y el derecho a que sus historias sean contadas cuando ellos necesiten ser escuchados.

La libertad de expresin y la libertad para los periodistas de poder cumplir con sus responsabilidades quizs sean una norma aceptada en muchas partes del mundo, pero es un derecho que frecuentemente ha sufrido embates por razones polticas en algunas partes del mundo rabe.

El derecho a ser informado con informacin veraz es una de las columnas que sostienen una sociedad sana.

La voz de los que no tienen voz

A travs de nuestra larga historia, nos hemos mantenido firmes en nuestro compromiso de narrar historias, de hacer un periodismo equilibrado, y de buscar y reportar noticias. Hemos dado una voz a los que no tienen voz. Hemos sacado a la luz a personas y situaciones que de otra manera hubieran quedado en la oscuridad. Y lo hemos hecho con responsabilidad y seriedad.

Periodistas de todas partes del mundo se han unido a Al Jazeera porque creen en la misin del buen periodismo y en la responsabilidad que este conlleva. A diario reportamos noticias del mundo rabe, de frica, Asia, Europa y de las Amricas.

Tenemos ms de tres mil empleados, que conforman un equipo que se destaca en el mundo por su talento y diversidad. Y gracias a ellos, Al Jazeera es lo que es hoy.

Tenemos agencias en ms de 70 lugares alrededor del globo, incluyendo nuestra oficina central en Doha y centros de transmisin en Londres y Washington, con periodistas cuya valenta y tica laboral son inquebrantables. Reportan honestamente y desde el sitio de los eventos. Llevan a cabo su trabajo con pasin y responsabilidad. Su compromiso para escuchar las voces de las personas involucradas en los sucesos est a la vista de todos.

Nuestro equipo es nuestra estructura. Es la garanta de que nuestro periodismo sea excelente, imparcial e ntegro.

Nuestros millones de espectadores representan el testimonio de la calidad de nuestro trabajo. Cada minuto de cada da, en decenas de pases, en cada plataforma de distribucin, millones de personas eligen Al Jazeera como su fuente de informacin.

Si no tuviramos integridad, si no furamos confiables, nuestra audiencia es lo suficientemente inteligente como para no escucharnos. Durante ms de veinte aos ellos nos han sido leales, y nosotros les hemos respondido con la misma lealtad, proveyendo la informacin que demandaban.

Se nos ha acusado de ser parciales, de catalizar la Primavera rabe, de tener una agenda poltica y de favorecer a un grupo. Negamos todas esas acusaciones y nuestra cobertura es la prueba de nuestra integridad.

Todos nuestros reportajes estn en internet y en televisin para que cualquiera lo pueda ver y analizar. Reportar sobre sucesos, como la Primavera rabe, no significa que hayamos creado esos sucesos. Y acorde con el papel que debe cumplir el buen periodismo, no hemos tomado partido por nadie, solo hemos hecho un llamado para que los poderosos respondan por sus actos.

Tratan de amordazar a Al Jazeera

Nos acusaron de parcialidad porque Al Jazeera en rabe fue el primer canal de televisin rabe en invitar a polticos y comentaristas israeles. Pero lo que hicimos fue garantizar que se escucharan y se cuestionaran todas las voces relevantes en pos de un buen periodismo.

Nos acusaron de extremistas cuando entrevistamos a miembros del Talibn, pero hicimos las preguntas incisivas y nos aseguramos de cuestionar a todos los protagonistas de la historia.

Defendemos la libertad de expresin y creemos que la gente tiene el derecho de saber. No tomamos partido. No somos el mensajero o el vocero de nadie, ni nunca lo fuimos.

Al Jazeera como toda red de medios con credibilidad ha sido cuestionada a lo largo de su historia. Nos han criticado porque nuestro periodismo muestra lo que realmente sucede, y a veces los gobiernos, las corporaciones o los individuos no quieren que sus acciones sean expuestas.

Nuestras oficinas fueron clausuradas en el pasado por ciertos pases que no quieren que la verdad sea conocida. Ms recientemente por Arabia Saudita, Bahrin, Emiratos rabes Unidos y Egipto.

Las seales de televisin satelital y de internet que transmiten nuestros canales han sido bloqueadas por gobiernos que no quieren que sus pueblos vean nuestras noticias.

Los empleados de Al Jazeera han sido amenazados, encarcelados y asesinados por cumplir con su deber como periodistas. A nuestros colegas en Irak, Siria y otros pases hacer su trabajo les ha costado la vida.

Tambin hemos reportado sobre temas crticos y hasta bochornosos referidos a Qatar, incluyendo las quejas de trabajadores en sitios de construccin y acusaciones de violaciones de derechos.

Hemos publicado noticias que han generado ataques de Bahrin, Emiratos rabes Unidos y Arabia Saudita porque mostramos lo que realmente estaba sucediendo.

Egipto no solo ha atacado las noticias de Al Jazeera, sino que ha llegado al escandaloso extremo de encarcelar y condenar a nuestros colegas, cuyo nico crimen fue su compromiso con la excelencia periodstica.

Pases como Arabia Saudita, Bahrin, Egipto y Emiratos rabes Unidos pueden silenciar a sus propios medios y a su propio pueblo, pero no les alcanza, tambin quieren silenciar a Al Jazeera porque nuestros canales son mirados por mucha gente en el mundo rabe.

Periodismo veraz

A pesar de la presin que se est ejerciendo contra Al Jazeera en todos estos pases, y sus llamados para acallarnos, hemos reportado los sucesos de la regin de manera equilibrada e imparcial, y continuaremos hacindolo.

Somos una red de medios que existe con el fin de reportar para la gente; escuchar los relatos de seres humanos de todas partes del mundo; y garantizar que nuestra informacin resista el escrutinio en cualquier pas y de cualquiera que nos mire o lea nuestras noticias.

Los intentos de acallar a Al Jazeera son intentos de silenciar el periodismo independiente en la regin, y atentan contra la libertad de todas las personas para ser escuchadas y acceder a la informacin. Esto no puede ser permitido.

Estamos profundamente orgullosos de nuestro periodismo. Respetamos y agradecemos a todas las personas sobre las cuales hemos reportado, y a todas las personas que tienen acceso a nuestra informacin.

Seguimos firmes en el cumplimiento de nuestra responsabilidad de proveer informacin veraz y difundir la voz de los protagonistas de nuestros reportajes.

Nuestra decisin de continuar con la tarea es inquebrantable, y seguiremos reportando las noticias del mundo desde Kabul hasta Caracas, y desde Mosul hasta Sdney.

Continuaremos haciendo nuestro trabajo con honestidad. Continuaremos buscando la verdad con valenta. Y continuaremos respetando el derecho de la gente a ser escuchada.



* En castellano, tambin se escribe Al Yazira (por su pronunciacin). En rabe aljazeera significa "pennsula"; el nombre de la red de medios hace alusin a la pennsula de Arabia (N. de la T.).

Fuente: http://www.aljazeera.com/news/2017/06/open-letter-al-jazeera-170626125049180.html