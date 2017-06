Cuando Silicon Valley llegue a Cuba

Hace aos Julio decidi armarse un cacharrito. Esto es: comprar un monitor aqu, la torre por all, el teclado en no s dnde as hasta tener la computadora completa. De la misma manera que ha renovado cada parte, con el tiempo tambin cambi el sistema operativo, desde aquel sencillo Windows XP, hasta hoy, cuando su mquina funciona con Windows 10.

A Julio nunca le ha preocupado el detalle de que est usando programas crackeados. Claro, sabe que en cualquier lugar del mundo eso sera ilegal, pero aqu es lo ms comn. Adems, aunque quisiera, el bloqueo impide pagar lo que se debe.

Si bien ahora el dilogo entre Cuba y Estados Unidos toma un rumbo incierto, el derecho de autor en materia de informtica y tecnologas constituye uno de los temas que engrosan la agenda bilateral.

Como parte de este escenario, una de las ideas quizs ms generalizadas prev un vendaval de demandas contra todos los usuarios comunes e instituciones que utilicen software propietario sin haberlo comprado.

En cambio, Jorge Luis Batista (alias pb), organizador de la Conferencia Internacional de Tecnologas Libres CubaConf, descarta esta perspectiva tremendista. Esa ola no va a ocurrir; eso es un mito, afirma. Los beneficios el por dnde le entra el agua al coco pueden darse de diferentes maneras. Por ejemplo, convenios al estilo Google-Kcho MOR, pero en mayor escala, tal vez ms parecidos a la colaboracin entre Cisco y la UCI.

No van a venir a cobrar, sino a regalar comenta pb. Como que un da llegue Microsoft y permita que toda la Universidad de La Habana utilice Windows. O sea, en el mundo de la tecnologa no conviene crear escaseces, al contrario, necesitan que t uses para generar capital ms adelante.

Y ms adelante significa millones de usuarios conectados, ojo que debutan como pblico meta para publicidad y ofertas comerciales. La informacin acerca de lo que ms consumimos, nuestros gustos, intereses, comportamientos vale dinero. De hecho, Facebook, Twitter y otras grandes compaas se dedican a utilizar y vender esos datos.

Aun as, en una situacin normal, las llaves, licencias y actualizaciones estara en nuestra lista de compra, porque son servicios. Por otro lado, las instituciones s tendran que pagar licencias de uso. O cambiar a software libre, como los tribunales de Las Tunas, que desde 2015 emplean Ubuntu, una plataforma de cdigo abierto. Lo hicimos porque somos los tribunales, no podemos incumplir las leyes de propiedad intelectual, aleg David Alejandro Rivas, administrador de redes de la institucin.

Salvo algunas otras entidades como la Aduana, la inmensa mayora de los espacios oficiales emplean software propietario. En las universidades cubanas, incluyendo aquellas que forman a los informticos, se ensea Windows, al igual que en los Joven Club.

Migrar a software libre implica que todos los servicios pblicos operen sobre estas plataformas, explica Jorge Luis Batista. En muchos pases las administraciones pblicas estn migrando, porque, como funcionan a partir de los impuestos, los contribuyentes no quieren que su dinero sea para enriquecer ms a Bill Gates. Este proceso puede ser costoso seala pb, pero menos que pagar una licencia todos los aos.

No obstante, un apagn nacional de Windows resulta poco probable. La gente no tiene una necesidad autntica de usar software libre opina el organizador de CubaConf. A la vez que t lo impongas, en ese momento deja de ser libre.

Empezar por casa

Hasta ahora hemos convivido en un ambiente de derecho moral, donde el bloqueo obliga a acceder por la izquierda a la tecnologa. Luego, el gran desafo est en transitar hacia formas de consumo acordes con reglas comerciales y de propiedad intelectual, valora Yarina Amoroso, presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Informtico.

La legislacin al respecto ya tiene unos cuantos aos: la Ley de Derecho de Autor (1977), y la Resolucin Conjunta No.1 del Ministerio de Cultura y el entonces Ministerio de la Industria Sideromecnica, que establece el Reglamento para la proteccin de los programas de computacin y bases de datos (1999).

El Artculo 9 de la Resolucin expresa que se reconocen por igual los derechos morales de los programadores que hayan creado su obra de forma independiente, por encargo, o en el marco de un empleo. Esta clusula recuerda que existe un potencial sumergido, una cantidad indefinible de desarrolladores que trabajan informalmente para empresarios extranjeros.

Hay quienes se aprovechan de los bajos salarios, y pagan lo mnimo, aplicando las mismas reglas de la manufactura argumenta Jorge Luis Batista. El que est encerrado en un cuarto programando para un norteamericano, es un maquilero, igual que si hiciera tenis Adidas; exactamente lo mismo. Y la idea es tener cosas propias, porque es lo que fomenta desarrollo. Aqu la necesidad econmica nos pasa factura, otra vez.

Parece un hecho consumado que esa fuerza profesional sera el principal aporte de Cuba en una relacin con Estados Unidos. Amoroso destaca que podran surgir vnculos de compensacin y nuevos negocios donde ambas partes se beneficien; por ejemplo, las soluciones nacionales a los mismos softwares propietarios.

Adems el pas se ubica en el eje de diversas redes de circulacin de informacin. Cuba siempre ha tenido ese privilegio, esa atencin social global. Entonces, cuando articulamos un grupo de escenarios/mercados en el mundo, somos importantes, como centro productor y gestor de datos, agrega Fidel Alejandro Rodrguez, profesor de la Facultad de Comunicacin de la Universidad de La Habana.

En mayo pasado funcionarios del Ministerio de Comunicaciones anunciaron que el marco regulatorio de la actividad se encuentra en plena actualizacin, a tono con el contexto mundial. Este proceso legislativo transcurre sin ms informacin pblica, pero se supone que el paquete de normas incluya lo concerniente al derecho de autor.

De cualquier modo, una posible apertura (de Internet, de relaciones con Estados Unidos y otros pases) supone mayores oportunidades. No se trata de compaas viniendo a comernos subraya pb. Van a abrirse un montn de espacios donde insertarnos, y vamos a tener muchas ms posibilidades de competir con lo que tenemos.

Fuente: http://progresosemanal.us/20170626/cuando-silicon-valley-llegue-cuba/