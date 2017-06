Traducciones, traiciones y solo andata

En su famoso libro Decir casi lo mismo. Experiencias de traduccin (Lumen, 2008), Umberto Eco exige a quien quiera teorizar sobre el hecho de la traduccin tres experiencias previas: haber revisado traducciones ajenas, ser un autor traducido y haber sido traductor o colaborador de la versin de un libro propio en otra lengua. Casi nada.

No reno yo ninguna de las tres exigencias. Aun as, quisiera llamar la atencin sobre la versin espaola de la obra completa en poesa del magnfico e imprescindible poeta italiano Erri de Luca, traducida por Fernando Valverde, que nos ofrece Seix Barral bajo el ttulo Solo ida. Poesa completa.

Desoyendo la advertencia de Paco de Luca, si no tienes soniquete, para qu te metes?, me he visto obligado a escribir estas notas, en primer lugar, por amor a la obra de De Luca. Un autor que lemos con placer y admiracin muchos poetas espaoles. No solo los que podramos considerar adscritos a la corriente de la Conciencia Crtica, sino todos aquellos amantes de la poesa con races. En segundo lugar, por la rabia de ver cmo un claro hueco editorial ha sido llenado por una traduccin a veces inexplicable que podra mermar el placer de la lectura de alguno de sus mejores poemas.

Nada ms complejo que la traduccin de poesa. Partimos de esa premisa. Por tanto, nada ms controvertido que la traduccin de poesa. Sin embargo, puede haber trabajos de traduccin controvertidos porque las opciones tomadas gusten ms o menos a los que las enjuician. Ms frecuentemente puede haber soluciones concretas dadas a poemas difciles que puedan ser ms o menos afortunadas en el conjunto de una obra traducida con dignidad. En cualquier caso, se supone la honestidad del traductor que ha sopesado todas las alternativas y ha elegido la que le parece mejor. En todo caso, se presupone una preparacin previa, un trabajo arduo de contraste de las distintas opciones e, incluso, la opcin de trabajar directamente con el autor tal como deberan facilitar las editoriales.

En este caso nos encontramos ejemplos de lo que parece ser una traduccin apresurada, donde hay una traduccin ms o menos cabal en los tramos ms directos, se podra decir que ms fciles, de la poesa de Luca, a la vez que una traduccin demasiado libre, e incluso inventada, de los tramos ms oscuros y, por tanto ms difciles. Es posible sospechar que no haya habido una serena reflexin entre fidelidad e interpretacin, entre ritmo y contenido, entre forma y mensaje. Y sobre todo entre los significados de un determinado verso y el conjunto de la obra. No parece haber un discernimiento de las palabras en espaol ms adecuadas, ni una consideracin sobre la evocacin de las mismas en un lector actual. No sabemos los plazos a los que el traductor fue sometido, ni las condiciones contractuales de su trabajo, pero la responsabilidad de la traduccin del gran Erri de Luca hubiera merecido un poco ms de esfuerzo.

Por ejemplo, los bellsimos poemas a modo de coro que se entremezclan con el largo canto de los inmigrantes que conforman la primera parte del libro Solo Andata y que son una cumbre de la poesa de De Luca, estn salpicados de traducciones arbitrarias. En uno de los fragmentos ms reproducidos, en la pgina 122, se traduce raddoppio a ogni casa di scacchiera como el doble en cada centro de expulsin cuando por un lado la palabra raddoppio tiene la connotacin de la accin de desdoblarse, de duplicarse, de una multitud que se multiplica an ms y que para nada es estticamente el doble de nada, y por otro lado la traduccin literal de casilla del tablero en el sentido de escaque o unidad del tablero hubiera sido, probablemente, ms afortunada. Por ejemplo, Somos los innumerables, desdoble en cada celda del tablero. En la pgina 90, el bellsimo contraste entre el cielo que gua la navegacin de los inmigrantes, pero tambin su esperanza y la tierra de llegada donde, desde nuestro punto de vista, hay contrastes de belleza y fealdad, de amor y destruccin que podran ser representados por un camino con subidas y bajadas, est originalmente escrito como Il cielo dritto, un cammino segnato, / pi breve della terra saliscendi donde la ltima parte ha sido traducida, inexplicablemente, como ms breve que el vaivn de la vida, ahorrando al lector la interpretacin de la metfora en un perfecto spoiler.

Otros ejemplos. No hace falta ser un experto biblista para saber que Job se rasc la sarna con un fragmento de una vasija (coccio en italiano), que sin ms explicacin conduce en la pgina 90 a El amor es un pedazo santo e inmundo / con el cual Job se rasca la sarna. En la pgina 180, en el poema propuesta de cambio, en la pgina 257, cuando, aparte de la inconsistencia de escribir las palabras derivadas del italiano innaturare unas veces con cursiva, otras entre comillas y otras en el texto normal, se traduce hueso sacro por hueso sagrado, perdiendo toda referencia a ese hueso concreto en el que acaba la columna vertebral y que es la ltima reminiscencia en los seres humanos de la cola que portaron nuestros antepasados animales en la evolucin y haciendo perder el sentido del poema. Igualmente, la traduccin de vocabolario por vocabulario en vez de diccionario en la pgina 419 hace perder el sentido del poema, puesto que la eleccin del diccionario como libro es el eje sobre el que gira el homenaje a la lengua, a la inculturacin y a la libertad de expresin del preso protagonista.

Estos pocos ejemplos, de los numerosos casos similares, no deben desalentarnos a leer a un poeta que ha sabido cantar como nadie los conflictos de la globalizacin y, en especial, las migraciones a travs del Mediterrneo. Ojal veamos pronto una segunda edicin, con una traduccin ms rigurosa, menos apresurada.



