La democracia ha ganado con el Brexit

The Current Moment

Las recientes elecciones del Reino Unido han resultado ser una autentica irona. El avance del Partido Laborista demuestra lo equivocado que estaban los polticos de la izquierda britnica desde el referndum sobre la UE del ao pasado.La mayor parte de la izquierda britnica estaba horrorizada por el voto del Brexit de la UE. Lo percibieron como una victoria del UKIP, la derecha tory y el racismo.Los habituales comentaristas de izquierda declaraban no reconocer su propio pas y compararon, abiertamente, la atmsfera que se viva con el ascenso de los nazis en Alemania a principios de 1930.En su momento sealamos que esta reaccin era absurda y era una excusa para justificar el fracaso de una izquierda que no representaba los intereses de la clase trabajadora. La derecha euroescptica no es nada parecido a los nazis, y en cualquier caso, no tena nada que ofrecer polticamente.Efectivamente la derecha Tory y el UKIP explosion inmediatamente despus de la consulta. Un ao despus de las elecciones generales se ha producido un gobierno debilitado, despojado de su mayora absoluta y el resurgimiento del Partido Laborista con un lder de izquierda. El UKIP ha desaparecido electoralmente, mientras han sido elegidos un rcord de 52 diputados provenientes de minoras tnicas, incluido un aumento de parlamentarios musulmanes de ocho a 13. El nuevo Parlamento tambin tiene un rcord de 45 diputados LGBT.En realidad, el momento posterior al referndum se parece en algo a la Alemania de Weimar y, tal como esperbamos el Brexit ha tenido efectos positivos para la democracia en Gran Bretaa.El verano pasado argumentamos que el referndum expres un revelador voto de protesta contra el vaco poltico que se haba abierto entre la clase gobernante y la ciudadana. Este vaco siempre se produce cuando los polticos dejan de representar los intereses de la gente comn. Es un vaco que se materializa sobre todo en la distante e irresponsable forma del gobierno de la Unin Europea. El resultado del shock producido por el Brexit ha sido que el vaco ya no puede ser ignorado, y ha tenido que ser abordado por los polticos.Cuando los dos grandes partidos volvieron a las urnas este ao, se haban realineado significativamente sus prioridades. El debate se centr en otros temas. Ambas partes han buscado en el pasado la inspiracin.El Partido Conservador se atrincher slidamente en el mantra de las finanzas pero cambi de tono intilmente - aorando la nacin conservadora de la posguerra.El Partido Laborista de Corbyn sepult, finalmente, la poltica fiscal de Blair y volvi al viejo laboralismo, prometiendo impuestos ms altos a los poderosos para financiar un mayor gasto en servicios pblicos.En este competencia de plataformas polticas anticuadas, el Partido Laborista conquist una posicin ms fuerte. El electorado mostr una vez ms que nada poda darse por sentado polticamente. A pesar que el Brexit sigue siendo popular, el electorado neg a la primer ministro, Teresa May, la esperada mayora absoluta y, en cambio fortaleci al Partido Laborista.En Escocia, el electorado dej con sangre en la nariz al dominante Partido Nacional Escocs (SNP) aumentando significativamente los votos de los partidos unionistas. Aunque muchos escoceses votaron contra el Brexit, por un apego fantico a la UE, ahora anhelan un segundo referndum sobre la independencia porque temen la ruptura con el Reino Unido. La recuperacin de los conservadores en Escocia refleja sus credenciales unionistas y una posicin firme contra los separatistas. Una vez ms, contrariamente a las predicciones, las consecuencias de la consulta, ha fortalecido la unin con Escocia.Por tanto, un balance apropiado de los efectos de la votacin del Brexit es que no hay cabida para un triunfo de la extrema derecha. Ms bien las consecuencias son la muerte de la austeridad como poltica de gobierno, el fortalecimiento de la influencia del Parlamento y de los unionistas escoceses. Con el Brexit del ao pasado la democracia ha ganado, de todas las formas polticas.El fuerte aumento de la participacin en las recientes elecciones, sobre todo con una generacin que apuesta por un nuevo laborismo, nos habla del retorno de la poltica despus del largo invierno de una tecnocracia despolitizada. El electorado ha demostrado que debe seriamente tomrsele en cuenta y una lite poltica sobresaltada se ha visto obligada a tratar de volver a conectar con los votantes.Traduccin Emilio PizocaroTomado de https://socialismo21.net/bloqu e-historico-crisis-organica-y- revolucion-pasiva/