Esta comunidad ancestral est asentada en el Can del Ro Cauca, rea de influencia de HidroItuango

Nutabes reconocidos como comunidad indgena en corazn de proyecto hidroelctrico

La Resolucin 0071 del Ministerio del Interior del 19 de mayo de 2017, que conoci en exclusiva Claves 21, reconoci a la comunidad de Orobajo del Pueblo Nutabe, en el departamento de Antioquia, y la inscribi en el registro de comunidades indgenas. (ver PDF 1)

La resolucin reconoci 57 familias con unidades familiares en las veredas Orobajo, La Loma, La Aurora, y La Meseta, en el municipio de Sabanalarga; en las veredas Llann Caanoa, Guayabal y La Bastilla, en el municipio de Peque; y en las veredas El Tinto, La Florida, La Honda y La Hundida en Ituango en el departamento de Antioquia.

Edelider Zapata Valle, Gobernador del Cabildo Nutabe de Orobajo, recibi con alegra la noticia. Zapata tiene 42 aos y vive en el municipio de Ituango (Antioquia), rea del proyecto hidroelctrico.

Siempre hemos estado organizados. Conservar nuestros usos y costumbres es lo ms importante para que no desaparezcan. Nuestros abuelos estaban en el Can del Ro Cauca pero tuvieron que salir a causa del conflicto armado, aade Zapata.

En esa zona, describe los Nutabes sufrieron persecucin. Ellos han sido vctimas de varias masacres incluida la Masacre de 0robajo de 1998, en la cual Don Virgilio Sucerquia, fue masacrado junto a otras personas por paramilitares.

As recuerda el hecho Isabel Zuleta sociloga del Movimiento Ros Vivos: http://soundcloud.com/user-812930324/isabel-zuleta-habla-de-masacre-en-orobajo

Dos de las consecuencias del ataque contra esta comunidad indgena fueron sido, el desplazamiento forzado desde Orobajo, en el municipio de Sabanalarga a otros municipios de Antioquia y el silenciamiento de otros lderes que temen hablar.

No obstante las dificultades para mantenerse unidos y la supuesta extincin de este pueblo y de una inicial negativa por parte del Ministerio del Interior a reconocerlos, ellos sobreviven.

Para el antroplogo, Jorge David Higuita, asesor del Cabildo Indgena Nutabe de Orobajo y experto en esta comunidad, es fcil rastrear su existencia en el Can del Ro Cauca. Los espaoles researon su presencia y se refirieron a ellos como un pueblo numeroso, organizados en cacicazgos en el can del ro de donde extraan oro y sembraban algodn, entre otros productos.

Este registro, explica Higuita, los convierte en la comunidad indgena nmero 103 de Colombia.

Para el Ministerio del Interior, esta comunidad ha vivido un proceso de recuperacin de su identidad tnica que satisface el criterio de auto reconocimiento y cumple con los mnimos exigidos como comunidad indgena indica la resolucin ministerial.

Este pueblo, agrega la resolucin, rene los cuatro aspectos para su definicin como comunidad indgena: 1) ascendencia amerindia 2) conciencia de identidad 3) cultura representada en valores y 4) formas de gobierno, gestin y control social, expresados en sistemas normativos propios y distincin respecto de otras comunidades.

A travs de las tradiciones orales este colectivo se ha autodenominado como caoneros y montaeros, caoneros por estar en el can del ro y montaeros, por la montaa, describe el Ministerio.

Actualmente, los rasgos caractersticos de los Nutabes, explica a Higuita, estn relacionados con la prctica ancestral del barequeo, minera artesanal, heredada desde antes de la Conquista.

Adicionalmente, se destacan por estar siempre cerca del ro, su hbitat principal, y practicar la pesca, cultivar maz, frijol; adems, por sus relaciones de compadrazgo, institucin y vnculo entre individuos, parejas, seala el experto.

Tensin por proyecto hidroelctrico

An antes de ser oficialmente reconocidos como comunidad indgena, los Nutabes han solicitado la proteccin de los recursos naturales, del rea donde han habitado desde siempre.

El can del Ro Cauca donde se ubica HidroItuango ha sido parte del territorio ancestral de esta comunidad. La zona donde tradicionalmente han habitado los Nutabes es muy importante en trminos eco-sistmicos. Estamos hablando del bosque seco tropical, de los ms escasos en Colombia y Antioquia, algunos de sus remanentes estn precisamente en esa zona del Can del Ro Cauca, dice Jorge David Higuita.

El ro Cauca no es una arteria fluvial que separa asentamientos de uno y otro lado. Es un espacio de encuentro y sociabilidad de quienes lo habitan en donde se encuentran a barequear, a pescar, a recolectar recursos del bosque, o cultivar, indica la antroploga de la Universidad Nacional Neyla Castillo.

Perder el ro, las playas, los bosques y las tierras que el embalse inundar y las que Empresas Pblicas de Medelln ha comprado para hacerlas parte de la zona de proteccin provoca una fuerte ruptura del tejido social y de los referentes simblicos de la cultura de los barequeros, agrega Castillo.

La relacin de los Nutabes con el bosque ha sido de conservacin, de cuidado. Estos bosques han sido poco intervenidos pues han extrado madera solo para construir casas y balsas, entre otros productos necesarios.

La conservacin ha sido posible porque son comunidades de barequeros y de pescadores las cuales no realizan talas para siembras, excepto en pequeas reas.

Sus actividades han sido de autoconsumo, no generan grandes impactos ambientales sobre los ecosistemas boscosos y aunque realizan cacera ocasional, se mantiene en niveles adecuados.

Otro elemento muy importante son las representaciones que hacen las comunidades caoneras sobre estos espacios no domesticados: un mundo en el cual cada ser, cada forma que lo integra y cada hecho inusual responde a la lgica de seres, entidades y fuerzas sobrenaturales, que se consideran dueas y protectoras de aquello que los humanos toman para su beneficio, describe Neyla.

En los montes estas entidades estn representados por la madremonte, los duendes, y espritus protectores de las plantas y los animales que tienen sus misterios donde se encuentran tesoros, santuarios y viveros sostiene la antroploga Neyla tambin estn las casas donde nacen y se cran las aves y los animales del bosque.

HidroItuango se localiza en el Can del Cauca, tramo en el cual este ro corre a travs de profundos caones y desciende unos 800 metros. Est ser la hidroelctrica ms grande del pas, entrar en operacin en diciembre del ao 2018 y comercializar energa, segn lo indica su pgina web. www.hidroituango.com.co

El proyecto ubicado en el noroccidente del departamento de Antioquia, ocupa predios de los municipios de Ituango y Briceo, donde estn las obras principales, Santa Fe de Antioquia, Buritic, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San Andrs de Cuerquia, Valdivia y Yarumal. (Al cierre de este reportaje no se recibieron las respuestas a las preguntas hechas a la empresa).

En el desarrollo de este proyecto no han faltado las tensiones entre las Empresas Pblicas de Medelln, responsable del mismo, y las comunidades campesinas adems de los Nutabes.

A Remigio Moreno Rueda, lo llama El Cacique porque le dice a las personas de su comunidad que no les d pena ser descendientes de Nutabes. Tiene 73 aos y vive en el municipio de Sabanalarga (Antioquia).

Remigio relat que los aspectos ms lamentables que han ocurrido con este proyecto son: el desplazamiento forzado de la comunidad donde habitaban, por ejemplo, de las veredas de Orobajo y Barbacoas, ya no queda, nada, los ranchos desaparecieron.

Otras dificultades agrega- son la prdida de la prctica del barequeo, en las riberas de los ros, las semillas de ajenjos*, limoncillo y pronto alivio usadas como plantas medicinales, las cuales desaparecen por la necesidad de talar bosque para inundar la zona para la represa.

Adems la tala de bosques ahuyenta a las aves que pierden sus hogares, dice nostlgico, al pensar en el Tucn limn (Rhampastos vitellinus citroelameus), el toche enjalmado (Ramphocefus flamigerus), especie endmica, y la guacamaya verde (Ara militaris) entre otras aves de la zona.





Ros Vivos Antioquia, movimiento en defensa de los ros y los afectados por las represas, present un informe alterno al Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Humboldt y la Corporacin Autnoma Regional de Antioquia (Corantioquia) sobre los impactos de HidroItuango.

El informe del ao pasado titulado: Llamado a la razn ambiental en el ecosistema ribereo del Ro Cauca en el entorno del proyecto HidroItuango, recogi las preocupaciones de la comunidad, entre ella, el impacto en los ecosistemas, la destruccin de aproximadamente 4 mil hectreas de bosque seco tropical. (ver PDF2)

Paradjicamente el conflicto armado en esta rea, que impidi el establecimiento de cultivos, permiti su conservacin. As se constituy un verdadero corredor biolgico y un ecosistema ribereo de gran magnitud que ahora ser talado sin que se cuente con las medidas compensatorias necesarias, seala el informe alterno.

Ros Vivos ha realizado diversas acciones para reforzar saberes ancestrales entre las personas lo cual permita el auto-reconocimiento del valor intrnseco del bosque en la vida de las comunidades.

El movimiento ha acompaado a las comunidades en el proceso de su reconocimiento como comunidad indgena y tambin en el que postul el barequeo como patrimonio cultural inmaterial por parte del Ministerio de Cultura, el cual fue negado en diciembre del ao 2014. (verPDF 3)

Barequeo esencial para la cultura Nutabe y caonera

Ros Vivos Antioquia acompa a las comunidades en el proceso por su reconocimiento como comunidad indgena y tambin en la postulacin del barequeo como patrimonio cultural inmaterial por parte del Ministerio de Cultura.

En esa solicitud y postulacin se describi en profundidad las relaciones entre los caoneros y su hbitat, las plantas que usan para separar el oro. La comunidad dedicada al barequeo no utiliza qumicos para separar el oro, aclara la sociloga Isabel Zuleta, las personas ms hbiles en esto, las mujeres, lo separan sin utilizar nada, solo con el movimiento de la batea, otros con la orina.

Otros utilizan el cedro playero, la cscara del rbol Achi y el aguacatillo (Persea caerulea), los cuales permiten la separacin del oro de manera ancestral. Primero en un molino artesanal de madera separan las arenas ms pesadas, de las liviana y queda el jagua*, una especie de harina ms negra. Luego maceran las hojas de estos rboles y esto hace que se separe el oro, sin utilizar qumicos contaminantes , aclara Zuleta.

La postulacin del barequeo para su inclusin en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) no prosper. la Resolucin 2636 del 7 de septiembre de 2015 del Ministerio de Cultura neg la inclusin.

La resolucin del Ministerio de Cultura explica la antroploga Neyla Castillo no es tan clara. Al decir que es una manifestacin aparentemente estn aceptando su carcter cultural pero no su valor patrimonial, lo cual es un contrasentido (.)

Las contradicciones son mayores, contina Castillo, al examinar la documentacin del proceso pues el Ministerio de Cultura desconoci el concepto de la Comisin de verificacin que nombr para evaluar la solicitud. La Comisin sostuvo que era una manifestacin cultural de carcter patrimonial que deba ser protegida e incluida en la LRPCI.

Castillo, antroploga de la Universidad Nacional, seala que luego de la negativa por parte del Ministerio de Cultura a incluir el barequeo como patrimonio cultural inmaterial en la LRPCI, han utilizado los recursos jurdicos procedentes.

Presentaron un recurso de reposicin contra la resolucin que neg incluir el barequeo como patrimonio inmaterial. Solicitaron a la Alcalda de Sabanalarga iniciar el trmite de postulacin pero se negaron dos veces, la ms reciente el 8 de noviembre de 2016, argumentando que es competencia del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Pese a que el Ministerio contrat en su momento una comisin de verificacin, este no tom en consideracin el concepto de la comisin y neg la postulacin. El Ministerio de Cultura, respondiendo a un derecho de peticin para este reportaje respondi que: Aunque el Ministerio de Cultura no recomend la inclusin de El barequero como forma tradicional de produccin en el can del ro Cauca en la LRPCI del mbito nacional, s adelant acciones para establecer un convenio marco con las Empresas Pblicas de Medelln (EPM).

Con el objeto de adelantar acciones de salvaguardia de la cultura inmaterial de la poblacin relacionada con la manifestacin. Se ha instado al Instituto de Patrimonio y Cultura de Antioquia a realizar un acompaamiento a la empresa Hidroelctrica Ituango en el relacionamiento con estas comunidades. El ministerio no tiene acciones concretas ms all de brindar la asesora y el acompaamiento necesario en estos procesos.

Y aadi: El Ministerio de Cultura no ha hecho ningn reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de prcticas de extraccin de minerales. De acuerdo con la legislacin sobre patrimonio cultural, dicha actividad no est contemplada en los campos de alcance del patrimonio inmaterial.

Sin embargo, este reciente reconocimiento de los Nutabes como comunidad indgena, con sus prcticas ancestrales podra cambiar esa situacin.

Por ello este reconocimiento oficial de los Nutabes como comunidad indgena es importante porque dos de sus principales prcticas son la pesca y el barequeo. Creo que el impacto est fundamentalmente en el reconocimiento jurdico de unos derechos que los agentes del proyecto y los gobiernos en distintas instancias les han negado permanentemente. Por otra parte, abre una puerta para que se reconozca el valor patrimonial del barequeo en todo el Can. Es un asunto que an no est resuelto, aade Castillo.

El movimiento Ros Vivos Antioquia reivindica que todos los caoneros y caoneras, los habitantes de ese territorio, son descendientes de los Nutabes. Por ello, el pasado lunes 5 de junio interpusieron un recurso de reposicin contra la resolucin 0071 de 2017.

Isabel Zuleta explica los argumentos del recurso contra la resolucin del pasado 19 de mayo: http://soundcloud.com/user-812930324/testimonio-isabel-zuleta-rios-vivos-antioquia

Por su parte, el antroplogo Jorge David Higuita estima que hay aproximadamente 1.500 Nutabes, este antroplogo escribi un libro de relatos titulado: Crnicas de un inminente etnocidio en el Can del Ro Cauca.

Entre tanto, el Movimiento Ros Vivos seguir Ahora esperan que se pronuncien el Ministerio del Interior y la ANLA mientras siguen trabajando en el tema de la identidad.

Adems una tutela fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia por parte del Cabildo de Orobajo para que amparen su derecho fundamental a la consulta previa en el marco del proyecto de Hidroituango, seala Isabel Zuleta.

Las comunidades del Can del Ro Cauca El patrn mono, como llaman al ro Cauca, esperan el desenlace de esta situacin, que afecta la continuidad de su cultura. Ellos han resistido pacficamente desde la conquista y ahora en medio de este gigante proyecto hidroelctrico en Colombia.

Fernanda Snchez Jaramillo, Especial para Claves 21 de Argentina

@FernandareportsFotos: Cortesa Jorge David Higuita y Neyla Castillo

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.