Charles Dickens public su novela Oliver Twist bajo la forma de entregas mensuales en la revista Bentleys Miscellany entre febrero de 1837 y abril de 1839. Han pasado 178 aos pero la historia de Oliver Twist podra haberse escrito hoy mismo, a partir de la biografa de un nio o de una nia bajo atencin del Sename (Servicio Nacional de Menores). Dickens narra la vida de un hurfano en la Inglaterra decimonnica, una sociedad extremadamente hipcrita, desigual, clasista y arrogante. Oliver es un interno en el asilo de la seora Mann, y all conoce todo tipo de abusos. Como los pequeos padecen un hambre tremenda, deciden jugar para decidir quin le reclamar al director del asilo. Oliver resulta elegido y al finalizar la cena se dirige al Sr. Bumble, el director del orfanato, y le pide ms comida. Enfurecido, Bumble decide poner al problemtico Oliver en subasta al primer postor, y de esa forma lo toma como aprendiz el enterrador de cadveres Sowerberry. Oliver logra escapar de su trabajo en el cementerio y huye a Londres, donde se une a una banda de nios delincuentes. El texto de Dickens fue un balde de agua fra en el orgullo del imperio britnico, que viva su momento de mayor gloria y expansin mundial. Es una crtica irnica y frontal a sus instituciones polticas y su sistema de justicia, que operaban como una industria del hambre, del trabajo y la mortalidad infantil, y del abuso descarado envuelto en las hipocresas de la seora Mann y del Sr. Bumble.

Si Dickens volviera a la vida seguramente le impactara leer el recin publicado libro autobiogrfico Mi infierno en el Sename , de Edison Llanos. Este relato retoma los mismos tpicos de Oliver Twist, pero en primera persona. Como sostiene el autor: Ingres al Sename (segn me han contado) a los dos aos y medio de edad, y ah estuve hasta los quince. Mi caso es excepcional, lo s. Cuntos como yo logran estudiar en institutos de capacitacin tcnica o en la Universidad? No lo s. Uno, dos, tres, un puado insignificante? Con este libro intento exorcizar la pesadilla a la que me sometieron mis torturadores, pero busco tambin lanzar un grito de alerta a la sociedad entera, por los nios y las nias sin derechos, habitantes descartados de un pas que se jacta de respetar los derechos humanos, pero que ignora que stos no existen en nuestro infierno. Escribo en nombre de ellos y de ellas, en un acto tan desesperado como urgente, para que algn da las instituciones, los gobernantes, los legisladores, los fiscalizadores, la poblacin entera reconozca sus responsabilidades y se acabe con una aberracin que ya se prolonga por dcadas. Por ellos y por ellas, por esos descartados y torturados, hablo.

Si leemos el informe final de la comisin investigadora Sename II, que est en su ltima fase en la Cmara de Diputados, la historia de Oliver Twist nos parecer una historia suave y esperanzadora al lado de lo que se detalla sobre el sistema de proteccin de menores en nuestro pas. El informe Sename II habla de violencia sistemtica y normalizada contra los nios y jvenes. Se trata de violaciones sistemticas a los derechos humanos, en tanto el Estado es el responsable ltimo de una industria de la violencia institucionalizada, que se ha expresado en crisis estructural de salubridad y equipamiento, denuncias de violencia sexual, y un nmero escandalosamente poco claro de muertes. Por un lado, la cifra oficial, recogida por el informe 2016 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde datos de Sename, indica 249 menores fallecidos, atendidos por el sistema de justicia juvenil y 619 acogidos en el sistema de proteccin, para el periodo 2005- 2016. Esto arrojara un total de 868 muertes en once aos. Por otra parte, el diputado Ren Saffirio ha identificado un total de 1.313 muertes en ese mismo periodo. Estas contradicciones se debern resolver por medio de una Comisin de Verdad, que al menos ponga luz sobre lo que ha pasado porque ni siquiera hay claridad sobre estos datos.

Para entender es necesario mirar con perspectiva. El Sename es una de las tantas creaciones monstruosas de la dictadura. Su fundacin se debe a la entonces ministra de justicia Mnica Madariaga, que impuso el Decreto Ley N 2.465 del 10 de enero de 1979, para sustituir al Consejo Nacional de Menores y la Fundacin Nio Chileno, que hasta ese momento ejercan estas tareas.

El Sename de la dictadura fue pensado como una institucin a la inglesa, totalmente victoriana, por varios motivos. El Servicio es concebido como una institucin minimalista, proveedora de subvenciones a una serie de instituciones privadas, muy parecidas al asilo de la seora Mann, las que en realidad gestionan el sistema. Los nios y nias son reducidos a la categora cuasimilitar de menores, objetos de cuidado, pero no sujetos de derechos bajo una mentalidad que vincula desproteccin familiar con delincuencia. El artculo 2 del Decreto N 2.465 que cre el Sename es claro en esta vinculacin: El Servicio atender a menores que carezcan de tuicin o que, tenindola, su ejercicio constituya un peligro para su desarrollo normal integral; a los que presenten desajustes conductuales, y a los que estn en conflicto con la justicia. Todos los casos quedan integrados: menores sin tutores, menores con desajustes conductuales y menores en conflicto con la justicia, todos en un solo marco institucional. Ms que proteger a los nios y nias la legislacin dictatorial busc proteger a la sociedad de unos menores que presupuso peligrosos de por s, porque les catalog como una amenaza a la propiedad y al orden. Los vio como los rotitos, los patipelados, los pililientos, los pungas, que con el tiempo se transformaron en los cumas y flaites de hoy en da.

El Sename bajo dictadura fue una institucin sumida en la miseria y el abandono ms absoluto. Estudios de Opcin(1) muestran que en 1989 la subvencin a las instituciones colaboradoras era un 139% menor que en 1981. Adems, la subvencin era ms alta en los centros de internamiento, por lo cual se produjo un incentivo perverso a la creacin de hogares permanentes que llegaron a concentrar el 63% de la oferta programtica del Sename. Un 40% de los nios que pasaron por esos hogares nunca deberan haber sido internados, y tendran que haber recibido atencin ambulatoria. El 90% de los nios que pas por estas instituciones nunca recibi una intervencin en su familia de origen, y los problemas que motivaron su ingreso permanecieron sin variacin.

Con la transicin vinieron cambios, pero centrados en la modernizacin del mismo marco legal y el incremento de los recursos. Los organismos colaboradores (Ocas) han aumentado exponencialmente, hasta sumar ms de 700 instituciones, que reciben anualmente ms de 230 mil millones de pesos. En estos aos se redujo el porcentaje de menores internos a favor de los tratamientos ambulatorios, y se increment la subvencin. Pero la asociacin arbitraria entre menores sin tutores, menores con desajustes conductuales y menores en conflicto con la justicia permaneci. Y a las denuncias de abuso a los nios se sumaron las denuncias por acoso y abuso laboral a los trabajadores de las Ocas.

Tras este cuadro adquiere mucho valor el gesto del diputado Ren Saffirio Espinoza, quien renunci a su partido, la DC, el 25 de mayo de 2016 debido a que su bancada rechaz investigar las posibles vulneraciones a menores del Sename durante la gestin de su ex directora, Marcela Labraa (militante democratacristiana).

En esa ocasin Saffirio afirm: La gota que rebals el vaso para m fue la negativa y falta de apoyo de mi bancada para investigar vulneraciones de derechos para nios y nias a lo largo de Chile. Situaciones dramticas afectan a quince mil nios a lo largo del pas, muchos no tienen familia, pero tampoco tienen un Estado que los proteja. Al contrario, un Estado que oculta violaciones, abusos sexuales, fsicos y sicolgicos, maltratos y condiciones de vida miserables. Yo lo que quera era investigar eso, no estaba pidindole a los militantes del partido al que renuncio que hicieran una declaracin sancionando o criticando a nadie. Y agreg que las redes econmicas que existen de parte de instituciones colaboradoras del Sename hacen imposible que se produzcan los cambios.

Lo que el diputado percibi es que el Sename, en tanto reparticin central, pero tambin muchas de las Ocas, tenan una vinculacin estrecha con su partido, por lo cual era imposible avanzar en cualquier investigacin mnimamente imparcial. De all su afirmacin:

Los partidos hoy da estn reunidos en torno a intereses, no ideas. Esos intereses tienen que ver con el acceso al poder para construir redes en el aparato pblico y extraer recursos para contratar personas y, a travs de ello, tener una suerte de rehenes de los partidos para que sirvan, no al pas, sino al partido. A un ao de distancia, la realidad ha confirmado crudamente las denuncias de Saffirio. En las ltimas semanas el ahora diputado independiente denunci el intento de blanquear el informe final de la comisin investigadora Sename II, para eliminar menciones especficas a personas como la ex directora Marcela Labraa y la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco.

La crisis del Sename representa otro sntoma ms de la crisis final de una transicin poltica que pens que bastaba aumentar los presupuestos y modernizar la gestin para hacer que la institucionalidad de la dictadura pudiera funcionar de acuerdo a estndares democrticos y de respeto a los derechos humanos. Han tenido que pasar 27 aos para que Chile empiece a entender que no se puede construir un Estado social de derecho, que proteja a los ms vulnerables, sobre la base de instituciones pensadas y diseadas para hacer todo lo contrario.

