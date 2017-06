De la deuda externa a la deuda eterna

El autor de Cien aos de soledad y padre del "realismo mgico" debe de estar revolviendose en su tumba: ni al mismsimo Gabriel Garca Mrquez se le habra ocurrido urdir una trama en la que un gobierno -en este caso el argentino presidido por Mauricio Macri- se le hubiese antojado endeudar a sus hijos y a los hijos de sus hijos para las prximas diez dcadas.

El Gobierno de Mauricio Macri que ya emiti deuda por casi 100.000 millones de dlares en casi veinte meses de gestin, superando el ritmo de endeudamiento de la dictadura militar, inform ahora de que Argentina anuncia una emisin de bonos en dlares a 100 aos de plazo. La tasa de inters es altsima, el plazo es extenssimo y la moneda de emisin del bono no es la propia.

Si se confirmara la tasa de inters del 8,25 por ciento anual que deber pagar Argentina cada ao de los prximos cien, el ministro Luis Caputo, ex Deutsche Bank y JP Morgan, concretar la operacin financiera ms rentable para los grandes fondos de inversin internacional. Es una tasa ruinosa para el pas, al comprometer las finanzas nacionales a pagar intereses muy altos en un plazo ultralargo. Otro pas latinoamericano que coloc deuda a 100 aos fue Mxico, pero a una tasa mucho ms baja que no supera el 5,75 por ciento anual. En Europa varios pases han emitido ese tipo de ttulos a tasas que no superan el 3 por ciento anual. Francia, Blgica, Irlanda, Suiza e Italia han salido al mercado financiero con bonos a 50 y 100 aos. Irlanda y Blgica se han comprometido a pagar una tasa de 2,35 por ciento anual en papeles a 100 aos.

Qu significa la deuda de 100 aos para la Argentina?

El Gobierno hipotec el futuro de las prximas generaciones al conceder al poder econmico mundial una ganancia neta durante 86 aos. No en vano se la llama "la deuda eterna", pues no hay antecedentes de una toma de deuda internacional tan desfavorable para la Argentina. A cambio de 2.750 millones de dlares, la administracin de Macri se comprometi a pagar intereses de 196 millones anuales.

No hacen falta muchas cuentas para saber que en 14 aos los inversores recuperarn su capital pero los argentinos seguirn desembolsando casi 200 millones en moneda extranjera durante 86 aos ms.

Parafraseando la famosa novela de Gabriel Garca Mrquez, el endeudamiento a cien aos dispuesto recientemente por el Gobierno de Macri es una obra de realismo financiero mgico que reportar 100 aos de iniquidad para la Argentina.

El pas no fue incluido en el ndice de mercados emergentes del banco internacional Morgan Stanley y la noticia implic un golpe de desconfianza entre inversores locales y extranjeros. La respuesta fue la salida de divisas especulativas, el refugio en moneda fuerte y el retroceso de los precios de activos financieros. La Argentina, pese a todas las medidas amigables con el mercado del ltimo ao y medio, continuar en la categora de pas fronterizo junto a Kenia, Kuwait y Bangladesh, entre otros. La recategorizacin, segn estimaciones del JP Morgan, podra haber explicado la entrada de 1.400 millones de dlares para la compra de acciones. Se trata de otra lluvia de inversiones que el Gobierno prometi para el corto plazo pero que no se concretar al menos por un ao ms.

El Gobierno de Macri no durar 100 aos pero ya est dejando su herencia para hijos, nietos, bisnietos y tataranietos endeudados antes de venir al mundo.

