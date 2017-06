Entrevista a Andrs Ruggeri, coordinador del VI Encuentro Internacional de la Economa de las trabajadoras y trabajadores

"Pepsi Trelew se transforma en cooperativa mientras en San Martn despiden 600 trabajadores"

A.R.: S, venca el 16 de junio y se prorrog hasta el 30. Ya estn llegando bastantes propuestas pero decidimos dar un tiempo ms para seguir recibiendo y tener un programa ms completo.

M.H.: Los compaeros que se han retrasado, como pueden acceder a la informacin?

A.R.: La forma ms completa est en un blog que activamos hace poco laeconomiadelostrabajadores. wordpress.com. Ah est toda la informacin hasta el momento, se va a subir tambin la agenda de actividades que se va a desarrollar en Buenos Aires la semana anterior al Encuentro, que incluye toda una serie de visitas a empresas recuperadas, bachilleratos populares, charlas, talleres, etc. Ms toda la informacin que tiene que ver con el registro, con la presentacin de talleres, de libros, revistas, etc.

M.H.: Alguna novedad respecto de los invitados internacionales?

A.R.: Se van confirmando, ya estamos en comunicacin con la Red de trabajadoras de China que casi seguro estn representadas, tambin distintos pases de Europa: Italia, Grecia, Francia, tambin estamos en comunicacin con compaeros de Venezuela que estn en una situacin complicada pero haciendo lo posible para venir. De Colombia se han confirmado varias organizaciones, sindicatos, cooperativas, inclusive comunidades indgenas, de Mxico tambin. De a poco se va armando el panorama internacional que se prepara para venir.

M.H.: Cmo anda la revista Autogestin? A principios de ao presentamos el primer nmero, entiendo que sali un segundo y estn preparando un tercero.

A.R.: Justamente ayer cerramos el tercer nmero que ya est en fase de diseo y va a salir a imprenta dentro de poco. El nmero dos sali hace un par de meses y lo dedicamos al tema de la economa de los trabajadores, a travs de las conclusiones y algunos casos que se presentaron en los tres encuentros que hubo el ao pasado en Amrica del Norte, Amrica del Sur y Europa. El primer nmero tuvo como eje la cuestin del mercado, el segundo la economa de los trabajadores como alternativa y en ste vamos a tomar la cuestin del Estado, las polticas pblicas para las empresas autogestionadas.

M.H.: Ha habido novedades respecto del movimiento de empresas recuperadas en la Argentina, una importante movilizacin de los compaeros de Acoplados del Oeste a tres meses del desalojo, recordemos el megaoperativo de 600 efectivos que dej 120 familias en la calle. Los trabajadores, de la fbrica recuperada en el municipio bonaerense de Merlo, se movilizaron hasta el juzgado comercial donde se tramita la quiebra de la empresa para exigir respuestas. Los obreros haban conquistado una Ley de expropiacin que la gobernadora Vidal vet, ahora presentaron un nuevo proyecto que espera debatirse en el Congreso provincial. Qu informacin tens al respecto?

A.R.: Estuve en esa movilizacin que fue la semana pasada, incluso acompa a Jorge Gutirrez que es el delegado de los trabajadores de la cooperativa a hablar con el juez, porque no estaban sus abogados, as que me toc a m acompaarlos, aunque no soy abogado.

El juez no se jug por nada, ellos esperaban que declarara la quiebra rpidamente de la empresa porque se viene postergando, pero nos dio a entender que no va a ser as porque los empresarios consiguieron la conformidad de la mayora de los acreedores para prorrogar el plazo del levantamiento de la quiebra. Los trabajadores dicen que esto es mentira, que no se va a intentar poner en funcionamiento la planta sino que solamente se trata de ganar tiempo para llevar adelante el vaciamiento. Solo les dieron el reconocimiento del 100% de los crditos laborales, cuando la empresa estaba pidiendo el 50%, esto significa que de todo lo que les deben a los trabajadores la empresa quera reconocer solo la mitad, eso los pone en mejores condiciones para pedir la continuidad de la Ley de quiebra, en el caso de que eso se d.

Es un proceso muy largo y el objetivo es desgastar a los trabajadores que estn acampando en la puerta de la fbrica pasando frio y hambre. Por eso tambin estn intentando que se apruebe nuevamente una Ley de expropiacin para volver a poner de alguna manera las relaciones de fuerza ms favorables a ellos, porque de esta manera est muy difcil.

M.H.: Se ha dado una nueva situacin en la provincia de Chubut vinculada a los trabajadores despedidos de Pepsi, se estn organizando para conformar una cooperativa, tens alguna informacin?

A.R.: No mucho ms que eso. Lo que s acabo de ver hoy mismo es que cerraron y despidieron a los trabajadores de la planta de Pepsi de San Martin.

M.H.: 600 personas en la calle, se encontraron con una nota pegada en la puerta cuando llegaron a trabajar.

A.R.: Es la modalidad que estn tomando las patronales. Pepsi es una empresa multinacional y son varias las plantas que estn cerrando.

M.H.: En Trelew han tenido reuniones con el intendente, no han tenido apoyo del sindicato Sutiaga, de aguas gaseosas, hay una larga comunicacin que entrara dentro de la situacin que se da en San Luis con Cermica San Lorenzo, vos aportaste el caso de una empresa en La Rioja, de algunas administraciones a nivel provincial que estaran intentando dar una respuesta por el lado de la autogestin, por eso me parece importante seguir este caso que afecta a la provincia de Chubut y en particular a la ciudad de Trelew.

M.H.: Algo ms que quieras agregar?

A.R.: Con respecto al encuentro seguimos trabajando en las cuestiones de logstica y organizacin, sigue abierta la inscripcin en registro.recuperadasdoc.com.ar y seguimos al tanto de las novedades y los conflictos que se estn suscitando que van a ser cada vez ms.







