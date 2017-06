Doana, patrimonio herido de la humanidad

Infolibre

Doana es un mosaico de ecosistemas que acogen una biodiversidad nica en Europa. Valorada por organismos internacionales que le han otorgado una calificacin especial por esa biodiversidad que alberga, sus hbitats singulares, su alto valor natural, paisajstico, de reserva de especies emblemticasy ha sido pasto de las llamas.



Una desgracia, hasta cierto punto previsible. Se expresaba un compaero as: Espaa en estos momentos es un pajar. Ciertamente lo es, pero an no parecemos ser del todo conscientes de que estos escenarios eran los previsibles y llevbamos tiempo advirtiendo de lo que se nos vena encima. Lo de que el cambio climtico traera situaciones difciles como esta, ya lo sabamos, sin embargo, llevamos tanto tiempo oyndolo y sin reaccionar, que no nos podemos sorprender de que haya ocurrido. Toda la pennsula, y Portugal lo ha sufrido con intensidad estos das, condiciones de extrema gravedad: sequa pertinaz desde hace varios meses, temperaturas elevadas, suelos y vegetacin resecos, reservas en los embalses menguadas, humedad muy baja una chispa, un poco de viento y la tragedia est servida. Y lo peor es que el seco y clido verano acaba de comenzar.



Y es obligado valorar el trabajo de los profesionales que acometen la extincin de incendios forestales, su dedicacin, cualificacin, esfuerzo, valenta cuando afrontan con decisin un incendio que saben alimentado por masas forestales de pinos cargados de resina, material altamente combustible, y cargados de pias que saltan en todas direcciones.



Porque Doana permanece desde hace tiempo en riesgo por motivos distintos al fuego, el acoso ha sido evidente y recurrente, y las presiones han sobrevolado permanentemente tan frgil y valioso ecosistema. Pero un incendio es una eventualidad que hay que prever y atajar mucho antes de que se produzca. El mantenimiento y limpieza de montes, la vigilancia para no permitir que la sobreexplotacin del acufero y los pozos ilegales desequen humedales y zonas de marisma, etc es fundamental para minimizar las consecuencias del desastre. Porque es sabido que una vez que se desencadenan, los incendios forestales suponen un grave quebranto para los montes: ocasionan importantes prdidas ecolgicas, econmicas y sociales. Otro patrimonio daado que legar a nuestros hijos.



Hasta hace muy poco tenamos dudas sobre en qu categora acabaramos colocando a Doana. Poda pasar de ser patrimonio protegido a entrar en la lista negra de patrimonio amenazado. Pero en estos momentos est ya en otra categora distinta, la de patrimonio herido.



Carmen Molina es coportavoz de Equo Andaluca. @CarmenMolina_Q

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2017/06/28/donana_patrimonio_herido_humanidad_66936_2003.html