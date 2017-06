La contaminacin se redujo en 2016, pero an afecta a uno de cada tres espaoles

La contaminacin atmosfrica se redujo de forma significativa el ao pasado en Espaa, aunque el dato positivo est muy lejos del optimismo. Primero, porque a pesar de la reduccin todava ms de un tercio de la poblacin sigui respirando niveles de aire sucio por encima de los lmites legales; y segundo, porque la mejora de la calidad del aire en 2016 obedece principalmente a causas coyunturales (sobre todo una condiciones meteorolgicas favorables) y no a medidas estructurales concretas.

Son las conclusiones principales del informe anual sobre contaminacin en Espaa que cada ao publica Ecologistas en Accin basado en los datos aportados por comunidades autnomas y ayuntamientos recogidos a lo largo del ao en 700 estaciones oficiales de medicin instaladas en 136 zonas de todo el territorio.

La tendencia de la contaminacin atmosfrica haba sido decreciente desde que en 2008 estallara la crisis econmica, pero en 2015 los niveles volvieron a dispararse. En 2016, en cambio, se ha vuelto a datos ms parecidos a los anteriores.

En concreto, el ao pasado 16,9 millones de personas en Espaa respiraron aire contaminado por encima de los niveles mximos estipulados en la legislacin. Son 1,6 millones de afectados menos que en 2015, pero 1,4 millones de afectados ms que en 2014. Tambin la superficie expuesta a niveles de contaminacin que daan la vegetacin se redujo en 70.000 Km2 menos que un ao antes.

En cualquier caso, los ecologistas recuerdan que estas cifras slo recogen los afectados por la legislacin, con unos lmites mucho ms laxos que las recomendaciones de la Organizacin Mundial de la Salud. De hecho, teniendo en cuenta lo estipulado por este organismo, las cifras de afectados en Espaa se disparan hasta los 43,7 millones de personas (el 94% de la poblacin) y el 90% del territorio.

Ecologistas advierte, no obstante, de que las causas del descenso en la contaminacin son esencialmente coyunturales, debido a unas condiciones meteorolgicas favorables durante todo el ao pasado, con ms lluvias y una menor estabilidad atmosfrica. Tambin, aunque en menor medida, ha influido una reduccin de la quema de carbn para la produccin de electricidad.

"Aunque los datos son mejores que los de 2015, hay una serie de amenazas en el horizonte que nos avisan de que la situacin podra empeorar a largo plazo: una es el aumento del trfico rodado que ha vuelto a niveles de 2011; y la otra un aumento del consumo elctrico", ha dicho Miguel ngel Ceballos, coordinador del informe. A estos factores el estudio aade, adems, el fraude en los sistemas de certificacin de emisiones de los automviles y el abandono de las energas renovables.

"No estamos hablando de una mejora estructural, sino de una mejora coyuntural. No hay medidas polticas. No est habiendo unas polticas de lucha decidida contra la contaminacin y el cambio climtico", ha aadido.

Todos los contaminantes se reducen

Cuando se habla de contaminacin se tienen en cuenta las mediciones en cuatro contaminantes diferentes: las partculas en suspensin PM10 y PM2,5 (las ms perjudiciales para la salud y las que, segn la comunidad cientfica, estn ms relacionadas con las muertes prematuras, cncer de pulmn, afecciones respiratorias, cardiovasculares e ingresos hospitalarios); el dixido de nitrgeno NO2 (producido por los tubos de escape de los coches y principal causante de las boinas de contaminacin en las ciudades); el dixido de azufre SO2 (asociado a la quema de carbn) y el ozono troposfrico O3 (una sustancia que se forma en la atmsfera por la reaccin qumica de otros contaminantes y la luz del sol y que es el ms extendido).

En el ao 2016 todos los contaminantes se redujeron. No obstante, Ecologistas en Accin alerta sobre la cada vez mayor repercusin del ozono troposfrico, el que present una mayor extensin debido al aumento de las temperaturas medias y a situaciones meteorolgicas extremas como las olas de calor.

Por territorios, el lmite mximo legal en dixido de nitrgeno se super en la ciudad de Madrid y el corredor del Henares, y en las reas metropolitanas de Barcelona, Granada, Valencia y Bilbao, que entra en la lista de incumplidoras por primera vez desde 2010. El ozono troposfrico, por su parte, super el objetivo establecido por la normativa vigente en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, el interior de Catalunya, Pas Valenciano, Regin de Murcia y el oeste de las Islas Baleares, adems de algunas zonas de Andaluca y Extremadura. En los dems contaminantes no hubo superaciones legales, aunque s de las recomendaciones de la OMS.

Ecologistas denuncia que pese a estos niveles las administraciones no es "adecuada ni ajustada a la gravedad del problema". A pesar de que los Planes de Mejora de Calidad del Aire y los Planes de Accin a corto plazo son obligatorios, muchas ciudades y municipios no cuentan con ellos. El ao pasado, adems, expir el Plan Aire del Gobierno sin que se haya sustituido por otro.

Segn las ltimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminacin produce en Espaa ms de 24.000 muertes prematuras al ao, unas 15 veces ms de las que se producen por accidentes de trfico. Adems, y segn otro informe publicado el ao pasado por el Banco Mundial, el coste sanitario derivado de una mala calidad del aire en nuestro pas asciende a los 50.000 millones de dlares al ao, un 3,5% del PIB.

@Luchiva

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/tres-espanoles-respiro-aire-contaminado-limite-legal-2016.html