Entrevista a Raquel Gutirrez Aguilar

La poltica expropiada

La Diaria

Qu pasara si la energa social que somos capaces de desplegar individual y colectivamente dejara de circular por los circuitos que alimentan la valorizacin del valor, es decir, el orden del capital y la institucionalidad del Estado?. As comenz Gutirrez su exposicin; las respuestas giraron en torno a dos ejes.

En primer lugar, que es necesario recomponer, ampliar y revitalizar la nocin de trabajo, comprendiendo no slo al trabajo que produce cosas, sino tambin al que produce lazos. La apuesta es la de una nocin de trabajo que no separe lo productivo de lo reproductivo, la economa de la poltica, lo privado de lo pblico. Esta nocin de trabajo ampliada permite pensar en la creacin que hacemos en la lucha y la fuerza social que generamos cuando nos acuerpamos para intervenir decidida y vigorosamente en los asuntos pblicos. Pero debemos cuidarnos, porque ese trabajo puede ser expropiado, de manera anloga a como sucede con el asalariado y con el trabajo de cuidados y reproduccin.

Por otro lado, nos invita a pensar la accin poltica de los movimientos sociales de forma autnoma, sin tener al Estado como centro, aunque sin por eso ser necesariamente antiestatal. La pensadora propone a los movimientos sociales abandonar el binarismo excluyente (autonoma/estatismo) como forma de analizar la poltica y caminar por ese filo de la navaja que representa la tensin entre ambos trminos.

Al finalizar la actividad y contestadas las intervenciones del pblico, pudimos hacerle algunas preguntas.

Sos una intelectual situada. Qu significa que tu conocimiento se haya forjado en la lucha?

-[Re] No s si es el nico conocimiento vlido, hay otros, pero que hay que relativizar bastante. Para entender las cuestiones sociales, sobre todo si quieres entender las que tienen que ver con la transformacin social, tienes que plantarte en una mirada de entender cmo est fluyendo el antagonismo. Cmo va desplegndose?, dnde se corta?, qu dificultades encuentra, una y otra vez?, de qu manera revierte procesos?, de qu manera vuelve a ser contenido? Creo que eso es lo principal.

Hay otra mirada que se ha impuesto en los ltimos aos, de hegemona progresista, que tiene que ver con objetivar las cosas. Cambiar el lugar analtico y plantear todo el debate como si lo nico interesante fuera lo que est siendo protagonizado desde el poder. Mover, desplazar, encubrir, invisibilizar y producir olvido de lo que hicimos colectivamente. El ejemplo ms feo de esto creo que es en Argentina. Ah se impuso desde cierto kirchnerismo, desde cierta tradicin militante, el hablar de 2001 como el infierno, cuando yo creo que era al revs. Fue un momento muy catico pero de una gran apertura.

Y eso en Bolivia todava no lo lograron. En Bolivia t logras meter algunas claves para que no produzcamos olvido. Yo llevaba una muletilla que deca es que recordar y celebrar lo que hicimos no es simplemente un acto de nostalgia, es un acto de cultivo de esperanza. Muy a la [Ernst] Bloch, digamos, pero as lo planteaba. Porque el otro dispositivo es eso justamente, es un dispositivo potente de produccin de olvido y de modificacin, incluso de pautas simblicas bsicas de cmo se establece y se marca el tiempo. Ahora parecera como que si el da que coronaron a Evo [Morales] rey hubiera empezado la vida nueva, por favor!

Entonces, [es necesario] volver a tocarnos a nosotros mismos, volver a asumir el protagonismo del que hemos sido capaces y repasar de manera lo ms honesta que se pueda lo que hemos podido y lo que no, preguntndonos y hacindonos cargo de lo que nosotros tambin nos dejamos expropiar. Porque no es que ellos sean malos, ellos son ventajosos. Y bueno, nosotros tenemos que preguntarnos cmo ponemos un lmite ms claro.

Desde esos lugares, desde esa objetivacin, est muy en boga la narracin del fin de ciclo progresista. Vos la impugns.

-No me interesa hablar de eso porque la verdad es muy aburrido, pero est de moda: hay 40 congresos y una proliferacin de artculos acadmicos sobre fin de ciclo s, fin de ciclo no Un escndalo. Es un gasto de papel brbaro. Pero los compas en Cochabamba [en el Encuentro en tiempos de fragmentacin, celebrado el 8 y 9 de junio] dijeron una cosa que me hace mucho sentido. Dndole vueltas a esto decan, se est agotando el modo de expropiar nuestra lucha. Fjate, es muy interesante. No es un agotamiento del ciclo, es que hicimos una apertura grande y hubo un momento como de pasmo. En Bolivia logramos un montn. Fue un momento muy importante, un momento constituyente realmente potente con sus asegunes pero potente y despus, paulatinamente, en estos diez aos se ha ido instalando un mecanismo muy afilado de expropiacin de nuestra capacidad. Eso se ha agotado, y por eso estn en crisis. A m eso me hace totalmente sentido.

Es comn pensar como momento de acumulacin de izquierda a los 60, y a las dictaduras y el neoliberalismo como contrarios a esa acumulacin. Pero vos tambin identifics un proceso de acumulacin durante ese perodo neoliberal, que despus es expropiado por el progresismo. Hay dos momentos de acumulacin distintos ah?

-Bueno, no es el lenguaje que yo manejo, porque me parece que la cuestin de estudiar la acumulacin y correlacin de fuerzas con metforas absolutamente mecnicas, como si fueran un sistema de vectores, no es suficiente. Es decir, ac est la izquierda y ac est la derecha, y vamos a ver dnde cae la resultante, como te ensearon en fsica en tercer ao, no est bueno. A m me gustan ms las metforas para pensar la transformacin que vienen de la fsica y la qumica orgnica, es decir de los procesos vivos, que hacen otra cosa. Me parece que no solamente se necesitan las categoras bsicas: materia y energa, distancia y tiempo, Newton, pues! la fsica clsica. Necesitas ms cosas para pensar; al menos tres variables fundamentales, como propone la biologa contempornea: energa, estructura y forma. Es decir, la energa social que se libera en los levantamientos, qu forma asume?, y qu logra instituir en el sentido estructural, en el sentido de permitirles perdurar en el tiempo?

Ese era otro de los debates interesantes en Cochabamba, donde fue la guerra del agua en el ao 2000, que se recordaba sistemticamente, y si bien se aluda a la Coordinadora [de defensa del Agua y de la Vida] como aquella entidad que agrupaba fragmentos muy diversos y promova debates de manera muy interesante, al mismo tiempo tena esta vocacin de no instituirse para no solidificarse, y eso era muy importante. Instala una forma pero no logra estabilizar algo para permanecer en el tiempo, ms all de una resonancia hacia la guerra del gas tres aos despus. Y en el momento en que se caen los gobiernos, el otro lado tambin juega. Qu pasa siempre cuando hay una crisis poltica producida por el protagonismo desde abajo? Se corren, se atrincheran y te ofrecen: ocupa el Estado t! Eso es una trampa, es lo que estaba tratando de plantear. Ahora, cuando esto pase, qu va a ocurrir? Ojal hayamos muchos que logremos ir armando una especie de sentido comn. No tenemos que dejarnos encandilar, pero va a haber de seguro algunos que van a ir [a ocupar cargos en el Estado], y qu les vamos a decir? Hay que ir aprendiendo de las cosas. Qu no hay que permitir, qu discurso hay que mantener con una enorme fuerza, y qu sentidos comunes hay que intentar romper.

Esas son tareas que tenemos en el hoy y en el ahora, en el terreno de lo terico. Y eso hace parte de esta lectura a contrapelo, muy a la Walter Benjamin, en la que muchos estamos empecinados. De estar no haciendo contrafcticos, no pensando a ver qu se nos ocurre, sino estudiando la experiencia histrica con detalle y en profundidad para pensar no lo que pudo haber sido, sino qu se bloque. Y cmo se bloque. Y con qu discurso se clausur. Y qu cosa no hubo capacidad de responder. Porque eso tambin es cierto, los que luchan se apendejan en el sentido mexicano. Hay momentos en los cuales los problemas se hacen tan grandes que todo se vuelve muy confuso. Lo que yo llamo el primer orden, el de la lucha misma. Hay momentos en que los que estn peleando realmente no estn entendiendo y bueno, se imponen los mecanismos de la repeticin.

Me parece que es muy potente esta corriente subterrnea de las luchas de las mujeres, que est impugnando cosas tan a ras de suelo y que est desplazando el orden de inteleccin de las relaciones de poder. Y eso los descoloca mucho a ustedos. Y ese es un problema de ustedos. O sea, cmo se van a convertir no en varones antipatriarcales, sino en hombres en lucha contra la masculinidad dominante. Qu van a hacer ustedos en relacin a la violencia de sus congneres. Cmo van a desafiar ustedos el pacto masculino de silencio, de complicidad, de si trataste horrible a tu compaera y el otro te hace capa. Eso est moviendo cosas importantes, y ah vamos a aprender todos. Porque es finalmente lo mismo, est hecho del mismo material gentico: no nos tenemos que aliar con los que no nos tenemos que aliar.

El 8 de marzo hubo una tremenda movilizacin. Luego, [en Uruguay] el Parlamento aprob una ley que incluye al femicidio como figura penal. Es esa la expropiacin de la que vos hablabas?

-Claramente! Claramente es una de las expropiaciones! Como si t, cuando marchas, porque no te maten, lo que quisieras es que al asesino le den 40 aos de crcel. Hazme el chingado favor! Esa es una expropiacin, es una recodificacin y una devolucin vomitada de lo que t ests diciendo. Ahora, t no le estabas demandando nada al Estado. Fjense en cmo se hizo la coreografa del 8 de marzo, todo el lenguaje de la movilizacin. Aqu, en Argentina y en varios lugares. Una de las cosas que estn poniendo en el tapete las mujeres es que nos hablamos a nosotras mismas. Yo creo que entre ciertas fuerzas de la transformacin social tenemos que pensar cmo nos hablamos a nosotros mismos.