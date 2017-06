Comunicado

No ms asesinatos, no ms violencia represiva en el Wallmapu

La violencia y la muerte hace mucho vienen golpeando las vidas mapuche. Podramos, otra vez, volver sobre los fatdicos tiempos de la ocupacin, hablar de bayonetas, sangre derramada y rucas en llamas. Hablar de despojos territoriales y ganaderos, de las corridas de cerco de los colonos, de la violencia racial que marc con hierro caliente el cuerpo de Painemal en 1914. Podramos rememorar las memorias familiares del dolor, escuchar nuevamente las historias de los castigos escolares que debieron soportar en su niez nuestros abuelos y abuelas, tan solo por trenzar palabras en mapudungun. O volver a escuchar la palabra indio, flojo, borracho como calificativo acusador. O pensar en la explotacin y la discriminacin que nuestras madres y abuelas debieron soportar como trabajadoras de casa particular. Quizs sea necesario enumerar las decenas o cientos de veces que autoridades mapuche llegaron hasta Santiago para pedir audiencias que nunca llegaron, esperando ser escuchados por el despojo de las tierras. Tal vez deberamos hablar de Ranquil, de Moises Hueltelaf o de la contra reforma agraria en Nglumapu. Tantas historias de muerte y sangre. Alex Lemn, Matias Catrileo, Julio Huentecura, Jaime Mendoza Collio, Nicolasa Quintreman Calpn, Rodrigo Melinao. Cuntas historias y nombres de vidas deshojadas nos tendremos que aprender?

Como tantas veces durante las ltimas dos dcadas, la violencia estatal, latifundista y forestal se ha recrudecido. As al menos lo observamos desde lejos. Pareciese que cada cierto tiempo la historia de despojos necesitara cobrar nuevas vidas mapuche. Se senta en el ambiente. Hace unos meses, Brandon Hernndez Huetecol fue herido por ms de 100 perdigones por el solo hecho de defender a su hermano de la brutalidad policial. De manera casi simultnea, a Lorenza Cayuhan la obligaron a parir engrillada, haciendo que la pequea Sayen sintiera desde el primer momento el peso de nacer mapuche. Hace no mucho tambin nos enteramos de la historia de Silvestre, un nio de 14 aos que recibi 5 perdigones en su pierna izquierda, disparados por Carabineros en un allanamiento. A Silvestre, adems, le negaron la atencin mdica en Ercilla, cuando el mdico supo de las circunstancias en que haba sido herido.

La violencia ronda las vidas de las familias mapuche. Sin ir ms lejos, hasta el da de hoy, desde agosto del 2016, no hay claridades sobre el fallecimiento de Macarena Valds, en la zona de Traguil, cuando a todas luces sabemos que no se suicid, y la justicia no ha hecho nada para abordar el caso como un feminicidio perpetrado por los capitales extractivistas del sector. Macarena, por cierto, era una frrea defensora del territorio. Cuntas historias y nombres de vidas deshojadas nos tendremos que aprender?

El sbado 10 de junio fueron asesinados otro dos jvenes mapuche, Luis Marileo y Patricio Gonzlez. Sus biografas estuvieron marcadas por la militarizacin, sus territorios de niez y juventud fueron cruzados por allanamientos, presidios polticos, clandestinidades y asesinatos policiales. Particularmente, a Luis Marileo lo arrestan por primera vez siendo todava un menor de edad, lo sacan literalmente del liceo para meterlo a la crcel por casi un ao. Aquel liceo, por cierto, fue convertido en base de Carabineros de Chile. En ese casi ao de presidio poltico, Luis, de 17 aos, enfrent una huelga de hambre por 41 das. Finalmente, las acusaciones se desvanecen, es absuelto, pero la marca indeleble de lo vivido nos permite entender en parte la vida y la muerte de Luis. Seguramente desde pequeo supo su destino incierto, la crcel e incluso la muerte como un compaero de ruta, todo por haber nacido mapuche. Ahora Luis y Patricio estn muertos, pero sus convicciones y quehaceres dentro del movimiento mapuche no sern olvidados fcilmente, la memoria de dos jvenes que entregaron su cotidiano a andar por la recuperacin de los territorios despojados, que estuvieron presentes en la ceremonia, en la asamblea e incluso en el trmite burocrtico, y en todas las estrategias que hilvanaron para la reconstruccin de un pueblo, no podrn ser rasgados del recuerdo poltico de una nacin en lucha.

Lamentablemente todo esto contina. Hace solo unos das los nios de la Comunidad Temucuicui debieron lidiar con la prepotencia de una polica militarizada que pareciese tener rienda suelta para actuar en territorio mapuche. Cunto dolor e impotencia. Las prcticas de violencia sistemtica de parte del Estado no se detienen, y somos conscientes, ellas atraviesan todas nuestras luchas y territorios. Es cierto, en las comunidades mapuche hacen presencia con particular bestialidad, pero en nuestras poblaciones, liceos y trabajos, la represin tambin llega cuando nos movilizamos. Es que la criminalizacin tambin apunta a los movimientos populares y feministas, a los trabajadores y estudiantes organizados, a las comunidades locales que luchan contra el extractivismo. El caso de Luis y Patricio nos alerta, pensamos que la muerte se comienza nuevamente a legitimar contra los movilizados, toda vez que al asesino se le otorg la legitima defensa sin haber pisado un tribunal. Nuevamente la impunidad, y con ella la muerte, se naturaliza, el valor de la vida de los de abajo, se desmorona.

Es nuestro deber poner la lupa en estos hechos que con tanta facilidad se tachan de delincuencia, terrorismo, o los vndalos de siempre por los medios de comunicacin oficiales. Porque sabemos que estos medios son meros instrumentos de quienes ejercen la violencia, criminalizando a quienes luchan, y mueren, por justas demandas.

No son gratuitas las palabras comunes de quienes construimos desde abajo y a la izquierda: autonoma, autogestin, memoria, rebelda. Porque ante el horizonte oscuro que la violencia institucional nos impone, nosotros preferimos el enredarnos en forma colectiva, con lazos de afecto y apoyo mutuo, para enfrentar en conjunto la violencia estatal, construyendo horizontes comunes, respetando nuestras diversidades.

Por eso, cuando nuestra vida vale menos que la bala que nos la arrebata, no podemos cerrar los ojos. Cuando a nuestros/as hermanos/as de camino son golpeados con tanta crueldad, no podemos quedarnos quietos/as. Cuando el estado mantiene como poltica la criminalizacin de los movimientos sociales, no podemos quedarnos callados/as. Cuando el sistema nos violenta, nos ataca, nos asesina, no podemos ms que rebelarnos.

Porque en estos tiempos, la memoria es un acto de rebelda, vamos a recordar a los/as cados/as por su entrega a la vida, aprendiendo de errores y fortalezas, compaeros en el andar de este pedregoso camino. Porque no nos podemos quedar quietos/as, es que estamos en la tarea de encontrarnos, para tomarnos las manos y repasar nuestra historia. Porque no nos podemos quedar callados/as, exigimos que el asesinato de Luis y Patricio, ni de ningn otro/a, no quede impune, un mnimo paso para lograr justicia y no tener que aprender ms nombres de vidas deshojadas.

Comunidad de Historia Mapuche.

Coordinadora Anti-Racista La Champurria

Editorial Quimant

Editorial Tiempo Robado Editoras

Centro Comunitario La Minga

Aukantun Boxeo

Colectivo La Maleza

Colectivo Trajn

Peridico El Recolector

Colectivo Cipriano

Wiotuai tai folil

Francisco Yaez Flores, profesor Wiotuai tai folil

Isaac Rariqueo Wiotuai tai foli

Esperanza Rayen Villalobos Huaiqui, estudiante secundaria, participante de La Orgnica de Maip

Violeta Millaray Villalobos Huaiqui, estudiante secundaria, participante de La Orgnica de Maip

Patricia Tagle, directora ejecutiva Fundacin de Rokha

Marjorie Huaiqui Hernndez, madre, poeta y educadora mapuche, profesora de Historia, Geografa y Ciencias Sociales Wiotua tai folil

Bloque Andino por el Agua y los Territorios

Escuela Pblica Comunitaria

Coordinadora Nacional Indianista CONACIN

Editorial Pensamiento & Batalla

Movimiento Solidario Vida Digna La Bandera

Revista Rufin

Caracol el apae de los pios

Observatorio Latino Americano de Conflictos Ambientales OLCA

Observatorio de Conflictos Mineros de Amrica Latina OCMAL

Ludoteca la Pirueta

Ral Zibechi (Uruguay), periodista e investigador-militante

Miguel Mazzeo (Argentina), escritor-militante, docente en la Universidad de Buenos Aires y de Lans

Hernn Ouvia (Argentina), politlogo, docente en la Universidad de Buenos Aires y educador de la Red de Bachilleratos Populares Comunitarios

Carlos Aguirre Rojas (Mxico), sociologo, investigador, docente de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico

Franck Gaudichaud, docente e investigador, Universidad de Grenoble, Francia

Pauelos en Rebelda (Argentina)

Hervi Lara Bravo. Filsofo, Coordinador del SICSAL-COR-Chile. Presidente del Directorio del Centro HELMUT FRENZ de Educacin en Derechos Humanos

Radio Races Poblacionales

Movimiento Anagnesis

Como Centro Social y Librera Proyeccin, adscribimos a la declaracin

Futbol Rebelde futborebelde.org

Colectivo Kaleuche