El papel de las centrales sindicales ante el impasse brasilero

El desarrollo de la crisis poltica y econmica en Brasil desde el impeachment, hasta los das de hoy, ya gener un tal nmero de acontecimientos que hace parecer que los das estn valiendo aos.

Estamos ante una coyuntura polarizada. Los trabajadores estn demostrando disposicin de responder a la ofensiva de la burguesa. Eso se da por dos motivos:

1- La unidad entre las centrales sindicales y movimientos sociales avanz en la organizacin de los trabajadores, siendo posible construir grandes manifestaciones y huelga general, impactando en la coyuntura.

2- La dursima lucha entre las distintas fracciones de la burguesa profundiz la crisis poltica y ha dificultado la articulacin del gobierno para aprobar todas las reformas.

Temer lucha encarnizadamente por sobrevivir

El gobierno Temer ha sido hbil y previamente construy las condiciones para que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) lo absolviese. No slo Gilmar Mendes cumpli un papel decisivo, sino que Temer ya haba cambiado dos ministros del TSE. Recientemente, para blindarse y escapar de la casacin, los dos votaron a su favor. El plan dio cierto.

En otra maniobra, para evitar que el PSDB saliera del gobierno, chantajea a Neves, amenazndolo de casacin en el Consejo de tica en el Senado, controlado por el PMDB. Cada da, Temer tiene que matar un len en la lucha fraccional que se desarrolla en la propia burguesa. Pero, no es posible saber cundo lograr algn control de la situacin.

Temer tambin tiene, en la aprobacin de las reformas, otro medio de ganar apoyo poltico de los seores del capital. Las cosas no estn fciles en la Cmara de Diputados, la Reforma Previsional se estacion por cuenta de la crisis poltica y Temer sabe que eso es psimo, Ya en el Senado, Temer viene consiguiendo avanzar con la Reforma Laboral, que est siento tramitada entre las comisiones y tiene previsto ir al plenario a finales de junio. Sera muy importante para el gobierno y para el propio Congreso ganar confianza del capital e intentar apaciguar la crisis poltica, si consiguiese aprobar la Reforma Laboral en el Senado. Estn trabajando duro para eso.

Ese es el peor momento de Temer desde el impeachmenty, por tanto, estamos ante una oportunidad que quedar para siempre en el escenario. Las condiciones polticas estn ms favorables para la cada de Temer a travs de la accin del movimiento de masas y sus mtodos de lucha, huelga general y manifestaciones de calle. Pero, para eso, es absolutamente decisivo que el frente nico entre las centrales sindicales y el calendario unificado acordado pueda tener continuidad, con el objetivo de hacer ms y mayor que la huelga general que hicimos en abril.

Temer sabe que las acciones unificadas de las centrales pueden acabar con su gobierno y viene intentando desmovilizar y desmontar la unidad entre las centrales, utilizando el impuesto sindical como moneda de cambio en las negociaciones de la Reforma Laboral. Como tambin busca negociar con la cpula petista un armisticio para que todos se salven, lo que puede ser una presin sobre importante parte de las centrales.

Dos errores que es necesario combatir

Delante de un escenario en el cual el gobierno de Michel Temer est con la popularidad en el barro y otras delaciones pueden incendiar su imagen y en una crisis econmica sin solucin a corto plazo, las centrales sindicales no tienen el derecho a equivocarse. Cualquier reculo oportunista, o postura ultraizquierdista en este momento, puede ser un error que ayudar a la burguesa a encontrar una salida a la crisis poltica. Pueden conseguir retomar el control para avanzar en el saqueo de derechos sociales y democrticos. La fractura expuesta de la crisis interburguesa no quedar as por mucho tiempo y los prximos meses sern decisivos. El impasse va a definirse a su favor, o contra los trabajadores.

Las centrales sindicales no pueden recular en este momento para garantir una negociacin que incluye el impuesto sindical. Sera una grave traicin oportunista abandonar la lucha de los trabajadores para mantener el cofre de los sindicatos llenos de dinero a travs de financiamiento estatal [1]. Otra grave traicin sera, en este momento, desmovilizar a los trabajadores en nombre de un gran acuerdo entre PT, PMDB y PSDB, para que todos se salven.

Es por eso, que la reunin entre las centrales ocurrida el da 14 de junio cometi errores importantes, pues no cont con la presencia de todas las centrales. La Central sindical y popular-Conlutas Conlutas (Csp-Conlutas) no fue invitada a estar presente. Lo que es malo para la unidad. Adems de eso, esa reunin jug cre confusin y desconfianza en el movimiento, lo que tambin abala la unidad para luchar. Muchos se estn cuestionado si habr incluso huelga general el 30 de junio. Y muchos estn desconfiados sobre porqu hay movidas para no hacer la huelga general. Todo eso es bueno slo para el gobierno y no para los trabajadores, Pero, no existen solamente errores oportunistas, hay tambin errores ultraizquierdistas y divisionistas que precisamos combatir.

El ltimo fin de semana, entre los das 9,10 y 11 de junio, ocurri la reunin de coordinacin nacional de la Csp-Conlutas, que aprob una importante resolucin de coyuntura que acierta en dar prioridad a la construccin del calendario unitario entre las centrales sindicales y a la preparacin de la huelga general del 30 de junio.

Pero, al mismo tiempo de ese gran acierto, esa misma resolucin comete un error sectario y ultraizquierdista cuando contrapone la huelga general, un mtodo de lucha, contra las movilizaciones por las elecciones directas, una reivindicacin democrtica.

Infelizmente, los compaeros de la direccin mayoritaria de la central resolvieron abrir fuego contra las manifestacin que comienzan a crecer en el pas exigiendo Directas Ya y eso ayuda a dividir todo el movimiento que se choca contra Temer hoy.

Es verdad que son manifestaciones que tienen lmites y en muchos lugares sus direcciones tienen como proyecto apoyar a Lula en 2018. Tambin es verdad que lo correcto en este momento es no exigir elecciones solamente para presidente, lo ms consecuente es defender elecciones generales para presidente y para el Congreso.

Pero, precisamos siempre recordar que no hacemos unidad con esas centrales porque confiamos, o porque tengamos total acuerdo con sus direcciones. La unidad entre las centrales se da porque es la nica posibilidad de conseguir movilizar al mayor nmero posible de trabajadores para luchar contra la brutal ofensiva del gobierno y de la burguesa contra los derechos histricos. Infelizmente, La CUT y Fuerza Sindical, entre otras centrales, poseen mucha influencia entre los trabajadores, en especial en el movimiento obrero. Y sera imposible que solamente la Csp-Conlutas solitariamente hiciese una huelga general y parase la produccin y la circulacin de mercaderas en un pas de dimensiones continentales.

De la misma forma, la unidad en el movimiento por las directas no se da porque confiamos y tenemos acuerdo con esas direcciones del movimiento, la unidad tiene otro objetivo para nosotros. Nuestros objetivos estn en la posibilidad de hacer propaganda de la huelga general y de que la lucha contra las reformas llegue a ms trabajadores. En la disputa de los trabajadores para la idea de que no alcanzan solamente directas, sino de que es necesario cambiar el Congreso. Adems, de agitar la necesidad de la construccin de un Frente de Izquierda y Socialista contra la conciliacin de clases.

En ese marco, el papel que las centrales sindicales precisan cumplir en este momento y de batallar para unificar la lucha en defensa de derechos sociales y reivindicaciones democrticas, creando un movimiento de masas con fuerza suficiente para resolver el impasse a favor de los trabajadores, derribando a Temer, derrotando sus reformas e impidiendo una salida va elecciones indirectas. La unidad entre las centrales, movimientos y organizaciones polticas para movilizar a los trabajadores a travs de la huelga general y grandes manifestaciones de calle es nuestra arma en el momento.

Como dice Leminski, En la lucha de clases todas las armas son buenas, piedras, noches, poemas



[1] El impuesto sindical fue creado por el gobierno de Getulio Vargas en 1940. Hoy es obligatorio y lo pagan todos los trabajadores, estn sindicalizados o no. Equivale al salario de un da y se descuenta en el mes de marzo de cada ao. Tambin es cobrado a los patrones. Lo recauda el gobierno, desde 2008 (gobierno Lula) se distribuye entre las centrales, federaciones sindicales, y gremios empresariales. Actualmente es la principal fuente de ingresos de las centrales reconocidas legalmente. Tanto la CUT como Fuerza Sindical, por ser las mayoritarias, reciben sumas multimillonarias. La Csp Conlutas se opone al impuesto sindical y rechaza este mecanismo de corporativo que apalanca la dependencia de los sindicatos en relacin con el Estado.



