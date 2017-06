Entrevista a Nicols Gonzlez Varela sobre Heidegger. Nazismo y poltica del Ser (y V)

Heidegger reduce a Marx a un epgono brillante del idealismo objetivo de Hegel. El marxismo es para l otra forma de Olvido del Ser

Nicols Gonzlez Varela es ensayista, editor, traductor y periodista cultural. Ha estudiado Filosofa y Psicologa y enseado Ciencias Polticas en la Universidad de Buenos Aires, as como traducido a Heidegger, Graves, Negri, Marx y Pessoa, entre otros. Es autor de diversos artculos y estudios sobre Arendt, Blanchot, Cline, Heidegger, Engels, Graves, Gramsci, Lenin, Stalin, Marx, Pound, Spinoza y colabora en distintos medios grficos y digitales de actualidad y cultura. Sus ltimas obras publicadas son: Nietzsche contra la Democracia (Montesinos, Barcelona, 2010), Los Archivos de Nacin Apache (Libros del Sur, Buenos Aires, 2011) y ha sido traductor y cuidador de la edicin del Cuaderno Spinoza, de Karl Marx (Montesinos, Barcelona, 2012), as como de la edicin de Sobre el suicidio, tambin de Marx (El Viejo Topo 2012). En 2013 public una edicin crtica de textos de Fernando Pessoa: Poltica y profeca. Escritos polticos 1919- 1935.

Esta conversacin se centra en su ltimo libro Heidegger. Nazismo y poltica del Ser, publicado recientemente por la editorial Montesinos.

***

SLA. Estbamos aqu. La otra cara de muchas crticas estilo DiaMat es una referencia implcita a Lukcs?

NGV: No tanto, sino al enfoque que el DiaMat en la URSS y en el bloque del Socialismo "real" (con grandes excepciones como la crtica de Karel Kosik, un heterodoxo) daban a Heidegger. Lukcs no se propuso nunca una crtica a Heidegger en s mismo, sino considerarlo como un momento ms en la genealoga del ataque a la razn que termin con Hitler.

SLA. Tambin de acuerdo. Por cierto, a propsito de Lukcs y aunque me voy un poco del tema. Acabo de recibir una informacin (nos las enviado t al colectivo Espai Marx). Esta: "El gobierno municipal remueve estatua de Lukcs en Budapest y la reemplaza por un hroe nacionalista hngaro a pedido del partido neonazi Jobbik y con el apoyo dle partido populista de Orban" [1] Qu opinin te merece esta iniciativa municipal?

NGV: Es algo terrible e inquietante. La deriva hacia el Populismo y hacia formas blandas de Fascismo en Amrica y en Europa ya no es un caso aislado. La Kulturkampf del Populismo contra las tradiciones democrtico-liberales, social-demcratas y comunistas es ya un dato insoslayable. Primer nivel de gravedad: la remocin de la estatua de un filsofo por la de un hroe noble nacionalista (San Esteban I, primer rey de Hungra, que est canonizado por el Vaticano) ya es algo totalitario y chauvinista; pero si adems se le suma que la medida viene "reforzada", justificada porque Lukcs era judo y marxista (hubo una campaa sucia sobre su pensamiento como carente de races autctonas, con lo que volvemos a Heidegger) es un suceso inquietante. Lukcs muri en 1971 y se le encomend al bien conocido escultor Imre Varga la realizacin de su estatua, inaugurada en 1985 en el bonito parque de Szent Istvn. Como bien sealas, la medida proviene de una mocin del partido neo-nazi Jobbik ("Los Mejores" en hngaro) votada en el pleno del Ayuntamiento de Budapest, apoyada por la coalicin populista y de extrema derecha "Fidesz" (Alianza Cvica Hngara) del presidente Orban por 19 votos a favor, 3 en contra y una abstencin. De qu se le acusa a Lukcs? No tanto su Comunismo o su adaptacin al Stalinismo como comisario poltico (hay estatuas de stalinistas en Budapest, como la de Zoltn Komcsin, secretario general del MSzMP, o de Marx, Lenin, por ejemplo) sino ser una "traidor" a la eterna Patria hngara, haber ordenado el fusilamiento de soldados hngaros en 1919 siendo comisario del Ejrcito Rojo y, especialmente, por ser un "pensador judo" (el apellido original de Lukcs era Lwinger), cosmopolita y sionista. Jobbik, y los medios xenfobos y nacionalistas, dicen que la medida es ejemplar para sealar a aquellos que envenenaron el "Alma hngara"

SLA. Tambin esto que has afirmado da pie a mil preguntas ms. No es el momento. Ha captado bien su pensamiento la tradicin marxista? Salvo error por mi parte, pensadores como Marcuse o Kostas Axelos fueron muy o bastante heideggerianos cuanto menos en su lenguaje.

NGV: Los marxistas tuvieron dos tendencias en cuanto a Heidegger: bien intentar criticarlo desde el punto de vista ideolgico (y poco desde lo filosfico-poltico) o bien tratar de asimilarlo a la matriz materialista de Marx, el as llamado "Heidegger-Marxismus". Pionero en el intento de amalgama de Hegel-Marx con Heidegger con su "Konkrete Philosophie" son los trabajos del joven Marcuse en los 1930s, que desembocarn en su libro sobre la Ontologa hegeliana[2]

Manuel Sacristn fue el traductor

Es cierto, no lo haba tomado en cuenta! Sacristn, que tuvo su "momento heideggeriano", fue un gran mediador entre la nueva izquierda alemana y el mundo de habla espaola. El paradigma clsico despus de 1945, como bien sealas, es el trabajo de Kostas Axelos, su disertacin doctoral sobre Marx y la Tcnica [3]. Incluso hay que sealar los intentos dispares sobre el aspecto del mtodo fenomenolgico de "hibridar" (si se me permite) a Marx con Heidegger de Sartre. Analizando a posteriori su obra, Marcuse afirmar que trminos tcnicos como Da-sein, das Man, Sein, Seiendes, Existenz seran "malas abstracciones", abstractos defectuosos, en el sentido de que no son vehculos conceptuales adecuados para comprender la concrecin real de lo aparente. O sea: que resulta muy dificultoso llegar a una sntesis entre el nuevo Materialismo de Marx (incomprendido ya por el propio Heidegger) y la Analtica de la Existencia.

SLA: Por qu incomprendido por el propio Heidegger? Ley a Marx alguna vez?

NGV: No solo a Marx: conoca al Lenin filsofo! Es manifiesto que el conocimiento de Marx que tiene el Heidegger de los aos 1930 y 1940 es defectuoso, producto de una lectura superficial (precisamente en el renovador de la Hermenetica occidental!), por lo que sus crticas ni siquiera rozan la problemtica de la categora Valor-Trabajo o la propia Kritik de la Economa Poltica. Este Marx descafeinado y poco interpretado, en tan mala situacin hermenutica, era una muletilla comn entre los intelectuales de la nueva derecha y los idelogos del NSDAP, llegando incluso a filsofos de la talla de Rickert o Simmel, o a la misma Filosofa acadmica alemana. En 1932, Heidegger, en el curso sobre el dilogo Teeteto de Platn, reconstruyendo su Filosofa de la Historia del "Olvido del Ser", Heidegger traza la vasta cronologa de esta Decadencia (al mejor estilo nietzscheano-spengleriano) que pasa por el Cristianismo, el Racionalismo de Descartes, la Ilustracin, Hegel y su Dialctica y concluye en Marxismo. Explcitamente se propone una berwindung des Marxismus, una superacin del Marxismo como nuevo Sistema de Pensamiento y su doctrina ideolgica, citando por primera vez textualmente prrafos de Miseria de la Filosofa (1847) de la edicin de Landshut-Meyer. Ms all de su reflexin sobre la platonische Ideenlehere, la Doctrina platnica de las ideas, Heidegger subraya en sus clases acadmicas: "Teora de las Ideas, presupuesto para el Marxismo y la Teora de las Ideologas. Visin del Mundo como ideologa, abstraccin, superestructura o de relaciones sociales de produccin. Superar al Marxismo?" Realmente Heidegger tena como objeto polmico a Marx?

Excelente pregunta. Tu respuesta

Para cualquier lector atento es clara su concepcin en Sein und Zeit (1927) del perodo liberal de Occidente, la poca burguesa, como Ich-Zeit, Tiempo del Yo, en contraposicin con el revolucionario Tiempo comunitario del Nosotros, el Wir-Zeit, que habra inaugurado el Nacionalsocialismo en su Volksgemeinschaft, la Comunidad racial-popular enfrentada a la Gesellschaft liberal o al Estado total bolchevique; es tambin el claro significado de la Dictadura del "Uno" (Das Man), en el pargrafo #27 de la misma obra. La pregunta siguiente: entendi a Marx?

Otra magnfica pregunta

Creo que no, como muchos de los llamados "marxistas". Heidegger reduce a Marx a un epgono brillante del Idealismo objetivo de Hegel, para Heidegger, voy a citarlo textualmente, el Marxismo es otra forma de Olvido del Ser "ya que toma lo Espiritual (Geistige) como Funcin del Proceso de Produccin econmica". Las paradojas de la Historia hizo que su nmesis filosfica, Marx, volviera a aparecer en la vida de Heidegger, esta vez como espectculo meditico. La misma edicin de los textos juveniles utilizada en los 1930s aparece en una entrevista a la segunda cadena de TV estatal alemana ZDF en 1969, donde Heidegger, todava obsesionado por su "superacin" inconclusa de Marx, le lee a su entrevistador la famosa Tesis XI sobre Feuerbach. Es curioso pero de la docenas de referencias a Marx de Heidegger, la mayora retornan una y otra vez al texto sobre "Ad Feuerbach", parte de ese texto maldito llamado La Ideologa alemana

SLA: Es muy interesante lo que sealas. Voy finalizando. Para aclarar algunos puntos. Sobre Martin Heidegger y el nazismo de nuevo: fue un nazi convencido o por adaptarse sin riesgos a las circunstancias histricas que le tocaron vivir?

NGV: Lamentablemente Heidegger fue un nazi peculiar pero convencido, no un oportunista poltico, como puede ser el caso de Carl Schmitt o el de Hans-Georg Gadamer, o el de tantos otros acadmicos de la poca. Y no slo apoy "ruidosamente" al NS-Staat y su "despertar de Alemania", sino que la eleccin valorativa y la extrema opcin por el NSDAP emana, sin dudas, de premisas internas de su Ontologa y Filosofa de la Existencia, en especial de su categora filosfica prctica de Cura (Sorge), de su idea radical de la Historicidad as como del desarrollo de una autntica Filosofa de la Historia, la denominada Seinsgeschichte, "Historia del Ser", como hemos comentado, como lo supieron intuir tempranamente discpulos muy cercanos a l, como Lwith y Marcuse.

SLA: No te he pregunto por Lwith. Lstima, se me ha pasado. No se puede hablar de todo

NGV: S, Lwith es un filsofo que tiene mritos propios. Heidegger fue atrado por el Nacionalsocialismo porque crey, hasta su muerte, que el movimiento ofreca la solucin definitiva a la crisis de la civilizacin europea. Esta Krisis, tomada en el sentido griego de krnein, como situacin inestable que aguarda una Decisin, este "estado de perdido del Hombre" o Selbstverlorenheit des Menschen, era el resultado del "olvido" o "retirada" en torno a la cuestin del Ser. Heidegger abraz la causa nacionalsocialista, como lo reconoce l mismo, desde posiciones poltico-filosficas cercanas a la corriente nacional-social-liberal de Friedrich Naumann, corriente congregada durante la dcada del 1920 en el "Juni-Klub" de Moeller van der Bruck, el autor de un libro clebre editado en 1923: Das Dritte Reich. La vertiente Naumann sostena la idea de un nuevo Reich, un estado neocesarista, una nueva Gemeinschaft del pueblo alemn, el papel rector de una gran Alemania en la Europa central, todo ello en un programa poltico revolucionario, antiliberal, antibolchevique, antiparlamentario y... socialista "alemn". La enorme seduccin que ejerci sobre Heidegger el NSDAP se basaba en la creencia que presentaba, aparte de una opcin real de poder, la solucin final a la Verfall bimilenaria de Occidente y la promesa de un nuevo (segundo) "Inicio" en la Historia del Ser. Pero es verdad que su Nazismo era peculiar: frente al fenmeno del Tercer Reich Heidegger desarroll una doble actitud: apoyo activo e irrestricto de la forma-Estado autoritaria (incluido el Fhrerprinzip y la figura carismtica de Adolf Hitler) pero sosteniendo siempre la pre-eminencia del Volk, del Pueblo y distancia crtica con respecto a la tosca Weltanschauung nacionalsocialista oficial y sus portavoces.

SLA: No hablo ahora de Heidegger, como individuo digmoslo as, sino de su filosofa. Se la puede caracterizar como una filosofa de inspiracin nacional-socialista?

NGV: Sera un error, un aplanamiento y esquematismo que no nos servira en el trabajo de la crtica materialista. La filosofa de Heidegger en lo ms esencial de su ncleo fue un producto genuino de la Filosofa academia alemana, con sus tics conservadores y su pathos de mandarinado. En el libro intento mostrar cmo el intento (fallido) de dotar de una (meta) Poltica heideggeriana al NSDAP marc su rumbo durante los aos 1930 y 1940s. Heidegger siempre resguarda un grado de contigidad e idealidad de la "Verdad interna" del Nacionalsocialismo, una tensin y diferencia ontolgica, sin confundirse ni aproximarse con su aplicabilidad tctica en lo ntico, en el reino de los entes y de la instrumentalidad csica. El pensamiento de Heidegger, finalmente, perteneca a otra tradicin de aquella en la cual se articula el Nacionalsocialismo, pero casi co-originaria. Podemos llamarla "Conservadurismo revolucionario". Lo que queda por preguntar, sin embargo, es lo ms difcil de la cuestin: si la participacin de 1933 surgi de la manera de filosofar de Heidegger. A esto intento responder en la investigacin de mi ensayo

SLA. De acuerdo, no desvelemos lo esencial. Pero demos algunas pistas si no te importa. Si tuvieras que decir en una o en dos tesis, tus principales aportaciones en este estudio, cules sealaras?

NGV: Creo que una de ellas, el objeto del deseo del libro, es demostrar la relacin interna y necesaria entre el pensamiento filosfico de Heidegger y su decisin poltica; otra cuestin que queda desvelada es que esta decisin poltica de Heidegger llevaba una misin filosfica: dotar al Nacionalsocialismo de una Metapoltica "cientfica", que le permitiera volver a generar un Segundo inicio en la Hisoria del Ser.

SLA: Dnde estaran las principales novedades de tu investigacin?

NGV: Creo que reside en la inversin de la prueba en el caso Heidegger: no la clsica pregunta, a esta altura del debate carente de sentido, si se dio una "relacin interna y necesaria" entre la analtica de Sein und Zeit y sus percepciones y valoraciones polticas, sino que, por el contrario, demostrar que en la Ontologa heideggeriana existe indicios suficientes para hablar de una Filosofa poltica in nuce, una Filosofa prctica viva, que lo llevar, desde aos anteriores a 1933, a las proximidades del polo "nacionalconservador" y racial-popular. Esta Filosofa como reclamo, exista en sus lneas generales desarrollada mucho antes del ascenso al poder de Hitler en enero de 1933.

En suma: lo que intenta el libro no es otra cosa que, ad pedem litterae, seguir la propia autointerpretacin de Martin Heidegger, quin afirmaba que en su concepto de "Historicidad" (Geschichtlichkeit) estaba el verdadero fundamento de su compromiso poltico con el Nacionalsocialismo y, en especial, con el Fhrer Adolf Hitler.

SLA. Por cierto, ms all de este gran libro sobre Heidegger, en qu ests metido ahora? Nos das algunas pistas?

NGV: Estoy con un libro sobre Marx y el Marxismo, recoge trabajos dispersos, algunos publicados, otros inditos, estudios preliminares frustrados, que est en esa etapa feliz que es el retoque literario y ajustando fuentes y bibliografa. Tiene un ttulo tentativo: "Crnicas marxianas". Esperamos tenerlo en las libreras en 2018

SLA: El ao del bicentenario. Reservaremos un ejemplar y te propondr otra entrevista por supuesto. Quieres aadir algo ms?

NGV: Agradecerte como siempre tu generosidad, inteligencia y precisin

SLA. Soy yo quien tiene que agradecer tu paciencia, tu generosidad y tu incansable trabajo filosfico... Y tu precisin, rigor e inmensa erudicin por supuesto.

Notas:

1) Link: http://hungarianfreepress.com/2017/02/16/hungary-is-removing-statue-of-philosopher-gyorgy-georg-lukacs-he-was-marxist-and-jewish/

2) Hegels Ontologie und die Grundlegung einer Theorie der Geschichtlichkeit, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main, 1932 (en espaol: Ontologa de Hegel y Teora de la Historicidad; Martnez Roca, Barcelona, 1970)

3) Marx, penseur de la technique, Paris, UGE/Les ditions de Minuit, 1961 (en espaol: Marx, pensador de la Tcnica, Fontanella, Barcelona, 1969).

Fuente: El Viejo Topo, mayo de 2017