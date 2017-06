Dganle a Mauricio Babilonia que todava no suelte las mariposas

Nos faltan las presas y los presos polticos

Hoy es un da supremamente valioso para la historia de Colombia. Es el da en que las FARC-EP terminan la entrega de sus armas y con esto el pas ha dado un paso importante en la construccin de la paz estable y duradera. Sin embargo, el gobierno no ha cumplido con lo acordado respecto a la libertad de las y los prisioneros polticos. Miles de ellos siguen encerrados, en espera de la prometida libertad.

Son 1110 las y los prisioneros polticos integrantes de las FARC-EP que se encuentran en HUELGA DE HAMBRE. Esperamos que esta sea la ltima vez que luchadores y luchadoras tengan que aguantar hambre en nombre de su libertad.

Te compartimos el resumen del segundo da de la Jornada Nacional de Desobediencia en todas las crceles de Colombia exigiendo el cumplimiento de la Ley de Amnista e Indulto.

Paz es libertad!

Resumen da 2. Junio 27. Crceles del Valle del Cauca, Cauca y Nario

Vdeos:

Mensaje desde la crcel Judicial de Pasto: https://youtu.be/yKan-DJk5j8

Apoyo de las FARC-EP a la jornada por la libertad de las y los prisioneros polticos: https://youtu.be/fPAt5wqf43E, https://youtu.be/jPKkLN2Brss

Desde la crcel de Chiquinquir, los prisioneros polticos hablan del delicado estado de salud que padecen: https://youtu.be/FoObCX57-ck

Comunicado de prisioneros polticos desde Jamund: https://youtu.be/sRikmBH84NQ

Mensaje de los prisioneros polticos desde Jamund: https://youtu.be/l5Jg6CQm4cU

Socializacin Ley de Amnista entre los prisioneros polticos de Chiquinquir: https://youtu.be/vsSI6iV1dE0

Mensaje del colectivo de prisioneros polticos "Milton Sierra" desde la crcel de Villahermosa, Cali: https://youtu.be/JiG2Hmukfb0

Comunicado de los prisioneros polticos de Jamund, Valle del Cauca



Cordial saludo.

Este comunicado va dirigido a informar a todos los interesados, a los que les importa La Paz, a los que quieren propiciar hechos bochornosos para daar la armona de este proceso de paz, al Estado colombiano que adquiri una obligacin real y moral de cumplir con nosotros quienes queremos y tenemos toda la voluntad de resocializarnos; a los que son indiferentes con lo que ocurra; a nuestros familiares que sufren da a da esperando hijos, esposos, hermanos, padres; a las autoridades judiciales, que han tenido toda la negligencia para solucionar algo pactado; al Alto Comisionado para la Paz, que parece no condolerse con la situacin de miles de personas; a las Fiscala General de la Nacin, que busca cmo quitar la oportunidad para que podamos tener una nueva oportunidad y ser mejores ciudadanos:

Desde ayer 26 de junio, no slo en este establecimiento penitenciario de Jamund-COJAM, sino en todas las crceles donde hay presos polticos pertenecientes a las FARC-EP, todos y cada uno estamos protestando de manera pacfica con una huelga de hambre. Dadas las circunstancias y la espera que se ha tenido no tenemos otra opcin que hacernos sentir, mostrar que las cosas no son como las dice Caracol o RCN, que lo que se vive a diario, la negligencia, la discriminacin, la indolencia ya no da ms.

Por estas razones nos hemos unido para pedir pacficamente lo que la Ley 1820/2016 nos otorg como derechos, lo que despus de firmada La Paz fue un compromiso vital que solo va en busca de una convivencia sana, una oportunidad para los que vivimos la guerra desde muy jvenes y para Colombia que necesita lderes de ideas donde el arma ms poderosa sea la palabra.

Colectivo Alfonso Cano, Crcel de Jamund

-----------------------------

El comandante Jess Santrich se suma a la huelga de hambre por la libertad de los y las prisioneras polticas

Bogot, junio 26 de 2017.

Declaratoria de Huelga de Hambre Indefinida

No estoy desesperado, no estoy derrotado (Simn Trinidad)

La paz con dignidad es el grito de libertad de los prisioneros polticos.

La falta de voluntad poltica en el cumplimiento de lo pactado en la Habana Cuba, ha sido la constante del Gobierno Nacional y las ramas del poder. Despus de 6 meses de firmada la ley de amnista e indulto y tratamientos penales especiales, por ejemplo, la misma solamente ha beneficiado a 832 de los 3400 prisioneros que han sido reconocidos por las FARC-EP.

Por su parte, la demora del Alto Comisionado para la Paz, seor Sergio Jaramillo, en la entrega de las certificaciones, tambin ha influido en la obstruccin al acceso a beneficios de no menos de 900 prisioneros polticos.

Jueces y Fiscales de conocimiento, han sido y siguen siendo el palo en la rueda de lo acordado. Estos administradores de justicia incumplen la ley y colocan cortapisas con el nico propsito de no liberar a los prisioneros.

Jueces y Fiscales siguen aplicando el derecho penal de enemigo, haciendo valoraciones jurdicas erradas, denegando el acceso a la justicia, prevaricando y usurpando as las funciones de la JEP que es el rgano que deber calificar al respecto.

Como ha expresado el comandante Mauricio Jaramillo en su pronunciamiento ms reciente, el gobierno no solo ha demostrado su falta de compromiso con la implementacin de los acuerdos, sino que adems ha mentido. Por estas razones de incumplimiento sistemtico de los acuerdos de paz, especialmente lo concerniente a la amnista y excarcelacin de nuestros prisioneros, he tomado la decisin poltica y de dignidad, de solidarizarme con los prisioneros sumndome a la huelga de hambre que adelantan desde hoy en las diferentes crceles del pas, y que es una denuncia ante Colombia y el mundo de esta situacin que violenta los Acuerdos de La Habana y los derechos fundamentales.

Dignidad y libertad es la consigna de respaldo a la justa lucha que llevan a cabo los prisioneros en distintas crceles del pas. Todos y todas a participar en el plantn por la libertad de los prisioneros polticos que se llevar a cabo el 29 de junio a la 9 am, frente a los Juzgados de Ejecucin de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot, Popayn, Medelln, Barranquilla, Pereira, Valledupar y Ccuta.

De mi parte, la huelga ir hasta que el Estado cumpla con el compromiso de liberar a los prisioneros y prisioneras integrantes de las FARC-EP.

Fraternalmente, compatriota

Jess Santrich

#PazEsLibertad

-----------------------------

#Urgente

Comunicado CLVM No. 1: Reporte de la Jornada Nacional Desobediencia por la Implementacin Inmediata de la Amnista.

La Coalicin Larga Vida a las Mariposas, plataforma de organismos no gubernamentales defensores de los derechos de las y los Prisioneros Polticos en Colombia, informamos a la opinin pblica que:

Desde el da de ayer, junio 26 de 2017, a las 6:00 am, las y los prisioneros polticos integrantes de las FARC-EP iniciaron en 19 crceles una jornada Nacional de desobediencia en exigencia de la Implementacin Inmediata de la Amnista y otras formas de excarcelacin pactadas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Hoy 27 de junio, son 1110 las y los prisioneros polticos integrantes de las FARC-EP que se encuentran en HUELGA DE HAMBRE, hasta que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos cumpla con lo pactado.

A la Huelga de Hambre se sum el comandante de las FARC-EP Jesus Santrich, quien mediante comunicado pblico manifest que ya son 3400 los Prisioneros Polticos reconocidos por las FARC-EP, 900 de los cuales an no han sido acreditados por el gobierno y habiendo recibido beneficios nicamente 832. De 3400 personas reconocidas por las FARC-EP faltan 2.577 por ser liberadas, lo que evidencia el incumplimiento por parte del Estado Colombiano, mientras las FARC-EP finaliz la dejacin de armas en cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Invitamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares en general a respaldar la justa Jornada de Desobediencia de las y los Prisioneros Polticos Colombianos.

Las y los esperamos este 29 en los Plantones de Solidaridad con esta Jornada Nacional que realizaremos frente a los Juzgados de Ejecucin de apenas y Medidas de Seguridad de Bogot, Popayn, Medelln, Barranquilla, Pereira, Valledupar y Ccuta.

#PazEsLibertad

Colombia, Junio 27 de 2.017