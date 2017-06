Brutalidad policial

El precio de ser negro y con discapacidad en Estados Unidos

The Guardian / El Diario (Espaa)

Protestas raciales en EEUU tras la muerte de dos jovenes negros a manos de la policia - EFE

En la maana del pasado domingo, Charleena Lyles llam a la polica de Seattle para informar de un robo. Lyles era una mujer negra, embarazada, madre de cuatro hijos (uno de ellos con sndrome de Down) y viva en un piso de realojo para personas que antes haban estado en la calle. Los oficiales se presentaron en el lugar, encontraron a Lyles en medio de una crisis nerviosa, supuestamente armada con un cuchillo, y la mataron.

El asesinato provoc una gran indignacin en todo el pas, pero que ms se puede hacer para superar esto? Cmo se termina, de una vez por todas, con la relacin que hay entre violencia policial y racismo, clasismo y discriminacin contra las personas con discapacidades psico-sociales o mentales ?

Cuando se difundi la noticia de la evitable muerte de Lyles, un grupo de activistas no blancos y con discapacidad de Chicago se tom la noticia con una triste naturalidad. Ya se saben la cancin. Y les preocupa que les estn quitando una de las mejores herramientas que tienen para frenar la violencia.

Chris Huff intent suicidarse en 2005 y fue internado, contra su voluntad, en el hospital Michael Reese del barrio South Side de Chicago. "Mi mam me llev para un estudio. Solo iban a hacerme un estudio y, de repente, me estaban internando", cont Huff.

La internacin no fue de mucha ayuda. Tres meses despus, Huff llev un arma a su escuela secundaria, presa del miedo y la paranoia, como luego lo describi. Se le abalanzaron, Huff sac el arma y dispar. Le levantaron cargos como si fuera adulto: intento de homicidio, violencia fsica agravada y uso de un arma de fuego en un establecimiento pblico. Huff tena 15 aos.

Ahora tiene 27 y vive en Ogden Park (Englewood), un vecindario del South Side de Chicago. Conduje hasta all para conocerlo. Mientras la calurosa tarde llegaba a su fin, pasamos una hora hablando a la sombra de unos pltanos, sentados en un banco inclinado de madera.

Huff estaba inquieto. Se sentaba. Se pona de pie. Iba y vena fumando. Poco a poco, comenz a desgranar sus teoras sobre discapacidad, raza, pobreza, vigilancia policial y sobre el crculo vicioso en el que se ven atrapados los residentes negros y con discapacidad de Chicago.

Chris Huff es miembro de Advance Youth Leadership Power, un grupo de apoyo que se organiza a travs de Access Living (una de las principales organizaciones de Chicago en derechos de las personas con discapacidad) con el objetivo de luchar en dos complicados frentes. En primer lugar intentan mostrar a todo el que le interese el comportamiento policial (incluido el cuerpo especial creado en el Ministerio de Justicia para controlarlo), cmo se inscribe el factor de la discapacidad en la narrativa generalizada de abusos de la polica de Chicago: entre un tercio y la mitad de las personas asesinadas por la polica tenan algn tipo de diversidad funcional.

En segundo lugar, y tal vez an ms importante, los activistas de este grupo tienen la esperanza de ayudar a sus propias comunidades a comprender las conexiones que hay entre discapacidad y justicia racial y econmica.

Charleena Lyles // Cortesa de su familia

En 2015 hubo en Chicago una sucesin de muertes provocadas por disparos de la polica. Empez con el caso de LaQuan McDonald y continu con los tambin notorios de Philip Coleman, Quintonio Legrier y Bettie Jones. Los tres hombres tenan una discapacidad o patologa psiquitrica. La mujer, Jones, fue asesinada cuando la polica buscaba a Quintonio.

Las repercusiones polticas de esa ola de muertes terminaron provocando la dimisin del jefe de polica. El Ministerio de Justicia (DOJ, por sus siglas en ingls) investig las actuaciones policiales en la ciudad abriendo foros para que los vecinos pudieran compartir sus experiencias.

Fue en uno de esos foros donde conoc a Chris Huff. En pie frente a la multitud, contaba su historia de vida, instrua a los dems. "No creo que haya sido coincidencia que tres meses despus de que me diagnosticaran mi patologa, yo estuviera usando un arma en la escuela", recuerda Huff sobre su arresto.

En su opinin, fue afortunado por no haber pasado mucho tiempo en la crcel. Con la ayuda del Instituto Northwestern su madre pudo ponerle abogados y lograr que un juez les permitiera mudarse al estado sureo de Georgia, lejos de Chicago, mientras esperaban el juicio.

En lugar de la sentencia de varias dcadas que le poda haber cado si lo juzgaban como adulto (una posibilidad que contempla la ley), Huff termin pasando unos pocos meses en un centro para delincuentes juveniles de Illinois. Cuando cumpli los 18, se borraron sus antecedentes penales. Despus lleg el momento de la universidad, en el sur, y ms tarde, el regreso al South Side de Chicago para un postgrado. All sigue hoy, en el Instituto Vera de Justicia, ayudando a jvenes recin encarcelados.

Nadie sabe con certeza cuntas vctimas de la violencia policial son personas enfermas o con discapacidad. Para todo el pas hay algunos datos (que en 2015 yo puse sobre papel para la Fundacin Ruderman) pero dependen demasiado de los testimonios. Los distintos departamentos de polica y los gobiernos de los estados se han mostrado reacios a registrar y controlar el uso de la fuerza. An as, los testimonios siguen siendo reveladores. Los principales casos investigados por el DOJ en Chicago involucraban a hombres negros con una discapacidad.

LaQuan McDonald tena trastorno por estrs postraumtico (TEPT) y una discapacidad mental no especificada. Philip Coleman, muerto durante el arresto, estaba sufriendo una crisis nerviosa cuando la polica lleg a la casa despus de que los padres llamaran al 911. "Nosotros no los llevamos al hospital, los llevamos a la crcel", dijeron los agentes mientras lo detenan. En un vdeo publicado a finales de 2015, se puede ver a Coleman recibiendo descargas con una pistola elctrica y siendo arrastrado de su celda sin oponer resistencia. Un polica de Chicago mat a Quintonio Legrier, un joven negro que sufra una crisis nerviosa, y tambin dispar contra la vecina que lo estaba vigilando, una mujer negra llamada Bettie Jones.

En julio de 2016, el grupo Advance Youth Leadership Power (AYLP) y sus activistas decidieron tomar cartas en el asunto con una manifestacin en la puerta de la audiencia que trataba el caso, donde tambin entraron a declarar.

Yo estaba ah y vi a un nio de 11 aos, acompaado por su madre, hablar de su trauma. Cuando tena 6, la polica entr violentamente en el patio de atrs de su casa con las armas desenfundadas. La persona que buscaban estaba en la misma manzana, pero a varias casas de distancia. Su madre, Melinda Manson, describi los aos de pesadillas que haba sufrido su hijo tras el episodio.

Timotheus Gordon, un estudiante de doctorado en la Universidad de Illinois, de raza negra y autista (se describe a s mismo como "un jugador de ftbol americano negro y con rastas"), habl sobre el temor constante a ser detenido por la polica y no responder rpido y de una manera que los agentes consideren satisfactoria. Los familiares de Stephon Watts, un joven negro autista asesinado por la polica en la cercana ciudad de Calumet, hablaron de la prdida de su ser querido. Huff tambin cont su historia.

El mensaje era claro: no habra justicia para los habitantes de Chicago hasta que no se abordase el tema de la discapacidad tanto como el de la raza para entender el comportamiento de la polica.

Lo bueno es que los investigadores del DOJ entendieron el mensaje y colaboraron con el grupo AYLP en la organizacin de una serie de reuniones, algunas pblicas y otras privadas (ms seguras), para asegurarse de que estos habitantes de Chicago pudieran contar su historia.

Durante el otoo entrevist a varios miembros del grupo AYLP para conocer su punto de vista. Aunque con formas diferentes, todo el tiempo escuch mencionar dos temas.

El primero, que estas personas creen que el sistema legal est diseado para maximizar la opresin de la gente negra y con discapacidad. El segundo, que dentro de la comunidad negra del rea de Chicago, la estigmatizacin hace que la gente evite hablar de la discapacidad. En otras palabras, muchos piensan que referirse a la discapacidad de LaQuan McDonald es una forma de minusvalorarlo, o que el debate sobre las enfermedades mentales y el accionar policial debera ser diferente al debate sobre el autismo.

Candace Coleman, coordinadora para la juventud en el AYLP, no est de acuerdo. "Soy negra, tengo discapacidad y soy del South Side, en Chicago", dice. Pero Coleman tambin sabe que la estigmatizacin existe. Siempre supo que tena discapacidad (tiene varias afecciones, entre ellas parlisis cerebral y asma, y toda su vida ha estado entrando y saliendo de los hospitales), pero le llev mucho tiempo poder sentirse verdaderamente orgullosa de esa parte de su identidad.

Coleman es hoy una de las lderes del movimiento de orgullo en la discapacidad, pero reconoce que va a pasar mucho tiempo antes de que todos sientan ese orgullo. En muchas comunidades, "no se puede hablar sobre salud mental". "Te automedicas, haces lo que tienes que hacer para salir adelante pero, incluso hoy, sigue sin estar bien hablar del tema", dice. Y cuando nadie habla del tema, ni siquiera los reformistas bienintencionados pueden escuchar.

Para Chris, la estigmatizacin es algo que le sirve a un sistema disfuncional. Ese da que nos encontramos en el parque me lo explic por encima. En su anlisis, las circunstancias opresivas generan estigmatizacin y profundizan los efectos negativos, especialmente de los problemas mentales; esos efectos negativos a su vez hacen que se provoque la interaccin con las fuerzas policiales; como las fuerzas de seguridad manejan muy mal ese tipo de interacciones, castigan con demasiada frecuencia a los que se comportan de manera diferente, reforzando as la necesidad de aislarse (incluso de s mismas) que tienen las personas con discapacidad.

"Una vez que sal al mundo, ya tenan una serie de sistemas listos para m", dice Huff. "Ya tenan preparado mi vecindario, la comunidad... debido a la segregacin. Ya estaba todo planeado de antemano. Lo que creo que est pasando verdaderamente es que una gran parte de la enfermedad s tiene que ver con un factor gentico, pero son desrdenes provocados por el hombre. Me tengo que adaptar al sistema y a la estructura actual para recibir educacin, trabajo y vivienda".

Una de las ltimas medidas del Ministerio de Justicia de la Administracin Obama fue publicar un informe sobre el comportamiento policial en Chicago. Una evaluacin devastadoramente cruda de las sistemticas violaciones que comete la polica contra los derechos civiles de sus habitantes. En un primer momento, el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, desestim el informe por considerarlo "anecdtico", incluso despus de admitir que no lo haba ledo. Sessions se mostr en contra de los llamados "decretos de consentimiento" entre el DOJ y los departamentos de polica, [pensados para que el Departamento de Justicia intervenga y ayude a mejorar el funcionamiento de las policas locales].

El informe del DOJ identific la prctica generalizada de abusos y aadi una serie de recomendaciones, como la de "trabajar con los miembros de la comunidad procedentes de los diversos grupos raciales, religiosos, tnicos, de gnero y de discapacidad en Chicago para generar una conciencia cultural conjunta con la polica, informar y sumar propuestas de medidas posibles que mejoren la relacin entre la polica y la comunidad".

La inclusin de la discapacidad en ese listado es una muestra del trabajo del AYLP, entre otros. Pero Trump y Sessions estn tratando de tirar el informe a la basura. Como escribi Rachel Cohen en la revista Vice, los expertos en el tema y los activistas dicen que el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, est aprovechando el mensaje antireformista de Sessions para debilitar las reformas en la ciudad.

Cuando terminbamos nuestra conversacin, Huff admiti que, a veces senta un "vnculo traumtico" con esta zona de Chicago. "S que no soy la nica persona que tiene un vnculo traumtico con el lugar en que creci. A quin se le ocurre alejarse de una experiencia traumtica y volver a esa mierda?".

"No es una coincidencia que ests viviendo aqu, que estemos en esta plaza. En qu otro lugar podras estar?", le dije.

Huff mir hacia otro lado. "Solo intento sumar una voz en el debate sobre la discapacidad. Me gustara entender cmo la violencia estructural crea o perpeta las discapacidades psico-sociales o las discapacidades mentales, cmo la violencia estructural crea o contribuye a las disfuncionalidades que se experimentan en la vida".

Huff siente que no tiene opcin, que la disfuncin del sistema est en todas partes y que tiene que adaptarse. Pero termina diciendo: "Creo que si uno se adapta a la disfuncin, al final est adoptando esa disfuncin".

David Perry es periodista por los derechos de las personas con discapacidad. Su trabajo se centra en la violencia y en la criminalizacin. Actualmente escribe un libro para la editorial Beacon Press, con el ttulo provisional Disability Is Not a Crime (La discapacidad no es un crimen).

Traducido por Francisco de Zrate

