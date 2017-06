El ministro de Finanzas fue imputado por presunta administracin fraudulenta en la emisin del bono a cien aos

Caputo ser investigado por la deuda del siglo

Pgina/12

Un fiscal federal imput al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por el presunto delito de administracin fraudulenta en perjuicio del Estado durante la colocacin del bono a 100 aos. La decisin de investigar al funcionario la tom el fiscal Juan Pedro Zoni a partir de una denuncia presentada la semana pasada por 14 diputados nacionales del Frente para la Victoria. El juez federal Ariel Lijo debe decidir en los prximos das si abre la investigacin. La acusacin de los legisladores cuestiona la combinacin entre el elevado costo del endeudamiento en la operacin y los plazos pactados. La colocacin centenaria reconoci a los inversores una rendimiento del 7,9 por ciento, que les permitir recuperar el capital invertido en un plazo de 14 aos y usufructuar la abultada cuenta de intereses durante los 86 aos restantes. El ttulo emitido bajo legislacin extranjera, con la colaboracin de los bancos HSBC, Citigroup, Santander y Nomura terminar de pagarse en 2117. Un elemento central para avanzar en la investigacin ser el prospecto de emisin del bono, el documento oficial que precisa los detalles tcnicos de la operacin, que no fue divulgado. Denuncian todos los das. Ellos se dedican a embarrar la cancha, tratan de poner a todos en el mismo lugar que ellos, consider ayer el ministro Caputo (ver aparte). Desde la cartera de Finanzas no respondieron ninguna de las consultas realizadas por este diario.

Una emisin de este tipo es posible gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economa, celebr Caputo una semana atrs al referirse a los 2750 millones de dlares obtenidos por la operacin que compromete al pas a pagar una tasa de inters anual del 7,125 por ciento durante cien aos. Sin embargo, ni la credibilidad ni la confianza permitieron una reduccin significativa en el costo del financiamiento. Desde que asumi el nuevo gobierno, la promesa fue que el pago a los fondos buitre, la desregulacin de los movimientos de capitales, la liberalizacin cambiaria, la normalizacin del vnculo con el FMI resultaran en una baja en las tasas de inters. Los resultados de la colocacin centenaria no expresan un acto de fe del sistema financiero sino el inflexiblemente elevado costo de la seduccin y el redituable negocio que lograron esos inversores. El delito por el que se imputa a Caputo es el mismo que fuera utilizado para impulsar la causa por las operaciones con dlar futuro realizadas por el Banco Central en 2015, que result en el procesamiento de la ex presidente Cristina Fernndez de Kirchner y el ex ministro de Economa, Axel Kicillof, entre otros funcionarios del gobierno anterior.

Una ruinosa operacin para los intereses del Estado, del Fisco y del Pueblo Argentino de hoy, y de las futuras generaciones, tomando 2750 millones de dlares de deuda a 100 aos de plazo a una tasa nominal del 7,125 por ciento anual, que objetivamente costar una tasa de inters anual del 7,9 por ciento anual, al haberse colocado tales bonos bajo la par, expresa la denuncia realizada por los legisladores el viernes pasado al referirse a los delitos que habra cometido Caputo. Este fenomenal perjuicio descripto por el Estado, es equivalente al fabuloso beneficio que obtienen los inversores, sostienen el grupo de diputados que impuls la denuncia.

La presentacin apuntaba adems contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Pea, y el ministro de Hacienda, Nicols Dujovne. Ninguno de los tres fue imputado por Zoni. De todas formas, el fiscal dej abierta la puerta para que con el avance de la investigacin surjan nuevas personas como partcipe, autor y colaborador en los hechos investigados.

Si bien a la fecha no se cuenta con documentos oficiales relativos a la operatoria descripta, atento al tenor de los hechos puestos en conocimiento he de impulsar la accin penal con el objeto de investigar si, en el marco de la emisin de bonos cuestionada, se han cometido conductas delictivas en perjuicio de la Administracin Pblica Nacional, sostiene el fiscal en su requerimiento de instruccin. Funcionarios consultados por este diario aseguran que existe una clusula que le permite al pas realizar una recompra anticipada de los papeles en cualquier momento aunque no pudieron precisar las condiciones de esa operacin.

En el requerimiento de instruccin, Zoni resalta la pregunta realizada por los legisladores en la denuncia presentada el viernes pasado: Cul es entonces el objeto de endeudarse a 100 aos y pagar un 7,9 por ciento efectivo de tasa de inters? Si no hubo por parte de los funcionarios actuantes la voluntad de beneficiar a inversores con esta operacin, es evidente que, al tomar esta deuda, existi una manifiesta accin de Administracin contra los intereses del Estado.

