Lenn Moreno en sus primeros das

El dilema de una continuidad con cambios

Nueva Sociedad

En solo tres semanas de mandato, Lenn Moreno ha marcado algunas diferencias con el gobierno de su predecesor Rafael Correa. Hasta dnde llegar el cambio de narrativa?

Han pasado poco ms de tres semanas desde que asumi la presidencia del Ecuador Lenn Moreno, promovido por el partido Alianza Pas (AP) que lleva ya diez aos en el ejercicio pblico. Estos primeros das de gestin han estado marcados tanto por acciones estratgicas que van pautando la lnea de la nueva administracin, as como por conflictos al interior del partido de gobierno, en una coyuntura de reestructuracin de mandos y sectores. Se trata de un proceso de transicin en el que emergen, inevitablemente, los lmites intrnsecos de AP como un conglomerado de fuerzas dentro del cual entran en disputan diversos proyectos polticos.

Las primeras acciones y posicionamientos del nuevo gobierno son fundamentales, considerando la expectativa social respecto al menos tres temas centrales, producto de la situacin poltica del pas. El primero tiene que ver con la necesidad del gobierno, AP y Moreno- de ir (re)construyendo no solo legitimidad sino tambin popularidad. El segundo, se refiere a la capacidad de llevar a la prctica el discurso de cambio abanderado en campaa, sobre todo en temas como la apertura al dilogo y el replanteamiento de las prioridades econmicas y polticas del Estado. Finalmente, la tercera tiene que ver con la necesidad de constituir una identidad diferenciada de la gestin previa de Rafael Correa, en funcin de una demanda social que le apuesta a una continuidad con cambios, pero tambin de un proceso de debilitamiento de AP como proyecto hegemnico.

El gobierno comprendi el escenario y sus desafos, constituyendo una agenda estratgica que pareciera responder a varias de las crticas y demandas que vienen acumulando la sociedad civil, sectores y grupos especficos de inters. En ese sentido, Moreno ensaya un estilo ms conciliador y un liderazgo menos omnipresente. As, marca significativas diferencias con el formato que caracteriz a Rafael Correa a lo largo de una dcada, que condicion muchas de las relaciones entre el sector pblico y otros actores polticos, sociales y econmicos.

Ms all de las intervenciones de Moreno propias de la agenda presidencial, los principales temas tratados durante estas semanas, sus negociaciones, soluciones o diagnsticos, han sido expuestos pblicamente por los ministros o funcionarios encargados. La voluntad de diversificar voceras, reduce la carga personalista de la poltica y la gestin pblica. De esta manera, se refuerza la imagen de un gobierno ms amplio en el que otros cuadros del oficialismo en el Ejecutivo y el Legislativo- van ganando visibilidad.

Asimismo, la idea de la centralidad del dilogo para una gestin incluyente que viene posicionndose desde la campaa, contina vigente tanto en Moreno como en su gabinete. Se han abierto varios frentes de trabajo y/discusin sobre diversos temas, evidenciando la disposicin poltica de impulsar una administracin ms participativa. Adems, la priorizacin de asuntos es tambin sugerente. No es casual que el primer conversatorio al que llama el presidente sea con la prensa; lo mismo sucede con los sectores productivos.

Finalmente, resulta relevante destacar una medida importante simblicamente en cuanto a los cambios en el estilo de liderazgo y relacionamiento. Durante la dcada de gobierno de Rafael Correa, un elemento caracterstico de su mandato fue un espacio semanal de rendicin de cuentas -trasmitido por radio y televisin- en el que durante cuatro horas, detallaba sus actividades de la semana. Este recurso fue constantemente criticado por algunos sectores sociales, la oposicin poltica y los medios de comunicacin con el argumento de que era la plataforma en la que, de manera ms clara, se expresaban las caractersticas autoritarias y conflictivas del gobierno. Adems, iniciada la crisis, se reprochaba tambin el costo que tena realizar cada uno de estos espacios considerados como propaganda poltica. Entre sus primeras acciones, Moreno decidi reemplazar este recurso por un informe semanas de no ms de 20 minutos en el que se relatan las actividades llevadas a cabo por l y el resto de autoridades del gobierno, sin su intervencin directa. Esta iniciativa, igual que las otras, ha sido valorada como positiva y, sobre todo, como muestra ms de una forma diferente de liderar.

Ms all del estilo y de aquellos aspectos que tienen que ver con la figura de Moreno, se distinguen tambin otros elementos que van dando forma al nuevo gobierno y que expresan lo que, por ahora, se puede entender como una estrategia de diferenciacin que, a largo plazo, podr evaluarse en su traduccin en la poltica pblica. Se trata de temas como la conformacin del gabinete, instancias de dilogo anunciadas o ya constituidas, iniciativas que empiezan a impulsarse o declaraciones a las que se debe presentar atencin para ir desentraando el momento poltico que vive Ecuador.

El entorno cercano: aperturas, retornos y permanencias

Por el compromiso de cambio con continuidad que supona el triunfo de Lenn Moreno, la conformacin del gabinete ministerial suscit gran expectativa. Adems, la composicin de los equipos de trabajo de un nuevo gobierno develan tambin asuntos de orden poltico que tienen que ver con la distribucin de fuerzas al interior de un partido, as como con los acuerdos que van establecindose con otros actores durante la campaa.

No cabe aqu un anlisis exhaustivo de la constitucin del gobierno, sin embargo es posible destacar algunas caractersticas importantes. En primera instancia, lo ms significativo en relacin al gabinete ministerial -as como a cargos cercanos al presidente- es la presencia de figuras que fueron parte del momento originario de AP, del diseo e impulso del proyecto o de sus primeros aos1. Algunos se mantuvieron vinculados temporalmente a la anterior administracin; no obstante, otros se haba separado por diferencias de diversa ndole y hoy regresan, dndole fuerza a una fraccin especfica al interior del movimiento.

Paralelamente, se conservan tambin cuadros de AP que llevan ejerciendo distintas funciones de manera ininterrumpida durante estos diez aos y que son quienes han ido conformando la estructura de militancia de alto rango del partido. Incluso, cabe destacar que en carteras fundamentales -como son el Ministerio de Electricidad y Energa Renovable, el Ministerio de Minera y la Secretaria de la Gestin Poltica- se mantendrn a la cabeza los mismos funcionarios actuantes en el gobierno anterior.

El gabinete y los distintos cargos e incluso candidaturas- que AP ha tenido designar, reflejan claramente la situacin del partido que experiment varias rupturas previas incluso al proceso electoral. Hoy la organizacin se encuentra en una situacin de ajuste y ordenamiento de las diferentes facciones que la componente, en medio de un proceso de reestructuracin de su correlacin de fuerzas interna. Del desenlace de este proceso, que sin duda ser conflictivo, dependern, en parte, los lmites y alcances del proyecto de Moreno.

Ms all de las condiciones de AP, otra caractersticas relevante en la conformacin del equipo de gobierno de la nueva administracin es que revela una apertura a ciertos sectores sociales y empresariales que se encontraban al margen de la administracin pblica hasta ahora2. Su composicin evidencia un escenario ms abierto al dilogo poltico y menos afn a los perfiles tecnocrtico de la administracin de Correa.

La agenda: encuentros y desencuentros; reformas y persistencias

La gestin de gobierno de las ltimas semanas tiene algunos hitos fundamentales que marcan no solo prioridades de accin, sino tambin instancias en las cuales se desmarca de lo que se vena haciendo hasta ahora. La mayora de iniciativas impulsadas estn incorporadas en el discurso de Moreno desde la campaa y tienen que ver con temas como la austeridad y eficiencia en el gasto pblico, el estado de la economa y el fisco, una gestin inclusiva y participativa, el control y sancin frente a la corrupcin, as como el afianzamiento y mejora de la poltica social.

Una de las medidas que apunta a fortalecer la idea de cambio del nuevo gobierno -tomada en el paquete de los diez primeros decretos presidenciales- promovi una reforma institucional a travs de la eliminacin o reemplazo de ciertas entidades, bajo el argumento de que ya cumplieron su funcin. As, Moreno establece un ruptura inicial con la que se va diferenciando y consolidando una identidad propia. Ms all de su sentido prctico, se trata de una jugada estratgica que responde a algunas de las crticas que venan instalndose en el debate nacional durante los ltimos meses respecto el tamao del Estado, no solo en relacin a la crisis, sino tambin a la funcin que desempeaban organismos pblicos sin un mandato claro3.

Asimismo, la nueva administracin le apuesta a un dilogo prioritario con algunos de los actores que han estado en conflicto con AP hasta ahora o con los cuales no se establecieron canales de comunicacin efectiva. Tal es el caso de los sectores productivos del pas que mantuvieron una relacin con Rafael Correa marcada por discrepancias y altos niveles de conflictividad. El actual gobierno anunci durante su primera semana la creacin de un Consejo Consultivo Productivo y Tributario encargado de articular el dilogo pblico-privado, conformado de manera paritaria. Dando un giro al discurso oficial, Moreno ha destacado la importancia de contar con un sector privado que funcione como pilar de la economa del pas y su proceso de reactivacin.

Frente a esto, organizaciones empresariales y productivas han manifestado ya su inters y dicen tener listas las agendas y propuestas. Se entrev as una predisposicin diferente. Est por verse su real impacto; sin embargo, la aproximacin y las condiciones de debate expuestas inciden en el imaginario social a la hora de caracterizar positivamente los pasos que da al nuevo gobierno.

Algo similar sucede con los medios de comunicacin, que fue otro tema sensible durante las anteriores administraciones de AP. En este sentido, resulta sugerente el conversatorio organizado por Moreno con representes de la prensa en su primer lunes en funciones. Tras haber afirmado en su discurso de posesin que buscar una relacin fresca y dialogante con la prensa, durante este encuentro inst tanto a los medios, como a los periodistas, a construir consensos en torno a las propuestas para modificar la Ley de Comunicacin; Ley que ha sido especialmente controvertida y que tanto AP, como Rafael Correa, han defendido e impulsado durante varios aos4.

Moreno sostiene que la Ley es buena pero que debe ser mejorada. Los sectores involucrados piden la revisin de aquellos artculos que pueden resultar excesivamente restrictivos y/o punitivos. De esta manera se abre otra lnea de dilogo que el mandatario apuntala anunciando adems que l y sus ministros debern acudir permanentemente a los medios de comunicacin para informar sobre su gestin, posicionndolos nuevamente como interlocutores vlidos.

Resulta significativo el hecho de que el presidente exhorte pblicamente a su gabinete a mantener una relacin directa con la prensa. Como se ha dicho, su estilo tiende hacia un manejo menos personalista de la poltica. Varias han sido las seales en este sentido durante las ltimas semanas en temas de relevancia nacional en los cuales, sus respectivos ministros han sido voceros activos en medios y redes sociales.

En esta misma lnea, otro tema que no ha estado exento de conflictos y crticas en aos anteriores fue el proceso de reforma educativa impulsado a fin de mejorar la calidad de la formacin superior en el pas. La ausencia de debate, socializacin o involucramiento de las universidades y docentes en el diseo de la propuesta, as como los excesivos requisitos impuestos a un sistema universitario que requiere de mucho ms tiempo para poder responder, fueron las principales razones expuestas por los involucrados. Hoy destacan no solo los dilogos impulsados recientemente desde la Secretara de Educacin Superior, Ciencia, Tecnologa e Innovacin con varios sectores universitarios, sino tambin la presentacin de una reforma a la Ley de Educacin Superior que incluye temas que han sido especialmente polmicos durante los ltimos aos5.

Los espacios de debate, as como los interlocutores que va reconociendo el gobierno, dan cuenta de un nuevo escenario en el pas. Aunque est por verse hacia dnde van los dilogos y las reformas, hoy se leen como una seal de apertura, al igual que los cambios en el discurso y/o manejo de reas fundamentales. Tal es el caso del Ministerio de Finanzas, en donde se gestiona la respuesta a uno de los principales desafos que enfrentar Moreno: la situacin econmica del pas.

Desmarcndose del discurso que se vena sosteniendo hasta ahora por el oficialismo, la administracin de Moreno ha ido posicionando una perspectiva diferente en el manejo de las finanzas nacionales. Se ha destacado la importancia del sector privado y su convivencia en armona con la economa popular y solidaria como cable a tierra en relacin al proyecto original de AP; se reconoce el dficit fiscal y la necesidad de buscar una solucin al respecto; se destaca la importancia de impulsar las reformas necesarias para atraer la inversin extranjera directa, as como el acercamiento a organismos de crdito internacional que permitan al gobierno cumplir con sus objetivos.

Adems, el Ministro de Finanzas dio un giro significativo incluso simblicamente- al abrir la posibilidad de que el dinero electrnico sea manejado por la banca, con el fin de que cumpla con su objetivo de reducir la demanda de dinero fsico. Correa fue categrico al afirmar que eso no era una posibilidad, al punto que a da de hoy ha expresado pblicamente sus crticas respecto de la postura que ha tomado la nueva administracin6.

Finalmente, un asunto esencial a ser destacado, sobre todo por la clara distancia que marca respecto de la administracin anterior, es la relacin del gobierno con las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional. En una reunin con los altos mandos de ambas instituciones y los ministros vinculados al tema, Moreno explicit su intencin de establecer una relacin descongestionada y fluida desde el respeto a sus instancias institucionales. A su vez, en medio de un discurso en el que reiter su confianza frente a dichas instituciones, les encarg su seguridad, posicionndolas como las nicas fuerzas a cargo de dicha funcin. Esto sucede en el marco de la creacin de un servicio de proteccin presidencial, como guardia civil armada, impulsado por Correa antes de dejar su cargo que gener molestia en militares y policas.

En definitiva, todas las iniciativas, declaraciones y medidas tomadas durante estas semanas no expresan todava lineamientos de poltica pblica. Marcan prioridades y un estilo de gobierno, determinan una hoja de ruta, establecen voluntades polticas. Permiten identificar las rupturas inmediatas entre ambas administraciones e incluso al interior del partido y sus distintas facciones. Se requerir de un seguimiento no slo para poder evaluar acciones ms concretas sino tambin para determinar las caractersticas del gobierno a largo plazo.

La lucha anti corrupcin como escenario de fondo

Las ltimas semanas han estado marcadas por las gestiones que se realizan a nivel nacional en torno al caso Odebrecht. Hasta antes de la posesin de Moreno, no haba ni resultados ni acciones contundentes. En esta coyuntura, el tema de la corrupcin se ha convertido en objeto de disputas polticas por protagonismo, as como tambin en un recurso para la desmarcacin. Se trata de un mecanismo de legitimacin potente, dada la coyuntura.

Moreno ha respondido con una visin global del problema que se evidencia en la convocatoria a todos los poderes del Estado para debatir una estrategia conjunta. La Estrategia Nacional por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupcin ser el instrumento en el que se definirn tanto polticas como acciones concretas para enfrentar y prevenir la corrupcin.

A esto se suma, paralelamente, la conformacin de un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin, creado por al gobierno y conformado por representantes de la sociedad civil, la academia y la administracin. Esta iniciativa tendra cuatro atribuciones: proponer estrategias y mecanismos para la prevencin de la corrupcin en el sector pblico y privado; exhortar a las entidades correspondientes para activar y aplicar los mecanismos de control e investigaciones; proponer iniciativas de educacin que promuevan una cultura de transparencia y presentar propuestas de polticas y normas.

As, nuevamente, se evidencia una postura de trabajo colectivo y la centralidad del dilogo en los procesos impulsados desde lo pblico. Sin embargo, no todas las personas convocadas a ser parte han aceptado y se trata de una iniciativa que ya ha recibido crticas porque existen otras instituciones del Estado con el mismo mandato, porque se considera que hay otras medidas que deben llevarse a cabo antes y que seran ms efectivas, porque una parte significativa de sus miembros son militantes de AP y eso genera un desbalance.

La corrupcin es un tema que an tiene mucho trabajo por delante y que no genera consensos. El bloque oficialista en la Asamblea no ha logrado ponerse de acuerdo frente a temas relacionados, el gobierno no consigue una convocatoria representativa que apoye su lnea de accin y, entre medio, se suscitan lecturas contrapuestas entre algunos sectores de AP, incluyendo al ex presidente Rafael Correa. Es un tema que deja muchos elementos pendientes y que demandar de un seguimiento. En este sentido, cabe destacar que de sus resoluciones depender buena parte de la credibilidad del nuevo gobierno. Existe una significativa expectativa social al respecto que responde a una evaluacin del sistema judicial nacional y de la autonoma e independencia de las funciones del Estado.

Los pendientes

Se han marcado ya algunas pautas respecto de temas de gran relevancia; pautas que evidenciaran una coherencia con el discurso de campaa que prometa mantener pero, sobre todo, mejorar lo alcanzado. Empero, frente a esto hay tambin algunos asuntos que permiten avizorar la extensin de los conflictos que viene arrastrando el oficialismo con determinados sectores. Se trata de asunto en los que el gobierno de Moreno an no ha tomado una posicin clara o, frente a los cuales, se han dado pasos que parecen seguir la tendencia de la ltima dcada.

La primera ley aprobada por la nueva Asamblea de mayora AP- fue la ley que abre la puerta a los transgnicos en el pas, fuertemente criticada por agrupaciones indgenas y ambientalistas. Ser difcil encontrar espacios de dilogo con dichos sectores si el gobierno no muestra una voluntad de cambio. Est por verse si los temas vinculados a medios ambiente como por ejemplo, las concesiones petroleras en el ITT o la explotacin minera y maderera- son asuntos que entran en la lnea de continuismo o en la cambio. No hay una poltica consistente an e incluso se evidencian contradicciones7.

Existen, por otra parte, algunos temas pendientes que han estado en el debate pero que an no queda clara cul ser su concrecin; tal es el caso de un pedido de amnista para 177 personas e indulto para otras 22 por parte de la CONAIE, bajo el argumento de que se trata de dirigentes que ejercieron el legtimo derecho a la resistencia en el 2015 frente a medidas tomadas por el rgimen de Rafael Correa. La organizacin ha condicionado la posibilidad de un dilogo con el gobierno a las resoluciones de estos casos que consideran actos de persecucin poltica. Tanto la Asamblea, como el Ejecutivo, han manifestado que se analizar cada caso por separado para determinar la pertinencia de acceder a sus pedidos. A da de hoy, se ha dado el indulto a un lder indgena de la Amazona. Moreno lo anunci diciendo: Buenas noticias! El dilogo empieza a dar frutos.

Finalmente, entre sus primeros decretos, Moreno elimina el Plan Familia, que fue la iniciativa pblica impulsada por Rafael Correa para la prevencin del embarazo adolescente, desde una perspectiva de recuperacin del rol central de la familia. Dicha poltica fue un punto de quiebre importante con sectores sociales vinculados a temas de gnero que trabajan sobre la salud sexual y reproductiva. Su perspectiva, profundamente conservadora, gener un retroceso en las cifras, as como en la concepcin de la poltica pblica que no debera legislar a partir de una carga moral o de la imposicin de valores y creencias.

Moreno afirm que habr un cambio de enfoque con una orientacin desde la libertad con corresponsabilidad. Esto ha generado una reaccin positiva en sectores que llevan aos en conflicto con Correa por sus lmites en cuanto a la comprensin de asuntos vinculados a las problemticas de gnero. Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema estn a la expectativa de poder intervenir no solo en el diseo e implementacin de una estrategia integral sobre sexualidad, sino tambin respecto de muchas de muchas deudas pendientes en trminos de derechos.

A poco menos de un mes de iniciadas las actividades del nuevo gobierno, estos son solo algunos de los temas pendientes, sobre todo, con actores sociales con los cuales el gobierno de Correa no logr establecer consensos ni dilogos. La relacin que Moreno y su equipo establezca con dichos sectores, ser tambin una expresin del alcance de sus reformas.

En definitiva

Este repaso por las primeras tres semanas de gobierno de Lenn Moreno evidencia, sobre todo, una disposicin al dilogo y la inclusin de otros sectores. En alguna medida, se ha ido marcando el camino para el cumplimiento de sus objetivos en trminos de llevar a la prctica el discurso de cambio y constituir una identidad, as como una lnea de gestin, diferenciadas de la de Rafael Correa. La posibilidad de alcanzar tanto legitimidad como popularidad -propias y consistentes- demandar de ms tiempos y de la concrecin de aquellos pasos iniciales que se han ido dando.

Cabe destacar el hecho de que existe una expectativa de diversos sectores sociales y polticos por la apertura de un nuevo tipo de relacionamiento desde el Estado y el gobierno con las demandas sociales. Bajo dichas condiciones, hay una mayor concurrencia de actores y el escenario poltico se ampla en trminos no solo de participacin, sino tambin de posibilidad de representacin.

No obstante, paralelo a la construccin de un escenario que pareciera ms incluyente, varios son los temas que van generado distancias entre la actual y la anterior administracin de AP. Moreno y su equipo se han esforzado por formular una poltica de gobierno nueva as como una marca propia. En esa lnea, se han planteado varias reformas legales, se han abierto espacios de discusin a sectores que antes estaban fuera o en confrontacin con Correa, se han modificado asuntos que fueron bandera central de la dcada pasada.

En medio de dicha coyuntura de construccin y consolidacin de gobierno, hay una excesiva presencia de Correa en el escenario nacional. En la medida en que estn en debate varios elementos que provocan lecturas contradictorias y/o confrontadas, el ex mandatario se ha encargado de exaltar las diferencias en redes sociales permanentemente, cuestionando a la actual administracin, a la bancada de la Asamblea e incluso al partido.

Esta intervencin supone una distorsin en el espacio de actuacin de Moreno y su equipo. Adems, evidencia pblicamente las rupturas el interior de AP, debilitando el proyecto y generando cuestionamientos a su actual espacio de gestin pblica.

Bajo estas condiciones, la naturaleza del cambio y la resolucin de estas tensiones y distintas narrativas, estn por verse. Ambos factores marcarn el futuro del gobierno de Moreno. Han pasado solo tres semanas, quedan cuatro aos que definirn tanto la situacin del pas en relacin a un proyecto que gener profundos cambios pero que necesitaba de correcciones; as como la situacin de un partido al que le urge un trabajo interno de estructuracin y de desarrollo orgnico que le permita, entre otras cosas, gestionar sus problemas y disputas constantes.

Notas:







1. Para informacin general sobre cada uno de los ministros, remitirse a http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-miemb...

2. Una de las designaciones significativas es la de Humberto Cholango -expresidente de la Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador, una de las organizaciones que ms conflictos tuvo con la administracin de Rafael Correa- como titular de la Secretara del Agua. Los efectos de su gestin sern fundamentales en la medida en que se relaciona con dos temas sensibles: la relacin de AP con las minoras tnicas -y sus organizaciones- y el manejo de un recurso fundamental que ha generado ya conflictos significativos.

3. Tal es el caso de los Ministerios Coordinadores, la Secretara del Buen Vivir y la Secretara General de la Administracin.

4. Poco antes de dejar su cargo, Rafael Correa advirti ya respecto de una arremetida para eliminar la Ley y pidi tanto a la Asamblea, como al futuro gobierno, evitar que el poder meditico introduzca una agenda. Con Moreno ya en funciones, Correa ha vuelto a manifestarse, esta vez en contra de la lnea del gobierno en relacin al tema.

5. Como por ejemplo los mecanismos de nivelacin y admisin, la autonoma y capacidad de autorregulacin de los centros educativos, los grados acadmicos exigidos a los profesores, entre otros.

6. El dinero electrnico es una forma de pago a travs del telfono celular en la que no se requiere del uso de papel moneda. Entr en vigencia hace casi tres aos y, desde entonces, ha sido fuertemente criticado por sectores de oposicin que advierten que podra tratarse de una moneda paralela que pone en riesgo la dolarizacin. Fue adems objeto de disputa con la banca privada a la cual Correa se neg a darle el manejo de este tipo de transacciones. Se trata de uno de los proyectos emblemticos de la anterior administracin.

7. Como por ejemplo el posicionar el tema de los pueblos en aislamiento voluntario como una prioridad del gobierno. A travs de la firma de un convenio interinstitucional se ha manifestado la voluntad de elaborar un plan de accin que incluye medidas para la proteccin de los recursos naturales en su entorno. Habr que ver si esto no entra en conflicto con procesos de explotacin petrolera, por ejemplo.



Fuente: http://nuso.org/articulo/los-dilemas-de-articular-la-continuidad-con-cambios/