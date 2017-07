Sobre las elucubraciones arbitrarias de Hctor Luis Sandoval Torres

Mutual Bautista Van Schouwen se pronuncia sobre publicacin del libro Un viaje a los stanos de la dictadura

Resumen

DECLARACIN PBLICA

La Corporacin de Socorros Mutuos Bautista Van Schouwen Vasey, de Concepcin, ante la publicacin en Mxico del libro Un viaje a los stanos de la dictadura, de autora del ex militante del MIR de Tom, Hctor Luis Sandoval Torres, declara lo siguiente:

1.- Rechazamos de la manera ms tajante, los contenidos que se vierten en este libro por contener un conjunto de elucubraciones arbitrarias e informaciones falsas, donde se acusa a compaeros de larga trayectoria revolucionaria y probados combatientes de ser agentes de la DINA-CNI, que habran tomado el control de la Direccin Interior del MIR para, a travs de un tenebroso plan, entregar, capturar y asesinar a dirigentes y militantes miristas, que retornaron a Chile para incorporarse a la resistencia anti dictatorial.

2.- La gravedad del contenido de este libro, radica en las injustas, canallescas y provocadoras acusaciones que el autor hace cuando califica de topos o agentes infiltrados de la DINA-CNI en el MIR a compaeros de destacada trayectoria y compromiso revolucionario, como Hernn Aguil, Julio Hidalgo, Jacinto Hidalgo, Luis Izquierdo, Eduardo y Francisco Contreras, y tambin al presidente de nuestra Corporacin el compaero Rodrigo Muoz Muoz, situacin que como Corporacin Mutualista nos afecta profundamente porque con esta infamia el autor daa la imagen y el honor de nuestro compaero, a quien damos nuestro pleno respaldo y voto de confianza por su trayectoria e integridad como militante revolucionario al servicio de la causa popular y los derechos humanos.

3.- Sabemos que el MIR, como organizacin revolucionaria, sufri un alto costo humano durante la dictadura militar, muchos compaeros y compaeras dirigentes y militantes- fueron asesinados, hechos desaparecer, torturados y encarcelados. Lo anterior fue un altsimo costo producto de la ferocidad y criminalidad dictatorial, y quizs de errores y desaciertos de la organizacin, que se pag producto de su consecuencia revolucionaria. No cabe hablar de una maquiavlica infiltracin interna, orientada al aniquilamiento de los revolucionarios y resistentes, sino que enfatizar la crueldad de la dictadura que origin y caus crmenes de lesa humanidad.

4.- Para quienes seguimos trabajando bajo los principios e ideario que dieron origen al MIR y nos mantenemos consecuentes con la memoria de nuestros militantes asesinados o hechos desaparecer, este libro es una ofensa a la dignidad de los compaeros y compaeras que dieron su vida junto a los pobres del campo y la ciudad, tambin ofende a la memoria histrica del MIR y su gran aporte a la causa popular, as como a quienes se encuentran vivos y son acusados injustamente, desconociendo con esto su entrega por los ideales revolucionarios.

5.- La lucha popular del presente reclama que este tipo de maniobras y acciones provocadoras no distraigan su atencin, no afecten la confianza y solidaridad popular, no daen la moral y la disposicin de lucha del conjunto de organizaciones sociales y polticas, en particular de aquellas de raigambre mirista, que junto a las dems organizaciones populares anti sistmicas en la actualidad luchan y motorizan la organizacin y movilizacin popular, que luchan por poner fin a la impunidad, que luchan por poner fin a este nefasto sistema neoliberal.

Adelante, con Todas las Fuerzas de la Historia!

Memoria, Resistencia y Lucha!

Corporacin Mutualista Bautista Van Schouwen Vasey