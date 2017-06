Una pregunta de Saral Sarkar a John Bellamy Foster y la respuesta de este ltimo

I. Una pregunta para John Bellamy Foster

El profesor Bellamy Foster es un acadmico reconocido. Si su erudicin tambin implica servir a la causa que apoya, se le puede pedir que conteste por favor a las siguientes preguntas/comentarios de un lector de este artculo: Para qu sirve reemplazar el trmino comnmente utilizado y bien comprendido de "gran crisis ecolgica" con el apenas conocido y no bien entendido largo trmino marxiano "brecha metablica en la relacin de los humanos con la Tierra"?

Hay algunas frases/afirmaciones ms en el artculo que suscitan comentarios crticos. Por ejemplo, "crear un mundo de desarrollo humano sostenible". Esto me hizo enarcar las cejas. "Desarrollo sostenible" ha sido desde los aos 80 la expresin en boga de la economa capitalista desarrollista. Pero el trmino no significaba nada nuevo. Era como agua potable pura deshidratada. Por supuesto, Bellamy Foster utiliza el atributo adicional "humano". Pero "desarrollo humano" tambin ha estado circulando durante mucho tiempo. No significa llanamente desarrollo econmico sostenible?

Una pregunta directa: No cree Bellamy Foster que el objetivo inmediato del ecosocialismo debera ser iniciar una poltica de decrecimiento, de contraccin de la economa, de contraccin de la poblacin? Y el objetivo a largo plazo, una economa estacionaria socialista de nivel bajo?

Sabemos cunto caos ecolgico causaron la Unin Sovitica socialista y otros pases "socialistas" del Este de Europa. No es correcto por tanto decir, creo, "Es el capitalismo lo que constituye nuestra casa en llamas". No sera mejor, porque es ms cierto, decir que es el industrialismo lo que ha constituido durante los ltimos doscientos aos nuestra casa en llamas, siendo capitalismo y socialismo simplemente dos variantes polticas del mismo modo de vida industrial?

Y esta fue la respuesta de Foster:

II. Contra la expropiacin de la Tierra. Una respuesta a Saral Sarkar

John Bellamy Foster

Agradezco las preguntas de Saral Sarkar a mi prlogo al libro de Ian Angus Facing the Anthropocene. Intentar responder a sus preguntas tan brevemente como pueda y en el orden en que fueron hechas. He numerado mis respuestas para comodidad del lector.

1.No hay ningn sentido en el que el concepto de Marx de "brecha irreparable en el proceso interdependiente de metabolismo social" (o brecha metablica), tal como es usado este concepto hoy por ecosocialistas, pueda ser visto como un sustituto de la idea de crisis ecolgica global. El desarrollo de Marx de un enfoque de sistema socioecolgico (basado en la idea de metabolismo) surgi a partir de los debates cientfico-naturales de su tiempo y prefigur el auge del concepto de ecosistema y ms tarde del anlisis del Sistema Tierra. Est ntimamente conectado con nuestro actual conocimiento cientfico.

As, un artculo en el nmero de marzo de 2017 en Scientific Reports se refiere a la " brecha metablica ", citando el Capital de Marx, en un intento de abordar alguno de nuestros problemas humano-ecolgicos contemporneos. De manera similar, los cientficos del Grupo de Trabajo del Antropoceno definen este como una "brecha antropognica" en el Sistema Tierra (o metabolismo terrestre). De hecho, ms que como desplazamiento de la idea de crisis ecolgica global, la brecha metablica de Marx puede ser vista como algo que aade claridad a nuestro conocimiento de esa muy real crisis y particularmente las interconexiones dialcticas entre sus aspectos sociales y ecolgicos.

2. El concepto de "desarrollo humano sostenible" fue destacado en el artculo hoy clsico de Paul Burkett " La visin de Marx del desarrollo humano sostenible ", publicado en el nmero de octubre de 2005 de Monthly Review. Marx escribi en el volumen tercero del Capital la que es sin duda la concepcin ms radical de sostenibilidad presentada nunca, defendiendo que los individuos no poseen la Tierra, que incluso toda la poblacin de todos los pases del mundo no posee la Tierra, sino que simplemente la conserva en fideicomiso para las futuras generaciones y debe mantenerla e incluso mejorarla como buenos cabezas de familia. l defina el socialismo como una formacin social en la que los productores asociados regulan racionalmente el metabolismo con la tierra de manera que se promuevan genuinas necesidades humanas, economizando al mismo tiempo el gasto de energa

Es ciertamente posible, por tanto, sobre la base del materialismo histrico clsico, desarrollar una concepcin revolucionaria de "desarrollo humano sostenible" -radicalmente opuesta a "desarrollo sostenible" tal como se define en la economa neoclsica-. Desarrollo humano sostenible no se puede tomar como si significase crecimiento econmico sostenible -un trmino que desde una perspectiva de sistema Tierra es una contradictio in adiecto-. Con toda seguridad sera un error fatal para la izquierda desarmarse intelectualmente abandonando conceptos disputados como sostenibilidad y ecologa -o, si vamos al caso, igualdad, democracia y libertad- simplemente porque hayan sido apropiados y distorsionados de diversas formas por la ideologa dominante. Debemos luchar por nuestras propias perspectivas.

3. El decrecimiento, en la forma en que se presenta normalmente hoy, no puede ser el principal objetivo organizativo del movimiento ecosocialista, puesto que ni aborda la amenaza ecolgica inmediata ni se compromete con la necesidad de un cambio estructural del sistema capitalista. Dada la emergencia planetaria, el objetivo principal del movimiento ecologista en la actualidad debe ser mitigar el cambio climtico, que sin embargo no se puede separar de toda una serie de problemas sociales y ecolgicos.

En el Antropoceno, nos enfrentamos con la posibilidad futura, si la sociedad continua por la va de business as usual, del fin de la civilizacin (en el sentido de sociedad humana organizada) e incluso potencialmente de la especia humana misma. Pero mucho antes de eso cientos de millones de personas se vern afectadas por sequas crecientes, el aumento del nivel del mar y acontecimientos climticos extremos de todo tipo. Esto exige un cambio radical en la "hegemona poltica y econmica", como seala Kevin Anderson, del Tyndall Centre for Climate Change Research. Anderson tambin insiste en una suspensin inmediata del crecimiento econmico y de todo intento de estimular el crecimiento a expensas del medio ambiente. Es necesaria la conservacin, as como cambios en el uso de recursos, tecnologa y valores de uso. Los combustibles fsiles deben quedar bajo tierra.

Todo esto va en la lnea de lo que defienden los tericos del decrecimiento. Pero todo el concepto de decrecimiento ha sido distorsionado por el hecho de que se usa generalmente para poner el concepto dominante de crecimiento econmico a la cabeza, defendiendo simplemente una reduccin del sistema, o dar marcha atrs, sin comprometerse a una crtica completa del capitalismo o a promover cambios estructurales revolucionarios que seran necesarios para enfrentarse al sistema capitalista. Ciertamente no hay ninguna duda de que debemos movernos hacia una economa de estado estacionario en el sentido de Herman Daly de no formacin de capital neto.

El peso de la economa en los pases ricos del mundo capitalista avanzado debe reducirse. Pero no deberamos caer en el error de verlo simplemente como un problema de escala como hacen comnmente los tericos del decrecimiento. Toda la estructura del sistema del capital debe ser superada y reemplazada por una sociedad de igualdad sustantiva y sostenibilidad ecolgica. El fracaso al abordar el cambio estructural revolucionario es la principal debilidad de la perspectiva decrecentista, que todava no ha escapado de la ideologa del capital. As, pensadores decrecentistas destacados como Serge Latouche insisten en que el decrecimiento desde su punto de vista es de alguna manera compatible con el capitalismo.

4. Es cierto que si todo lo dems sigue igual, el aumento de la poblacin sobrecarga la capacidad de carga del planeta. Pero las perspectivas malthusianas burdas no son tiles para abordar el problema ecolgico. Es la acumulacin de capital, no el aumento de la poblacin, el principal factor en el cambio climtico. Aunque las emisiones de carbono tienen que detenerse en todo el planeta en las prximas dcadas -esto es, el mundo tiene que alcanzar cero emisiones netas para 2050- las mayores reducciones de las emisiones necesariamente debern producirse en los pases ricos, donde las emisiones de carbono per cpita son las ms altas.

No hace falta sealar que los pases ricos, con las mayores emisiones de carbono per cpita, no son aquellos pases con las mayores tasas de crecimiento de poblacin. De hecho, los pases ms pobres con las mayores tasas de crecimiento de poblacin tienden a ser aquellos pases con el menor impacto per cpita sobre el clima. El crecimiento de poblacin en el capitalismo es una variable dependiente. Es dependiente de las condiciones del capitalismo y el imperialismo en un estado o regin dados, y de factores como el empleo, la salud, la educacin, los derechos de las mujeres, etc. Un libro excelente sobre este tema es el de Ian Angus y Simon Butler Demasiada gente? [Too Many People?]

5. La pregunta de si es el industrialismo ms que el capitalismo la fuente de nuestra "casa en llamas" es extrao que la haga alguien con alguna conexin con el ecosocialismo. El argumento que presenta aqu Sarkar es que como la Unin Sovitica da su medio ambiente y era un pas industrializado pero no capitalista, deberamos por tanto apartarnos del anlisis de formaciones sociales histricamente especficas, como el capitalismo (o anteriormente el "socialismo realmente existente") y en su lugar deberamos atribuir todo el problema a la idea ms general, abstracta, de industrializacin.

Si llevamos ms lejos la misma lgica, llevara a uno a defender que, dado que las sociedades preindustriales tambin destruyeron su medio ambiente, la industrializacin no es una explicacin suficiente. Deberamos por tanto atribuir el problema ecolgico a la sociedad humana en general. Y, luego, dado que los humanos son animales sociales, la sociedad en s misma se puede considerar una explicacin insuficiente, as que deberamos atribuir el problema ecolgico a la existencia misma de seres humanos. Ergo, simplemente, hay demasiada gente.

Este enfoque no es muy til, en el sentido que elimina todos los elementos histricos cruciales del problema, y tambin nuestra capacidad de actuar de manera racional. Lo que est fuera de cuestin es que el capitalismo es un sistema dedicado sobre todo a la acumulacin de capital. Como seal Marx, el capitalista solo conoce Vamos, vamos (Crece, crece), esto es, D-M-D D-M-D" D-M-D" ad infinitum. En estos intentos cada vez ms irracionales para expandirse, el capital (el capitalista, las corporaciones) convierte en mercanca todo lo que existe, poniendo en peligro a la humanidad y a todo el planeta. En menos de una generacin bajo el business as usual este proceso nos arrojar por el precipicio climtico. Solo hay una conclusin posible: Cambio de sistema, no cambio climtico!

Traduccin de Carlos Valmaseda

Fuente: http://www.ecologise.in/2017/03/26/expropriation-earth-response-saral-sarkar