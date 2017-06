Filipinas: Marawi la ciudad que ser leyenda

A ms de un mes de la toma de la ciudad filipina de Marawi por miembros de organizaciones locales vinculadas al Daesh (Abu Sayyaf y el grupo de los hermanos Maute o Estado Islmico Ranao), el ejrcito no ha podido desalojar la ciudad en su totalidad. Si bien la informacin es confusa acerca de que est sucediendo en las calles de Marawi, de las declaraciones del presidente Rodrigo Duterte, en estas ltimas horas, posponiendo su visita a esa ciudad del sur filipino, ms all de sus "ganas y predisposicin" adems de la orden a sus tropas de disparar aunque haya civiles cerca, permiten inferir que la situacin est lejos de ser controlada, y que o bien dentro de la ciudad o en su periferia siguen existiendo fuertes bolsones de resistencia.

Es para tener muy en cuenta que a cuarenta das de encarnizada lucha entre un ejrcito regular, moderno, con vasta experiencia en lucha contrainsurgente, que cuenta artillera y aviacin e informacin satelital con asistencia tcnica de los Estados Unidos, frente a un grupo sitiado de entre 400 y mil hombres, no hayan podido revertir la situacin.

Al tiempo que las autoridades tampoco conocen el nmero de civiles que puedan estar en manos de los terroristas, lo que cualquier profundizacin de las operaciones pondra en peligro la vida de esas personas, lo que a Duterte parece no importarle demasiado.

Segn los datos oficiales habra 44 civiles muertos, 71 de las fuerzas de seguridad y 299 terroristas, por la intensidad de los combates, que no solo incluyen artillera sino tambin bombardeos areos, en una poblacin de ms de 200 mil personas esa informacin sin duda es amaada. Ms cuando no se han removido las toneladas de escombro que tan dejado las incursiones areas.

Tampoco sabremos con certeza si el 23 de mayo, da del inici de las acciones en Marawi, fue tras una operacin frustrada de las fuerzas de seguridad en procura de la detencin del lder de Abu Sayaf, Isnilon Hapilon ahora presentado como el Emir del califato del sudeste asitico y rebautizado Abu Adillah al-Muhajir o la toma de la ciudad es lo que parce una accin premeditada y perfectamente organizada por los wahabitas, que pareceran estar recibiendo ordenes directamente de Mosul o donde sea que se encuentre Abu Bakr al-Bagdad o el Califa Ibrahim fundador y lder del Daesh.

Ms all de cifras, ms all de especulaciones polticas, y del verdadero lugar que ocupa la CIA y el Departamento de Estado en este improbable escenario 50 das atrs, existe una realidad incontrastable, quienes han tomado Marawi ya han triunfado ms all de cualquier resultado.

Aunque el final de estos combates implicara la muerte de cada uno de los terroristas que participaron y que la ciudad vuelva a recuperar cierta normalidad, lo que suceder ms temprano que tarde, la embestida de Abu Sayaf y el grupo Maute, su resistencia a todas luces heroica, ms all de connotaciones ideolgicas y ticas, es una bisagra en el integrismo armado del sudeste asitico.

Marawi, pasar a conformar parte del imaginario glorioso y del marketing del Daesh, y no solo en Filipinas, sino en todos los pases donde el wahabismo tenga las condiciones objetivas para accionar, lo harn de manera renovada, convocando a miles de jvenes a incorporarse a sus filas con el espritu de Marawi.

Marawi ha sido el golpe de efecto que necesitaba el Daesh, para disimular, en parte, sus demoradas derrotas en Irak y Siria y as ser una opcin para miles de jvenes y no tanto, que no han logrado insertarse en una patera rumbo a Europa, ni en sus sociedades cada vez ms jaqueadas en la trgica ecuacin de economas deficiente con corrupcin eficiente.

Los desplazados tras los cuarenta das de combate ya sobrepasan los 400 mil y estn siendo relocalizados en el norte de la provincia de Mindanao, Socsksargen, y la regin de Davao mientras otros han sido enviados a islas de los archipilago de Visayas y Luzon, que junto al de Mindanao conforman Filipinas.

Tanto Hapiln, como Abdullah y Omar Maute, este ltimo presumiblemente muerto desde principio de junio, han podido asociar sus organizaciones a sus orgenes tnicos lo que les ha dado sin duda una base de sustentacin ms amplia. El grupo Abu Sayyaf liderado por Hapiln se apoya en grupos tnicos como los Yakan y Tausug de la isla de Basilan, histricamente vinculados al robo y secuestros. Mientras los hermanos Maute pertenecen a un legendario clan guerrero de Butig, en Lanao del Sur.

Con novedad en el frente

Fuentes militares han reconocido su sorpresa frente al despliegue tctico de los integristas, quienes estn muy bien organizados y "y son ms sabios" que en enfrentamientos anteriores. La misma fuente inform que los fundamentalistas estn aplicando tcticas de combate urbano utilizadas por el Daesh en Siria e Irak, incluso la implementacin de los letales IEDs y RPGs (Dispositivos explosivos improvisados y granadas propulsadas por cohetes por sus siglas en ingls) lo que permite sospechar de los vasos comunicantes entre los frentes de Medio Oriente y el Sudeste Asitico.

Segn algunos informes no sera mayor a cien el nmero de combatientes que persisten en la resistencia y estn en posesin todava de varios barangays (barrios) de la ciudad.

En el cerco establecido por el ejrcito para impedir que los terroristas puedan disimularse entre los miles de pobladores, en su mayora musulmanes, que todava siguen escapando del sector, y que muchos deben hacerlo sin documentos, ya que ni siquiera los han podido rescatar tras las semanas de combates, se est utilizando ordenadores porttiles con un software de reconocimiento facial para compararlo con los archivos de la inteligencia y los servicios de seguridad.

El Frente Moro de Liberacin Islmica (MILF), una antigua organizacin islmica no fundamentalista, que lucha por la independencia de Mindanao desde los aos sesenta, y que desde 2012 viene manteniendo conversaciones de paz con Manila, se ha ofrecido como mediador de este conflicto de Marawi, sin que ninguna de las partes lo hayan aceptado.

Como para infundir ms terror en la regin el 21 de junio, unos 200 hombres de otro grupo fundamentalista conocido como Luchadores por la Liberacin Islmica de Bangsamoro (BIFF), una formacin escindida del MILF en 2008 atacaron un puesto militar cercano a Pigcawayan, una localidad de 66 mil habitantes a unos cien kilmetros de Marawi, adems de tomar un colegio. Tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad los extremistas se replegaron hacia la selva dejando amenazas en un cartel en tagalo: "Kahit saan humingi ng tulong si DU30 de niya kami kayang ubusin ... mag-ingat ka isusunod namin ang Davao (No importa dnde Duterte busque ayuda no puede limpiarnos ... cuidado Davao es la prxima). Refirindose a la ciudad de Davao la ms poblada de la provincia de Mindanao, y la tercera ms grande del pas, con una poblacin cercana al milln 700 mil habitantes. Si bien no se conoce si el BIFF, ha realizado algn juramento de lealtad al Daesh.

No hay que ser un experto para entender que este es un momento histrico para las bandas integristas que no solo actan en Filipinas, sino en toda la regin, para unirse en procura la conquista del sur del pas, la regin con mayor poblacin musulmana y quizs por esa misma razn la ms postergada.

Por otra parte se sabe que finalizado el Ramadn, se espera que otras pequeas organizaciones takfiristas se integren a la lucha de quienes resisten en Marawi o abran algn otro frente en Mindanao. La inteligencia filipina ha detectado combatientes llegados ya no solo de pases cercanos como Malasia e Indonesia, sino elementos chechenos, seguramente veteranos arribados desde Medio Oriente.

Mindanao, durante aos alberg a varias organizaciones vinculadas a al-Qaeda como Jemaa Islamiyah (JI), por lo que sera acertado entender que sigue siendo un terreno propicio para el desarrollo de estas guerras fundamentalistas y que Marawi, pase a convertirse en una leyenda refundacional del integrismo armado.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC .

