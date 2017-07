Sobre la "deuda" del Estado con el IESS

Rezagos del viejo pas

El Telgrafo

La supuesta nueva deuda del Estado central con el IESS* se genera por el pago de las atenciones de salud de los jubilados y de enfermedades catastrficas, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social del 30 de noviembre de 2001, que tena como objetivo privatizar la seguridad social. Dicha ley fue aprobada por la llamada aplanadora, es decir, la mayora legislativa conformada por socialcristianos y democratacristianos.La privatizacin era permitida por la Constitucin de 1998, hecha tambin por estos partidos polticos, que en el art. 58, en su parte pertinente, deca que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podr crear y promover la formacin de instituciones administradoras de recursos para fortalecer el sistema previsional y mejorar la atencin de la salud de los afiliados y sus familias.Este artculo buscaba eludir el amplio rechazo popular expresado a la pregunta 2 de la consulta popular del 26 de noviembre de 1995, impulsada por el Gobierno de Sixto Durn-Balln, que propona que toda persona tuviera el derecho a escoger libre y voluntariamente que tanto el rgimen de seguridad social, como sus prestaciones y servicios estn a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de otra institucin pblica o privada, y que el sistema de seguridad social se funde en los principios de solidaridad y libre competencia.As, con la Constitucin redactada por la partidocracia en un cuartel militar, se burlaron de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Aquello era la democracia y el Estado de derecho que se vivan en ese entonces, mientras la prensa callaba tamaos despropsitos.Para el sistema previsional, la Ley de 2001 planteaba un rgimen mixto: uno de jubilacin por solidaridad intergeneracional y otro de jubilacin por ahorro individual obligatorio (art. 173). Este ltimo sera entregado para su gestin a las empresas administradoras del ahorro previsional (art. 208). No era otra cosa que el modelo chileno creado por Pinochet. Todo esto fue declarado inconstitucional por resolucin del Tribunal Constitucional N 052-2001-RA, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 525, del 16 de febrero de 2005.Pero la ley tambin planteaba un rgimen mixto para la atencin de salud, el cual oportunistamente se dej intacto.De esta forma, el IESS debi crear el Fondo Presupuestario de Prestaciones de Salud (art. 50); financiado con la aportacin de trabajadores, empleadores y la contribucin financiera obligatoria del Estado (art. 111); y manejado por una administradora independiente, que recibira como pago hasta el 4% de los ingresos del Fondo (art. 120). El Fondo Presupuestario de Prestaciones de Salud pagara las atenciones de salud en la institucin elegida por el afiliado, siendo las unidades mdicas del IESS un proveedor ms que deba competir con el sector privado (art. 116).Como el costo de atencin de salud de los jubilados poda hacer quebrar al Fondo y daar los negocios, obligaron a que ellos solo se atiendan en las unidades del IESS y, lo ms absurdo, que todo sea pagado por el Estado.El art. 10, letra d de la ley dice: El jubilado recibir prestaciones de salud en las unidades mdicas del IESS, en las mismas condiciones que los afiliados activos, con cargo a la contribucin financiera obligatoria del Estado. Sin perjuicio que el Estado entregue la contribucin financiera, el jubilado recibir la prestacin.En el art. 103, letra f, la ley establece que las enfermedades catastrficas sern atendidas por un fondo solidario constituido con el aporte obligatorio de los afiliados y empleadores y la contribucin obligatoria del Estado.Es decir, la atencin de salud de los afiliados normales deba ser pagada por el Fondo Presupuestario de Prestaciones de Salud que incluye la contribucin financiera obligatoria del Estado (art. 116); la atencin de los jubilados deba ser pagada directamente por la contribucin financiera obligatoria del Estado (art. 10, letra d); y las enfermedades catastrficas deban ser pagadas por un fondo especial que tambin incluye la contribucin financiera obligatoria del Estado (art. 103, letra f). Quin entiende este galimatas? Y todo esto sigue vigente!El IESS nunca constituy ninguno de los fondos, como era su responsabilidad (art. 50). Adems, la archifamosa contribucin financiera obligatoria del Estado deba sujetarse a lo dispuesto en el reglamento de la ley (art. 111). Ese reglamento nunca existi, porque siempre se cuestion la constitucionalidad de este cuerpo legal.Pese a todos estos vacos, inconsistencias y absurdos, la Contralora, por medio de informe DAAC-059-2017, establece una deuda al IESS de $ 2.527 millones con corte al 30 de septiembre de 2016. De esta deuda, $ 1.779 millones corresponderan al Estado central, es decir, mucho ms de lo recaudado con tanto sacrificio por la Ley de Solidaridad para la reconstruccin posterremoto. El saldo, $ 749 millones, corresponde a deuda por enfermedades catastrficas, que, de acuerdo al informe, es la nica que necesita de un reglamento para distribuirla entre trabajadores, empleadores y Estado.De aceptarse estas deudas, se tendra que pagar por ao al IESS aproximadamente $ 465 millones, ms del triple de lo que el Estado central invierte anualmente en centros de desarrollo infantil.La realidad es que no hubo ninguna auditora. Lo que hace el informe de Contralora es aceptar pasivamente la deuda registrada unilateralmente por funcionarios del IESS para lograr la sostenibilidad del Instituto, sin explicar cmo se estim la deuda ni cuestionando su legitimidad.Los conceptos en la ley son tan confusos que se necesita un fundamental ejercicio de interpretacin: debemos entender que al referirse a Estado estn hablando del Estado central. En realidad Estado es el propio IESS, las dems funciones del Estado, los GAD, las empresas pblicas, la banca pblica, las universidades pblicas, etc.La Contralora es parte del Estado. Qu tal si interpreto que es ella la que tiene que pagar la contribucin financiera obligatoria? Dnde dice, en toda la ley, que es el Estado central el que tiene que pagar dicha contribucin?Adems del abuso de pretender pasarle los costos al Estado central y la discriminacin a los jubilados, que solo podran ir a las unidades mdicas del IESS, la ley pulveriza elementales normas de administracin, ya que el coste de las acciones de un agente recae sobre otro agente independiente. En otras palabras: yo gasto y t pagas, sin restriccin presupuestaria, sin responsabilidad, sin que le cueste sus propias acciones. La frmula del desastre!Si el IESS no puede atender a sus jubilados y a sus afiliados con enfermedades catastrficas, un sistema menos ilgico sera que los atendiera directamente el MSP, y as al menos tener control sobre el gasto. Pero los mismos que hablan de la terrible situacin fiscal son los que defienden estas barbaridades. Los mismos que siempre han intentado que el Gobierno no tenga ninguna injerencia en el IESS, considerando al Instituto poco menos que una cooperativa de ahorro y crdito privada, son los que exigen que el Estado central pague todo. Los mismos que demandan institucionalizar al pas, aplauden estas aberraciones.Quin puede explicar cul es la lgica institucional de que el Estado central pague las atenciones de salud de los JUBILADOS y las enfermedades catastrficas de los afiliados? No es aquello acaso deber ESENCIAL del IESS? Alguien podra argumentar que hay que financiar al IESS.Siguiendo esta lgica, debido a que, de acuerdo a ciertos analistas, el dficit fiscal es inmenso, propongamos una ley para que el IESS pague el sueldo de los policas, porque tambin hay que financiar al Estado central. O, si no le alcanza la plata al Municipio de Quito para la construccin del metro, propongamos una ley para que el saldo lo pague el Municipio de Guayaquil. Y si despus quieren privatizar el metro, hacemos otra ley que disponga que los costos de mantenimiento los pague la Prefectura de Pichincha, para que as el negocio sea rentable.Cabe indicar que ni siquiera se tienen claras las nociones de rentabilidad y sostenibilidad. Que otro pague las prdidas no convierte nada en rentable ni sostenible, y, en este caso, lo nico que se genera son los tan satanizados subsidios.Hoy, muchos sectores del viejo pas celebran esta nueva conquista, como la llaman arcaicas organizaciones laborales. Tambin existe el regocijo de cierta prensa opositora e, increblemente, de cmaras de la produccin. Por supuesto, ya rechazan la parte que les correspondera pagar de acuerdo con esa misma ley.Jams he entendido aquel morboso deseo de extraer la mayor cantidad posible de recursos al Estado central, ms an por parte del resto del Estado. Son incapaces de generar riqueza, tan solo arrancharla, desequilibrando a los dems sectores. Se entender que la multimillonaria deuda al IESS, es una deuda que tendremos que pagarla todos?En todo caso, a prepararnos, porque, de acuerdo con esa misma ley, por medio de la cual se intenta esquilmar al Estado central, el afiliado podr escoger el servicio de salud, el IESS tendr que competir con el sector privado, y los fondos debern ser administrados por una empresa privada.Con tan terribles contradicciones, doble moral y festival politiquero, jams saldremos del subdesarrollo., expresidente de Ecuador.Nota de Rebelin:es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/rezagos-del-viejo-pais