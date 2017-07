La Real Academia Espaola incorporar el sustantivo posverdad al diccionario

Cuando la verdad es idntica a la mentira

Pgina 12

Donald Trump y Mauricio Macri, dos cultores de la posverdad

La era de la posverdad. Qu tremenda definicin para los tiempos actuales. La frase de la escritora Luisa Valenzuela, pronunciada cuando inaugur la pasada Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, an resuena con la fuerza de un neologismo que se multiplica en los medios de comunicacin y en las redes sociales desde que Donald Trump asumi la presidencia de Estados Unidos. El trmino original en ingls, post-truth, tan de moda en estos das, fue elegido palabra del ao en 2016 por el prestigioso Diccionario Oxford. Y se devora el presente de tal forma que parece caer en l como quien lo hace en un abismo negro. La Real Academia Espaola (RAE) ha decidido incorporar el sustantivo posverdad en la versin en lnea del Diccionario de la Lengua Espaola (DLE), prevista para diciembre de 2017, segn anunci ayer el director de la RAE, Daro Villanueva, durante su conferencia magistral titulada Verdad, ficcin, posverdad. Poltica y Literatura, que pronunci en Madrid.

Aunque todava no arriesg cul ser la definicin que dar el diccionario sobre el vocablo posverdad, Villanueva subray que se refiere a aquella informacin o aseveracin que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del pblico. El director de la RAE precis que en la base de datos de la Academia la palabra aparece con registros que se remontan a 2003. El trmino en ingls lo habra usado por primera vez en 1992 el dramaturgo y novelista serbio-estadounidense Steve Tesich (1942-1996) en las pginas del ensayo The Nation. En 2004 recogi el guante el socilogo norteamericano Ralph Keyes en su libro The Post-Truth Era. Dishonesty and Deception in Contemporary Life (La era de la posverdad. La deshonestidad y el engao en la vida contempornea). Luego el periodista Eric Alterman acu el trmino para referirse a la poltica de George W. Bush como la presidencia de la posverdad por el modo en que manipul los atentados a las Torres Gemelas en 2001. La expresin resurgi por obra y gracia de Donald Trump, otro poltico republicano. En septiembre del ao pasado, The Economist le dedic un artculo de tapa al entonces candidato presidencial, bajo el ttulo Art of the Lie. Post-Truth Politics in the Age of Social Media (El arte de la mentira. La poltica de la posverdad en la era de los medios sociales). La primera mencin documentada en espaol se atribuye al escritor Luis Verd, en su libro El prisionero de las 21.30, publicado en 2003.

En un artculo de Diego Ezequiel Litvinoff, socilogo y docente de la UBA, publicado en este diario en la edicin del pasado 15 de febrero, advierte acerca de los equvocos que puede suscitar el uso y abuso de este sustantivo. Como sucede ante la aparicin de todo neologismo, conviene preguntarse hasta qu punto responde a una necesidad de expresin lingstica que no encuentra eco en los conceptos preexistentes, o si la pereza intelectual de sus propagadores interpreta como si fueran novedosos ciertos sucesos arraigados en largas tradiciones, cuya omisin oblitera la comprensin de los matices que ofrece la situacin presente. Si esto ltimo fue lo que sucedi cuando las contradicciones de la modernidad, que el neoliberalismo exacerb a fines del siglo pasado, fueron errneamente ledas como las del inicio de una nueva era, posmoderna, no sorprender encontrar la misma estrechez de miras en quienes tambin anteponen el prefijo pos al concepto de verdad para indicar su supuesta superacin, plantea Litvinoff.

El director de la RAE asegur que el concepto, aparecido en el contexto de la globalizacin, es interesante a la vez que preocupante. En su conferencia, Villanueva repas algunos antecedentes histricos, polticos y literarios de la posmoderna o transmoderna posverdad y subray el potencial de la retrica para hacer locutivamente real lo imaginario, o simplemente lo falso, que entronca directamente con la sentencia de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. La posverdad, cultivada con desfachatez por Mauricio Macri y Trump, esteriliza el mundo de las ideas con odios, muros y represin.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/47130-cuando-la-verdad-es-identica-a-la-mentira