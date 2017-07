Argentina, una jueza falla contra la comunidad mapuche y a favor de la minera

Nodal

La jueza Mara Eugenia Grimau rechaz la demanda iniciada por la comunidad mapuche contra la empresa Corporacin Minera del Neuqun SEP (Comine), por el contrato firmado en 2007 con la empresa Emprendimientos Mineros S.A. que otorga derechos de propiedad sobre el yacimiento de cobre Campana Mahuida, en Loncopu.

En la causa denominada comunidad mapuche Mellao Morales c/ Cormine SEP s/ accin de nulidad, expediente N 381249/2008, tramitada ante el Juzgado Civil N 4 de Neuqun, los demandantes pidieron la nulidad del contrato por entender que no se realiz consulta previa y se viol el convenio OIT 169; que no se realiz licitacin pblica; que la propiedad se vendi por precio vil; y que la venta implica la posibilidad de un privado de comprar tierra comunitaria.

La Fiscala de Estado y Cormine alegaron que la concesin minera es anterior a la entrada en vigencia del Convenio 169, ya que la concesin se otorg en 1991 y el convenio rige desde 2001; y que el contrato no implica una nueva concesin sino el cambio de titular de una ya existente. Tambin indic que se trata de un contrato entre empresas privadas por lo tanto no requiere licitacin pblica, y que no autoriza la compra de tierras comunitarias ni la explotacin de las minas.

El viernes, la jueza Grimau emiti sentencia a favor del Estado provincial al argumentar que la Direccin Provincial de Minera concedi el derecho minero sobre Campana Mahuida a Cormine antes de la vigencia del Convenio 169, y que esa concesin nuca fue objetada por la comunidad mapuche.

Tambin consider que Cormine se rige por las leyes de las sociedades annimas, aunque el paquete accionario sea propiedad del Estado, por lo tanto, los contratos y actos que realiza se rigen por el derecho privado y no por el derecho administrativo.

A su vez, la jueza indic que ninguna de las partes solicit o intent la compra de tierras comunitarias o la constitucin de servidumbres sobre ella.

Adems, Grimau aclar que las leyes argentinas no prohben actividades mineras dentro de comunidades de pueblos originarios, sino que se requiere una consulta previa a su autorizacin.

Consider que el Convenio 169 de la OIT no es aplicable dado que est previsto para los casos de polticas pblicas respecto de recursos naturales y no para contratos entre privados, y que no existi desde el Estado ninguna autorizacin para explorar o explotar recursos dentro de la comunidad.

Si la actora (comunidad) no cuestion el derecho que la autoridad minera dio a Cormine, mal podra objetar el negocio jurdico que esa sociedad acord con otra sociedad comercial, explic la magistrada en su fallo.

Fuente: https://www.nodal.am/2017/06/argentina-jueza-falla-comunidad-mapuche-favor-la-mineria/