Petrleo vs. gas y renminbi vs. dlar

Qatar, epicentro de dos guerras

Se manejan muchas causales unasrocambolescas, otras muy peregrinas sobre la ruptura dramtica de la coalicin de varios pases rabes poderosos encabezados por Arabia Saudita (AS), la mayor potencia econmica de la regin, y Egipto, todava la mayor fuerza militar del mundo rabe hoy dislocado con Qatar, diminuto pas (con una superficie de 11 mil 581 kilmetros cuadrados) con el segundo mayor PIB per cpita del mundo (129.700 dlares, detrs del paraso fiscal europeo Liechtenstein) gracias a ostentar la principal exportacin de gas natural licuado (LNG, por sus siglas en ingls) del planeta y a su nfimo nmero de habitantes autctonos (11,6% de la poblacin total de 2 millones 258 mil!), encapsulados por la aplastante mayora de trabajadores residentes primordialmente provenientes del subcontinente indio.

The Hill asevera que detrs la crisis de Qatar se encuentra la telenovela del pago de un rescate por mil millones de dlares de 26 personajes, con varios miembros de la familia real, que andaban de caza en Irak, secuestrados por Al Qaeda y cuya mitad fue pagada al gobierno de Bagdad (https://goo.gl/jsgnVs).

Otros novelistas britnicos con pretensiones geopolticas, afirman que se trata de una venganza del otrora empresario Trump por el desprecio a sus inversiones inmobiliarias y de casinos mafiosos en Qatar.

Ser ms estructural con la profundidad geopoltica de la crisis que ha fracturado al Golfo Prsico enfrentando a las cinco potencias regionales del Medio Oriente: por un lado, AS, Egipto (e Israel en forma subrepticia), y por otro, a Turqua e Irn que apoyan a Qatar sin contar la divisin interna del Consejo de Cooperacin del Golfo cuando Kuwait (con una notable poblacin chita de 40%) y Omn se han inclinado por una plausible cuan elusiva salida diplomtica no se diga la neutralidad de Argelia y Marruecos en el mundo rabe y, sobre todo, en el mundo islmico no-rabe, la ecuanimidad, que no nimiedad, de Pakistn: nico pas musulmn dotado de 130 bombas nucleares que comparte una frontera de 959 kilmetros con Irn y cuenta con una pletrica poblacin chita (20 %) inmersa en sus 200 millones de habitantes de mayora sunita.

Muchos factores han acercado a la potencia sunnita no-rabe de Turqua con la potencia chita persa de Irn cuando destacan su mutuo apoyo a Qatar y su comn aversin a la creacin de un estado independiente kurdo.

Todava no redacto las causales estructurales, a mi juicio, cuando ya brilla en todo su resplandor la hipercomplejidad de la grave crisis que enfrentan AS y Qatar que ha puesto de cabeza tanto al mundo rabe como al mundo islmico para el schadenfreude placer que provoca el mal ajeno de Israel, cuyo anhelo es balcanizarlos con el fin de prevalecer sola con su mximo de 400 bombas nucleares clandestinas.

El gobierno alemn usualmente parco y prudente en sus apreciaciones globales teme la detonacin de una guerra regional en el Golfo Prsico.

No es un asunto menor, que tiene como epicentro a Qatar y coloca en relieve dos simultneas guerras estructurales: 1. La del petrleo (encabezado por AS) contra el gas (el componente LNG de Qatar) y 2. La del dlar de EEUU con el renminbi chino.

Entre las 13 exigencias perentorias, transmitidas por la loable intermediacin de Kuwait, que han exigido cuatro pases rabes AS, Egipto, Emiratos rabes Unidos y Bahrin para que cumpla Qatar en un plazo de 10 das, destaca el alineamiento (sic) militar, poltico, social y econmico (supersic!) con los otros pases del Golfo y el mundo rabe, en lnea (sic) con el acuerdo logrado con AS en 2014.

Ms que alineamiento parece ms bien la alienacin y la capitulacin de Qatar.

Pese a la asfixia en sus nicos 87 kilmetros de frontera terrestre con AS que encabeza un boicot por cielo, mar y tierra sin contar la prdida de 13 mil millones de dlares en sus activos burstiles y la obligada importacin de alimentos de Turqua, Irn y Omn, Qatar cuenta con cartas nada desdeables: desde sus prsperos Fondos Soberanos de Riqueza (https://goo.gl/Txfs57) que le han permitido invertir en grandes empresas de Gran Bretaa y Alemania, pasando por la principal base militar de EEUU en la zona, hasta la nueva base militar de Turqua.

Al ha deseado que Qatar comparta geogrficamente con Irn su mayor fuente de ingreso de su pletrico yacimiento gasero en el Golfo Prsico (los contiguos Campo Norte de Doha y el Campo Pars Sur de Tehern) y cuyas transacciones son retribuidas con la divisa china renminbi debido a las sanciones cada vez ms asfixiantes de Trump contra la antigua Persia al haber adoptado sin rubor la irredentista poltica exterior del primer israel Netanyahu acoplado con el ultraortodoxo judo Jared Kushner, yerno del polmico empresario-presidente.

Tal como pintan las cosas al corte de caja de hoy, se ha gestado la competencia de dos estratgicos oleogasoductos para desembocar en el mar Mediterrneo con mira en el relevante mercado europeo: 1: El de AS-Jordania-Israel, y 2: El de Qatar-Irn-Siria-Turqua.

Ya habr tiempo para detallar la guerra del petrleo de AS y del LNG de Qatar para centrarme en forma sucinta en el primer centro regional del renminbi en Doha.

Desde hace dos aos opera en Qatar un Centro de Compensaciones & Liquidaciones con la divisa china renminbi, segn Economist Intelligence Unit, propalado por HSBC (https://goo.gl/xq7jmR), lo cual, a mi juicio, no poda quedar sin respuesta disuasiva por EEUU que lleva en su conciencia a dos cadveres conspicuos que intentaron fugarse de los grilletes globales del dlar-centrismo petrolero el ahorcado iraqu Saddam Hussein, quien se atrevi a formular la permutacin de petrodlares por petroeuros,y el libio sodomizado (literal) Muamar Kahadfi quien pretendi lanzar el dinar-oro en lugar de la chatarra del billete verde, sin contar el extrao accidente areo en Rusia de Christophe de Margerie, jerarca de la petrolera gala Total, quien pensaba realizar sus transacciones en petro-rublos en lugar de dlares (https://goo.gl/ZLNH36).

El Centro Renminbi de Qatar es operado por el banco chino ICBC, el mayor del planeta que ayudar en teora a facilitar los flujos comerciales de China con Qatar y la regin.

Hoy las petroleras estatales chinas CNOOC y PetroChina son recipiendarias de las cada vez ms crecientes importaciones de LNG qatar (con la estatal QatarGas, la mayor del mundo), detrs de Japn, Surcorea e India.

La Autoridad de Inversiones de Qatar diversifica sus Fondos Soberanos de Riqueza y ya empez a invertir en empresas chinas: ICBC, Banco Agrcola de China, Citic Capital (22 por ciento) y Lifestyle International (20 por ciento), mientras la constructora China Harbour Engineering Company y Sinohydro participan en la infraestructura de Qatar que apoy en forma entusiasta la creacin del legendario banco AIIB de patrocinio chino (https://goo.gl/ASe5ho).

El Centro Renminbi de Qatar epitomiza el desplazamiento del dlar en su otrora feudo inexpugnable del Golfo Prsico, hoy fracturado, cuando se vislumbra la muy riesgosa fase del advenimiento del petroyuan.

Dejarn celebrar la Copa Mundial de Futbol en 2022 en Qatar?

