La poltica de Trump hacia Cuba

Qu suceder en los prximos meses?

La pupila insomne

Apenas fue pronunciada la declaracin oficial el 16 de junio cuando, la mayora de la oposicin, a nivel nacional, a la poltica de Trump hacia Cuba, despert una vez ms. De hecho, ya estaba extremamente activa y elocuente antes de que fueran anunciados el lugar y la fecha de la Pequea Habana, en Miami, el pasado 9 de junio. Con el manejo del escenario en el evento de la Pequea Habana, Trump buscaba convencer a los ya convencidos, sin incluir siquiera al resto de la Florida donde la mayor parte de los cubanoamericanos se oponen al bloqueo, o al menos la poltica de Obama de hacer del bloqueo algo ms flexible. La manera en la que Trump escoge cuidadosamente los eventos para difundir su discurso a todo el pas, no va a funcionar. Su retrica propia de la guerra fra, no sustituir a las fuerzas que desean aumentar el comercio y los viajes a Cuba, e incluso eliminar completamente el bloqueo.

Sin embargo, la poltica de Trump an no est totalmente definida. Segn el Boletn Informativo de la Casa Blanca del 16 de junio acerca de la poltica hacia Cuba, tan solo en 30 das los Departamentos del Tesoro y de Comercio iniciarn un proceso de emisin de nuevas regulaciones. Sus polticas no tendrn efecto hasta que sean establecidos los nuevos reglamentos, proceso que, segn el Boletn Informativo, puede tomar varios meses. Durante ese lapso de tiempo pueden suceder muchas cosas.

Por qu ahora?

Para evaluar la situacin actual debemos retroceder en el tiempo. Trump tena muchos temas en su agenda nacional e internacional en los primeros 100 das, y no poda ocuparse de Cuba. Este pas sigue siendo muy controvertido. Existen contradicciones al interior de su propio partido. Un gran nmero de congresistas republicanos, de polticos a nivel estatal y municipal, as como de votantes republicanos, apoyan la poltica de Obama e incluso quieren ir ms all en materia de apertura del comercio y de los viajes y en muchos casos levantar completamente el bloqueo. Este ha sido y sigue siendo un importante obstculo para Trump.

Tan slo el 3 de mayo pasado, (seis meses despus de iniciado su mandato), Trump convoc a una reunin especial acerca de Cuba en la Casa Blanca, incluyendo a los funcionarios superiores, al Senador republicano de Florida, Marco Rubio, y al Representante Diaz-Balart, quien inicialmente favoreci la ruptura de relaciones diplomticas con Cuba y el cierre de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. En esta reunin qued claro que los funcionarios de alto nivel en materia de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado deseaban continuar con la poltica de Obama. De hecho, Rex Tillerson, Secretario del Departamento de Estado, durante su audiencia de confirmacin en el Congreso en enero de 2017, fue bastante ambiguo respecto a cualquier cambio importante en la poltica de Obama. En otra audiencia ante el Comit de Relaciones Exteriores del Senado, el pasado 13 de junio, Tillerson fue de igual modo confuso acerca de un importante retroceso en la poltica hacia Cuba. Segn algunas fuentes de la prensa estadounidense, Tillerson ha expresado en privado su apoyo a la poltica de Obama.

En este encuentro de 3 de junio se reunieron en la Casa Blanca, H.R. McMaster, Asesor de Seguridad Nacional y Reince Priebus, Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, quienes estaban de acuerdo con Trump y Rubio en un enfoque de arriba hacia abajo para pasar por alto a la oposicin. De esta manera, Trump entreg la tarea de redactar la poltica al personal de la Casa Blanca y al Consejo Nacional de Seguridad cuyo jefe H.R. McMaster tambin estaba de acuerdo con el enfoque Trump/Rubio (en lugar de confiarla al Secretario de Seguridad Nacional, John Kelley y a Tillerson, del Departamento de Estado), con Marco Rubio y Daz-Balart como los principales asesores.

Ahora bien, cmo Marco Rubio pas de ser el Pequeo Marco despus de que Trump lo ridiculiz durante las elecciones primarias, a ser el Gran Marco, protagonista de la poltica hacia Cuba? El Senador es miembro del Comit de Inteligencia del Congreso y fue uno de los pocos que absolvi a Trump durante la audiencia de Comey a principios de mes de junio. Es esta una de las razones por las que a Rubio se le concedi esta privilegiada posicin? Qu tan indispensable ser Rubio en los prximos meses?

La poltica de Trump es el resultado de un arreglo entre los partidarios de la lnea dura y quienes apoyan las fuerzas anti-bloqueo

A pesar del deseo de Rubio y de la Pequea Habana de Miami seguidores de Batista- de romper relaciones, esto no ocurri y nadie expres su inconformidad. Aun cuando Trump haba aludido anteriormente a dar marcha atrs en materia de relaciones diplomticas, no anunci la ruptura, an si se trata de la piedra angular de la poltica de Obama. Esto es muy positivo. Sin embargo, para compensar esto, Trump ha intensificado sustancialmente la retrica contra Cuba y ha implantado importantes restricciones que revierten la iniciativa de Obama en materia de comercio y de viajes de los estadounidenses. Este es su arreglo. No obstante, ahora que Trump est de regreso a Washington y de regreso a la tierra, debe enfrentarse a una oposicin generalizada a su poltica hacia Cuba en todo el pas, en diametral oposicin a la Pequea Habana.

Algunas contradicciones econmicas que la administracin de Trump debe confrontar

Una de las medidas revertidas concierne el derecho de los estadounidenses a viajar a Cuba, en la medida que lo hagan en una de las 12 categoras establecidas, entre ellas para fines religiosos o culturales. Obama flexibiliz esta restriccin permitiendo a los estadounidenses hacerlo de buena fe. Bajo la poltica de Trump, tendrn que demostrarlo antes de salir y viajar haciendo parte de un grupo. Esto complica el asunto, no slo para los ciudadanos estadounidenses, sino tambin para el Departamento del Tesoro. Cmo va a hacer cumplir esto, especialmente en un momento en el que Trump busca reducir este tipo de gastos? Segn fuentes de la Casa Blanca autorizadas para informar a los periodistas bajo el anonimato, permanecern abiertas otras categoras de viaje autorizadas a los individuos. Est Trump en problemas o expresa ciertas diferencias de puntos de vista entre Rubio y l mismo?

Al promover la poltica de Trump, Rubio da ejemplo de que estn tratando de imponer el fomento a la propiedad privada de los establecimientos estatales bed-and-breakfast o casas particulares, en lugar de los hoteles operados por el Estado. No obstante, si en el plazo de unos pocos meses la poltica de Trump complica los viajes a Cuba, cmo podran llegar estos potenciales clientes a los B&B? Adicionalmente, no se espera que la poderosa compaa de alojamientos en red, Airbnb, acepte esto sumisamente, as como tampoco las principales compaas areas de Estados Unidos, ni la gigantesca compaa de viajes online Expedia, que acaba de concluir un acuerdo con los hoteles cubanos.

Asimismo, qu hara el Departamento del Tesoro de Estados Unidos si los visitantes estadounidenses fuesen a disfrutar de un aperitivo o de una bebida en el icnico Sloppy Joes Bar o en el igualmente emblemtico Floridita, en La Habana Vieja, inconscientes de que los dos son administrados por el grupo empresarial de la Fuerzas Armadas Cubanas? Si el Tesoro aplicara neciamente la directiva emitida el 16 de junio, Estados Unidos estara privando a los visitantes estadounidenses del acceso a estos hitos de la presencia estadounidense en La Habana antes de la Revolucin.

Mientras la nueva poltica hacia Cuba impulsada por Rubio est destinada a lograr el apoyo de los cubanoamericanos. Si GAESA controla tambin buena parte de las finanzas de Cuba, incluyendo las remesas, as, inadvertidamente, Trump podra incluso enfrentarse a algunos cubanoamericanos seducidos por su poltica hacia Cuba, tal como fuese anunciada el 16 de junio, pero pronto despertarn al descubrir que sta va en contra inclusive de sus propios intereses familiares.

Es posible que el Secretario de Estado, Tillerson, no sea el nico del gabinete de Trump que pareciera estar al menos en parcial contradiccin con la nueva poltica. Recientemente, el 17 de mayo de 2017, despus de la reunin de la Casa Blanca del 3 de mayo, Sonny Perdue, Secretario de Agricultura de Estados Unidos, prometi su apoyo a la expansin del comercio de productos agrcolas hacia Cuba durante una audiencia del Comit Agrcola de la Cmara. Durante mucho tiempo, el Secretario Perdue ha sido defensor de la expansin del comercio de productos agrcolas hacia Cuba, tras expresar su apoyo en su audiencia de confirmacin en el Senado, as como tambin durante su periodo como Gobernador de Georgia, luego del viaje de una delegacin comercial a Cuba. Esto es tan slo parte de un panorama ms amplio por el cual los Estados agrcolas de la regin del medio-oeste que votaron por Trump tambin desean acceder al mercado cubano.

GAESA controla adems parte de la nueva terminal de contenedores de Mariel, en la costa noroeste de Cuba. Mientras tanto, los puertos de la Costa del Golfo de Estados Unidos y el Puerto de Virginia ya han firmado cartas de intencin para trabajar con este nuevo terminal. Qu harn?

Incongruencias polticas

El 16 de junio, Trump insisti en la necesidad de aplicar estrictamente la legislacin estadounidense relacionada con el bloqueo. Sin duda, se refera entre otras a la Ley Helms-Burton de 1996, firmada por el Presidente Bill Clinton. sta ampli el bloqueo an ms que su predecesora, la Ley Torricelli de 1992, llegando a hacerlo de forma extra territorial. La ley de 1996 castiga a terceros pases que mantienen relaciones comerciales con Cuba, como se ha visto recientemente, por ejemplo, por la imposicin de una multa a Honda-Canad por negociar con Cuba, desafiando as la soberana de Canad.

No obstante, la Ley Helms-Burton tambin estipula que el gobierno estadounidense no puede realizar ningn acuerdo con Cuba mientras Fidel o Ral Castro estn en el poder. Pues bien, Ral Castro es Jefe de Estado. Significa esto que Trump est violando este punto de la legislacin? Si bien, se trata de una pregunta en tono de burla, la situacin muestra que la poltica de Trump es el resultado de un arreglo y que l est a la defensiva, camuflado tras su retrica. Quizs la ms evidente contradiccin poltica es que si el rgimen cubano es tan nefasto cuando lanz un ataque para describirlo, por qu mantiene relaciones diplomticas y una Embajada en La Habana, e incluso invita a Cuba a la mesa de negociaciones sin importarle cunto apesta su hipocresa?

El 16 de junio, Trump afirm algo con el fin de sealar a Venezuela igualmente. Otro caso de injerencia flagrante en los asuntos internos de un pas latinoamericano, como lo hizo con Cuba. La Organizacin de Estados Americanos (que agrupa a los 35 pases del hemisferio excepto a Cuba) se reuni del 19 al 21 de junio en Cancn, Mxico. Se trata de un perodo ordinario de sesiones de todos los ministros de relaciones exteriores, en el cual Estados Unidos es representado por el Secretario de Estado, Tillerson. Cul sera la reaccin de los Estados miembros? Llevara la arrogante efusin de Trump del 16 de junio a ms pases contra la injerencia estadounidense en la regin, logrando as un efecto boomerang ante su anuncio?

Cabe recordar que la oposicin unnime de las naciones latinoamericanas y caribeas a lo largo de decenios a la poltica de Estados Unidos hacia Cuba, fue uno de los factores que presion a Obama a establecer las relaciones diplomticas con Cuba, en diciembre de 2014. El lenguaje corporal de Tillerson mientras escuchaba a Trump durante la presentacin del 16 de junio en Miami, pareciera indicar una renuente aprobacin de su nueva poltica hacia Cuba. Tendra en mente la reunin de Cancn y lo que podra afrontar como resultado de la desacertada poltica de Rubio hacia Cuba? El 18 de junio se anunci que Tillerson no estara presente en la Cumbre de la OEA en Cancn. ste sera reemplazado por Kevin Sullivan, Representante Interino ante la Organizacin de los Estados Americanos y Michael J. Fitzpatrick, Subsecretario Adjunto de Asuntos Exteriores para la Regin Andina, Brasil y el Cono Sur. Hay que notar que en esa Cumbre de Cancn, EEUU y sus aliados no pudieron imponer una resolucin injerencista a Venezuela, el objetivo principal del Imperio. Es posible que la poltica de Trump hacia Cuba se haya contrabandeado?

An es tiempo de actuar

Tan pronto como Trump termin su discurso, Engage Cuba, la principal coalicin contra el bloqueo, con respaldo poltico bipartidista y apoyo empresarial a nivel nacional, emiti una declaracin que concluy lo siguiente: Hoy fue el discurso. Maana regresaremos a trabajar. Este es hoy el principal mensaje de mis palabras, a manera de reaccin inicial a la poltica de Trump. Las fuerzas de Estados Unidos, el sector de los negocios, la industria turstica, acadmicos y educadores, comunidades, polticos, sectores populares, an cuentan con varios meses para tratar de influir en la situacin a favor de una mayor apertura a los viajes y al comercio, con el objetivo de levantar el bloqueo total. Esto podr lograrse aprovechando las contradicciones de la administracin Trump y su partido, e inspirndose en la mayoritaria oposicin estadounidense al bloqueo. Esto es apoyado por los pueblos de todo el mundo que estn a favor del derecho de Cuba a la soberana y a la autodeterminacin. Ellos se oponen firmemente al intento de injerencia en los asuntos internos de Cuba con el fin de forzar el cambio en conformidad con los deseos de Estados Unidos.

Entretanto, tan slo varias horas despus del anuncio de Trump, el gobierno cubano emiti una fuerte declaracin que indica, como lo ha hecho desde 1959, que Cuba se niega a someterse a las amenazas de Estados Unidos. El Gobierno declar adems que est dispuesto a continuar un dilogo respetuoso con Estados Unidos en temas de inters mutuo sobre la base del respeto mutuo. Esta opcin de sentarse a la mesa no habra sido posible si Trump no estuviese obligado a llegar a un acuerdo y as mantener las relaciones diplomticas con Cuba. Por otra parte, Cuba es muy consciente de la poltica interna estadounidense, sin sealar a Trump, sino tan slo mencionando que el Presidente estadounidense fue mal asesorado.

El 19 de junio, durante una conferencia de prensa especial celebrada en Viena, donde estaba de visita, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodrguez, detall apasionadamente la naturaleza terrorista de los cubano-americanos de Miami elogiados por Trump, por ejemplo uno involucrado en un atentado contra el presidente Fidel Castro Ruz en 1997. Homenaje a una persona que particip personalmente en el asesinato del conocido luchador revolucionario Frank Pas, tambin de su compaero Ral Pujol, y en otro momento, del hermano menor de Frank Pas de solo 19 aos. El canciller cubano dijo: Es una ofensa que nuestro pueblo no podr olvidar.

Reitero la voluntad de Cuba de continuar el dilogo respetuoso y la cooperacin en temas de inters mutuo y de negociar los asuntos bilaterales pendientes con Estados Unidos, sobre la base de la igualdad y el absoluto respeto a nuestra independencia y soberana. Bruno Rodrguez mostr que no hay ilusiones sobre el objetivo de EEUU: Es falso afirmar que el presidente Barack Obama hizo concesiones a Cuba. l mantuvo en lo fundamental el bloqueo a Cuba y trat de avanzar los intereses norteamericanos, incluso, de subvertir el orden constitucional en nuestro pas. Declar que estas medidas refuerzan nuestro patriotismo, nuestra dignidad, nuestra decisin de defender por todos los medios la independencia nacional en el espritu de Jos Mart, Antonio Maceo y Fidel Castro Ruz.

Esta situacin frente a un posible dilogo y al hecho de que el proceso tardar varios meses, dadas las crecientes presiones anti-bloqueo, constituyen los puntos positivos. De lo contrario, sera un 16 de junio muy sombro.

Fuente: https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/06/27/la-politica-de-trump-hacia-cuba-que-sucedera-en-los-proximos-meses-por-arnold-august/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.