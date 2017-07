Che Guevara y nosotros

Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca / Pero no importaba. Yo tuve un hermano / que iba por los montes / mientras yo dorma. / Lo quise a mi modo / le tome su voz / libre como el agua, / camin de a ratos / cerca de su sombra. / No nos vimos nunca / pero no importaba, / mi hermano despierto / mientras yo dorma, / mi hermano mostrndome / detrs de la noche / su estrella elegida.



Poema: Che. Autor: Julio Cortzar.

1967. 9 de Octubre. La Higuera Bolivia.





Y seguimos recordndo a Che Guevara.

Ninguno de los gestores del gran capital imperial que han pasado por la presidencia de EEUU han podido conseguir que sea olvidado. Ni todos sus aparatos anticomunistas juntos han podido conseguir que sea olvidado. Contrariamente a eso, ninguno de los gestores del gran capital ser recordado por los pueblos del mundo. Los gestores del gran capital imperial tan slo sern, uno a uno o todos juntos, el desconocido siervo continuador de los crmenes de guerra, de Lesa Humanidad, de EEUU a lo largo y ancho del mundo.

Che Guevara os ha vencido, os vence 50 aos despus de haberle asesinado.

Gestores imperialistas, la batalla de la Historia no os da tregua, apenas os reconoce ms que vuestra generacin del lugar donde habitis y en el momento en que figuris como actores, y slo por vuestras matanzas y vuestras derrotas. Despus de vuestro relevo presidencial sois tragados por la desmemoria.

Esa es la diferencia.

La casita y el pueblecito que tuvieron por ltima vez a aqul hombre, es, con toda su humildad, lugar de encuentro de gente trabajadora, de gente antiimperialista, de gente a la que odiis, es lugar de encuentro con Che Guevara.

El presidente de EEUU, el de aqul entonces, ya nadie sabe quin era -y eso que orden asesinarle inmediatamente tras ser capturado herido-, se llamaba Jhonson: cunto miedo le tena el tal Jhonson, debi temblar al conocer el mensaje que Che Guevara nos envi el 16 de Abril de 1967 desde Tricontinental, rgano del Secretariado Ejecutivo de la Organizacin de Solidaridad de los Pueblos de frica, Asia y mrica Latina (OSPAAAL) en el mensaje deca:

Toda nuestra accin es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del gnero humano: los Estados Unidos de Norteamrica.

En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que se nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un odo receptivo y otra mano se tienda para empuar nuestras armas y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria.

Ni ese gerente del gran capital imperial, ni los anteriores, ni los posteriores, tienen lugar en el respeto de los pueblos, ninguno tiene el honor de nuestro recuerdo, que s acoge a quien tanto hizo, explic y dio por nuestro triunfo con el socialismo.

A 50 aos de su muerte, Che Guevara y nosotros.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.