Soy un mamb incmodo, irredento

Soy un mamb incmodo. Insurrecto. Siempre irredento. Los que me quieren mucho, los que me quieren menos, los que me aborrecen y hasta los que no confan en m, saben que acierto y yerro, siempre por conviccin y no por compulsin. Es lo que hace que a diario ponga la cabeza en la almohada sin arrugas internas.

Si opino acerca de tantas cosas vitales y banales, y comparto aquellas que me mueven el piso en las escasas ocasiones en que consigo planear por Facebook, no quiero ni puedo ahora dejar de decir lo que pienso, sin presiones ni sugerencias y a mi manera, acerca de la obra protagonizada por el actual presidente estadounidense en un teatro de La Florida hace varios das:

No me gust la locacin, ni el nombre de la sala, ni el casting, ni la figuracin, ni el contenido del libreto, ni la dramaturgia, ni las actuaciones, ni la labor de los asesores histricos (imagino que los hubo), ni la escenografa, ni la msica. Los departamentos de vestuario y maquillaje funcionaron bien.

Se me antoja desde todo punto de vista, imposible, prestarle atencin a un grupo de cubanos que asegura querer lo mejor para su gente y que pretenda hacerlo bajo una bandera y un himno que no son los de su pas de origen. Est raro eso. Muy raro. No va conmigo. Hiede a anexionismo a 90 millas de distancia.

Si ese mismo grupo aplaude de manera harto entusiasta que a su gente la sigan hostigando y tratando de rendir por hambre y ms miseria, automticamente no comulgo con l. Y conmigo, una inmensa mayora que en este archipilago hemos pasado las verdes, las maduras y las podridas. De igual manera, me consta que hay cientos de miles de compatriotas diseminados por todo el mundo, que quieren que terminen la asfixia y el cerco a sus iguales, que dura ya varias dcadas.

Que el grupo de actores y extras en aquel "motivito", adems, vitoree la vuelta a la larga noche de bravuconeras y ukases imperiales de Goliat contra David, asusta y lo descalifica por completo en sus esperanzas de incidir en la vida futura de su pueblo. Los pueblos tienen memoria de elefante. Y el odio es mala hierba.

Las cosas iban. Lentas, pero iban. Obama y Ral respetando y, sobretodo, respetndose, lo consiguieron para bien de dos naciones, de dos pueblos. Pudiera decir que hasta para bien del continente. Ms aun, de la Patagonia hasta Alaska.

Ahora nos regresaron al stop motion. Al domin trancado con los dos equipos llenos de fichas gordas. Porque si Goliat se pone guapo, por muy grande que sea, David no come miedo. Como siempre ha sido.

Hay muchas cosas buenas que me emocionan de mi tierra. Y otras muchas no me agradan del pas actual que habito. Peleo, sufro y me desgasto por la vida que quisiera para m y los mos, desde aqu. Ser la utopa de las utopas para algunos. O un sueo estpido. Pero es el mo. Y en ese sueo, equivocado o no, la bandera tiene una sola estrella y suena el Himno de Bayamo. Y en l caben todos los nacidos bajo las palmas reales y sus descendientes, ms all de sus posturas ideolgicas o polticas siempre y cuando piensen y defiendan de corazn, con hidalgua y sentido comn, lo que ser mejor, de verdad, para todos los cubanos. Aquello de con todos y para el bien de todos no es letra muerta.

No me gustara en absoluto que el presidente cubano intentara bailar en casa del Trump. No lo ha hecho. Y no lo har.

De la misma manera no quiero que el Trump quiera dirigir las coreografas en la casa ma. No tiene clave.

PD: Y ahora, vengan a por m los talibanes de todas las denominaciones. Estoy listo.

Fuente: http://lajiribilla.cu/articulo/soy-un-mambi-incomodo-irredento