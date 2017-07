Brasil se desmorona frente al abismo poltico

El presidente Michel Temer se encuentra de nueva cuenta acorralado despus de la difusin de las grabaciones que confirmaron su decisin de otorgar varios sobornos dentro del sistema poltico brasileo, lo cual pone en duda la continuidad de su cargo ante la posibilidad de elecciones presidenciales anticipadas.

El presidente brasileo ha podido mantenerse en su cargo debido al apoyo del capital exportador y financiero, que desean sostener las reformas estructurales vinculadas a la congelacin del gasto pblico durante veinte aos, el empeoramiento de las condiciones laborales y la reduccin significativa de las pensiones.

Las medidas de ajuste fiscal implicarn la destruccin de los beneficios sociales construidos durante el lulismo y servirn para sanear las finanzas pblicas que, de acuerdo a las proyecciones del gobierno brasileo, tendrn un supervit primario de 10,000 millones de reales en 2020.

De la misma manera, las privatizaciones de activos pblicos tomarn un nuevo impulso bajo la presidencia de Michel Temer, ya que se contempla llevar a cabo la privatizacin en sectores estratgicos como el petrleo, el gas, los aeropuertos, los ferrocarriles y las carreteras [1].

Las privatizaciones tienen como principal objetivo recaudar entre 20,000 y 30,000 millones de reales destinados a pagar la deuda pblica alimentada por los enormes pagos de intereses que son causados por la tasa de inters (10.2%) del Banco Central de Brasil [2].

El estado brasileo se convirti as en un cmplice de los grandes bancos, ya que acepta pagar una enorme cantidad de intereses, que son producidos principalmente por operaciones especulativas y que no tienen ninguna relacin con el tamao de la deuda ni con la magnitud del gasto del gobierno brasileo.

El mandato de Michel Temer estar entonces caracterizado por la presencia de movilizaciones sociales masivas desde marchas hasta paros generales, que podran minar por completo la popularidad de su partido Movimiento Democrtico Brasileo rumbo a las elecciones presidenciales en 2018.

Por otro lado, la principal figura del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Incio Lula da Silva, retom un discurso de reconciliacin con los trabajadores brasileos, al indicar que era necesario formular una poltica econmica enfocada en los sectores sociales marginados [3].

Es importante recordar que el lulismo se pleg a los intereses del capital trasnacional en las finanzas pblicas, el sector financiero y la propiedad de la tierra durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. El capital trasnacional se aprovech de las elevadas tasas de inters, el rgimen inequitativo de impuestos y la ausencia de una reforma agraria en ambas administraciones del PT.

El punto dbil del PT reside, por tanto, en que su porvenir poltico depende de la popularidad de su candidato presidencial Lula da Silva, que se encuentra actualmente acusado de corrupcin y que posiblemente podra ser inhabilitado de participar en las elecciones presidenciales en 2018.

Por otra parte, los dirigentes del PT ahora piden a la poblacin brasilea que se movilice para convocar elecciones presidenciales anticipadas, pero no ratifican su apoyo a la realizacin de una auditora de la deuda pblica, la aplicacin de un nuevo rgimen fiscal y la aprobacin de una reforma agraria en caso de ganar las elecciones presidenciales.

La economa brasilea lleva dos aos de recesin impulsada por la cada del precio de los commodities entre 2016 y 2017, situacin que puso de manifiesto la necesidad de implementar reformas radicales a fin de favorecer a los estratos sociales con menores ingresos.

Adems de la recesin econmica, la tasa de desempleo alcanz una cifra histrica de 13.7% a mediados de 2017, que afect a alrededor de 14.2 millones de brasileos en un contexto en que los programas sociales como Bolsa Familia ya no son suficientes para cambiar sustantivamente la marginacin econmica en Brasil.

Los integrantes del PT demandan tambin la creacin de una Asamblea Constituyente con el fin de abordar la reforma del sistema poltico, que se encuentra plagado de corrupcin y desprovisto de la legitimidad necesaria para conseguir el apoyo de la mayora de los brasileos [4].

No obstante, la dirigencia del PT no convoca a realizar un cambio importante en la composicin de sus miembros, muchos de los cuales tienen estrechos vnculos con las grandes empresas brasileas y obstaculizan las demandas ms radicales de los sectores marginados.

Los dirigentes del PT tampoco esclarecen qu acciones tomarn con los miembros que sean acusados por casos de corrupcin, ni se comprometen a llevar a cabo una investigacin profunda en todas las lneas del partido a fin de convertirse en un partido de masas con la legitimidad necesaria para transformar la economa brasilea.

En conclusin, el PT a pesar de que se encuentra frente al derrumbe del partido de Temer, est vacilando entre aceptar ciertas demandas de los trabajadores brasileos y al mismo tiempo, seguir obedeciendo a los intereses del capital brasileo, con lo cual acabara de construir su propia tumba.



Ulises Noyola Rodrguez es colaborador del Centro de Investigacin sobre la Globalizacin.



