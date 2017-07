Ferlosio y Delibes de Castro conversan sobre los incendios rurales

Los catastrficos incendios que viene asolando la pennsula ibrica vuelven a poner de actualidad, como casi todos los aos, el problema de su prevencin. Los ltimos das han quedado marcados por la angustiosa perspectiva de que el incendio declarado en las inmediaciones del Parque Nacional de Doana terminara devastndolo parcialmente. La ola de incendios desatada durante este mes de junio recuerda la del ao 2005, en el que tuvo lugar la trgica muerte de once miembros de los equipos de extincin que quedaron atrapados por las llamas cuando trataban de sofocarlas. El suceso atrajo poderosamente la atencin de Ferlosio. Este haba ledo haca poco, con mucho inters, La Tierra herida. Qu mundo heredarn nuestros hijos?, libro publicado el mes de marzo de ese mismo ao 2005 por la editorial Destino, donde se recoga un extenso dilogo entre el escritor Miguel Delibes y su hijo primognito, Miguel Delibes de Castro (Valladolid, 1947), doctor en Ciencias Biolgicas por la Universidad Complutense de Madrid y, desde 1978, profesor de investigacin del Consejo Superior de Investigaciones Cientficas (CSIC), una actividad que ha combinado con su compromiso militante con la ecologa y multitud de actividades, que le han valido numerosos premios y reconocimientos. Al hilo de esa lectura, y con el incendio de Guadalajara en el primer plano de la actualidad aquel verano, a Ferlosio se le ocurri la idea de entrevistarse con Miguel Delibes de Castro para profundizar en la cuestin de los incendios forestales. Ni corto ni perezoso, l mismo lo llam por telfono a su laboratorio en la Estacin Biolgica de Doana, donde aqul ha desarrollado buena parte de su carrera investigadora. Muy halagado, Miguel Delibes de Castro termin aceptando la propuesta de Ferlosio y los dos hablaron varias veces por telfono para acordar las circunstancias de su encuentro, que, pese a la buena disposicin de Ferlosio a acudir donde ms conviniera, se concret en su casa de Coria, el 24 de agosto de ese ao. La conversacin se public, con el mismo ttulo que aqu damos "De la jara y otras yerbas", en el diario ABC, en tres entregas sucesivas, los das 4, 5 y 6 de diciembre de ese mismo ao. Aos despus, sera recogida como anexo de Gastos, disgustos y tiempo perdido, ttulo del volumen 2 de la edicin de los Ensayos completos de Ferlosio recin culminada por Debate. Con la autorizacin de los editores y del propio Ferlosio, de ah la extraemos para darla en CTXT, persuadidos de su inters y de su oportunidad.

Una conversacin entre Miguel Delibes de Castro y Rafael Snchez Ferlosio en torno a los fuegos rurales

Ferlosio. La primera idea fue la relacin con el fuego entre el monte alto y el monte bajo, en particular por un incendio el ao pasado, en las cercanas de Riotinto, en un gran coto de caza mayor. En los cotos de caza mayor el jaral es la proteccin del jabal, no tanto para el ciervo, pero para gran parte de la caza el jaral es el gran defensor. El jaral es el nico que puede atacar a la encina, porque la encina en general est ms repartida, puede tener slo pasto, y el fuego pasa debajo de ella nicamente chamuscando un poco las hojas. El jaral es el nico que con la encina hace mancha, porque otros arbustos no tupen lo suficiente.

Delibes. Saba usted que los forestales llaman monte alto al bosque que nace de semilla y monte bajo al que procede de rebrote, independientemente de la altura que tengan? Pero yendo a lo nuestro, hay escobonales muy tupidos y tambin coscojares y madroeras.

Ferlosio. Madroeras?

Delibes. Las madroeras, con los brezos, los durillos y los labirnagos, hacen manchas muy cerradas donde casi no se puede entrar.

Ferlosio. Las madroeras estarn ms bien en la sierra.

Delibes. S, y en Doana mismo hay madroeras tambin, pero yo donde las he visto ms grandes es en la zona de Sierra de Gata y en Las Hurdes. El monte ms denso en Doana, donde hay ms abrigo, lo forman los brezales en el sur y los lentiscares con mirtos en el norte. Hay muchos tipos de monte denso, pero es cierto que uno de los ms caractersticos del Mediterrneo es el que forma la jara, que es un monte que se quema a menudo, quema muy bien. Cuanto ms se quema ms crece la jara, porque es especie a la que gusta el fuego (se ha llamado al jaral "hijo del fuego"). Al monte mediterrneo en general no le disgusta el fuego, se quema a menudo, y por ejemplo el ldano, la resina pegajosa de la jara, es inflamable, favorece la combustin. El pringue de la jara es el ldano, que se usa en perfumera para fijar los perfumes, prende muy bien y ayuda a la jara a arder, pues a ella le viene bien para desembarazarse de competidores. Si transcurre mucho tiempo entre un incendio y otro se produce una mayor variedad de vegetacin, pero si los incendios son reiterados las jaras terminan siendo la especie dominante. Si la jara se quema, sus semillas depositadas en el suelo germinan enseguida, necesitan el calor para germinar, y cuando ha habido un incendio, de lo primero que nace es la jara. A ciento cincuenta grados de temperatura se estimula la germinacin de las semillas de la jara. Si se calientan a ciento cincuenta grados durante poco tiempo germinan todas, pero si estn varios minutos a ciento cincuenta grados se queman y no germinan. Para la germinacin y el rebrote no es malo que pase un fuego rpido, pero si es intenso y arden encinas centenarias o pinos muy grandes, con temperaturas muy altas, ni siquiera pueden germinar ya las semillas de las jaras.

Ferlosio. Pero cuando se dice "limpiar el monte", quiere decirse limpiar de jara?

Delibes. Con frecuencia s, pero no slo de jara, tambin de zarzales, de sotobosque, si puede llamarse as, o de hierba, de paja seca, y tambin de ramas y rboles muertos. Limpiar el monte es quitar material combustible, como puede ser la jara, que muchas veces es la especie dominante, pero tambin el jaguarzo, las aulagas, los piornos o las escobas, por ejemplo.

Ferlosio. Pero los piornos no nacen en cotas bajas.

Delibes. Las escobas, retamas, genistas y piornos son "leguminosas", producen legumbres que suelen estar encerradas en una vaina, como los guisantes, y se incluyen en distintos gneros pero con nombres comunes a menudo intercambiados: lo que para unos es una escoba para otros es un piorno y para los terceros una retama. Hay hasta diez o quince especies distintas a las que se llama piornos.

Ferlosio. No me ha pasado a m nunca eso, aunque tal vez la confusin a la que usted se refiere sea entre regiones diferentes. De las cuatro que cita, no he odo nunca "genista" en castellano, aunque le reconozco el mismo timo que a ginestra, que es el nombre de la retama en italiano. El nombre castellano retama es, curiosamente, de procedencia hebraica: algo as como rtem, si no recuerdo mal. De las tres que me son familiares, la retama es la alta (puede llegar a los tres metros), muy plida, abierta, casi como despeinada; se distribuye espaciadamente, sin tocarse una planta con otra, no suele compartir el territorio con otra especie de arbusto, su flor es amarilla, aunque muy pocas veces nos hace ese regalo. La escoba es ms baja (rara vez subir ms de un metro), ms oscura y ms cerrada radialmente sobre un imaginario eje central; la he visto de flor blanca y de flor amarilla, sin haberme fijado en si esta dualidad se vea acompaada por otras diferencias. El piorno se cra en la montaa, es an ms bajo que la escoba (como de unos sesenta centmetros) y tan oscuro como ella, pero es espectacular lo densamente que se cierra y se aprieta sobre s mismo, que parece que no se va a poder meter la mano y sin que sobresalga una rama ms que las otras, como si estuviese recortado a tijera por un jardinero, formando una especie de bolas aplastadas, como las gotas de mercurio cuando se ha roto el termmetro; nunca le he visto la flor. Me he detenido sobre estos tres arbustos porque desde siempre se me ha antojado imaginarlos agrupados como en una escalera, digamos "darwinianamente evolutiva", en la que el factor de la adaptacin era el clima: la retama, que disfrutaba holgadamente en su clida llanura, al esparcir sus semillas hacia laderas ms desabrigadas vio privilegiarse selectivamente las que tenan una talla y una configuracin ms apropiada; y esa fue la escoba; ni qu decir tiene cual fue la seleccin cuando les toc a las nieves decidir qu semillas de escoba podran sobrevivir en la montaa. As en el piorno he visto siempre como una retama aterida y encogida de fro pero denodadamente empecinada en aguantar el invierno y ver la primavera.

Delibes. La retama que usted menciona es la Retama sphaerocarpa, que es la ms comn en gran parte de Espaa; pero en la costa arenosa de Huelva, por ejemplo, hay una retama alta con flores blancas que forma manchas casi impenetrables. Las retamas y escobas son tambin, en general, pioneras, salen donde hay mucha luz y despus de los incendios. Tambin estn muy adaptadas para sobrevivir al fuego. Se las cortaba a menudo del monte y se ataban como en haces, dejndolas secar, para su utilizacin, ya fuese para barrer de ah su nombre, ya fuese como combustible a manera de tarama, para iniciar la lumbre. Eso mantena el monte limpio, pero limpiar el monte tiene muchos matices. Cuando los ganaderos limpian el monte, quitan el pasto del verano una vez que se ha secado y no ha sido comido. Entonces, al quemar ese pasto seco, sale con ms fuerza el verde el otoo o la primavera siguientes. La idea de limpiar de los ganaderos se refiere al pasto viejo y es distinta del concepto de limpiar un monte o un bosque de su matorral.

Ferlosio. La jara, segn me ha comentado un amigo italiano, llega a Crcega y Cerdea, y entra un poco en la pennsula, en la costa de La Spezia. Segn me ha dicho, hay un pequeo entrante en el que ha saltado de Crcega a Italia.

Delibes. Es probable. Las jaras son de la familia de las cistceas. En particular, nuestra jara es Cistus ladaniferus.

Ferlosio. Cisto lo llaman en Italia.

Delibes. En latn son Cistus y es una familia muy mediterrnea o circummediterrnea, tambin del norte de frica. Pero la jara pringosa, la de aqu, la que huele, no s yo exactamente adnde llega. Lo que pasa es que la familia incluye unas trescientas especies, la mayora con flores muy bonitas de distintos colores, algunas especies con flores rosa, otras amarillas o blancas, hay muchos tipos de jaras. El jaguarzo de Doana, sin ir ms lejos, es una cistcea. Los Cistusy sus parientes, como buenas plantas mediterrneas, tambin estn muy adaptadas al fuego. A ninguna de ellas le disgusta mucho quemarse, por eso donde hay muchas es ms fcil que haya incendios, y stos son ms difciles de parar.

Ferlosio. Para el fuego debe de tener importancia el que los arbustos formen monte tupido, como la jara, o monte ralo. Por ejemplo, el tomillo no se aproxima nunca tanto.

Delibes. No, por su naturaleza el tomillo siempre es mucho ms bajo, de apenas un palmo.

Ferlosio. Le advierto que el que aqu en Extremadura llaman tomillo creo que es el que en Castilla conocen por cantueso. Menudas broncas he tenido yo por ese asunto!

Delibes. Ah, no lo saba.

Ferlosio. El que aqu llaman tomillo puede tener sobre sesenta centmetros de alto.

Delibes. Debe de ser el cantueso u otra Lavandula. No se parece al tomillo castellano, aunque tambin huele muy bien. El tomillo castellano es pequeo, con hojas muy chicas, de milmetros, no llegan a centmetros, al contrario que el cantueso, y tiene unas florecitas poco aparentes, apenas coloreadas, ms bien blanquecinas o de color verdoso claro, no llaman la atencin, son del color de la mata. No se notan mucho. Este tomillo es del gnero Thymus.

Ferlosio. El cantueso, el que aqu llamamos "tomillo", tambin es Thymus?

Delibes. No, el cantueso, como el espliego, son del gnero Lavandula. De ellos se obtiene la esencia de lavanda.

Ferlosio. Pero yo creo que el olor es muy parecido, adems es evidente que el timo de tomillo es la voz latina thymus.

Delibes. El olor es parecido. Pero los tomillos son bajitos y crecen en sitios un poco ms secos y soleados. Son plantas diferentes, aunque tambin hay un buen nmero de tomillos.

Ferlosio. Por qu se llama "bosque mediterrneo" si se da tambin al oeste del Sistema Ibrico, donde las aguas corren ya hacia el Atlntico, quiero decir en la Meseta y hasta en Portugal?

Delibes. Porque corresponde a un tipo de clima y vegetacin caracterizado por los veranos clidos y secos y los inviernos lluviosos y no demasiado fros, que se ha quedado con el nombre del mar Mediterrneo, la regin en donde nos es ms familiar y ms antiguamente conocido. Yo en este papel que le traigo llego a decir que el fuego mismo tiene algo de "mediterrneo", porque aqu se asocia y aun colabora con la vegetacin. De las plantas cultivadas son paradigmticas del clima mediterrneo el olivo y la vid; all donde se hace aceite de oliva y buen vino tinto, puede usted decir que el clima y la vegetacin son mediterrneos. En California hay una franja de clima mediterrneo, y lo mismo en Chile, en Australia y en Sudfrica. Aunque haya sido bautizado con un nombre de individuo, con un nombre propio como es el topnimo geogrfico "Mar Mediterrneo", el "clima mediterrneo" designa hoy una especie. Una especie del gnero "clima", que tiene como nota definitoria, no comn a ninguna otra especie de clima del mundo, la de que llueva en invierno, sin un fro excesivo, y no llueva y haga mucho calor en verano; y por supuesto, tanto si ello se refiere al hemisferio austral, como Chile o frica del Sur, o al boreal, como Grecia o California, sin que afecte el que tengan entre s, dentro del ao, la recurrencia de las estaciones contrapeada; es decir que la lluvia coincide siempre con las temperaturas bajas. En otra especie de clima, como es, por ejemplo, la de los regmenes monznicos, t ves que est lloviendo y al mismo tiempo est haciendo calor. En otra, como la del desierto, no llueve ni en invierno ni en verano. En el desierto de Baja California, al sur del clima mediterrneo, las escasas lluvias son de verano, que es cuando se forman las tormentas, con todo su aparato.

Ferlosio. En eso, entonces, igual que entre nosotros, pues las que llamamos "tormentas" (una palabra a la que podra aplicrsele un dicho anlogo a aqul de la madrastra: "Madrastra, el nombre la basta") son muy distintas de las buenas lluvias que nos traen las borrascas atlnticas de otoo y primavera; las tormentas, que nacen precisamente del calor acumulado, formando una columna ascendente que dibuja en el cielo esos altsimos "yunques" de nubes de ominosa figura y color malevolente, son repentinas, violentas, destructivas, aunque afortunadamente de muy poco dimetro y escasa duracin. Bien es verdad que hoy en da, con lo del cambio climtico y el empecinamiento de algunos americanos en negarse a discutirle algn remedio, ya no podemos siquiera imaginar qu novsimo desastre no llegara a desencadenar una atmsfera cada vez ms emponzoada y un cielo en estado de demolicin.

Delibes. Las regiones que pasan seis o ms meses al ao de poca seca, sin lluvias y con calor, se llaman, como vengo diciendo, de "clima mediterrneo", y todas tienen una vegetacin caracterstica, particularmente adaptada a la sequa estival y tambin al fuego. Esa vegetacin incluye rboles, matas y hierbas de aspecto parecido y comportamiento similar ante la sequa y ante el fuego, aunque desde el punto de vista evolutivo sean plantas que no tienen nada que ver entre s, no estn emparentadas. Los bilogos le llamamos a eso "convergencia adaptativa": plantas o animales muy distintos, pero sometidos a presiones selectivas similares, acaban teniendo el mismo aspecto y parecidas respuestas en su fisiologa y ecologa. En otras palabras, en todas las zonas mediterrneas hay plantas que recuerdan a las jaras y un monte parecido al de aqu y que se comporta como l. As que cuando hablo de "pases mediterrneos" no estoy mentando solamente los que rodean el llamado Mare Nostrum, sino tambin los del suroeste de Australia o los de Sudfrica, que no dejan de ser "mediterrneos" en cuanto al clima y la vegetacin. La encina, por ejemplo, es un rbol mediterrneo tpico, aunque suba hasta la mitad de Francia, donde, no obstante, aguanta muy bien, pues soporta las heladas. Los rboles mediterrneos, salvo si estn en sitios hmedos, como los lamos, tienden a tener la hoja pequea, dura y perenne. La diferencia se aprecia muy bien, por ejemplo, entre la encina y el alcornoque, ms mediterrneos y con hojas coriceas y perennes, y los rebollos y otros robles del norte de Espaa, con las hojas blandas y caducas; en medio se quedara el quejigo, al que algunos llaman "roble enciniego", que es el que tiene hojas marcescentes, que no llegan a caer pero se ponen tostadas en el invierno. La hoja dura tiene que ver con mecanismos para retener el agua, hace la funcin de un impermeable del revs, impidiendo, o al menos disminuyendo, la prdida de agua por transpiracin; de ah que la flora de hojas duras, a la que llaman "esclerfila", sea muy propia de zonas mediterrneas, porque la sequedad de los veranos caracterstica de este clima privilegia a las plantas con rasgos que ahorren agua. Esa escasez del agua hace que plantar eucaliptos en sitios mediterrneos, donde el verano es seco, sea una mala accin. El eucalipto chupa mucha agua, seca las fuentes, porque tiene la hoja blanda y ancha (piense ms bien en las hojas recientes, de color verde claro, no en las ya crecidas) y evapora probablemente ms agua de la que le cae del cielo. Decididamente, no tiene nada de bueno para un clima mediterrneo.

Ferlosio. En los regados recientes he podido observar cmo el agua superficial, incluso, digamos, a unos veinte metros de la orilla y tal vez a un metro o ms de la cota subterrnea que puede uno calcularle, por as decirlo, a ojmetro, hace que se sequen bastante pronto las encinas de todo en derredor. Esto me hace pensar que esos rboles de los que el poeta quiso hacer manar lgrima miel ("Et durae quercus sudabunt roscidamella") se han criado hasta tal punto al amor de la sequedad estival mediterrnea que cualquier humedad extempornea puede hacerlos morir. (Por una vez habra tenido cierta parte de razn aquel famoso capitn de la hueste de Cabrera, que al asomar desde lo alto de un cerro del Maestrazgo, viendo all abajo un tropel de campesinos que se afanaba por acomodar unas parcelas para que las baase el menguado caudal de un riachuelo que por all corra, se irgui sobre el caballo, levant el sable al cielo y grit a los suyos: "A por ellos, que son de regado!".)

Delibes. Claro, muchas plantas adaptadas al verano seco soportan mal el agua permanente. Se ahogan. Incluso subterrnea, el agua de los acuferos llega por las races, porque los rboles en verano, cuando hace mucho calor, son una bomba de captar agua por las races y transpirarla por las hojas; por eso puede ser mucho peor tener eucaliptos que tener matorral, tener retamas o jaras, porque aqullos secan el terreno. En cambio, el eucalipto en sitios donde llueve bastante y el clima es suave, como en Santander y en la Cornisa Cantbrica, crece bastante bien y puede ser un cultivo ms, un cultivo arbreo. Pero por aqu [la entrevista se estaba haciendo en Coria: latitud 39 59' Norte, longitud 6 32' Oeste, ciudad de clima y vegetacin mediterrneos en sentido riguroso] no hace sino incrementar la sequedad.

Ferlosio. Y han plantado eucaliptos incluso en Monfrage.

Delibes. S, recuerdo bien lo de Monfrage, cuando pelebamos para que fuera parque natural y queran plantarlo de eucaliptos. Y lo mismo en Huelva, muchsimo tambin, hasta en Doana.

Ferlosio. El eucalipto he odo yo que lo trajo a Galicia un ilustrado en el siglo XVIII, y que viene de Australia.

Delibes. De Australia y Tasmania, s; en la segunda mitad del siglo XIX ya estaba aclimatado en Barcelona y en el Jardn Botnico de Madrid, pero no s si fue exactamente a Galicia adonde lo trajeron a gran escala, aunque si no fue a Galicia fue a Santander u otro lugar del norte. En Doana, tiene un punto de cmico el que algunos hablen de "los milenarios eucaliptos de Doana", siendo as que ninguno debe tener ms de cien aos.

Ferlosio. El ms grande de los que haba aqu, en la carretera (los talaron todos, pero no por lo dainos sino por estorbar al trfico rodado), que se plantaran hacia 1900, cuando hicieron el puente de hierro (hoy tambin en desuso), tendra tal vez un dimetro como el largo de esta mesa (1,40 metros ms o menos).

Delibes. Efectivamente, en Doana los hay as de grandes y son, tambin, aproximadamente centenarios. Pero, qu quiere usted que le diga, algunos visitantes salen hablando de "los eucaliptos milenarios del Coto de Doana", tan slo porque han visto unos rboles muy gordos.

Ferlosio. Son sin duda personas ignorantes, pero no dejan de ser agradecidas. Por cierto, y antes de que se me olvide, su para mi inesperada mencin de Chile como lugar de clima y vegetacin mediterrneos me ha recordado inmediatamente su libro La naturaleza en peligro, porque all, en la pgina 157, me haba saltado de pronto a la vista la palabra arcabuco, que yo no he odo jams en el castellano hablado en Espaa y slo la conoca, hasta serme incluso familiar, por haberla ledo, en cambio, muchas veces en los relatos de los cronistas clsicos de Indias, dndole, por el contexto, el significado de espesura de monte bajo tupido, con o sin monte alto. Si alguna vez se ha dicho en el castellano de Espaa o subsiste en algn rincn (bien sea en el caso de haber sido importada de las Indias y cada en desuso, bien sea el muchsimo ms improbable de haber sido originaria de Castilla, exportada a Ultramar, conservada all y olvidada aqu), yo lo dudo mucho; aqu no hemos dicho y odo nunca ms que mancha, que tiene el mismo significado, compartido con el francs y el italiano, que lo sacan de la misma raz latina: el francs maquis y el italiano macchia, con la particularidad de que para el sentido de sustraerse al alcance de la ley los italianos dicen darsi alla macchia, mientras que los castellanos han optado por la variante echarse al monte.

Delibes. En Europa los fuegos forestales son un problema de la zona mediterrnea, del sur de Francia, de Italia, Grecia, Espaa, Portugal. Fuera de ah nunca han sido objeto de gran preocupacin. Es mucho ms difcil que se d un gran incendio forestal en Suecia o en Finlandia; all hay ms humedad, hace menos calor y la vegetacin es menos inflamable y arde peor. El otro da quera yo saber la diferencia entre inflamable y combustible En los incendios se habla a veces de alta combustibilidad y parece querer decirse que la vegetacin se quema bien, pero inflamable sugiere en cambio que prende y genera llamas rpidamente. Lo inflamable empieza a arder a menor temperatura, como es el caso de la gasolina, que necesita poca temperatura para arder. Entonces la existencia de un material inflamable facilita el comienzo y el avance del fuego, que se extiende mucho ms deprisa. La trementina o resina de los pinos y el ldano pegajoso de las jaras son inflamables, si esas plantas no tuviesen esos materiales necesitaran una mayor temperatura para empezar a quemarse. La vegetacin de zonas ms hmedas, que no tiene el estrs hdrico del verano, arde peor. El estrs hdrico se produce cuando la temperatura es tan alta que el potencial de evaporacin supera la capacidad de la planta para captar agua; entonces se protege adoptando formas de resistencia, por ejemplo reduciendo la cantidad de agua en los tejidos y tambin cerrando los estomas, que son las aberturas en las hojas por las que intercambian gases con el exterior. Un rbol en esas condiciones de estrs est muy seco, tiene poca agua en las ramas y hojas, y arde con ms facilidad. El problema no est slo, por tanto, en la sequa en el aire y en las altas temperaturas, sino tambin en las plantas que estn bajo estrs, con falta de agua, ms secas. Son, por tanto, unos combustibles ms inflamables.

Ferlosio. No creo que sean muy inflamables, pero s combustibles, pues tardan en arder.

Delibes. Pero al tener aceites o resinas se prenden antes, a menos temperatura. Las plantas ligeras, las hierbas, son ms inflamables que la madera, pues tienen mucha ms superficie de contacto con el aire, ese aire las rodea y es ms fcil que prendan. Eso se observa bien al hacer una hoguera, pues no todos los materiales combustibles se prenden con la misma rapidez. La lea es buen combustible pero tarda en prender, no es muy inflamable. Pero si tiene resina lo es algo ms.

Ferlosio. Yo crea que en los montes de caza que tenan jara sta no se quitaba intencionadamente, porque es, por as decirlo, la madre de la caza, pero me han dicho que en los grandes cotos de Sierra Morena los ayuntamientos obligan a los propietarios a hacer cortafuegos.

Delibes. En Doana, que ha sido coto de caza hasta hace treinta aos, se quemaba intencionadamente por trozos, de forma que cada ao arda aproximadamente el cinco por ciento. En veinte aos se quemaba todo. Y este es un sistema antiguo, tradicional, que en Doana es llamado de rozas y quemas. Se rozaba y ms tarde se quemaba y luego se hacan pequeos huertos, y esto mantena un mosaico de zonas con un monte que en ningn lugar era mayor de veinte aos. Las zonas hmedas, con lamos y pirutanos, no llegaban a prender, y muchos alcornoques sobreviven al fuego. Cuando el monte es escaso, como deca usted, hay pasto, hay jaras bajas. Pero cuando el monte no es muy viejo y se prende, sobre todo si se hace en pocas favorables, cuando va a llover, o cuando el viento ayuda porque se tiene a favor, o no hay viento, el fuego pasa muy deprisa por los materiales ligeros y no quema los rboles. Los alcornoques de Doana resisten muy bien el fuego.

Ferlosio. Hay bastante arbolado en Doana?

Delibes. En Doana hay poco. Y ahora ya no se quema, y esta situacin supone un problema, pues si pasa mucho tiempo sin arder se acumula mucha lea y antes o despus prende, es casi inevitable, as que hay que desbrozar a mano. Cuando las condiciones meteorolgicas son desfavorables, el fuego puede ser muy difcil de controlar, a pesar de que en Doana haya mucha gente entendida en la materia y dedicada a ello. En el mosaico de sitios abiertos y cerrados de Doana siempre haba defensa para la gran fauna forestal y siempre haba tambin pasto para los ciervos, no tanto para los jabales. El sitio quemado es muy bueno para pastar durante los dos o tres aos siguientes al incendio, porque sale mucha vegetacin verde y fresca, y las vacas y los ciervos van a comer ah. Por eso los ciervos van tambin a los cortafuegos, porque la vegetacin es ms tierna. En cambio, el sitio que no se ha quemado es bueno para proporcionar a las reses proteccin. Los incendios muy extensos, en cambio, son completamente perjudiciales, tambin para la caza. Los eclogos hablan mucho de los problemas de escala: si en cinco mil hectreas hay quinientas quemadas en diez manchas separadas de cincuenta hectreas cada una, el efecto puede ser incluso positivo para la caza, porque hay zonas abiertas y otras cerradas, es una situacin similar a la de las rozas tradicionales o los desbroces; pero si las quinientas hectreas se queman en una sola mancha el efecto es negativo, porque a ese gran claro no va a ir ningn ciervo a comer, ya que la proteccin le queda muy lejos.

Ferlosio. Y cmo se habr quemado tantsimo en Guadalajara?

Delibes. Yo estaba fuera de Espaa cuando ocurri, pero parece que el fuego creci muy deprisa y alcanz a las copas. Una vez que el incendio se hace grande y llega a las copas de los rboles y va de copa en copa ya es muy difcil de parar. Yo eso no lo saba, lo he tenido que aprender leyendo un poco antes de venir a hablar con usted. La gradacin de las intensidades de los incendios es as: primero, si slo se quema el pasto, despus si afecta a las ramas intermedias de arbustos, despus si alcanza a quemar ramitas finas de los rboles, despus si afecta a ramas grandes, y finalmente si prenden los rboles completos. En este ltimo caso tenemos la intensidad mxima y el incendio ya es muy difcil de apagar. Cuando hay condiciones adversas, si hay ya fuego muy intenso y se queman rboles enteros, con muy poca humedad ambiental, viento y temperatura alta, da igual tener ocho aviones que ochenta, el incendio no hay quien lo pare hasta que no cambie el viento o el fuego se tope con un cortafuegos natural al borde del pinar, o con un ro, o con un cortafuegos artificial. Y esto enlaza con una cuestin que me interesa mucho como naturalista: la polmica sobre si se debe usar el fuego para controlar el fuego o no. Algunos viejos agricultores y ganaderos sostienen que quemando en invierno o en otoo, cuando el monte est hmedo, se pueden limpiar el pasto o el matorral sin quemar los rboles, como antiguamente se haca en Doana, y que eso evitara los incendios grandes del verano. Pero incluso en esta cuestin del manejo del fuego para "limpiar el monte" hay un "conflicto de percepciones" que ni mucho menos es exclusivo de la pennsula ibrica. En el Parque Nacional Canaima de Venezuela, por ejemplo, los indgenas entienden que los incendios son parte integral del ambiente, mantienen limpia la sabana (haciendo que sea verde y bonita), previenen otros incendios, se controlan con ms fuego y deben apagarse solos, pues hay que quemar exclusivamente antes de que llueva; por el contrario, los tcnicos consideran que los incendios son destructivos y ajenos al ambiente (cuyo valor y belleza disminuyen), por lo que deben ser erradicados por todos los medios. De igual modo, en un seminario celebrado en Jalisco (Guadalajara, Mxico) en 2003 se afirmaba que "la supresin de los incendios forestales en ciertos tipos de bosque puede considerarse como una alteracin de procesos naturales que ha tenido consecuencias graves en la acumulacin de combustibles forestales, el aumento de la severidad de los efectos del fuego y el deterioro del estado sanitario de los bosques", concluyndose que "tanto la falta como el exceso de fuego en los ecosistemas forestales pueden ser factores de alteracin de los patrones y procesos ecolgicos", de manera que "es indispensable transitar de un enfoque centrado en el combate de incendios forestales y la reforestacin de reas quemadas a estrategias de manejo del fuego y restauracin ecolgica". Si se acumula combustible indefinidamente en condiciones de alta inflamabilidad (menos del treinta por ciento de humedad ambiental, ms de treinta grados centgrados de temperatura y vientos superiores a treinta kilmetros por hora, suelen decir los tcnicos), los incendios son casi inevitables, e imparables. Esa acumulacin de combustible explica tambin que los rayos, que eran una causa menor de incendios forestales, tengan hoy mucha ms relevancia. Hay que eliminar material combustible, y como he dicho el fuego controlado podra ser una herramienta til. Y esta idea, que reconozco arriesgada (me han contado que en Nuevo Mxico casi se quema la ciudad de Los lamos a consecuencia de un incendio controlado que se les fue de las manos), no es exclusivamente espaola o ibrica, esto se hace en muchos sitios del mundo, sobre todo en los de clima mediterrneo. En Sudfrica, por ejemplo.

Ferlosio. Y en sitios como Canad?

Delibes. No, en sitios ms hmedos no se hace, porque tambin los incendios son menos importantes, pero en sitios secos, o que propenden a secos, los incendios han formado parte de la historia del paisaje, por eso hay alcornoques. El alcornoque es un rbol adaptado a los incendios que ha desarrollado una corteza, el corcho, que lo hace casi invulnerable, una corteza ignfuga. El incendio tiene que ser muy grande para que el alcornoque se vea afectado.

Ferlosio. Y llegar a las copas.

Delibes. Si pasa deprisa, incluso llegando a las copas se queman todas las hojas, pero echa nuevas ramas de las ramas, porque el corcho es como el traje de bombero, es impermeable a las llamas, a menos que el rbol est podrido y tenga huecos por los que penetre el fuego. El alcornoque es un rbol adaptado a vivir con fuego.

Ferlosio. Y cuando est recin descorchado?

Delibes. Si est recin descorchado, pasan unos aos en los que si hay fuego se quema. Otras plantas como el tamarindo, el taraje, que crece en suelos hmedos pero dentro del mediterrneo, tienen mucha materia mineral en la madera y tambin se queman muy mal, son poco combustibles. Si pasa sobre ellas el fuego y no es muy grande, parecen quemados, pero de los troncos empiezan a salir ramas otra vez. Y hay muchas especies, como los madroos, que rebrotan con fuerza de las races despus de quemarse. La vegetacin mediterrnea est muy adaptada a soportar el fuego, hasta el punto de que si no se quema nunca, si pasan muchos aos sin quemarse, algunos sostienen que antes o despus se quemar. En relacin con los incendios, los pinares plantados y los eucaliptos han sido muy perniciosos, como se ha visto en Portugal. Los pinos y eucaliptos arden muy deprisa y no rebrotan, a diferencia de las plantas mediterrneas.

Ferlosio. Yo creo que los portugueses han imitado a Espaa, porque han plantado muchas conferas.

Delibes. Muchsimas conferas y muchos eucaliptos. La monotona de especies propicia la rpida expansin del fuego, porque coge carrerilla, mientras que, en cambio, cuando se interpone un roble o un chopo, el fuego se encuentra con una sorpresa, como si dijramos, y frena; entonces un monte con mayor mezcla de especies tiene zonas que se queman ms y otras que se queman menos, y lugares desde los cuales el fuego puede ser atajado mejor; pero un monte montono, por ejemplo de conferas o eucaliptos, se quema muy deprisa.

Ferlosio. Por cierto, que ayer he visto en el peridico que en Portugal han usado en pleno incendio el fuego como cortafuegos, han hecho barreras quemando franjas anticipadamente, han tenido que hacerlo muy deprisa.

Delibes. S, claro, hay que calcular bien la velocidad del incendio, y medir el tiempo y las distancias. Como ya he dicho, sonar un poco hertico pero no es disparatado pensar en usar el fuego contra el fuego en invierno, en poca de lluvias, cuando la vegetacin arde mal. En esas circunstancias, si el viento ayuda o simplemente no hay viento, se puede hacer un cortafuegos antes y quemar despus, reduciendo el riesgo de incendios en verano. Siempre que no pase lo de Los lamos, claro. Es una cuestin que se discute mucho por parte de investigadores y tcnicos.

Ferlosio. Aqu en la Sierra de Gata, el ro de los ngeles es el primer valle jurdano y tiene un convento franciscano, Nuestra Seora de los ngeles. El ro se llama Ro de los ngeles por el convento, y ah hicieron una plantacin de conferas, convirtiendo la ladera en una escalera de bancales. No qued ni un animal, no se vea volar ni un pajarito. Una gran parte de Las Hurdes no sabra yo dar medidas la plantaron de conferas. A los pocos aos no se saba si era ms grande lo incendiado o lo por incendiar. Decan que muchas veces los incendios eran provocados por los madereros.

Delibes. De Galicia lo decan tambin estos das, con acusaciones muy generalizadas e injustas, supongo. Antes decan que los culpables eran los madereros con objeto de vender esa madera, ahora ya no debera ser por eso, porque est prohibido vender la madera de los incendios, y se dice que lo hacen para subir el precio de la madera. Me acordaba yo, leyendo su cuento del lobo, de que uno de los asuntos que se relacion con los incendios en los aos setenta y ochenta en Zamora y Len fue el miedo o la aversin a los lobos. La gente de los pueblos culpaba a las repoblaciones de conferas del rebrote de los ataques de los lobos, porque los lobos se refugiaban all, lo cual era verdad, y entonces quemaban los montes de pinos para que los lobos se fueran. Las razones de los incendios pueden ser muy variadas y hay que estudiarlas bien.

Ferlosio. Por qu al lobo le gusta el pinar?

Delibes. No es tanto que le guste como que le ofrece mucha cobertura. El lobo no encuentra mucha comida en el pinar, pero un pinar muy denso, de los que tienen quince o veinte aos, con los pinos muy apretados, donde no entra nadie, no hay pastores, no hay gente, no hay cazadores, es un buen sitio para criar y luego ir a buscar comida fuera. Por eso, decan, le prendan fuego. Pero las razones son complicadas. Ayer oa yo en la radio, viniendo para ac en el coche, que entre un veinte y un treinta por ciento de los incendios estaba motivado por venganzas, por enfados entre los vecinos de los pueblos.

Ferlosio. Y qu me dice usted de meter cabras en el monte? A m me parece que es una fantasa sacada del refrn.

Delibes. Esa es otra polmica. Desde luego, el ganado en el monte reduce la cantidad de vegetacin susceptible de quemarse. Todo el mundo admite que ahora las condiciones meteorolgicas han cambiado. La tendencia, con el cambio climtico, es a que cada vez haya ms incendios. Todas las predicciones indican que cada verano va a haber ms das secos con altas temperaturas, con sequa y con vientos fuertes. Y eso hace que aumente el peligro de incendios. Por otro lado, cada vez hay ms combustible en el monte, porque nadie usa lea. Desde que hay butano la lea est en desuso. Lo lea en un peridico portugus: deca un campesino de Coimbra que "hace veinte aos los vecinos nos matbamos por la lea y ahora nadie la quiere y se acumula en el monte". Lo tradicional, aparte de quemar de vez en cuando, era cortar la lea y meter ganado. Antao se arrendaban los montes para las cortas. Todo eso ha desaparecido, con lo cual hay ms riesgo de incendios porque la meteorologa es desfavorable y existe ms combustible. Habra que quitar combustible. Cmo se hace? Es la polmica: hay quien dice que hay que volver a meter cabras, pero no parece una solucin muy realista: cuntas hay que meter?, de dnde sacamos los pastores para las cabras? Lo que sociolgicamente ha desaparecido es muy difcil imponerlo, como no sea profesionalizando el oficio de pastor como el de bombero. Otros proponen utilizar medios mecnicos, pero aun as eso es complicado y hace mucho dao. Y los hay que proponen limpiar el monte a mano, pero la mano de obra que se necesita es mucha y actualmente no hay gente en el campo que lo sepa hacer, con lo cual las perspectivas no son muy buenas. Por cierto que, en este aspecto, debe mencionarse el posible papel de la escasez de conejos en el exceso de combustible forestal. Creo que no se ha dicho antes, pero podra estar ocurriendo. Densidades por encima de cuarenta conejos por hectrea, que no eran muy raras en el pasado, probablemente mantenan el monte moderadamente abierto, pues consuman grandes cantidades de vegetacin emergente (en pocas buenas) e incluso llegaban a secar arbustos y rboles (comiendo corteza en poca mala). La densidad de conejos tras la mixomatosis y la enfermedad hemorrgica se ha reducido prcticamente a cero en muchas zonas de Iberia, facilitando la formacin de espesuras ms fciles de quemar. Todo el mundo est de acuerdo en que hay que quitar combustible del monte, quitar lea de alguna forma, tambin ramas cadas, matorral, pero no se sabe muy bien cmo hacerlo. A quienes nos dedicamos a temas de ecologa nos suele parecer que los mosaicos, la mezcla de cosas, es algo bueno, la heterogeneidad es positiva. En general, las especies de plantas adaptadas a las perturbaciones (incluido el fuego) forman un elevado porcentaje de diversidad florstica en ecosistemas mediterrneos (un lugar moderadamente pastado tiene ms diversidad que otro no pastado; tambin uno quemado hace pocos aos que otro sin quemar desde hace mucho tiempo). Todo ello apunta a que en ecosistemas mediterrneos un rgimen de perturbaciones moderadas (tambin el pastoreo por cabras lo es) produce diversidades ms elevadas que perturbaciones extremas o falta de perturbaciones. Los sistemas mediterrneos expuestos a fuegos frecuentes, relativamente pequeos y peridicos, se caracterizan por la presencia de cuatro tipos de paisaje que se sustituyen entre ellos en el espacio y en el tiempo, como un "mosaico dinmico": herbazales, monte bajo, monte medio y bosque (con muchas variantes locales dependiendo del sustrato, la humedad, la periodicidad del fuego, las especies dominantes, etctera). Mosaicos similares han sido creados tradicionalmente por las actividades humanas en el campo. Con un mosaico as siempre deberan existir hbitats adecuados para las distintas especies, desde alondras (herbazales) a arrendajos (bosques). Si los pequeos fuegos son generadores de heterogeneidad ecolgica, los grandes incendios son homogeneizadores. Y la tendencia socioeconmica globalizadora es precisamente ir hacia grandes extensiones homogneas. Un pinar slo es rentable si es muy grande; un campo de frutales tiene que tener decenas o cientos de hectreas, porque en caso contrario la comercializacin no es rentable; los campos de girasoles tienen que ser muy grandes para que compense tener un tractor. Esta tendencia a la concentracin, sea en agricultura, ganadera, paisaje, industria, no favorece el control de los incendios. Precisamente los incendios de gran magnitud estn relacionados con la creciente "forestalizacin" del sur de Europa, que pierde terreno agrcola y ganadero y lo gana en bosques (a veces plantados, y de especies que queman muy bien) y baldos muy inflamables. Cuando se habla de limpiar el monte, refirindose a meter bulldozers y eliminar el matorral en cientos o miles de hectreas, los eclogos no solemos estar de acuerdo; queremos manchas, franjas, mosaicos; es una expresin que utilizamos mucho, "mosaicos de vegetacin". Es bueno que haya mosaicos con zonas de monte alto, monte bajo, otras que se han quemado o que se han pastoreado, otras que son praderas, y dentro de treinta aos lo que era pradera ser monte, pero habr a su lado otra pradera donde se haya limpiado o se haya quemado. Y as siempre hay sitio para las alondras en los claros y para el arrendajo o el jabal en el monte, y es sta una caracterstica del paisaje mediterrneo. El paisaje mediterrneo ha sido desde hace miles de aos un paisaje en mosaico, probablemente porque ha habido muchos incendios naturales, al estar formado por una vegetacin que se quema con facilidad, y tambin porque hay una larga historia de intervencin humana de quemas, desbroces, cabras y ovejas, cultivos, abandonos del cultivo y desplazamientos a otras zonas.

Ferlosio. El sistema de tala y quema tambin?

Delibes. En el libro que escribimos mi padre y yo lo contbamos, hablando de mi hermano Germn, que es arquelogo. Germn dice que en los pramos de Burgos han encontrado cenizas excavando yacimientos de hace cinco mil aos. Los textos clsicos (incluida la Biblia) mencionan a menudo el uso del fuego para mejorar los pastos o "limpiar" el monte. Esa prctica ha perdurado hasta nuestros das y est detrs de algunos incendios forestales; para algunos ancianos el paisaje meses despus del fuego es ms bonito: entre otras cosas, al llegar ms luz al suelo suelen aparecer muchas flores.

Ferlosio. Me choc que eso se hiciese en Espaa, porque yo lo haba odo de Mesoamrica.

Ferlosio. Pues aqu lo hay. Aparece en Castilla; hace cinco mil aos, la gente quemaba y sembraba cereal, y luego se iba a quemar a otro sitio; en los yacimientos aparecen muy asociadas las cenizas con los cultivos, y durante unos aos deban de explotar aquello y luego trasladarse, generando mosaicos. Esa combinacin de ecosistemas que llamamos maduros, que han acumulado mucha biomasa porque llevan mucho tiempo creciendo sin perturbaciones, con zonas perturbadas, debe de ser muy caracterstica del Mediterrneo. Y tender a hacer paisajes montonos, repetidos, sean de conferas, de eucaliptos o de montes, supone un aumento del riesgo de incendio que antes era escaso. Por otro lado, hay mucha gente urbana, no de campo, que no est acostumbrada a tratar con el fuego y cuando lo usa se le escapa. Con la extensin de las urbanizaciones, la prctica de las barbacoas y el llevar la carretera a todas partes, se incrementa el riesgo de incendios forestales. Pero en el lado contrario, tambin se ve incrementado el riesgo porque la gente de campo que tena la costumbre de quemar para limpiar cunetas, por ejemplo, es ahora gente mayor, ms torpe. El seor de mi edad o de la suya dice: "Yo he quemado toda la vida y no ha pasado nada". Pero ahora est ms torpe y no es capaz de controlar el fuego.

Ferlosio. La cuneta la quemaba el pen caminero.

Delibes. Pero antes era gente joven en plena actividad, y ahora esa gente ya no existe fuera de las ciudades. Tambin se quejan los expertos en incendios porque los que apagan los fuegos antes eran gente de campo, se contrataban entre los peones en el campo, y conocan el monte, y ahora son estudiantes. Con cierto retintn deca un ingeniero: "Son todos extranjeros, estudiantes y ecologistas", una mezcla que no le gustaba demasiado. Es la escasez de mano de obra para trabajar el campo a la que aluda usted antes.

Ferlosio. Otra cosa que se haca hasta hace no s cunto, pero metidos ya en este siglo, era obligar a los vecinos hbiles a acudir a la extincin cuando tocaban a fuego.

Delibes. S, yo recuerdo haber ido en Burgos a los fuegos, y salamos todo el pueblo: tocaba la campana y tenamos que salir todos.

Ferlosio. Era obligatorio, entonces.

Delibes. Ahora ya no existe tal cosa.

Ferlosio. Ahora las llamadas autoridades tienen terror a que se produzcan accidentes de "civiles", porque los votantes se les echaran encima; los "civiles" son considerados y protegidos como nios pequeos.

Delibes. Es verdad, yo estos das he estado en Galicia y al lado de nuestra casa haba un incendio, a unos cientos de metros. No se saba quin lo estaba apagando pero a cualquier voluntario espontneo le decan que no fuera. Se hace un cordn y se impide el paso, no se puede ayudar. Yo creo que eso es parte del conflicto, que ahora el que se queme una casa o se vea afectada una persona es tan grave que se pone ms nfasis en eso que en controlar el incendio del bosque.

Ferlosio. Antes se supona experiencia porque la haba, pero la agricultura extensiva hace ya no s cunto tiempo que es deficitaria.

Delibes. Efectivamente.

Ferlosio. El regado es otra cosa.

Delibes. S, pero tambin el regado ahora es extensivo, es completamente diferente del sistema tradicional de agricultura. El sistema tradicional es el de tener huertos pequeos, que puede mantener la gente en el campo. Pero hoy lo que requiere ms mano de obra no es rentable por la comercializacin, la recogida, etctera. Cuesta ms recoger las ciruelas o las peras de los rboles que lo que te pagan por ellas, y entonces se hace necesario tener una gran extensin y una mquina. Y al monte no se le saca provecho, no crea empleo. Eso hace que el campo est vaco.

Ferlosio. En los pueblos las mquinas o eran de uno y las alquilaba, o eran de muchos.

Delibes. Ahora han tendido a abandonar las pequeas explotaciones y quedan grandes fincas con poca mano de obra, aunque ms especializada. La gente se ha ido.

Ferlosio. A raz del incendio de Guadalajara, cuando las autoridades decidieron "tomar medidas", me extra que apenas hablasen de instrumentos para apagar el fuego (terrestres o areos) o para prevenirlo, sino que se centrasen en los procedimientos para buscar "culpables", que se daban sistemticamente por supuestos, e incrementar la gravedad de los castigos que se les infligiran.

Delibes. A m me parece que en gran medida eso es no s si la palabra ser peyorativa poltica. Ayer en la radio vine oyendo todas las noticias cada hora, y siempre se habla de pirmanos, de culpables y de delincuentes como la causa principal, sin atender, por ejemplo, a causas ecolgicas o climticas en sentido ms accidental (como la tormenta seca rayos sin lluvia que ha quemado seis mil hectreas en Cazorla), y tampoco a remedios. Lo de buscar culpables me parece que es un poco por desviar la atencin. Un editorial de El Pas, a raz del incendio de Guadalajara, incida mucho en los culpables, se titulaba algo as como Hay mucho incendiario suelto, y a m me pareci que, si bien es cierto que hay que detener al que prende un fuego, con eso andaba lejos de la raz del problema y no me result muy bien orientado.

Ferlosio. Esto de los culpables es una obsesin, o aficin, que va en aumento.

Delibes. S, parece que tiende a aumentar.

Ferlosio. Una vez, en el campo, llam a la puerta de una casa, ya no me acuerdo para qu. Salieron a abrirme dos mujeres, una madre y una hija, con las caras terriblemente disgustadas, medio llorando. Pese a ello, para justificarme de haber llamado, les ped o pregunt lo que fuera. Que no podan atenderme, que si no vea cmo se les haba quemado y derrumbado el tinado con todo el pienso que tenan. Yo no lo haba visto, porque estaba como a unos treinta metros por detrs de la casa: era un tinado bastante grande, y todava humeaban las vigas de la techumbre, que haban cado sobre el heno ardiendo. Empec a balbucir unas palabras como de circunstancias, tan slo por salvar de alguna forma lo violento de la situacin. Jams lo hubiera hecho! La sola insinuacin de que el fuego poda haber sido fortuito unos muchachos, tal vez una pareja, que hubiesen apagado mal una colilla... hizo que ambas se pusieran rojas de furor y casi me traspasaran con los ojos llenos de odio, literalmente como si yo fuese cmplice del enemigo que les haba causado el dao. Nunca he credo percibir tan vivamente la necesidad de un culpable.

Delibes. Ayer lo dijo tambin la ministra en la radio, que estaba contenta porque se haba detenido a ms gente por los incendios, pero descontenta porque todava eran muy pocos y haba que detener a ms. Yo no me opongo a esa declaracin, pero me parece que se desva de atacar la raz del problema. Un amigo mo dice que para montar un fuego hace falta oxgeno, combustible y una mecha; los pirmanos son slo la mecha, y lo son slo algunas veces. Hay que atender a todo.

Ferlosio. Y cuntos de sos saldrn absueltos?

Delibes. Ayer lo dijeron; no s si vendr en el peridico de hoy; unas estadsticas... era algo as como el ochenta por ciento. Si ha habido cinco mil incendios, se ha detenido a trescientas personas y se ha sancionado a noventa.

Ferlosio. Se sanciona por un descuido.

Delibes. S, claro, no se utilizaba la va penal, efectivamente. Pero creo que la caza del pirmano, sugerida por las autoridades, aun teniendo alguna justificacin puntual, ha sido utilizada ms bien como cortina de humo.

Ferlosio. Eso es porque las autoridades saben que el culpable, el malo, es popular. Creo que, tanto individual como socialmente, la demanda de un culpable apunta a cumplir una funcin psicolgicamente compensatoria y remuneratoria. Si lo consideramos individualmente como en el caso de las mujeres del incendio, un dao involuntario no es para la vctima moralmente rentable, como lo es, en cambio, un dao intencionado y dirigido expresamente a la persona. Si, como antao decan las gitanas que te echaban la buenaventura, hay una persona que te quiere mal, entonces ya ests en juego, ya eres trmino de un antagonismo, ya eres algo, ya no eres cero, porque has tomado un signo de vigencia cuntica en la polaridad: un ms o un menos; cul de los dos es totalmente indiferente, porque ambos son especularmente reversibles sobre idntico valor; la prdida es automticamente convalidada como crdito. As, el culpable es, moralmente, creador de riqueza, por cuanto es generador del valor de vctima. Los hombres prefieren que sus males procedan de alguna culpable intencionalidad humana (en algunos casos se obstinan incluso en buscarla contra todas las apariencias, tan siquiera en la forma atenuada de irresponsabilidad profesional), porque lo accidental, lo azaroso, es moralmente improductivo. La estructura es, a fin de cuentas, la de la venganza: slo el dao recibido de otros hombres crea valor, porque la vctima se hace acreedora de retribucin y se convalida, por tanto, como "de los buenos". Slo la culpa humana produce lo que podramos llamar "vctimas morales", porque son acreedoras de venganza. La "naturaleza" o la "fortuna" son, en cambio, moralmente improductivas; producen, ciertamente, vctimas, como los muertos de la carretera, pero no, en modo alguno, lo que podramos llamar "vctimas morales". A raz del incendio de Guadalajara se produjo un fuerte intento de busca de esta clase de vctimas, mediante la determinacin de culpables, aunque no lo fuesen ms que por irresponsabilidad, por descuido o hasta por simple incompetencia; hubo una repelente apelacin populista polticamente orientada. Sali incluso a relucir aquella lbrega expresin de "depuracin de responsabilidades".

Delibes. La mayor parte de los incendios provocados parece seguir teniendo su origen en razones agroganaderas (quema de rastrojos, limpieza de campos, desbroce de cunetas y ribazos, generacin o rejuvenecimiento de pastos...). Tambin, en ocasiones, se ha relacionado, como ya he mencionado, con la proteccin de la fauna (privar de refugio al lobo, por ejemplo) o con la mejora (o todo lo contrario) de cotos de caza.

Ferlosio. El incendio que usted ha mencionado antes, ocurri en la sierra de Segura?

Delibes. Ms cerca de Segura que de Cazorla. El parque se llama Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Y ha sido entre Segura y Las Villas. Y ah, como no ha habido culpables, se habla menos de l, como si no hubieran ardido seis mil hectreas y no hubiera habido que evacuar gente. Pero ha sido un incendio muy grave. Tambin hay que hablar de eso, aunque slo los rayos estn detrs. En otras ocasiones, afortunadamente poco frecuentes, los fuegos se originan por contacto entre cables elctricos (de tendidos o, quizs ms a menudo, de catenarias de ferrocarril) y los rboles, e incluso por chispas que saltan de los tractores u otras maquinarias agrcolas; en esos casos hay humanos detrs, no ocurre como con los rayos, pero hay que reconocer que su responsabilidad es muy indirecta. Y la otra cuestin es que los expertos dicen que en hidroaviones y otros medios ya hemos llegado al lmite de lo que es posible tener. O sea, que Espaa tiene una de las mejores flotas para las tareas de extincin de incendios.

Ferlosio. Pero quin la tiene, el Gobierno o las empresas privadas?

Delibes. La tiene el Ministerio de Medio Ambiente; estos das veamos su nombre en los aviones de Galicia. Tambin han comprado muchos las comunidades autnomas, aprovechando el deshielo de la guerra fra, procedentes de ejrcitos del bloque del Este, pero dicen que el lmite de lo que es posible tener se ha saturado ya. No se podran tener muchsimos ms, y econmicamente tampoco. Ahora las exigencias de seguridad son mayores, se trata de evitar accidentes dramticos como los del Yak-42 y eso implica mayores costes de mantenimiento, y con respecto a eso ya hemos alcanzado el lmite. Muchos das del ao estn parados, incluso durante gran parte del verano, si hay suerte y hay pocos fuegos. Mi amigo Juan Clavero lo ha contado muy bien: no es un problema de medios; en los aos setenta se dedicaban a la campaa contra incendios en Andaluca cien millones de pesetas al ao, y en la actualidad tambin cien millones, pero de euros, y an as el nmero de fuegos se ha multiplicado por cuatro (aunque no la superficie media quemada por ao, que ha pasado de 17.000 a 14.000 hectreas). Ante la saturacin de los medios de extincin y su coste, los expertos consideran que las posibilidades ms evidentes para mejorar el sistema slo pueden encontrarse en una "conjuncin de acciones preventivas que reduzcan la frecuencia de los incendios y limiten la intensidad de los fuegos mediante selvicultura que acte sobre las acumulaciones de biomasa". Otra necesidad, a mi modo de ver, es la profesionalizacin de los bomberos forestales, que dependen de las comunidades autnomas. En varias de ellas se les contrata tres o cuatro meses al ao, en verano. No es un trabajo atractivo y no aprenden mucho. Tendra que convertirse en una profesin, como la de los bomberos urbanos, y habra que pagarles todo el ao, y que en invierno practicaran con fuegos controlados, fuegos de matorral en das de lluvia para evitar el fuego de verano, pero tendran que cobrar. Si queremos evitar fuegos grandes necesitamos gente ms profesional. Creo que en Andaluca ya intentan hacerlo as. Y ello enlaza tambin con otra cuestin a la que suelen aludir los forestales: el hecho de que la tendencia poltica sea atender ms a lo urgente (la extincin) que a lo importante (la prevencin). A m me dio mucha pena, pero me sorprendi, que los muertos de Guadalajara fueran jvenes, estudiantes que en vacaciones se han apuntado a las tareas de extincin porque les pagan mil euros, supongo. Reciben mil euros durante dos meses o tres, es una forma de ganar un poco de dinero, pero su inquietud y su preocupacin no es el monte, y aunque intentan aprender, no es lo mismo un trabajo de temporada que el aprendizaje de una profesin. Hoy apagan el fuego los estudiantes y otros "eventuales" con poca experiencia de campo: entre 1980 y 1989 el noventa por ciento de los componentes de retenes de incendios eran trabajadores del medio rural; entre 2000 y 2004 slo eran trabajadores de ese medio el dos por ciento. La reclamacin de profesionalizar al bombero del bosque es razonable. O al menos que sean trabajos ms duraderos, de seis u ocho meses cada ao.

Ferlosio. Con su entrenamiento.

Delibes. Claro, dedicarse durante tres meses o ms al entrenamiento, limpiando el monte. Cuentan algunos ingenieros que hay muchachos y muchachas de estas cuadrillas que nunca han visto un fuego real, y cuando llegan al incendio se espeluznan, porque ante una situacin como sa nadie sabe muy bien cmo va a reaccionar. Y hay gente muy valiente, con mucho nimo y mucha fuerza de espritu, que se enfrenta al fuego, pero tambin hay gente que ha estado un mes contratado como retn de incendios y cuando ve de cerca las llamas no puede resistirlo y se va. Es tremendo que esto llegue a pasar, pero parece que ocurre.

Ferlosio. La inexperiencia la demostr uno de los testigos del incendio de Guadalajara, que se llev la misma sorpresa que me llev yo cuando vi por primera vez un fuego, cuando tena quince aos. Era pasto seco de finales de agosto, de un rubio casi blanco, y muy crecido, porque el ganado no deba de haber comido nada. Los autores involuntarios no podamos haber sido ms que nosotros mismos, mi hermano, yo y otro amigo, que era medio pariente. Lo que me sorprendi fue lo que la razn natural poda haber previsto, pero ante los ojos de la experiencia resultaba, con todo, muy espectacular: en un campo como la palma de la mano, con un pastizal agostado, totalmente homogneo, sin que soplase ni una brizna de aire, el fuego, teniendo como tena un nico punto de ignicin, no poda desarrollarse ms que formando un crculo perfecto, un redondel negro rodeado por una circunferencia de fuego que avanzaba radialmente a toda velocidad; cuando lo vimos tendra unos cinco metros de dimetro; cuando llegamos a l tendra ya siete u ocho y ya no pudimos hacer otra cosa que pedir auxilio. La cosa se acab hacia las seis de la tarde con unas cien hectreas quemadas, y quedamos en quinientas pesetas de indemnizacin, porque aunque el fuego haba abarcado gran parte de encinar, cuando es slo pasto lo que quema, pasa rpidamente por debajo de la encina sin daarla, como usted sabe mejor que yo. Bueno, todo esto era a cuento de que, segn han dicho los peridicos, uno de los de Guadalajara exclam con gran sorpresa: "El fuego es redondo!". Y otra cosa que se ve que no saben, como yo tampoco lo saba, es que un barranco, incluso sin tener paredes verticales o semiverticales, puede formar tiro. Lo han descrito como una especie de explosin, o sea, que se ahoga el fuego y de pronto estalla.

Delibes. Es como una chimenea. El fuego est muy condicionado por la cantidad de oxgeno, de aire que llega. El corazn de una madera muy densa al que llega poco aire no arde bien. Pero una madera finita, como est rodeada de aire, arde muy bien. En un barranco, al que llega poco oxgeno si se ha quemado mucho, el monte arde poco, pero si de pronto entra una bocanada de aire, hace tiro, el fuego sale disparado hacia arriba. Como una explosin. Tambin ocurren explosiones, me cuentan, cuando se queman bosques de conferas, tal vez porque se acumulan vapores de trementina, muy inflamables, y prenden de golpe. Yo lo conozco mal, pero los expertos saben de eso.

Ferlosio. Los del incendio de Guadalajara, tanto uno de los excursionistas, que fue el que descubri que el fuego era redondo, como al menos algunos de los que murieron, en la medida en que se dejaron sorprender por la "explosin" del barranco (recuerde cmo en las fotos de la prensa los vehculos siniestrados aparecan en un lugar alto y abierto) son muestras de la falta de experiencia que se tiene hoy con el fuego. Y si los incendios rurales van a ser inexorablemente cada da ms frecuentes, como usted pronostica, el quehacer que van a dar los fuegos y el empecinamiento a ultranza en apagarlos amenaza cada vez ms con ser fuente de amarguras y de controversias teniendo en cuenta, adems, la indefectible mala fe del electoralismo democrtico; aadirles a los que se encuentran en el trance de apagar un fuego el temor a las sistemticas y siempre gratuitas iras de los polticos contrarios, como si no tuvieran bastante con las llamas...

Delibes. Yo me imagino que es una situacin dramtica. Yo viv slo un fuego grande en Doana, hace ya muchos aos, creo que en 1984, y realmente uno no sabe lo que tiene que hacer, no tiene experiencia. Hay profesionales del control del fuego que son los que deberan mandar, pero en esos momentos es como si todos supiramos, y entonces uno dice: "Hay que atajarlo por ah!", y otro "eso es una tontera, yo me voy a meter por ah!". La situacin se presta mucho a los arranques irracionales de herosmo personal. Yo me imagino que a gente muy entusiasta no le gusta or a su jefe: "Ah no se puede entrar y es mejor dejar que se queme", porque al mismo tiempo est notando por detrs la presin social de que el fuego tiene que apagarse. Este es un tema muy debatido. En Espaa la doctrina es que todo incendio hay que apagarlo y que todo intento por evitar el incendio est justificado, de modo que los partidos polticos se echan en cara no haber hecho lo suficiente. Pero en otros lugares los riesgos se miden ms. En Estados Unidos, en Australia, miden ms la relacin de los costes con los posibles daos. En vez de arriesgar la vida de gente por impedir que un lugar se queme, en ocasiones es preferible no entrar y dejar que arda. Y eso tiene, como digo, un componente poltico, pues si los partidos polticos se acusan y exigen "hacer ms", la reaccin puede consistir en aumentar el retn de once a cien personas, pero meter a cien personas en un lugar con riesgo de hacer tiro puede provocar una tragedia todava mayor que el propio incendio. Hay decisiones que deberan tomar los expertos, y es necesario encontrar a la persona con el temple y la autoridad para ello, y tambin pedir a los polticos que no lo hagan todava ms difcil de lo que es.

Ferlosio. Y el conocimiento, porque un experto en determinado fuego puede no serlo en otro.

Delibes. Otra cuestin es que cada vez es ms difcil distinguir lo urbano de lo forestal, porque se est mezclando. En las ciudades tiende a haber ms parques, en los bordes de las ciudades ms chals y arbolado. Y en el campo hay ms casas dispersas. Eso lo llaman los ingenieros dedicados al fuego, con un trmino muy cursi, la "interfase urbano- forestal" y es motivo de preocupacin para ellos.

Ferlosio. Dnde hay bosque es donde ms residencias se hacen?

Delibes. S, el hecho de que los terrenos estn precisamente en medio del bosque es un reclamo para vender ms caro el terreno, y son sitios buenos para hacer fogatas culinarias, y eso puede provocar un fuego. La urbanizacin del campo ha complicado las cosas, pues la seguridad de las personas y sus bienes directos (casas, piscinas, jardines) prima sobre otros criterios a la hora de manejar el fuego o disear estrategias para apagarlo (los servicios contra incendios se concentran en las viviendas y descuidan la vegetacin). Tambin la presencia en el campo de mucha gente (excursionistas, por ejemplo) sin prctica del manejo del fuego, genera riesgos en esa "interfase". Por qu hay una normativa urbanstica de obligado cumplimiento en la construccin para prevenir incendios u otros desastres urbanos y sin embargo ningn experto en fuegos forestales asesora al disear y construir urbanizaciones, embalses o carreteras? Otro tanto podramos decir de los planes preventivos, por ejemplo.

Ferlosio. Otra cuestin es la de las autovas. Si las autovas son muy anchas son buenos cortafuegos. Pero la destruccin del medio que acarrea la construccin de las autovas es abominable. Yo pienso en alguien que viva a quinientos metros de distancia de su primo, le meten una autova y la distancia ha aumentado veinticinco kilmetros.

Delibes. Cierto, pero suele haber muchas servidumbres de paso.

Ferlosio. Hay muy pocas.

Delibes. Yo conozco el caso del AVE, porque nos encargaron un estudio relativo al impacto sobre la fauna, y ah hay bastantes servidumbres de paso; en la lnea Madrid- Sevilla, por los montes de Toledo, haba en promedio unas cuatro por quilmetro. Pero calle, que tiene usted razn! Se me ha ido la cabeza y le estoy hablando de pasos tiles para los animales, no para las personas. De stos hay pocos y en las autovas seguramente menos an. De hecho, en las autovas, si pasas de una salida ya no puedes salir en unos quince quilmetros o veinte, te encuentras prisionero y no puedes retroceder ni escaparte, slo puedes huir hacia delante. Pero yo asumo mi cuota de responsabilidad; me he venido en seis horas desde Galicia porque hay autovas, y las usamos. Cuando me fui a vivir a Doana tardaba once horas en ir de Valladolid a Doana, hace treinta aos. Ahora se tarda siete horas. Los conductores, an sin darnos cuenta, reclamamos autovas.

Ferlosio. El programa de disposiciones convenido en Kyoto contra el cambio climtico y el efecto invernadero me parece que responde a un criterio conservador, cuando no retrgrado, porque va en contra del signo de los tiempos y el sentido de la Historia. Es, en cambio, el actual gobierno americano, con el presidente Bush a la cabeza, el que, al negarse a suscribir la ratificacin del protocolo convenido en Kyoto, da toda la impresin de estar movido por un pensamiento autnticamente progresista. Para ilustrarlo, tomemos el ejemplo de la enorme aficin actual, especialmente femenina, de broncearse la piel al sol, singularmente en las playas. ltimamente, sin embargo, parece que ha podido observarse cmo, por efecto de otro cambio climtico o atmosfrico, llamado adelgazamiento de la capa de ozono, la exposicin del cuerpo humano al sol ha empezado a ser, sin menoscabo de los restantes beneficios salutferos, cada vez ms peligrosa por un punto preciso: la posibilidad de producir cncer de piel. La reaccin ms espontnea y por lo tanto ms conservadora para sustraerse a tan temible riesgo habra sido, simplemente, la de renunciar a tomar el sol. Pero con esta pusilnime operacin de retirada el hombre desmentira o hasta traicionara vergonzosamente su ms noble y valiente condicin de animal de progreso Por fortuna, el espritu progresista, encarnado hoy en da sobre todo por el actual Gobierno americano y representado por la empresa liberal singularmente, en este caso, por la del ramo de la industria de cosmticos ha reaccionado vigorosamente con la doctrina correcta: "No seramos nosotros quienes somos y queremos seguir siendo, si permitisemos que nuestras mujeres, nuestras hijas y nuestras hermanas tuviesen que renunciar un solo da a su deseo o capricho de tomar el sol de sol a sol", y ello con la aadidura de la inmensa catstrofe que una mayor o menor desercin de las playas comportara para una difcilmente enumerable multitud de empresas de bienes y servicios anejos a esta tan generalizada comezn del bronceado, captulo sumamente relevante en la creacin de riqueza y desarrollo, no digo ya para el estilo de vida americano sino para el de Occidente en general, y en mayor grado para pases tursticos como Espaa. Efecto inmediato de una tan vigorosa reaccin del espritu progresista y emprendedor fue inventar, producir, promocionar y poner en el mercado y con un grado de celeridad realmente sorprendente toda suerte de cremas (a base, como siempre, de manteca de cabrito), lociones, ungentos, pulverizadores, para antes, durante y hasta despus del sol, capaces de proteger de todo mal algunos dicen que incluso del pecado la piel de sus mujeres, hijas, hermanas y hasta algn primo sesentn y algo playboy que se ve ms irresistiblemente seductor con un buen bronceado. El agujero de ozono, con su amenaza de cncer de piel, ha acabado por hacerse un accidente atmosfrico sumamente rentable, siempre que se est del lado correcto, que es el progresista: no retroceder ante los males, sino aprovecharse de ellos, contraatacando con nuevas inversiones creadoras de riqueza. Bien es verdad que tal vez este tipo de rentabilidades, dicho sea de paso, pueden no s si suelen aprovecharse de las dificultades de comprobacin o conmensurabilidad de sus resultados, para exagerar las recomendaciones de su empleo ms all de los lmites sobradamente suficientes de efectividad. Otro ejemplo de controversia entre criterios conservadores y criterios progresistas es el que se refiere a las opciones para el remedio de la mortalidad en las carreteras. En este caso, Amrica queda exceptuada de una posible solucin progresista, porque ha acabado imponiendo, creo que desde la propia legislacin federal, rigurosas limitaciones a la velocidad en las carreteras. En pases como el nuestro, a reserva de anunciados proyectos legislativos, frente a la solucin conservadora equivalente al anterior no ponerse al sol que sera no correr, o sea, limitar la velocidad mediante leyes, mediante impedimentos materiales en las propias carreteras, mediante la construccin de vehculos incapaces de rebasar una velocidad determinada, nos hallamos en pleno furor de las soluciones progresistas: un delirante y dispendiossimo despliegue de cuanto pueda favorecer o hacer menos sanguinario el ejercicio de la velocidad, con construccin de destructivas y gigantescas autovas, de seales electrnicas, instrumentos de control televisivos y, finalmente, invencin e imposicin obligatoria de cada vez ms sofisticados y opresivos coseletes salvavidas para nios, monstruoso paradigma de a qu pueden llegar a acostumbrarse con el paso de los aos, y sin darse cuenta, los hombres. Con ocasin de los huracanes, se ha reiterado el punto de vista progresista de los americanos en relacin con el cambio climtico: no reducir las emisiones de gases, porque ira en detrimento de la creacin de riqueza y del crecimiento de la economa, sino hacer de la proteccin contra los huracanes una ocasin de nuevas inversiones (hablan de nuevos sistemas de muros como los de Nueva Orleans, que, por ejemplo, ligaran la cadena de los cayos del sur de Florida, formando una barrera eso creo haber entendido, pero no me haga mucho caso), siempre con el consabido corolario de la prometedora "creacin de nuevos puestos de trabajo". Todo esto, en fin, viene a abundar en la sorprendida perplejidad que, en su libro La naturaleza en peligro, manifiesta usted ante el fenmeno de la rentabilidad de los males, los peligros y las catstrofes: "Se ha puesto en alguna ocasin el ejemplo del tabaco y los fumadores. Un pas donde mucha gente fuma produce y vende, probablemente, muchos cigarrillos. Eso suma al PNB, naturalmente. Pero al mismo tiempo, por mor de los cigarrillos, ese pas produce tambin muchos enfermos de pulmn, que deben ser tratados en los hospitales. Creen que el gasto del hospital debera restar? En absoluto! Tambin suma, tambin se considera riqueza, puesto que es una inversin, es un servicio". Por cierto que este ejemplo del tabaco servira perfectamente para ilustrar la distincin aristotlica entre "economa" (derivado de oiks = casa, y por tanto administracin domstica) y "crematstica": si en una casa hubiese un fumador y se cogiese una bronquitis, el dinero que la familia tuviese que pagar al mdico no podra dejar de restarse del presupuesto familiar. Unos prrafos ms abajo aade usted: "Por ejemplo, cuando una balsa minera de residuos txicos se rompe y envenena miles de hectreas cerca de Doana, ustedes qu creen, que el PNB espaol aumenta (se supondra que somos ms ricos) o que disminuye (que somos ms pobres). Por raro que parezca, seguramente aumenta, pues se invierten grandes cantidades de dinero en bienes y servicios, incluida la mano de obra, que son necesarios para la limpieza de suelos contaminados; no estoy seguro de que se haya contabilizado as en este caso concreto, pero es clebre lo ocurrido con ocasin del derrame de petrleo del Exxon Valdez en Alaska, en 1989; fue la mayor catstrofe medioambiental en la historia reciente de Estados Unidos, pero produjo un sustancial incremento en el PNB, que incorpor gran parte de los 2.200 millones de dlares destinados a mitigar el dao".

