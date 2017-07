Siete razones para apoyar la propuesta del CNI-EZLN

Desde que se hizo pblica lapropuesta consensada por el Congreso Nacional Indgena (CNI) y el Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (EZLN), de integrar un Concejo de Gobierno Indgena para Mxico, cuya vocera ser registrada como candidata independiente para las elecciones presidenciales en 2018, varios de los adherentes a la Sexta Declaracin, nos hemos dado a la tarea de participar en mesas redondas, conversatorios y talleres, para reflexionar, analizar, exponer, y desde luego, debatir, esta singular accin poltica, en sus mltiples dimensiones, retos y compromisos.

Se trata de una ms de las iniciativas que provienen del mundo indgena, y, en particular, del zapatismo y su entorno cercano, con el objetivo de articular las resistencias, desde abajo y a la izquierda, para enfrentar esa tormenta de alcances civilizatorios que constituye la actual mundializacin capitalista y que se expresa en una recolonizacin y guerra de conquista de territorios, recursos naturales, seres humanos desechables, destruccin de la naturaleza, mismas que estn llevando a la especie humana y las formas de vida conocidas a las derivas de su posible extincin. Esto es, la lucha actual de los pueblos indgenas y no indgenas sobrepasa los esquemas gastados y despojados de contenido de izquierda y derecha, y se sita en la dicotmica posicin de estar por la vida o por la muerte. Rosa Luxemburgo, que no vivi la pesadilla del nazi-fascismo ni la de la actual forma de acumulacin capitalista delincuencial y militarizada, planteaba ya hace ms de un siglo la disyuntiva de socialismo o barbarie.

En este contexto, cules son algunas de las razones para asumir como propia la propuesta del CNI-EZLN?: 1. Es una idea discutida a profundidad por las comunidades mayas zapatistas, y posteriormente, por las ms de 40 expresiones de los pueblos originarios que integran el CNI. No es fruto de un grupo de notables que piensan por los dems, sino resultado de las deliberaciones horizontales de innumerables asambleas que la analizaron hasta llegar a su aprobacin, bajo uno de los principios del mandar obedeciendo: convencer y no vencer. No es una ocurrencia de una determinada persona, ni tiene promotores ocultos gubernamentales que la izquierda institucional y el anonimato de las redes sociales pretenden denunciar .

2. La integracin de un Concejo Indgena de Gobierno para Mxico se sustenta en varias dcadas de experiencias autonmicas de facto, en toda la geografa de nuestro abatido territorio nacional, que contrastan notoriamente con los corruptos, deslegitimados y desacreditados gobiernos en sus tres niveles y poderes de la partidocracia, que han producido un hartazgo ciudadano y una crisis profunda de la llamada democracia representativa. Es evidente que el grupo actualmente en el poder no representa los intereses del pueblo y de la nacin mexicanos, y conforman gobiernos de traicin nacional que han renunciado al ejercicio de la soberana, y entregado el pas, su territorio, mano de obra y recursos naturales y estratgicos a las corporaciones capitalistas trasnacionales, y se han sometido dcilmente a la dominacin econmica, poltica, ideolgica y militar de EU, brazo armado hegemnico del imperialismo mundial. El Concejo Indgena de Gobierno y lo que resulte del mismo, es el embrin de la representacin y soberana popular-nacional, a partir de lo que establece el artculo 39 de la Constitucin, todava vigente.

3. El Concejo de Gobierno y la candidatura independiente de la compaera Mara del Jess Patricio Martnez provienen del sector de los explotados, oprimidos y discriminados que ha forjado a lo largo de estas dcadas una estrategia de resistencia contra el capitalismo, la autonoma, la cual instituye, a la vez, una prctica de gobierno y hacer poltica radicalmente distinta a la que conocemos, sin burocracias, intermediarios, polticos profesionales y caudillos. Pese a la precariedad estructural, la guerra contrainsurgente de desgaste, los paramilitares, el crimen organizado, la represin y la criminalizacin de sus luchas, estos autogobiernos han mostrado su capacidad para organizar a los pueblos en un proceso de reconstitucin, toma de conciencia, participacin de mujeres y jvenes, fortalecimiento de identidades tnico-culturales, nacionales y de clase, mediante la apropiacin colectiva y autnoma de la seguridad comunitaria, la imparticin de justicia, la salud, la educacin, la cultura, la comunicacin y las actividades econmicas y productivas, as como la defensa del territorio y sus recursos naturales.

4. En un pas en el que reina la corrupcin y el cinismo generalizado de la clase poltica, la propuesta indgena se fundamenta en la notable congruencia tica de sus postulantes. Tanto el EZLN como el CNI han practicado por dcadas lo que predican, y han hecho realidad los principios de no venderse, no claudicar, no traicionar, no suplantar ni aprovecharse de las luchas de otros. El para todos, todo, para nosotros, nada , es una realidad a lo largo de todos estos aos. Estas organizaciones han estado estableciendo el poder popular del mandar obedeciendo, sin pedir nada a cambio y, pese a las difciles condiciones de vida, se han solidarizado con todas las luchas de los de abajo.

5. La candidatura de una mujer indgena va ms all de una poltica de cuotas y de posiciones feministas que no toman en cuenta la triple opresin que han sufrido las mujeres indgenas y la especificidad cultural en la que demandan derechos plenos. Se sita como una clara respuesta al patriarcalismo imperante, desde una poltica de genero de nuevo cuo, cuyo origen lo encontramos en la Ley Revolucionaria de las Mujeres del EZLN.

6. Es una propuesta incluyente, no slo de los indgenas y con los indgenas, que hace suyas las reivindicaciones de todos los explotados, oprimidos y discriminados de la tierra, sin importar sus orgenes tnico-nacionales y sus caractersticas culturales. No es una propuesta esencialista o etnicista. Los destinatarios de la misma son todos los pueblos de Mxico, incluyendo el de la nacionalidad mayoritaria. Ese mundo donde cabemos todos y todas.

7. La iniciativa no divide a la izquierda partidista; como lo seala Paulina Fernndez, la exhibe, y aadira, en todo su racismo y sus miserias.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/06/30/opinion/017a1pol



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.