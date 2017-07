[Crnicas sabatinas] Ms ac y por debajo del choque de trenes con numerosas vctimas en los vagones de tercera clase

Elogio de los mairen(ist)as

Para Carlos Jimnez Villarejo, por su sabidura, por su compromiso, por su valenta temperada, por su demostrado coraje, por su buen hacer y por su bondad. Gracias maestro. Qu hubiera sido, que sera de nosotros sin gentes como l?



De ningn modo quisiera yo habla Juan de Mairena a sus alumnos educaros para seoritos, para hombres que eludan el trabajo con que se gana el pan. Hemos llegado ya a una plena conciencia de la dignidad esencial, de la suprema aristocracia del hombre; y de todo privilegio de clase pensamos que no podr sostenerse en el futuro. Porque si el hombre, como nosotros creemos, de acuerdo con la tica popular, no lleva sobre s valor ms alto que el de ser hombre, el aventajamiento de un grupo social sobre otro carece de fundamento moral. De la gran experiencia cristiana todava en curso, es sta una consecuencia ineludible, a la cual ha llegado el pueblo, como de costumbre, antes que nuestros doctores. El divino Platn filosofaba sobre los hombros de los esclavos. Para nosotros es esto ticamente imposible. Porque nada nos autoriza ya a arrojar sobre la espalda de nuestro prjimo las faenas de pan llevar, el trabajo marcado con el signo de la necesidad, mientras nosotros vacamos a las altas y libres actividades del espritu, que son las especficamente humanas. No. El trabajo propiamente dicho, la actividad que se realiza por necesidad ineluctable de nuestro destino, en circunstancias obligadas de lugar y de tiempo, puede coincidir o no coincidir con nuestra vocacin. Esta coincidencia se da unas veces, otras no; en algunos casos es imposible que se produzca. Pensad en las faenas de las minas, en la limpieza y dragado de las alcantarillas, en muchas labores de oficina, tan embrutecedoras... Lo necesario es trabajar, de ningn modo la coincidencia del trabajo con la vocacin del que lo realiza. Y este trabajo necesario que, lejos de enaltecer al hombre, le humilla, y aun pudiera degradarle, es el que debe repartirse por igual entre todos, para que todos puedan disponer del tiempo preciso y la energa necesaria que requieren las actividades libres, ni superfluas ni parasitarias, merced a las cuales el hombre se aventaja a los otros primates. Si queda esto bien asentado entre nosotros, podremos pasar a examinar cuanto hay de supersticioso en el culto apologtico del trabajo. Quede para otro da, en que hablaremos de los ejrcitos del trabajo.

Antonio Machado (1936)





En el momento en que escribo, jueves por la maana, an no se ha producido la votacin en el Congreso sobre el CETA. Cuando lean este texto conocern el resultado y las profundas diferencias polticas, al decir de ellos mismos, del PP y de PDCat (la ex CDC) sobre el comercio libre, los tratados, los derechos sociales, la proteccin de las clases trabajadoras, el mundo de los negocios, los grandes asuntos econmicos, etc.

No es necesario dar razones para justificar la fotografa que acompaa estas lneas; tampoco sobre la cita del Juan de Mairena. Conviene acaso recordar estas palabras: si el hombre, como nosotros creemos, de acuerdo con la tica popular, no lleva sobre s valor ms alto que el de ser hombre, el aventajamiento de un grupo social sobre otro carece de fundamento moral. Hombre, ser humano Que no habite en ellas el olvido.

Pero habita. Casi la inversin de las anteriores palabras.

En Catalua hay valores que se viven de otra manera en relacin al resto de Espaa. Igual ocurre en Dinamarca [Catalua] respecto del Magreb [resto de Espaa, de dnde es la familia del entrevistado, sus propias races]. La sociedad catalana se mueve ms por el espritu de construccin, de avanzar, de esfuerzo, de responsabilidad. No es que en el resto de Espaa no exista... Pero aqu [en .Cat] los parmetros son bsicamente estos (En el resto de Espaa, se entiende, tambin existen los valores indicados pero no son bsicos, los esenciales son otros distintos, son otros sus memes).

Son parte de las declaraciones de Miquel Lupinez, alcalde de Blanes (Girona), del PSC. Del PSC, repito, no cometo ningn error. Todo el mundo tiene un mal da; ML ha dicho que no colaborar en el anunciado referndum secesionista del 1-O; no lo dijo con mala atencin (con que intencin entonces?, etc etc. Vale, de acuerdo, no condenemos a nadie. No condenamos. Pero, sin querer exagerar, estas afirmaciones que generalmente nunca se justifican -con ms o menos disimulo, con mayor o menor habilidad en la exposicin- son compartidas por muchas -por muchas!- personas en .Cat. Nos han formado as, se nos informado as, por tierra, mar, aire, escuela-institutos-universidades y TV3 (con excepciones admirables desde luego) y durante 40 aos. Los resultados estn a la vista. Es una exageracin afirmar que un amplio sector del movimiento secesionista cataln es profundamente antiespaol, que considera que Espaa es un pas -si reconocen que Espaa es un pas y no lo reducen al Estado espaol- de gente zafia, atrasada, bruta, taurina, corrupta, sin preparacin, africana (como insulto) e inculta, nada que ver con las coordenadas esenciales europeas, cultas, cosmopolitas y modernas y postmodernas de su pas, de Catalua (o los Pases Catalanes en algn caso)? Recordemos que incluso grandes historiadores del pas han nadado en estas aguas.

De las coordenadas semanales. 1. Las polticas: El proceso antidemocrtico de secesin sigue en pie. A los contrarios al referndum de secesin nos tildan de antidemcratas y espaolistas. Nada nuevo bajo su sol, invierten la realidad. Nos toca a nosotros: President, president, ponga las urnas! Queremos elecciones anticipadas! [1]. 2. Las econmicas: un 11% de los usuarios de albergues tienen trabajo pero no tienen casa, no pueden. Incomprensiblemente, teniendo en cuenta quienes gobiernan en el consistorio barcelons, los trabajadores del metro se ven obligados a proseguir su huelga contra TMB. Hasta cundo? De la economa social y del gobierno de la Generalitat, una recomendacin: Dos trabajadores para cuidar de treinta abuelos Josep Cat, El Pas, Catalua, 27 de junio, p. 4 (Familiares y vecinos denuncian la inaccin de la consejera de Asuntos Socials ante la dejadez y la falta de personal en cinco residencias pblicas en Barcelona). 3. Coordenadas culturales: una consigna -que recuerda lemas del movimiento antinuclear de los aos setenta, an vigentes- corre entre colectivos ciudadanos no secesionistas que estn, que estamos en pie de paz, organizacin y resistencia: Referndum secesionista? No, gracias. No al derecho a dividir. 4. Coordenadas de confusin en la izquierda: un llamamiento de las marchas de la dignidad sobre el derecho de secesin merece un comentario ms detallado. Pueden verlo en la nota 2.

Me olvidaba. Con declaraciones historiogrficas ms que discutibles, muy en la lnea de sus ltimos aos, Josep Fontana recibi el pasado martes el reconocimiento Josep Benet con presencia, entre el pblico, del Gran Defraudador y Manipulador y de la Madre Superiora de la Congregacin, nuestros Brcenas (y mucho peor an por lo que han significado). Y no pas nada; sin problemas, sin escndalos. Son de casa, de nuestra casa.

Vayamos al colectivo Juan de Mairena (qu nombre tan acertado!), nuestro tema de hoy. Su tarjeta de visita:

Quiénes son: Un colectivo de aluvión. De aluvión por partida doble. Geográfico, porque amasamos sedimentos de paisajes variados del mapa peninsular; y personal, porque anudamos perfiles disparejos en las múltiples dimensiones de que se componen todos los retratos. Para entendernos: un colectivo de aluvión es la antítesis de un conjunto orgánico o identitario. También en su génesis: hemos confluido como resultado de azares agregados. Sostenemos que la condición de aluvión se reconoce en la idea de un demos común con intereses compartidos, frente a quienes predican que hay una diferencia esencial una raíz marcada por el determinismo de la geografía. Nuestras inclinaciones están en el polo social y saben del coste histórico de las opciones etnicistas. El manifiesto Fraternidad, unidad, solidaridad, concreta nuestras afinidades.

[La metfora es hermosa: un colectivo de aluvin. Presentamos su manifiesto ms tarde, tras esta tarjeta].

Por qué el colectivo. Nos ha movido un puñado de razones. Por una parte, vemos con preocupación y con indignación cómo la topografía mental de los frentes, diseñada por el secesionismo catalanista y replicada en una parte de los nostálgicos del nacionalismo español, parece haberse instalado en el inconsciente colectivo. Esta percepción da cuenta de una injustificada falta de reacción social. Por otra parte, nos parece una frivolidad temeraria pensar que las derivas que conocemos son experimentos inocuos, sin costes. En tercer lugar, discutimos las premisas básicas del relato que repiten los portavoces del secesionismo.

[La falta de reaccin social cada da es menor. No nos callarn. No nos situarn en la disyuntiva: o nosotros (secesionistas catalanes) o ellos (nostlgicos del nacionalismo espaol). No podrn, no en nuestro nombre].

Cuándo. En un momento en que el llamado proceso puede precipitarse por derroteros irreversibles. Nos alarma la dimensión que alcanza ya la fractura tanto fuera como dentro de Cataluña, especialmente dentro, donde las tensiones se replican en los diferentes planos de la vida colectiva y doméstica. Sea cual sea el desenlace, habrá de ser una tarea prioritaria la de gestionar las emociones negativas de la frustración de una parte notable de la sociedad catalana. Sea cual sea también la posición en torno al proceso, la cuestión principal debe ser la de reducir el daño sin romper el Estado de derecho. Porque sin Estado de derecho no se puede luchar por la igualdad de derechos.

[La tarjeta est escrita antes de que se conociera la convocatoria del referndum secesionista del 1-O pero ya se habla de derroteros irreversibles].

Cómo. Hay dos dimensiones del cómo. Por el lado de la música llamamos a contener las tensiones e invitamos a los líderes políticos y sociales a rebajar la temperatura de su retórica. Por el lado de la letra, reivindicamos aquellas iniciativas encaminadas a reforzar el sujeto común, la idea de una definición integradora compartida y preocupada por asegurar los derechos sociales.

[Sujeto comn, definicin integradora, derechos sociales Suenan muy bien esta msica y la letra que le acompaa].

Denominación. Hemos elegido el nombre Juan de Mairena porque nos reconocemos en la letra y en la música de estas reflexiones machadianas que reflejan fielmente nuestros intereses:

Es más difícil estar a la altura de las circunstancias que au dessus de la mêlée. Antonio Machado, Notas y recuerdos de Juan de Mairena, Hora de España. Si se tratase de construir una casa, de nada nos aprovecharía que supiéramos tirarnos correctamente los ladrillos a la cabeza. Acaso tampoco, si se tratara de gobernar a un pueblo, nos serviría una retórica con espolones. Antonio Machado, Juan de Mairena, Madrid, Alianza, 1981, p. 77. Sí, nadie es más que nadie porque a nadie le es dado aventajarse a todos, pues a todo hay quien gane, en circunstancias de lugar y tiempo. Nadie es más que nadie, porque y éste es el más hondo sentido de la frase, por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el valor de ser hombre. Sobre la defensa y difusión de la cultura, VIII.

La eleccin del nombre est entre los mejor de esta tarjeta de visita. El colectivo lo forman -lo formamos- gentes de aqu, de Catalua, y compaeros y compaeras del resto de Espaa. Somos un colectivo de aluvin recuerden.

El manifiesto al que se haca referencia en el punto 1 lleva por ttulo Fraternidad, unidad y solidaridad. Se present el pasado mircoles 21 de junio, mircoles, en Barcelona, en el Colegio de Periodistas. Son 11 puntos en total. Los siguientes:

1. La preocupación creciente por las consecuencias del proceso secesionista catalán iniciado hace unos años hace necesarias la clarificación y la movilización de quienes desde posiciones democráticas y cívicas apostamos por evitar la ruptura entre el demos común formado por quienes vivimos y viven en Cataluña, con quienes vivimos y viven en el resto de España.

2. Entendemos que no se están valorando los costes reales de establecer diferencias irreales entre las vivencias e intereses comunes de los más. Creemos que es socialmente nocivo enfrentar deliberadamente diversidades culturales mixtas y enriquecedoras que han conformado una sociedad plural y mestiza.

3. Afirmamos que no hay ningún problema de opresión nacional en Cataluña. Después de casi 40 años de gobiernos autonómicos, hegemonizados por el nacionalismo catalán, no hay ninguna persecución, minusvaloración o desconocimiento de los rasgos lingüísticos y culturales propios de Cataluña. Por el contrario, es la lengua castellana la que, en determinados ámbitos, es considerada como lengua foránea de Cataluña. En esos 40 años, las competencias y capacidades de gobierno de las instituciones catalanas no han hecho otra cosa que crecer y consolidarse en el marco de un estado profundamente descentralizado.

[Conviene aadir que la centralizacin en Catalua es, en cambio, moneda bastante establecida. Barcelona es, bsicamente, el centro de donde todo irradia en .Cat].



4. Consideramos errónea la reivindicación de la independencia, el referéndum, o el denominado derecho a decidir, como derechos democráticos por sí mismos. Son propuestas políticas que deben ser consideradas como tales, no como derechos inherentes o debidos.

5. Llamamos la atención sobre el origen real de la marea secesionista, la campaña de los grupos más importantes de la burguesía catalana para reducir su ya escasa tributación. Para lograrlo, pretenden establecer un inexistente sujeto tributario, Cataluña, y de ese modo evitar la imposición directa en función de la renta. Asimismo, llamamos la atención sobre la continuidad de esa marea, el proyecto de las élites locales de consolidar un poder propio, ocultar la corrupción y las políticas de recortes, y desplazar como ellos mismos han reconocido las protestas sociales contra las agresiones antipopulares de los gobiernos de CiU y de Junts pel Sí.

6. Sostenemos que los lazos de unión e interés entre las clases populares de Cataluña y las del resto de España, no solo son culturales, económicos, políticos y familiares. Son lazos de fraternidad forjados a través de siglos de compartir un mismo problema de opresión y un mismo combate por la emancipación y los derechos. El problema de una clase dominante común, cruel y rapaz, que desde Barcelona y Madrid, Sevilla y Bilbao, Oviedo o Valencia hambreaba a los trabajadores de toda España, forzaba su emigración, les hacía morir en Cuba y Marruecos, les reprimía brutalmente tras la victoria franquista. Esa fraternidad común permitió resistir y levantarse en la Semana Trágica de la Barcelona de 1909 o en la huelga general de 1917, posibilitó la república de los trabajadores y la resistencia contra el golpe fascista. Esa fraternidad común unió y organizó a trabajadores y trabajadoras venidos de toda España con los que vivían en Cataluña, y conformaron juntos un sujeto común que luchó contra el franquismo y contra las patronales, que además de serlo eran y son profundamente xenófobas. Esa fraternidad común facilitó la lucha contra la opresión nacional que sí existía durante el franquismo, y lo hizo en plena sintonía con los trabajadores del resto de España.

[Este punto, el 6, me parece, es esencial. No se entiende que una persona de izquierdas, de aqu o de all, con las diversas identidades que lleve voluntariamente en su mochila (no inamovible, no fijada para siempre) y en el orden que mejor estime (tambin variable, tambin histrico), no lo suscriba, est alejado de l. Me parece incomprensible o un ejemplo doloroso de derrota abismal de los valores de izquierda.



Aado respecto a la ltima consideracin de este punto 6: en plena sintona con los trabajadores del resto de Espaa y de los trabajadores y trabajadoras llegados a Catalua desde otras comunidades espaolas, que, en algunos momentos que no fueron pocos, fueron vanguardia -escribo bien: v-a-n-g-u-a-r-d-i-a- de la lucha contra la opresin cultural y lingstica en Catalua. Lo pagaron -los Lpez, los Fernndez, los Gutirrez, los Buey, los Rodrguez, los Iglesias, tambin los Vendrell, los Comorera, los Gil, los Valls, por supuesto- con detenciones y crcel. Basta mirar nombres y apellidos de detenidos en los archivos policiales y en libros publicados].

7. Defendemos que romper esa hermandad por causas como las que se esgrimen no es otra cosa que entregar a los sectores populares, atados de pies y manos, a las fuerzas neoliberales, que envueltas en la bandera invocarán a la unión sagrada de Cataluña, dividirán a la ciudadanía por falsas identidades o por apellidos verdaderos, y harán retroceder hasta lo inimaginable las conquistas democráticas y sociales duramente alcanzadas.

[Aado: Con el apoyo en este propsito disparatado de fuerzas que se dicen de izquierdas e incluso revolucionarias. La CUP es ejemplo destacado.]



8. Pedimos a la izquierda política, sindical y social de Cataluña y del resto de España que ponga en el centro de su discurso y de su práctica esta cuestión: la fraternidad, la unidad, la solidaridad, nuestro demos común. Que sea consciente del riesgo de ruptura entre las clases populares en Cataluña y en el resto de España. Que sea consciente de que si esa ruptura se llegase a producir, el discurso dominante sería el del nacionalismo étnico y excluyente.

[Conviene abonar e incluso generar, ms pronto que tarde, una cultura federalista, una de las tareas que ha abandonado o subvalorado cuando no menospreciado un amplio sector de la izquierda. Aqu, en Catalua, y el resto de Espaa. Cmo es posible que hablemos de estado plurinacional y no seamos capaces de elaborar una mocin para que pueda hablarse en cualquier idioma espaol en el Congreso o en el Senado? Por qu no un proyecto de ley que haya al cataln, al vasco y al gallego oficiales en el conjunto de la administracin espaola?]



9. Pedimos a los Comunes, a Podemos, a IU, al PSC-PSOE, a EUiA, a ICV, al PSUC-VIU, al PCE, a CC OO, UGT y CGT, entre otros, que sitúen como principal y repetido punto de sus objetivos el mantenimiento de la unidad de las clases populares en Cataluña y con las del resto de España. Es decir, que dejen meridianamente claro que su primera propuesta, su segunda y su tercera, es luchar por que no haya ruptura. Hacer esto, que no se hace, trabajar por esto, que no se trabaja, supondría quitar de la mano de esos nacionalismos étnicos y excluyentes el control del discurso y poder reconducir una situación cada vez más desbocada.

[La misma peticin a otras fuerza y sindicatos que se dicen radicales y transformadores pero que tratan la cuestin catalana como si estuviramos en el Angola portugus o en la Argelia francesa y en momentos de mxima represin. Ya vale.]



10. En ese momento, esa mayoría progresista estaría en condiciones de exigir medidas razonables de salida a la crisis actual:

Que la Generalitat y el Parlament cumplan la legalidad y dejen en suspenso sus planes para la desconexión, incluida la convocatoria de un referéndum.

Que el Congreso de los Diputados, la representación del demos común, aborde una reforma sustantiva de la Constitución de 1978.



[Por supuesto, conviene, es necesario concretar esa reforma sustantiva constitucional a la que hacemos referencia. Una de las tareas de nuestra hora. No se trata de jalear los odos para que todo siga igual.]

11.No queremos, no podemos, no debemos resignarnos a aceptar una ruptura que puede traer consecuencias muy graves para la convivencia y el bienestar de la gran mayoría de la población, tanto en Cataluña como en el resto de España. No queremos, no podemos, no debemos aceptar que los responsables de la pobreza y los recortes, los ladrones de lo público, laven su cara y sigan manchando sus manos con más sufrimiento añadido. No queremos, no podemos, no debemos consentir la ruptura de la confraternidad entre las clases populares, uno de los principales valores de igualdad y solidaridad que nos permiten luchar, aquí y ahora, contra la barbarie y la injusticia.

[El punto de cierre es muy hermoso. Los valores de la izquierda, desde siempre. Incluso su redaccin es digna de remarcarse].



Les recuerdo el ttulo del manifiesto: Fraternidad, unidad y solidaridad. Volveremos sobre l en otras sabatinas.

Compases finales de esta sabatina-oda mairen(ist)a:

Un artculo sobre Raimon de Lpez Bulla: Raimon, el PSUC y el Partido Comunista Italiano http://lopezbulla.blogspot.com.es/2017/06/raimon-el-psuc-y-el-partido-comunista.html

Los responsables de la revista Pasos a la izquierda me pidieron un artculo sobre Raimon, el cantautor de Xtiva, para el prximo nmero que est a punto de aparecer. Ya est mandado. En dicho trabajo me propona introducir un testimonio personal, pero finalmente desist porque no saba cmo relacionarlo con el resto del artculo. Ahora, con la libertad que dan estos ejercicios de redaccin, lo hago en este medio.

El paso personal, pero ms que personal, es este:

Corra el verano de 1975. Recibo un mandato de Gregorio Lpez Raimundo [el entonces secretario general del PSUC] : A las 10 de la noche, te espero en Los 15 [desconozco la referencia, tal vez cercanas del metro de Maragall]. Rigurosa puntualidad y expectacin por mi parte. Sigo a Gregorio a prudente distancia. Y veo que entra en un edificio. Me digo que es la casa de Raimon. Abre la puerta Annalisa [su esposa-compaera]. Entro en el comedor. Estn Raimon, Gregorio, Miguel Nez [el que fuera responsable poltico de Sacristn, a mediados de los cincuenta, un militante salvajemente torturado por Creix; tal vez entonces, a mediados de los setenta responsable poltico del PSUC en Barcelona] , una dama bellsima y un caballero elegante. La cara de la seora me suena de algo. Se hacen las presentaciones. Son Nilde Iotti y Renato Zangheri. O sea, la viuda de Palmiro Togliatti [el histrico secretario general del PCI, que estuvo en la guerra espaola] y el legendario alcalde comunista de Bolonia. Dos personalidades muy relevantes de la vida poltica italiana. Haban venido a Barcelona a recabar informacin sobre la situacin. No slo del PSUC, sino tambin del conjunto de las fuerzas antifranquistas. Y de eso platicamos durante la cena y la sobremesa. As era de generosa la familia RaimonAnnalisa. Tal vez sorprenda a algn lector de hoy el uso de ese trmino, generosa, en esta ocasin. Spase que prestar la casa para una reunin anifranquista y, ms todava, comunista- implicaba duras condenas del ttrico Tribunal de Orden Pblico y aos de crcel. A nuestros amigos no le import lo ms mnimo.

Y fueron muchos. Como cant Raimon: ms de los que ellos queran y pensaban.

La otra cara de la moneda: De los mismos que arremetieron con todas sus fuerzas contra las gentes del 15M en Barcelona y con todo su rostro: http://politica.e-noticies.cat/un-exalt-carrec-del-govern-proposa-convertir-la-ciutadella-en-la-placa-tahrir-110841.html Se acuerdan, nos acordamos de la llegada de Mas al Parlament de .Cat? Recordamos lo que decan esta gente de orden y mucho mando conducidos por aquel salvaje conseller de interior llamado Felip Puig?

Dos recomendaciones y una nota final:

La nueva ley Comn no es del agrado de casi nadie: http://cronicaglobal.elespanol.com/vida/comin-cabrea-todo-el-mundo-nueva-ley-catsalut_75426_102.html Los componentes de Marea Blanca se manifestaron el pasado 23 de junio en la Facultad de Medicina asociada al Hospital Clnico de Barcelona. Siguen en pie. Han conseguido una entrevista con el conseller. Ser de su inters: L a privatizacin sanitaria de las Comunidades Autnomas 2017. FADSP/4Informe. Madrid y Catalua seguidos por Baleares y Galicia estn en el grupo de elevado grado de privatizacin. http://www.fadsp.org/documents/Salud2000/151/politica%20sanitaria.%20CCAA.pdf Son las consecuencias, aqu en .Cat, de las polticas sanitarias de, entre otros, Boi Ruiz y Mas Colell, encantados ambos de conocerse a s mismos. Dos neoliberales fanticos y fanatizados - y con ganancias, contactos y remuneraciones - en estado puro.

La nota de la que hablaba (inspirada en anlisis y reflexiones de Ferran Gallego). Para acallar las voces que testaruda y demaggicamente insisten que el voto al Frente Nacional viene de los antiguos votantes comunistas -los extremos se tocan, aaden, o los populistas se acercan- cabe indicar que l os peores resultados del FN se dan en Pars, en la ciudad, por debajo del 3%. Tambin est el FN por debajo del 5% en las zonas ms tradicionales de la derecha y de la clase media ms prspera (Oeste, Centro, primer cinturn de Pars, Valle del Marne). Pero, el punto importante, los siguientes peores resultados son los del cinturn obrero y rojo de Pars, el de Saint-Denis.

Los porcentajes: 1) 5,93% votos del FN (gan Francia Insumisa): 2)7,89% (Francia Insumisa); 3) 9,63% (gan Republique en Marche); 4) 10,35% (gan el PCF: G. Buffet); 5) 9,9% (gan UDI); 6) 7,4% (Francia Insumisa); 7) 4,8% (Francia Insumisa); 8) 9,82% (REM); 9) 9,47% (Francia Insumisa); 10) 9,37% (Los Republicanos); 11) 14,37% (FI); 12) 15,06% (REM). Es decir, la conjetura, el lugar comn mil veces repetido, hecho pedazos. Triturado y refutado por la empiria contrastada. La clase obrera francesa tal vez no vaya al paraso pero tampoco a la barbarie.

Hemos empezado con Antonio, Machado, contiene finalizar con l. Primero de Mayo de 1937, en plena guerra civil:

Desde un punto de vista terico, yo no soy marxista, no lo he sido nunca, es muy posible que no lo sea jams. Mi pensamiento no ha seguido la ruta que desciende de Hegel a Carlos Marx. Tal vez porque soy demasiado romntico, por el influjo, acaso de una educacin demasiado idealista, me falta simpata por la ideal central del marxismo, me resisto a creer que el factor econmico, cuya enorme importancia no desconozco, sea el ms esencial de la vida humana y el gran motor de la historia. Veo, sin embargo, con entera caridad, que el socialismo, en cuanto supone una manera de convivencia humana, basada en el trabajo, en la igualdad de los medios concedidos a todos para realizarlo, y en la abolicin de los privilegios de clase, es una etapa inexcusable en el camino de la justicia; veo claramente que es sa la gran experiencia humana de nuestros das, a la que todos de algn modo debemos contribuir.

Qu gran poeta, qu intelectual comprometido tan atpico y tan digno de admiracin! Recuerdan? Estos das azules y este sol de infancia.

Notas:

1) Ms razones sobre y contra el 1-O: Jaume Reixach: En cuarto lugar, porque el anunciado referndum secesionista no figuraba en el programa electoral de Junts x S, la coalicin ganadora de las elecciones del 27-S y, en consecuencia, su incorporacin posterior a la hoja de ruta del gobierno, a instancias de la CUP, es un fraude a los votantes. En quinto lugar, porque el anunciado referndum est precedido y rodeado de un clima gravemente antidemocrtico. Los medios de comunicacin pblicos no practican en absoluto la neutralidad requerida y se han transformado en instrumentos del poder a favor de la independencia. Las escandalosas subvenciones y partidas publicitarias que el gobierno de la Generalitat destina a los medios de comunicacin privados no tienen parangn en la Unin Europea y desvirtan, de raz, el debate, la reflexin y el pluralismo que requiere una cuestin de esta trascendencia. Tampoco ayudan a dar credibilidad y solvencia al 1-O la modificacin exprs del reglamento del Parlamento ni el inaceptable y absurdo secretismo del contenido de la ley de transitoriedad jurdica. Llegados a este punto, es pertinente contraponer la exigencia de unas nuevas elecciones al Parlamento de Catalua al mantra del referndum o referndum que propugna y repite el presidente Carles Puigdemont. Unas elecciones parlamentarias, que garantizan la representacin de todo el caleidoscopio poltico de la sociedad, son mucho ms democrticas que no un referndum en blanco o negro.

Catalua no necesita un referndum adulterado e indigerible que no lleva a ninguna parte. Catalua necesita unas elecciones libres y con todas las garantas! Queremos urnas y queremos votar! [http://www.eltriangle.eu/es/notices/2017/06/el-referendum-es-una-mentira-8290.php]

2) Aqu se anuncia una marcha y una finalidad: http://marchasdeladignidad.org/video-las-marchas-de-la-dignidad-por-la-autoderterminacion-de-los-pueblos/

En mi opinin, un error poltico maysculo apoyado por gentes de izquierda. El disparate cultural, con un complejo opresor evidente, es tal, amparado eso s en derechos inalienables de los pueblos (tambin de los subpueblos de esos pueblos?) supuestamente oprimidos y expoliados, que ni subtitulan las intervenciones en gallego, cataln y euskera. Las gentes de Espaa debemos conocer los cuadros idiomas para no ser tildados de opresores?

El siguiente es un comentario de un lector de la pgina, Antonio Francisco Ordez:

Este apoyo al denominado Derecho a Decidir que es una creacin de la reaccin en Catalua es un PROFUNDO ERROR. Aqu os lo explicamos (ASEC/ASIC): ASSEMBLEA SOCIAL DE LESQUERRA DE CATALUNYA / ASAMBLEA SOCIAL DE LA IZQUIERDA DE CATALUA. http://www.asec-asic.org/ DERECHOS TORCIDOS: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216933

En definitiva, la pretensin de poseer el derecho de decidir unilateralmente la relacin de Catalua con el resto de Espaa (una relacin, por definicin, excluye la unilateralidad) no puede sostenerse razonablemente al no poder fundamentarse en una hipottica situacin de sojuzgamiento colonial ni nada que se le parezca, pese a los histrinicos rasgamientos de vestiduras por supuestos expolios fiscales, que casi nadie se atreve ya a esgrimir aunque seguramente puede haber margen para aumentar la equidad en este punto, o por las declaraciones extemporneas (o as consideradas por parte interesada) de tal o cual ministro, o por decisiones del gobierno central tan tremendamente lesivas para la cohesin social de Catalua como aumentar el nmero de horas de lengua castellana en primaria de dos a tres semanales!

Esta ha sido la respuesta inicial de la pgina: Tu comentario est pendiente de moderacin.

La respuesta final: no se publica. Censura? Por qu? Slo cabe el discurso monocorde de la autodeterminacin de los pueblos?

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.