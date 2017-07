Alguna gente achaca el machismo a la religin. Y por ello, piensan que, en la medida en la que un grupo humano se libera de la religin, tambin se libera del machismo. Y no. Por desgracia, no. Ciertamente las religiones suelen ser un concentrado de machismo patriarcal, pero porque la sociedad que las ha creado y sustenta es androcntrica y misgina. En consecuencia, seres que cuestionan la religin pueden seguir profesando una vigorosa misoginia. Seres que han dejado de creer en dioses continan impertrritos adorando el patriarcado. Viene esto a cuento de esta composicin que circula por internet.





Obsrvese que las mujeres encarnan tanto el integrismo catlico como el integrismo musulmn, mientras que el hombre encarna la tolerancia y la cultura La misoginia es tan lerda que impide ver realidades incuestionables. Esta, por ejemplo: cuntas personas de las que andan por ah con metralletas cargndose a quien no comparte sus creencias son mujeres y cuntas son hombres? Eso: como mucho una mujer por cada diez mil varones Y, por el contrario: en nuestro pas (y en cualquier otro donde el acceso al saber no nos est vetado de alguna manera) cuntas mujeres consiguen ttulos universitarios en proporcin con los hombres?Eso: 60 por 40 (cifras redondeadas). Recuerdo que hace unos aos, sola ver la serie televisiva CSI. Siempre me llamaba la atencin comprobar que aproximadamente un tercio de los asesinos eran asesinas. Desconozco las cifras de EEUU pero en Espaa segn datos oficiales del Ministerio de Justicia- las mujeres solo cometen en torno al 6% de los asesinatos. Se constata, pues, que las representaciones, cegadas por el machismo, deforman de manera generalizada y sistemtica la realidad. Ahora bien: si en todas partes se cuecen habas patriarcales, creo que no se cuecen en la misma proporcin. Quiero pensar que entre los ateos hay menos machismo. No dispongo de estadsticas, pero quiero pensar Igual que quiero creer que entre los homosexuales en general y entre las lesbianas en particular hay una mayor aceptacin del feminismo.Supongo, as mismo, que entre los animalistas o los ecologistas hay menos varones puteros. Pienso que, quienes, al menos en un terreno, han hecho el esfuerzo por liberarse de la ideologa dominante, se han enfrentado a la norma y/o han sufrido en carne propia el oprobio, pueden ms fcilmente captar y censurar la injusticia y la arbitrariedad. Aunque s perfectamente que todos y todas nos hemos criado en el patriarcado y que, por lo tanto, en mayor o menor medida, lo tenemos incorporado a nuestra mentalidad, a nuestro imaginario, a nuestras emociones espero, sin embargo, que los hombres (y las mujeres, por supuesto) de izquierdas se muestren ms receptivos a la lucha feminista, ms proclives a cuestionarse a s mismos y ms capaces de replantearse los mecanismos sociales que reproducen la desigualdad y la opresin de las mujeres.As, por ejemplo, espero que nadie de izquierdas sea tan brutalmente misgino como ese tipo, ese cantante, Francisco creo que se llama -no me tomo la molestia de retener su nombre porque no pasar a la posteridad-. El tal Francisco no se limita a discrepar y criticar, no. Insulta de manera bestial, rastrera y enloquecida. Llama a Mnica Oltra descerebrada, inculta, mal nacida, incmoda de ver, escoria, antiespaola y antivalenciana. Y como se dirige a una mujer, remata su ruin sarta de improperios as: Esto que le pasa seora es el bajn de la medicacin que se fuma y mete, le recomiendo pollardn y pichicilina. Eso s, si hay un valiente que tenga estmago.Yo, en mis momentos ms recelosos, me pregunto: Seguirn algunos hombres pensando que su polla es la varita mgica? Creern que basta con metrsela a una mujer para que la vida de esta ltima se transforme?. Luego me digo: Anda Pilar, clmate, que deliras. El patriarcado sigue vivo y sigue siendo la ideologa dominante pero ya no es posible que existan seres tan lerdos y delirantes.De pronto, leo a este Francisco y compruebo que lo que yo consider un exceso de suspicacia feminista por mi parte, se queda corto comparado con el delirio machista y el odio misgino que algunos manifiestan. Y si lo manifiestan en pblico y sin cortarse es porque encuentran pblico que los aplaude.O sea, las feministas tenemos tarea, s.