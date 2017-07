Atencin de la salud para todos, una cuestin de vida o muerte

Democracy Now!

Maten al proyecto de ley, no a nosotros, coreaban los manifestantes en el Capitolio el mircoles, para expresar su oposicin al controvertido proyecto de ley de reforma del sistema de salud del Senado. El Presidente Donald Trump y sus aliados republicanos del Congreso estn decididos a derogar la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (tambin conocida como Obamacare), a pesar de que el proyecto de ley mediante el cual lo derogaran cuenta con muy poco apoyo a nivel nacional (segn una encuesta reciente, su ndice de aprobacin es de apenas un 17%) y dejar a decenas de millones de estadounidenses sin atencin de la salud. Un nuevo estudio prev que dejar a tantas personas sin seguro de salud provocara la muerte de 29.000 estadunidenses ms al ao. De modo que, cuando muchos de estos manifestantes piden a los senadores que no los maten, estn hablando en serio.

La Dra. Steffie Woolhandler es mdica general y cofundadora de Mdicos por un Plan de Salud Nacional. Woolhandler, que ha sido una ferviente crtica de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, es coautora de un nuevo estudio La relacin entre la cobertura de la salud y la mortalidad: es mortal carecer de seguro mdico? (The Relationship of Health Insurance and Mortality: Is Lack of Insurance Deadly?), publicado en los Anales de Medicina Interna. La Dra. Woolhandler nos dijo en el noticiero de Democracy Now!: Examinamos la literatura cientfica mundial para estudiar la relacin entre la cobertura de la salud y la mortalidad. Hay realmente consenso cientfico en la actualidad con respecto a que carecer de seguro mdico aumenta el ndice de mortalidad.

Al igual que sucede con el cambio climtico, los polticos republicanos nos dicen que no hagamos caso a la ciencia. Ral Labrador, congresista republicano de Idaho, fue interrogado durante un cabildo abierto el mes pasado acerca del motivo por el cual apoya los recortes a Medicaid, que dejarn a muchas personas sin cobertura mdica y, en algunos casos, provocarn la muerte: Nadie quiere que haya muertes. Es evidente. Ese argumento es indefendible. Nadie muere por no tener acceso a un seguro de salud.

La Dra. Woolhandler respondi: El senador Ted Cruz ha dicho eso. Marco Rubio ha dicho eso. El Secretario Tom Price, secretario de Servicios Humanos y de Salud, ha dado a entender que no pasa nada si se carece de un seguro de salud. Eso no es cierto. La ciencia nos est demostrando que las personas que no tienen cobertura de salud no reciben la atencin mdica que necesitan para estar sanas y, en consecuencia, esas personas mueren antes.

La Dra. Steffie Woolhandler apoya el sistema de salud de pagador nico, tambin llamado Medicare para todos, en referencia al inmensamente popular plan de salud financiado por los impuestos de los contribuyentes que brinda cobertura de salud a todos los adultos mayores de 65 aos y a las personas con discapacidad crnica. Woolhandler explic cmo funciona ese sistema: Cada persona tendra una tarjeta de Medicare desde el da de su nacimiento y durante toda su vida. Toda la atencin mdica necesaria estara cubierta por un plan financiado mediante impuestos llamado Medicare para todos. Sera mucho ms barato a largo plazo porque se ahorra mucho dinero de gastos administrativos. La facturacin y la inscripcin en el seguro de salud es un proceso extremadamente costoso en Estados Unidos. Segn nuestra investigacin, representa un 31% del gasto total de la salud. Al optar por un sistema de pagador nico, se podra ahorrar alrededor de la mitad de ese costo, unos 500.000 millones de dlares al ao, que se utilizaran en lograr atencin de la salud universal y eliminar los copagos y deducibles a las personas que ahora deben abonarlos.

En muchas partes del mundo existen sistemas similares, que funcionan perfectamente bien: Gran parte de Europa Occidental tiene sistemas de pagador nico que cubren a todas las personas. Viven dos aos ms. Pagan menos por la salud que nosotros. No tener seguro es malo para la salud, puede provocar la muerte. Y tener cobertura total para todos los cuidados de salud necesarios, como ocurrira con Medicare para todos, hara que la gente sea ms saludable y prolongara sus vidas.

El representante demcrata de Michigan John Conyers present el proyecto de ley H.R. 676 o Ley por un Medicare ms amplio y mejorado para todos. El proyecto de ley obtuvo un nmero inesperado de coauspiciantes: 113 legisladores (todos demcratas) lo apoyan. El senador Bernie Sanders est elaborando un proyecto de ley similar en el Senado, y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren acaba de decir al Wall Street Journal: Ya es hora de dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es el sistema de pagador nico.

Mientras en los medios se mencionan las protestas en el Capitolio o en las oficinas de los senadores Mitch McConnell, Cory Gardner y otros, y las dramticas imgenes de ocupaciones de oficinas y arrestos logran un poco de atencin de los medios, dnde estn las voces de los manifestantes? Muy rara vez se los invita a los estudios de televisin para que expliquen por qu estn dispuestos a ser arrestados. En cambio, las cadenas de noticias recurren al mismo crculo de comentaristas que saben muy poco sobre muchas cosas y se centran nicamente en la divisin entre demcratas y republicanos en el Congreso.

Una nueva encuesta realizada por NPR / PBS NewsHour/Marist concluy que apenas el 17% de la poblacin apoya el proyecto de ley del Senado. Si se lo compara con el sistema de pagador nico, que no recibe casi cobertura en los medios, este ltimo tiene ms apoyo. El Pew Research Center public un informe esta semana en el que se afirma que un 33% de los encuestados ahora est a favor del sistema de pagador nico, un aumento del 12% frente a 2014.

Los medios de comunicacin no deberan tomar partido en los partidos, sino que deberan limitarse a presentar las noticias. Necesitamos medios de comunicacin que constituyan un cuarto poder, y no que apoyen al poder del Estado. Necesitamos medios de radiodifusin que incluyan una diversidad de voces, incluidos aquellos que defienden el sistema de salud de pagador nico. Como han demostrado la Dra. Steffie Woolhandler y sus colegas, es una cuestin de vida o muerte.

Traduccin al espaol del texto en ingls: Mercedes Camps. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/6/30/atencion_de_la_salud_para_todos