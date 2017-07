Software Libre en Ecuador

La necesidad de pasar del discurso a la prctica

ALDHEA

Ecuador, durante estos ltimos aos, se ha dotado de una interesante legislacin respecto al uso de Software Libre en la Administracin Pblica y el sector Conocimiento, sin embargo diferentes obstculos alineados a los intereses de transnacionales tecnolgicas estn bloqueado la puesta en marcha de una poltica coherente con el marco legal vigente.

El presente documento hace un recorrido sobre los avances normativos en esta materia, indicando tambin los obstculos y actores que protagonizan la ofensiva que en estos momentos sufre cualquier propuesta de poltica pblica que tenga como enfoque, dentro del Buen Vivir, el Buen Conocer.

Es responsabilidad del nuevo Gobierno Nacional ponerle la valentia necesaria para darle cumplimiento a las polticas pblicas destinadas al desarrollo del Software Libre al interior de la administracin del Estado, dndole sentido a la legislacin vigente y poniendo coherencia entre el discurso gubernamental y su praxis.

Quiero agradecer a los distintos colaboradores annimos que han prestado su ayuda en la recoleccin de datos y su correspondiente anlisis, sin su ayuda -esa que presta por el bien del pas- este trabajo no habra sido posible.

Antecedentes

El personaje ms representativo del Software Libre (1) a nivel mundial, Richard Stallman (2) , visit por primera vez Ecuador en diciembre del 2006. Mediante el impulso de distintas comunidades de Software Libre nacionales se organizaron eventos en la Universidad Catlica de Guayaquil y Quito, en la Escuela Superior Politcnica del Litoral (ESPOL), en la Escuela Politcnica del Ejrcito (ESPE) y en la Universidad Central del Ecuador. En aquel momento el objetivo de este gur de la informtica fue informar a la sociedad ecuatoriana sobre las ventajas del uso de Software Libre, virtudes entre las que destacan:

1. Uso de programas con propsitos comerciales o educativos.

2. Estudiar y modificar el cdigo de estos programas libres de patentes de marca.

3. Distribuir copias de dichos programas sin ninguna limitacin.

4. Mejorar los programas y hacer pblicas las mejoras a las y los dems, de modo que toda la comunidad se beneficie sin que se requiera el pago de dinero por su licencia.

Cabe aclarar ante los lectores poco conocedores de este tema, que Software Libre no significa que no es comercial. Un programa libre debe estar disponible para el uso comercial, la programacin comercial y la distribucin comercial. La programacin comercial de Software Libre ya no es inusual y su uso comercial se cataloga en la actualidad como muy importante. Un usuario puede haber pagado dinero para obtener copias de Software Libre o puede haber obtenido copias sin costo, pero ms all de cmo se obtuvieron las copias, siempre tendr la libertad de copiar y modificar el software, incluso de vender copias de este.

Respecto a lo anterior cabe sealar entonces tres cuestiones:

a) El software de cdigo abierto (open source), refiere a todo software cuyo cdigo fuente est disponible para cualquier persona que necesite su acceso. Su definicin involucra un movimiento contemporneo que se centra en que al compartir el cdigo, el programa resultante tiende a ser de calidad superior al software propietario. Parte de una visin basada en beneficios tcnicos y econmicos del cdigo abierto y libre desarrollado bajo la idea pragmtica en la que se considera un xito que las grandes compaas adopten el cdigo abierto (3).

b) Tomando en cuenta lo anterior, el Software Libre guarda similitud con la dinmica de cdigo abierto, pues no implica el pago de licencias de uso y permite obtener los cdigos fuentes, con lo cual las instituciones pueden adaptar los sistemas a sus requerimientos especficos (4). Citando a Stallman, el software libre es una cuestin de libertad, no de precio (5). En este sentido, el trmino libre guarda similitud con el concepto de libertad de expresin y no como un producto libre de costo. En su definicin clsica respecto al Software Libre, Stallman habla de cuatro libertades definidas y promulgadas: Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro propsito; Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al cdigo fuente es condicin indispensable para esto; Libertad 2: la libertad para redistribuir copias y ayudar as a tu vecino; Libertad 3: la libertad para mejorar el programa y luego publicitarlo para el bien de toda la comunidad. El acceso al cdigo fuente es condicin indispensable para esto (6).

c) Una de las mayores experiencias en el concepto de software pblico en la regin se encuentra en el gobierno de Brasil, donde se destacan los resultados en la gestin de tecnologas de la informacin y comunicacin en la administracin pblica. De acuerdo a su legislacin, el software desarrollado por instituciones pblicas es por naturaleza un bien pblico, premisa que fue estableciendo la base para el concepto de software pblico (7).

Volviendo a Richard Stallman, durante su primera estancia en el pas se desarroll una reunin con el entonces presidente electo Rafael Correa, la cual dara sus frutos meses despus.





Foto: Reunin de Rafael Correa con Richard Stallman en diciembre de 2006

En abril del 2007, el presidente Rafael Correa sorprendera a las comunidades internacionales del Software Libre grabando un mensaje de video (8) dirigido a las delegaciones de los pases presentes en el Festival Latinoamericano de Instalacin de Software Libre (FLISOL). En l se invitaba a todos los participantes del FLISOL a desarrollar el Software Libre de manera masiva. Justo un ao despus, en abril de 2008, el Gobierno Nacional emitira el Decreto Presidencia 1014 (9) mediante el cual se adopta el Software Libre como poltica de Estado, pasando Ecuador a ser el tercer Estado latinoamericano tras Brasil y Venezuela- en adoptar dicha modalidad software como poltica de Estado.

Marco legal desarrollado durante los ltimos aos

En el Decreto 1014 se indica:

Art. 1. Establecer como poltica pblica para las Entidades de la Administracin Pblica Central la utilizacin de Software Libre en sus sistemas y equipamiento informticos.

()

Art. 4. Se faculta la utilizacin de software propietario (no libre) nicamente cuando no exista una solucin de Software Libre que supla las necesidades requeridas, o cuando est en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto informtico se encuentre en un punto de no retorno. () Peridicamente se evaluarn los sistemas informticos que utilizan software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.

Art. 5. Tanto para Software Libre como software propietario, siempre y cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:

a) Nacionales que permitan autonoma y soberana tecnolgica.

b) Regionales con componente nacional.

c) Regionales con proveedores nacionales.

d) Internacional con componente nacional.

e) Internacionales con proveedores nacionales.

f) Internacionales.

Art. 6. La Subsecretara de Informtica como rgano regulador y ejecutor de las polticas y proyectos informticos en las entidades del Gobierno Central deber realizar el control y seguimiento de este Decreto.

El Decreto 1014 supuso una ruptura con las lgicas heredadas de las licencias de software, donde sin un permiso explcito del fabricante no se puede hacer prcticamente nada con un programa de software, as se haya realizado la compra del mismo por valores desorbitados.

En el mundo del Software Libre para contrarrestar esta prctica insana para ciertos sectores como la educacin, la investigacin y desarrollo, la innovacin, la inclusin o el Estado, entre otros, se utiliza un sistema de licencias muy diseminado en los instrumentos legales internacionales, pero contemplando cierto giro en beneficio de la sociedad. Es en este contexto donde surgen una amplia variedad de licencias libres y semilibres para fines mltiples, desde las ms libres hasta otras ms laxas que en un acto de practicismo congenian las libertades y el procomn con el mundo comercial.

Con base en lo anterior, en diciembre del 2008 el gobierno de Ecuador -a travs de la Subsecretara de Informtica- suspendera una licitacin de software privativo para la adquisicin por subasta inversa electrnica de 206 licencias antivirus, 206 licencias de Microsoft Office 2007 Professional OEM, 83 licencias de Windows XP Professional y una licencia Microsoft Exchange 2008, las cuales haban sido cuestionadas por la comunidad y miembros de la Asociacin de Software Libre del Ecuador (ASLE).

Tras cumplirse el primer ao desde que el presidente Correa decretase el uso de Software Libre en las Instituciones Pblicas del Estado, una noticia del peridico El Comercio(10) indicaba que los ahorros para las arcas pblicas por el uso de esta modalidad de software abierto se cuantificaban a enero del 2009 en unos USD 15 millones. En esta misma nota se haca referencia tambin a que la Subsecretara de Informtica liberara el cdigo fuente del sistema de Gestin Documental llamado Quipux (un sistema que es basado en proyecto colombiano Orfeo (11)) para beneficio comn.

La Secretara de la Administracin Pblica publicara en aquel momento las alternativas de Software Libre para el software privativo (ver Anexo I) en base a los criterios contemplados por la importacin de Software Libre para el Ecuador (ver Anexo II).

El 12 de octubre de 2010 entrar en vigencia la Ley Orgnica de Educacin Superior (LOES), mediante la cual se dispone el uso obligatorio de Software Libre en las universidad ecuatorianas. Adicionalmente, dicha ley especifica que la contratacin de licencias de software privativo se realizar solo para fines acadmicos y a precios preferenciales. Tal disposicin se enfocaba a apuntalar el esfuerzo del pas para la adopcin y migracin de programas de software privativos a Software Libre y tambin la adopcin de estndares abiertos (12).

Ms all de otros cuestionamientos que pudieran hacerse a la LOES, cierto es que la ley entendi que con el uso y desarrollo de Software Libre en las universidades se abra una oportunidad concreta para que la comunidad participara en el esfuerzo de construccin colectiva del software nacional. El resultado debera ser ms soberana para el pas y protagonismo de la sociedad en el desarrollo de programas de computacin de diverso orden. Evidentemente lo anterior, supone disputarle los espacios a empresas transnacionales que en la actualidad controlan dicho mercado a nivel nacional y global; pero su sentido esta en dotar a futuros profesionales nacionales de mayores alternativas tecnolgicas para que desarrollen sus actividades en las empresas y minimizar la dependencia tecnolgica. Todo ello adems de generar un sustancial ahorro en inversin en software tanto para la Academia como para el pas en general.

En el articulado de dicha LOES se contemplara esta redaccin:

Art. 32. Programas informticos.- Las empresas que distribuyan programas informticos tienen la obligacin de conceder tarifas preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones de educacin superior, para fines acadmicos.

Y en su Disposicin General Cuarta se indicara:

Las instituciones de educacin superior obligatoriamente incorporarn el uso de programas informticos con Software Libre en los casos que las funcionalidades de estos programas sean similares al software propietario. Las universidades y escuelas politcnicas sern responsables por la aplicacin de este artculo.

La apuesta de Ecuador pareca tan clara que la asociacin Iniciativa Focus, en el marco de la Conferencia Internacional de Software Libre 2012, premiara al presidente Rafael Correa con las distincin al poltico referente anual del Conocimiento Libre por su labor en la promocin del Software Libre. Unos meses ms tarde, en el transcurso del Campus Party 2012, el presidente Correa seguira planteando las virtudes del Software Libre y su lgica antagnica respecto a las tecnologas creadas por las transnacionales tecnolgicas. Por ltimo, al cerrar ese mismo ao, los responsables de la elaboracin del Programa de Gobierno 2013-2017 de Alianza PAIS asumiran como compromiso electoral el desarrollar la industria local de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin mediante el uso del Software Libre.

En paralelo y con la participacin del Ecuador como Estado Asociado, a nivel regional tambin se daran avances importantes en el reconocimiento de la industria del Software Libre en lo referente a la soberana regional y la ruptura con anteriores dependencias.

En la XLV Reunin Ordinaria del Consejo del MERCOSUR realizada en 2013 en Montevideo, en su documento titulado Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur se indica:

45. Apoyaron el desarrollo de Software Libre, que permitir potencial el desarrollo regional de soluciones en materia de Tecnologa de la Informacin y las Comunicaciones (TICs), a fin de lograr una verdadera apropiacin, promocin del libre conocimiento y transferencia tecnolgica, reduciendo la dependencia de soluciones provistas por transnacionales del sector o por empresas no dispuestas a respectar las industrias nacientes de la regin.

Afirmaron el inters de promover el uso de Software Libre en los programas nacionales destinados a la inclusin digital.

Ratificaron la necesidad de impulsar y fomentar la concrecin de normas a nivel del MERCOSUR para la efectiva implementacin de polticas de fomento de uso, desarrollo, implementacin, investigacin y transferencia tecnolgica basados en el modelo de Software Libre.

Un ao despus, en la Declaracin de la 16va Cumbre Social del MERCOSUR, titulada Articulando Luchas, Cultivando Resistencias Caracas, julio de 2014- tambin se indicara a su vez:

Instamos a profundizar las polticas pblicas orientadas a usar Software Libre y estndares abiertos (tecnologas libres), para construir una plataforma e infraestructura con soberana e independencia tecnolgica, que permita el control de su informtica, que evite entre otras cosas el espionaje y la intrusin de los sistemas informticos.

()

Articular iniciativas y planes regionales en el uso de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TICs) con Software Libre, estndares abiertos y de gobierno electrnico, entre los pases miembros y asociados del MERCOSUR, que implique la formacin para el desarrollo de aplicaciones que atienda la infraestructura crtica de nuestros pases an bajo software y tecnologas privativas.

Volviendo al mbito nacional, en diciembre de 2016 entrara en vigor el Cdigo Orgnico de la Economa Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacin (COES), conocido popularmente como Cdigo Ingenios. En la prctica esta nueva normativa sustituy a la antigua Ley de Propiedad Intelectual y en materia de software permite al autor elegir el tipo de licencia con que quiere proteger su creacin: licencias cerradas o licencias abiertas; describe qu es el Software Libre: aquel que no slo permite usar un programa, sino tambin estudiar como funciona, compartirlo, mejorarlo y compartir sus mejoras; dispone usar Software Libre en la educacin y el sector pblico; y dispone tambin que el usuario pueda elegir aparatos con cualquier software.

El Cdigo Ingenios vino a significar un paso ms dentro del sistema de Propiedad Intelectual debido a que promueve el uso del Software Libre. Es as que la ley se present como una propuesta revolucionaria en la medida que prioriza el beneficio ciudadano y el procomn, pasando a considerarse el Internet como un servicio bsico y proponiendo el impulso de la tecnologa nativa a travs del uso del Software Libre.

Migraciones a Software Libre

Intentando ser consecuentes con los planes estratgicos del Gobierno Nacional -Decreto 1014, LOES y COES- y los acuerdos adoptados a nivel regional, el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) plante en 2016 un Plan de Actualizacin a Software Libre, es decir la migracin de escritorios (sistemas operativos, ofimtica y dems aplicativos de escritorios) del software privativo al Software Libre. Su objetivo era establecer una gua de trabajo para que el proceso de implementacin de Software Libre en dicho ministerio fuese exitoso, optimizando los recursos hardware, software y talento humano.

Siguiendo directrices del Plan Nacional del Buen Vivir, donde se hace referencia a la transformacin del sistema econmico para que efectivamente se convierta en un sistema social y solidario, en el que converjan la economa de mercado, la economa pblica y la economa popular y solidaria (13); se busc dar sentido a objetivos comprendidos entre el nmero 8 y 12 del plan nacional de desarrollo, entre los cuales destacan el Objetivo Nm. 10: Impulsar la transformacin de la matriz productiva, y el Objetivo Nm. 11: Asegurar la soberana y eficiencia de los sectores estratgicos para la transformacin industrial y tecnolgica que guardan estrecha relacin con el impulso al Software Libre.

Al menos sobre el papel se entendi que el software es un bien intangible asociado directamente al conocimiento y que su modelo de desarrollo libre es una alternativa de produccin incluyente que permite el aprendizaje y posibilita la creatividad individual y de grupo (14).

Es as que desde el ya extinto MCCTH se plantearon cinco ejes estratgicos: soberana, sostenibilidad, transparencia, inclusin y desarrollo.





Fuente: Cuadro extrado del Plan de Migraciones del MCCTH

El MCCTH, ocho aos despus de su promulgacin, fue la primera y nica Institucin Pblica que cumpli con el mandato del Decreto 1014. En tan solo tres meses ejecut el 98% de la migracin de datos desde software privativo a Software Libre, lo cual demuestra que dicha transferencia es ms una cuestin de decisin poltica que de superacin de obstculos de ndole tcnico. Con el uso del Software Libre, en dicha institucin se redujeron problemticas tales como los virus informticos y la dotacin presupuestaria para pago anual de licencias, pudindose canalizar as recursos para la capacitacin del personal TIC en tecnologas libres.

Fruto de lo anterior, el mismo equipo de coordinacin organiz las migraciones de 17 instituciones ms del sector conocimiento para el proceso de actualizacin a Software Libre de escritorios y ofimtica. En entidades como Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH), el Instituto Nacional de Evaluacin Educativa (INEVAL), el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la Secretara Tcnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitacin Profesional (SETEC), el Servicio Ecuatoriano de Capacitacin Profesional (SECAP), la SENESCYT, el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), el Instituto Nacional en Investigacin en Salud Pblica (INSPI), el INAMHI, el Instituto Nacional de Energas Renovables (INER), el Instituto Nacional de Investigacin Geolgico Minero y Metalrgico (INIGEMM), el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), el Ministerio de Educacin y el Instituto Geogrfico Militar (IGM), se pretendi repetir la experiencia exitosa del MCCTH. Pasado el tiempo, fruto de las resistencias internas donde se combinan la comodidad funcionarial y presiones del sector transnacional sobre responsables de grado medio en la administracin pblica, el proceso de migraciones no ha avanzado ms del 15% promedio.

Pasados diez aos de la visita de Richard Stallman y nueve de la entrada en vigor del Decreto Presidencial 1014, los resultados reales de la implementacin de migraciones de escritorios de software propietario a Software Libre en el Ecuador son ms que cuestionables.

La industria nacional de software y las compras pblicas

La falta de rigurosidad por parte de consultores nacionales y extranjeros ha conllevado a que existan discrepancias respecto al nmero de empresas que componen el sector de la industria nacional de software. La consultora Stratega DBS, quien realiz una investigacin para la Asociacin Ecuatoriana de Software (AESOFT (15)) en 2011, indicara en aquel momento que la industria de software en Ecuador se compone de 651 empresas. Un ao ms tarde, en 2012, la Revista Computer World volvera a dar el dato de 651 vinculadas a actividades de consultora y desarrollo de software en el mercado nacional; sin embargo, un trabajo de CEPAL realizado en 2013 por consultores vinculados a su Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarias (DDPE) bajo la denominacin de La cadena de software en Ecuador: Diagnstico, visin estratgica y lineamientos de poltica indicara que el sector se limita a 480 empresas, las cuales alcanzan un total de U$D 500 millones en ventas de las cuales el 10% son exportaciones. Recientemente apareci lo que posiblemente sea el informe ms fiable al respecto, titulado Estudios Industriales. Orientacin Estratgica para la toma de decisiones. Industria del Software y realizado por la ESPOL, donde se indica que esta industria est en crecimiento a nivel nacional promedio del 17% en los ltimos siete aos- y representa el 0.5% del PIB ecuatoriano; sin embargo, ocupa el penltimo lugar en la regin en trminos de exportaciones de servicios de TIC (Tecnologas de Informacin y Comunicacin). Segn la ESPOL, la industria local, integrada por alrededor de 700 empresas, est conformada mayormente por Pymes, mostrando adems una fuerte concentracin de ingresos en las empresas de mayor tamao. En 2015 proporcion empleo a ms de 10 mil personas, principalmente desarrolladores (35%) e implementadores (24%).

Nmero de empresas de la industria de software en Ecuador

Fuente: INEC;Elaboracin: ESPA-ESPE

Distribucin del empleo en la industria del software, ao 2015





Fuente: AESOFT; Elaboracin: ESPA-ESPOL

En general, la industria nacional presenta dos grandes segmentos: productos (paquetes) y servicios de software. Siendo sus tres principales modelos de ingresos los siguientes: 1) productos y licencias de software, 2) servicios asociados a tecnologas de la informacin, 3) Modelos de pago basados en la red (computacin en la nube). Segn el informe de CEPAL, la relevancia de la industria de software ecuatoriana puede llegar a ser competitiva a nivel regional, aunque para ello requiere se requiere de un desarrollo del ecosistema digital a travs de una poltica de tecnologas de la informacin y la comunicacin para el cambio estructural. Hay que desarrollar a nivel nacional talento humano, financiamiento y mejor ambiente de negocios; mientras que en el mbito empresarial es necesario superar debilidades como el limitado alcance y ejecucin de su planificacin estratgica, el escaso nmero de empresas con certificaciones de calidad con reconocimiento internacional, la escasez de centros de transferencia tecnolgicas, las mnimas experiencias de cooperacin y asociacin tanto entre empresas como con universidades y gobierno-, la fuga de personal calificado, el escaso nivel de capacidades gerenciales, la falta de capacidad para participar en grandes proyectos y los elevados ndices de informalidad laboral en el sector.

De la informacin existente en el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INEC), podemos extraer que en el ao 2015 las actividades relacionadas con la industria de software en Ecuador registraron un nivel combinado de ventas de USD 489.6 millones, con un crecimiento estimado del 17% para el ao 2016.

Ventas por Actividad en la industria de software en Ecuador





Fuente: INEC y AESOFT Elaboracin: ESPA-ESPE

Mientras que respecto a los ingresos, la cifras de AESOFT muestran que ms de la mitad de estos provienen de actividades de servicios.

Distribucin de ventas de software en el ejercicio 2015





Fuente: AESOFT; Elaboracin: ESPA-ESPE

El informe de CEPAL (2013) ya alertaba sobre el alto nivel de concentracin existente en el sector, sealando a un 11% de estas empresas como referenciales y entre estas al 1% ms grande e influyente. Este 1% de empresas concentran el 75% de las ventas y slo 3 empresas facturan ms de USD 50 millones, y slo 10 firmas superan ventas de USD 10 millones (16), lo que implica que menos del 1% de estas firmas concentran la riqueza que se genera en todo el mercado de software ecuatoriano.

Empresas representativas de TICs y software en Ecuador





Fuente: Ranking Empresarial EKOS y Superintendencia de Compaas

Segn indica un vocero de la AESOFT, el sector pblico representa cerca del 35% de los ingresos de la industria de software (17), lo que viene a implicar que es precisamente ese 1% ms poderoso de la industria del software nacional quienes le facturan al Estado concentrndose an ms la riqueza derivada de este gremio asociativo.

Ventas de software al sector pblico en Ecuador





Fuente: AESOFT; Elaboracin: ESPA-ESPOL

Como ya se indicaba con anterioridad, un elemento estratgico de alta importancia para el crecimiento de la industria nacional de software es el diseo del plan de desarrollo nacional realizado por las autoridades gubernamentales. Este tiene como uno de sus componentes principales a la transformacin de la matriz productiva del pas. Es en base a la propuesta estratgica nacional, donde se plantea la transformacin de la matriz productiva del pas de ser exportador de productos primarios basado en un modelo extractivista a otro basado en la economa del conocimiento (18), que el software pas a ser considerado como un sector estratgico que permitira acelerar el pretendido cambio hacia el futuro. Sin embargo, la incidencia de las empresas estrictamente nacionales no contemplando filiales o asociados a corporaciones tecnolgicas transnacionales- en el sistemas de compras pblicas es relativamente escaso.

Esta claro que el software es un intangible y un elemento indispensable para la productividad, pues su implementacin y uso permite la competitividad en las empresas ecuatorianas. Adems, el sector del software perteneciente al sector servicios influye de forma transversal en los otros sectores productivos del pas.

Si analizamos los datos del Sistema de Compras Pblicas en implementacin tecnolgica software y discriminamos selectivamente sus datos, veremos que entre los aos 2009 y 2016 el Estado invirti su presupuesto de la siguiente manera:

Compras estimadas de software 2009-2016





Fuente: SERCOP, 2017; Elaboracin Propia

Sobre el cuadro anterior cabe indicar la carencia de rigurosidad en la clasificacin de los datos estadsticos de SERCOP antes del 2010, lo cual implica que posiblemente el nivel de gasto pueda ser aun mayor del referenciado.

La disputa -amparada en el marco legal normativo ecuatoriano- puesta en marcha por la comunidad nacional de Software Libre contra la calamidad global que supone el capitalismo cognitivo (prcticas econmicas sobre las producciones de conocimiento enmarcadas en el capitalismo globalizado) ni es una pelea menor ni mantiene las ms mnimas simetras entre rivales. Es una pelea entre David y Goliat, donde no es casualidad que tres transnacionales tecnolgicas (Apple Inc., Alphabet -cuya principal subsidiaria es Google Inc.- y Microsoft Corp.) ocupen en ese mismo orden los tres primeros puestos del ranking mundial de empresas por capital burstil (Ver Anexo III).

Analizando estos datos comparativos podemos apreciar como el 73% de los gastos del Gobierno Nacional en software corresponden al valor de las licencias (casi 600 millones de dlares), un montante que hubiese permitido multiplicar por tres el nmero de Unidades Educativas del Milenio ahora mismo existentes en el pas. Por otro lado, el nivel de concentracin es enorme dado que de las 1723 empresas nacionales y extranjeras- que proveyeron los 802.5 millones de dlares invertidos por el Estado en los ltimos ocho aos, tan slo el 6.09% de esos proveedores los ms poderosos del sector- se repartieron ms de 683 millones de dlares (84.77% del total de compras en software del Estado), destacando entre estas 12 principales empresas.

La combinacin del costo de licencias software al Estado sumado a la hiperconcentracin de la riqueza en pocas manos entre los suministradores de software a las instituciones pblicas componen un cctel explosivo del que derivan datos preocupantes. Por ejemplo, menos del 8% de proveedores que vendieron licencias o servicios Microsoft al Estado concentran aproximadamente el 90% de las ventas totales bajo este concepto. En el caso de las licencias ORACLE la situacin es similar, concentrando el 13.95% de proveedores dedicados a esta labor el 92,48% del volumen total de ventas.

Lo anterior desvela la falta de coherencia entre los enunciados de poltica pblica y la praxis cotidiana desarrollada por el Gobierno Nacional durante la gestin del presidente Correa tambin en esta materia.

Por otro lado, el discurso puesto en marcha para la defensa de sus licencias de software (patentes) por estas transnacionales globales de la tecnologa informtica suelen buscar con xito aliados locales en cada uno de los pases en los que sus polticas corporativas se ven paulatinamente cuestionadas, teniendo a sectores de la industria del software privativo local como uno de sus habituales aliados. Es as que construy el mito de que el Software Libre como poltica pblica conlleva la destruccin de la industria nacional de software, un argumento usualmente utilizado por la patronal del sector aunque carente de solidez demostrativa.

Basta con comparar datos entre Ecuador y Brasil, pas de la regin con el mayor desarrollo de la industria de software y con ventas superiores a los $40.000 millones anuales, para ver que ha sido gracias a la implementacin de programas de desarrollo e innovacin productiva como se ha potenciado el sector, articulndose un ecosistema tecnolgico constituido por empresas, instituciones pblicas, universidades y una clara poltica estatal de impulso al Software Libre como poltica de Estado. De hecho, ya en un informe de Gartner en el ao 2012 (19) se prevea que al cierre del ao 2016 el 95% de todo software comercial incluira componentes de Software Libre. Ha sido la corporacin IBM la que desde el ao 2004 se convirti en un referente al respecto. Incluso la AESOFT reconoce que el 76% de las empresas del sector utilizan en Ecuador Software Libre como componente de sus productos.

En todo caso llama la atencin que AESOFT, la voz ms beligerante contra el Software Libre en el pas, se arrogue la portavoca del sector dado que apenas representa al 20% de las empresas nacionales y menos an, el 5%, respecto al conjunto de empresas que suministraron en los ltimos ocho aos software al Estado. De igual manera que se produce hiperconcentracin de la riqueza en pocas manos sobre las empresas suministradoras de software al Estado ecuatoriano, se reproduce dicha situacin al interior de AESOFT, donde menos del 7% de sus afiliados concentra el 80% de las ventas totales de miembros de AESOFT al Estado. Sin embargo, basta visualizar la composicin actual del directorio de AESOFT para detectar "casusticamente" los encuentros en su staff gerencial y los intereses transnacionales en el sector: su presidente, el Sr. Andrs Burbano de Lara, es CEO de la empresa NOUX que es a su vez es distribuidora de Business Intelligence que opera con SAP (ORACLE y SAP se reparten el 70% del mercado mundial de los ERP (20)); su vicepresidente, el Sr. Richard Moss, es el CEO de la firma CobisCorp, quienes desarrollan un Core Bancario que en el caso de BanEcuador genera una dependencia de casi un milln de dlares en licencias vinculadas a Microsoft; su Secretara y Tesorero, Paulina Arias -CEO de nDveloper- y Jos Villarreal CEO de Pactisis-, aunque desarrolladores de software libre tambin trabajan mucho con SaaS (software como servicio); que su Contralor, Edgar Snchez, CEO de LogicStudio, es partner de Microsoft; y algunos vocales de la asociacin como Guadalupe Durn o Lus Adriano, son respectivamente Gerente General de Microsoft Ecuador y CEO de Red Partner (ORACLE). No es casualidad entonces que entre unos pocos asociados de AESOFT se haya concentrado aproximadamente el 45% de las operaciones de venta de licencias/servicios Microsoft o el 80% de estas en el caso de ORACLE.

Queda para la especulacin si el posicionamiento pblico crtico respecto al Software Libre del presidente de AESOFT, el Sr. Burbano de Lara, se enmarca en lo que pretende posicionarse como una defensa general del gremio, en los intereses del pequeo grupo de empresas que controlan AESOFT y suministran licencias al Estado o deriva de su lineamiento poltico con el principal partido de oposicin. Esta posicin pblica que qued expresa en su artculo "Si todo ha mejorado en estos diez aos, por qu Lasso?" (21) publicado en la web Gkillcity.com durante la ltima campaa electoral.

Software Libre como un reto de futuro para el actual Gobierno Nacional

Es fundamental que ms all de la incoherente propaganda esbozada durante la gestin anterior, el nuevo gobierno aborde con seriedad los retos y ventajas que supone llevar a la prctica las normativas en torno al Software Libre desarrolladas durante estos aos. En ello, la Subsecretara de Gobierno Electrnico tiene un rol fundamental para coordinar y llevar a cabo un proceso de migracin de sistemas y escritorios efectivo hacia el Software Libre. La complejidad de este proceso es menor, pues apenas implica la incorporacin de uno o dos SysAdmin (administrador del sistema) en Linux por institucin para formar a los equipos tecnolgicos y coordinar el proceso. Es ms, incluso estas migraciones podran implicar un lgica de prcticas preprofesionales en universidades varias que conllevaran la implicacin de nuevos talentos y jvenes profesionales en una estrategia de recuperacin de soberana nacional en cuanto a informacin y comunicacin se refiere. Genera cierta sonrisa que siendo precisamente la SENESCYT quien dispone de una Subsecretara General de Ciencia, Tecnologa e Innovacin, en dicho ministerio no se haya desarrollado de forma eficiente el proceso migratorio de escritorios.

La propia SENESCYT debera ser de hecho la institucin ms interesada en que se desarrollase en el pas un sistema homogneo de software para la gestin acadmica. Imaginemos una plataforma comn a todas las universidades que desarrollada con Software Libre permitiera una gestin gil y estandarizada para la gestin de evaluaciones de alumnos, sistemas contables, registros de matriculacin, etc? En Argentina hay avances en este sentido. Al mismo tiempo, la SENESCYT est obligada a buscar una solucin a medio milln de estudiantes que quedan excluidos del sistema de educacin superior, lo cual pasa, entre otras cuestiones, por conformar una universidad nacional a distancia que sin perder la calidad se apoye en herramientas como las plataformas MOOC, ideales para masificar la formacin y transformar la enseanza en lnea.

Es ms, SENESCYT debera impulsar el desarrollo de las MOOC para institutos tecnolgicos y asignaturas transversales a diferentes carreras superiores, con el consiguiente abaratamiento de costos y ahorro en inversin tecnolgica mediante simuladores que sustituiran la incapacidad econmica para proveerse de equipos tecnolgicos avanzados. Las MOOC deberan forma parte de la formacin continua de los docentes y de hecho ya en el IAEN, aunque con una limitada capacidad de gestin por parte de sus equipos dirigentes, se implementaron estas plataformas con Software Libre adaptando las plataformas MOOC compartidas por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) con otras universidades del planeta.

Cuesta pensar que en un pas con serios problemas para mantener el equilibrio entre la entrada y salida de dlares, tan solo en mantenimiento de un ERP como Educa Ecuador -la que sufre en diferentes momentos cadas por colapso- el Ministerio de Educacin gaste mensualmente ms de un cuarto de milln de dlares que recibe una empresa mexicana que maneja la plataforma ATHENEA (22) y por la cual ya cobr una importante cantidad por su adaptacin e instalacin y entre cuyos partners aparece la multinacional estadounidense Amazon suministrando los espacios en nube y el servicio.





Nota: pantallas de la plataforma virtual Educa Ecuador del Min. de Educacin

El Gobierno Nacional debe apostar por la generacin de comunidades nacionales de Software Libre, generando ampliamente desarrolladores que vayan dndole valor agregado a la produccin nacional. Lo anterior implicara que las universidades entiendan y la SENESCYT impulse asignaturas para la formacin en Software Libre de forma transversal en distintas carreras tcnicas. En la prctica se estara dando pie a la creacin de espacios de innovacin libres que articulados desde las bases de la sociedad seran una contundente respuesta a las lgicas derivadas de la propiedad intelectual en el capitalismo cognitivo.

Para ello, SENESCYT debe apostar por los planteamientos del conocimiento libre y por el uso de tecnologas libres dentro de los programas universitarios. Siendo coherentes con lo anterior, habra que comenzar por eliminar la norma que da puntos a las universidades que pagan acceso a las revistas indexadas. A estas alturas, cuando el acceso libre al conocimiento ya tiene mrtires como Aaron Swartz (23) por poner tan solo un ejemplo, la universidad ecuatoriana sigue desperdiciando sus recursos en este concepto. Experiencias como las desarrolladas por la investigadora de Kazajistn Alexandra Elbakyan deberan ser analizadas en Ecuador. Elbakyan conform una web en Rusia, conocida como Sci-Hub, que se ha convertido en el mayor centro de documentacin cientfico de acceso libre. De hecho, ya hay universidades como Cornell o Harvard que estn anunciando que no podrn permitirse seguir sosteniendo los costes derivados de las diferentes editoriales cientficas. Tan slo en 2016 a Harvard este concepto le supuso el gasto de USD 3.5 millones.

En la actualidad, la web Sci-Hub ofrece acceso pblico a millones de trabajos de investigacin sin ningn tipo de coste, entendiendo que el conocimiento no puede ser limitado. El mecanismo de funcionamiento de Sci-Hub es sencillo, cuando alguien hace una bsqueda en dicha web lo primero que hace es mirar si el contenido est en LibGen (library gnesis), si all lo encuentra todo bien, de no ser as el sistema salta los paywalls de los servicios de suscripcin de artculos cientficos o editoriales que los distribuyen, usando las claves de acceso de otros acadmicos annimos que han decidido colaborar con el proyecto desinteresadamente. De esta forma, Sci-Hub mete las claves en editoriales como JSTOR, Springer, Sage o Elsevier para encontrar lo que el usuario est buscando. Tras enviar un PDF al usuario, el sistema aade el documento encontrado a la base del LibGen para que quede almacenado para siempre. Ya hay 47 millones de artculos cientficos colgados en la web y vulnerando uno de los tentculos del business acadmico.

La SENESCYT dispone del Banco de Ideas (incubadora de proyectos start-up) impulsado por el equipo de gestin anterior y mediante el cual se ofrecen hasta USD 50.000 por proyecto, se debera estar ya impulsando la creacin de un laboratorio de Software Libre al servicio del procomn.

Pese a la falta de apuesta real por parte del Gobierno Nacional y las manipulaciones de las corporaciones transnacionales de tecnologa que operan en el mercado nacional, en Ecuador se ha creado una Cmara de Comercio de Software Libre y Tecnologas Libres que sin querer erigirse en voceros de nadie ya articula en sus primeros pasos a una veintena de empresas.

En resumidas cuentas, Internet no es un territorio a conquistar, sino vida que debe preservarse y evolucionar con libertad. Y es en este sentido, donde el Estado tiene como rol generar los cauces oportunos para la articulacin del Buen Vivir, asegurando -entre otras cosas- el libre acceso ciudadano a la informacin pblica, la perennidad de los datos pblicos, la seguridad del Estado y sus ciudadanos.

Aqu toman valor las letras escritas en el ao 2002 por el congresista peruano Edgar Villanueva Nuez en su misiva de respuesta a Microsoft Per, tras manifestar la transnacional sus objeciones a un proyecto de ley que se debata en el Legislativo sobre Software Libre en la administracin pblica del Per.

Villanueva manifiesta en su carta a Microsoft:

"Para garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la informacin pblica, resulta indispensable que la codificacin de los datos no est ligada a un nico proveedor. El uso de formatos estndar y abiertos permite garantizar este libre acceso, logran si fuera necesario la creacin de software libre compatible.

Para garantizar la perennidad de los datos pblicos, es indispensable que la utilizacin y el mantenimiento del software no dependan de la buena voluntad de los proveedores, ni de las condiciones monoplicas impuestas por stos. Por ello el Estado necesita sistemas cuya evolucin pueda ser garantizada gracias a la disponibildiad del cdigo fuente.

Para garantizar la seguridad del Estado o seguridad nacional, resulta indispensable contar con sistemas desprovistos de elementos que permitan el control a distancia o la transmisin no deseada de informacin a terceros. Por lo tanto, se requieren sistemas cuyo cdigo fuente sea libremente accesible al pblico para permitir su examen por el propio Estado, los ciudadanos, y un gran nmero de expertos independientes en el mundo. Nuestra propuesta aporta mayor seguridad, pues el conocimiento del cdigo fuente eliminar el creciente nmero de programas con "cdigo espa".

Asimismo, nuestra propuesta refuerza la seguridad de los ciudadanos, tanto en su condicin de titulares legtimos de la informacin manejada por el Estado, cuanto en su condicin de consumidores. En este ltimo caso, al permitir el surgimiento de un oferta extensa de software libre desprovisto de potencial "cdigo" espa susceptible de poner en riesgo la vida privada y las libertades individuales." (24)

En definitiva, para que un software sea aceptable por el Estado, ms all de su desarrollo tcnico se deben cumplir ciertos requisitos en materia de licencia, sin los cuales el Estado no puede garantizar a la sociedad el procesamiento adecuado de sus datos, velando por su integridad, confidencialidad y accesibilidad a lo largo del tiempo, porque son aspectos muy crticos para su norma desempeo.

Es por ello Estado ecuatoriano debe comenzar a proceder, sin ms demora, con el cumplimiento de las normativas actualmente vigentes de las cuales nos dotamos durante los ltimos aos.

Anexo I

Software Libre sustitutorio de software privativo

Anexo II

Importancia del Software Libre para un pas

El uso de Software Libre asegura la soberana tecnolgica, impulsa la innovacin nacional, optimiza el gasto estatal fortaleciendo el desarrollo local y facilita la inclusin digital.

A nivel de la Administracin Pblica, el uso de Software Libre permite autonoma tecnolgica, estandarizacin e integracin, seguridad, independencia de proveedores, democratizacin de la informacin y ahorro de recursos.

Autonoma tecnolgica: Adoptando Software Libre y con las posibilidades que ste ofrece de acceder al cdigo fuente, muchos usuarios pasarn de ser consumidores a ser desarrolladores de software. Esto significa que se podrn adaptar los programas a las necesidades especficas de las distintas dependencias, y todas esas modificaciones debern realizarse siguiendo los requisitos exigidos por el modelo del Software Libre.

Estandarizacin e Integracin: El Software Libre es producido utilizando especificaciones y estndares tecnolgicos libres y pblicos, tambin denominados estndares abiertos. Esto beneficia la integracin de sistemas y el intercambio de informacin, de forma que se garantiza la accesibilidad sin restricciones por parte de la ciudadana.

Seguridad: El hecho de hacer pblicos los cdigos de los programas favorece a la seguridad de los mismos. Utilizando Software Libre se puede saber qu est haciendo realmente un programa, qu tipo de informacin maneja y cmo lo hace. Una buena seguridad debe basarse en la transparencia. El software privativo oculta estos aspectos y muchas veces no se conoce si la informacin est siendo enviada a otras computadoras remotas.

Independencia de proveedores: Adquiriendo un software privativo se genera una relacin de dependencia con respecto a un fabricante. Una vez que se instala dicho software, se depender del fabricante para obtener actualizaciones. En muchos casos, el fabricante obligar a actualizar a nuevas versiones aunque no se desee.

Democratizacin de la informacin: Las tecnologas de la informacin han pasado a ocupar un lugar central en la sociedad. Si bien cada vez son ms los usuarios que acceden a dichas tecnologas, la brecha tecnolgica todava es grande y es un factor ms de exclusin social. El Software Libre favorece la democratizacin de la informacin permitiendo la utilizacin de protocolos, formatos y lenguajes.

Economa: Se estima que la compra de un sistema operativo ms un paquete de suite de oficina, ambos con una licencia comercial, cuestan entre 300 y 600 dlares por cada computadora, y ese gasto debe renovarse cada dos o tres aos debido a la dependencia hacia el fabricante en que se incurre. Los pases en vas de desarrollo, con las carencias de recursos que cuentan, pueden ahorrar una gran cantidad de recursos econmicos.

Anexo III

Las empresas ms grandes del mundo 2016

Con un valor de ms de 488 mil millones de euros y con clientes en casi cualquier rincn del planeta, Apple se coloca de nuevo en la primera posicin, adems de haber sido su mejor ao fiscal de la historia. Muy de cerca le sigue Alphabet, cuya principal subsidiaria es Google con 448 mil millones de euros. En tercer lugar, y bajando un puesto respecto al ranking de 2015, se sita Microsoft. El podio lo compleja la empresa petrolera norteamericana Exxon Mobil. Por pases, el dominio de Estados Unidos sigue siendo aplastante, con 54 empresas incluidas dentro de las 100 empresas ms grandes del mundo. De hecho, las 11 empresas ms grandes del mundo tienen sello estadounidense. En segundo lugar se encuentra China con un total de 10 empresas y en tercer lugar Gran Bretaa con un total de 8 empresas. Si nos fijamos en los sectores que componen la lista, dominan las empresas tecnolgicas, bancos y petroleras, adems de empresas de moda y farmacuticas. A continuacin exponemos las empresas ms grandes del mundo, por capitalizacin burstil en 2016, en miles de millones de euros.

NOTAS:

Hacemos referencia al Software Libre cuando hablamos del software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Richard Stallman es un programador estadounidense cuyo origen profesional se remonta a sus actividades en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnolgico de Massachusetts (MIT), siendo hoy reconocido como el fundador del movimiento por el Software Libre en el mundo. Entre sus logros destacados se incluye la realizacin del editor de texto GNU Emacs, el compilador GCC y el depurador DGB, todo ello bajo la rbrica del Proyecto GNU (sistema operativo de tipo Unix desarrollo por y para el Proyecto GNU y auspiciado por la Free Software Foundation). Sin embargo, Stallman es principalmente conocido por el establecimiento de un marco de referencia moral, poltico y legal para el Software Libre, un modelo de desarrollo y distribucin alternativo al software propietario. Es tambin inventor del concepto de copyleft (aunque no del trmino), un mtodo para licenciar software de tal forma que su uso y modificacin permanezcan siempre libres y queden en la comunidad de usuarios y desarrolladores. Puelles, Adoni Alonso, Acerca del software y del conocimiento libre: una gua para filsofos, 2007. Pag. 181-97. Meffe, Corinto, Fausto Alvim & Johanan Pacheco. Modelo Iberoamericano de Software Pblico para el Gobierno Electrnico CLAD, 2010. Stallman, Richard M. Software Libre para una Sociedad Libre, 2004. Ibid anterior. Plan de Actualizacin a Software Libre del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, 2016 Dicho video que se mantena alojado en la web de la Presidencia de la Repblica bajo la direccin http://www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=9267&hl=true ha sido eliminado. An as, se mantiene una versin de dicho video en el buscador youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lwX2_VNcquk El Decreto 1014 puede verse en su integridad en la siguiente direccin web: https://softwarelibre.conocimiento.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/Decreto_1014_software_libre_Ecuador_c2d0b.pdf La noticia de El Comercio que haca referencia a los ahorros producidos para el Estado ecuatoriano por la implementacin del software libre como poltica de Estado ha sido borrada de esta direccin web: http://www2.elcomercio.com/EC_Failover.html?id_noticia=250952&id_seccion=12 http://orfeogpl.org/ata/ Un estndar, segn IBM, es una especificacin que ha sido acordada por la comunidad, a travs del uso o una declaracin. Una vez establecida, pueden hacerse cualquier nmero de duplicados o variantes, mientras se mantenga la estructura o funcionalidad bsica intacta. Al ser abierto, el estndar est disponible para ser incorporado de manera universal. Todo Software Libre hace uso de este tipo de estndares como requisito fundamental que facilita la interoperatividad entre sistemas distintos, incluso con sistemas propietarios. Sin embargo, muchos sistemas cierran sus definiciones, formatos de datos, hacindolos exclusivos y generando dependencia. Para la ITU los estndares abiertos son estndares disponibles al pblico general, desarrollados (o aprobados) y mantenidos por medio de procesos consensuados y colaborativos. Los estndares abiertos facilitan la interoperatividad y el intercambio de datos entre los diferentes productos o servicios y estn destinados para su amplia adopcin. SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). Citado en: Turner Sen, Tania Elizabeth. Software Libre y abierto: comunidades y redes de produccin digital de bienes comunes. Universidad Nacional Autnoma de Mxico, 2012. La Asociacin Ecuatoriana de Software, AESOFT, es una agremiacin empresarial que en el presente ejercicio cumple 22 aos de vigencia. Durante estas algo ms de dos dcadas ha trabajado por las empresas miembros de la asociacin un total en la actualidad de 144 empresas- y goza de cierta legitimidad ante el Estado como un organismo que apoya y fortalece el sector de software ecuatoriano. CEPAL (2013). La cadena del software en Ecuador: Diagnstico, visin estratgica y lineamientos de poltica Twit @BurbanoDeLara sobre porcentaje de venta de la industria del software al sector pblico, s. f., http://archive.is/5A845 SENPLADES (2013). Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. M. Driver. Drivers and Incentives for the Wide Adoption of Open Source Software, Gartner Report, September 13, 2012 ERP (por sus siglas en ingls, entreprise resource planning) son los sistemas de planificacin de recursos empresariales, tambin llamados sistemas de informacin generenciales, que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de produccin y de los aspectos de distribucin de una compaa en la produccin de bienes y servicios. El artculo se encuentra colgado en la direccinhttp://elecciones2017.gkillcity.com/2017/03/26/porque-votar-por-un-nuevo-partido-ecuador/ Ms informacin en www.athenea.com.mx Aaron Swartz (1986-2013) fue un programador y hackeractivista estadounidense arrestado por el Departamento de Polica del Instituto Tecnolgico de Massachussetts por descargar publicaciones acadmicas automticamente desde JSTOR, usando una cuenta de invitado que el mismo MIT le haba proporcionado. Ante una amenaza de condena que conllevaba 35 aos de prisin y una multa de 1 milln de dlares, Swartz se suicid en calidad de acusado por la Magistratura Federal de los EEUU, tras sufrir una persecucin fruto de un sistema criminal-judicial plagado de intimidacin y enjuiciamientos excesivos. Ver respuesta completa enhttp://arriate.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=9

/ Director de la Fundacin ALDHEA y Consultor especializado en anlisis estratgico, comunicacin y polticas pblicasFuente: http://aldhea.org/software-libre-en-ecuador-la-necesidad-de-pasar-del-discurso-a-la-practica/