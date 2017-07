Desigualdad y pobreza

Ha muerto definitivamente el "sueo americano"?

The Guardian / El Diario (Espaa)

Un hombre en una protesta sostiene una pancarta que reza: "Salven el sueo americano" (estadounidense) JIM WEST (EFE)

Estados Unidos se ha ganado la reputacin de ser excepcionalmente tolerante con la desigualdad econmica. Esto se debe a los altos niveles de movilidad social. Estos factores sustentan el "sueo americano" concebido por Thomas Jefferson; el derecho de todo ciudadano a perseguir un determinado tipo de vida, la libertad y la felicidad.

El concepto de "sueo americano" no gira en torno a la promesa de lograr el objetivo marcado sino en torno al concepto de bsqueda de oportunidades. El escritor del siglo XIX Horatio Alger Jr. supo crear personajes que encarnaban esta nocin; jvenes de clase trabajadora que conseguan pasar de la miseria a la riqueza o, al menos, convertirse en miembros de la clase media, gracias a su esfuerzo y a su espritu emprendedor.

Sin embargo, la posibilidad de vivir el sueo americano es ms remota ahora que hace unas dcadas. Mientras que el 90% de los que nacieron en la dcada de los cuarenta del siglo pasado consiguieron mejorar su posicin econmica en comparacin a sus padres, solo el 40% de los que nacieron en los ochenta lograron subir en la escala social.

Tambin ha cambiado la percepcin ciudadana en torno a las desigualdades. En 2001 se public un estudio que concluy que los nicos estadounidenses que mostraban mayores niveles de insatisfaccin frente al aumento de las desigualdades eran los estadounidenses ricos de izquierdas, mientras que los estadounidenses pobres perciban esta desigualdad como una oportunidad de prosperar en un futuro.

Desde la publicacin de este estudio, el optimismo ha disminuido. En 2016, solo el 38% de los estadounidenses pensaban que sus hijos viviran mejor que ellos. Al mismo tiempo, el debate pblico en torno a las desigualdades ya no tiene en cuenta un factor clave de la nocin del "sueo americano": la suerte.

De la misma forma que en muchos de los relatos de Alger los protagonistas prosperan gracias a la ayuda de un generoso benefactor, a lo largo de la historia de los Estados Unidos se han dado incontables casos reales en los que el factor suerte ha desempeado un papel clave. Sin embargo, en los ltimos aos ha descendido el apoyo social hacia los menos afortunados, especialmente los pobres que no consiguen un empleo a tiempo completo. Todo parece indicar que este apoyo seguir disminuyendo.

Resumiendo, los estudios ms recientes que tienen en cuenta nuevas mtricas de bienestar parecen concluir que el sueo americano se desmorona.

Empec mi estudio comparando las actitudes en torno a la movilidad social en Estados Unidos y en Amrica Latina; una regin conocida por sus desigualdades y altos ndices de pobreza (si bien en las ltimas dcadas se han hecho avances). Me detuve en una pregunta clsica en las encuestas Gallup, relativa al sueo americano: "Puede un individuo que trabaja duro prosperar en este pas?".

La brecha entre las respuestas de los estadounidenses ricos y las de los pobres (los encuestados de Gallup que se encuentran entre el 20% ms rico y ms pobre del pas) era abismal. Esto contrastaba con los resultados obtenidos en Amrica Latina, donde no se aprecian diferencias significativas en funcin del nivel de ingresos de los encuestados.

La antigua estacin de tren de Detroit, a la izquierda, y una casa tambin abandonada. (Juan Luis Snchez)

Las posibilidades de que los estadounidenses pobres crean que trabajando duro van a salir adelante son 20 veces inferiores a la de sus semejantes latinoamericanos, a pesar de que estos ltimos tienen una situacin mucho peor si atendemos a sus posesiones materiales.

Otra pregunta de la encuesta analiza si los encuestados sufren estrs a diario. El estrs es un indicador de mala salud y el tipo de estrs que suelen sufrir los pobres, "el estrs malo", en general debido a situaciones negativas que escapan a su control es considerablemente peor que el "estrs bueno" que se asocia a la obtencin de los objetivos marcados por aquellos que tienen la sensacin de que controlan su futuro.

En general, los latinoamericanos sufren menos estrs en su da a da, y sonren ms a menudo que los estadounidenses. En este aspecto, la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos es mucho mayor (1,5 veces en una puntuacin del 0 al 1) que la de Amrica Latina. Los pobres de Estados Unidos sufren ms estrs que los ricos y los pobres de Amrica Latina.

La brecha entre las expectativas y los sentimientos de los ricos y los pobres de Estados Unidos tambin es ms acusada que la de muchos otros pases del este de Asia y Europa (las otras regiones estudiadas). Todo parece indicar que ser pobre en un pas muy rico y con grandes desigualdades, que se enorgullece de ser una meritocracia y no ayuda a los que se quedan atrs, se traduce en altos niveles de estrs y de desesperacin.

Mi estudio tambin revel muchos otros hechos sorprendentes. Tomando como punto de partida los bajos niveles de confianza en el valor de trabajar duro y los altos niveles de estrs entre los encuestados estadounidenses ms pobres, compar los niveles de optimismo frente al futuro mostrados por los encuestados pobres de distinta raza.

Me bas en una pregunta que hace Gallup a los encuestados estadounidenses. Les pregunta dnde creen que estarn dentro de cinco aos en una escala de satisfaccin del 0 al 10.

Descubr que las minoras ms pobres, especialmente los afroamericanos, ven su futuro con ms optimismo que los blancos pobres. De hecho, la posibilidad de que los encuestados pobres negros muestren un mayor optimismo sobre su futuro es tres veces superior a la de los encuestados pobres blancos. Los hispanos pobres son 1,5 veces ms optimistas que los blancos. Los blancos pobres tenan el doble de posibilidades que los negros pobres de haber sufrido estrs el da anterior a la encuesta. En el caso de los hispanos pobres, la posibilidad de haber sufrido estrs el da anterior era 25% inferior a la de los blancos.

Por qu las minoras que tradicionalmente han sufrido discriminacin y mayores penurias son las que se muestran ms optimistas? Se debe a varios factores.

Uno de ellos es que las minoras ms vulnerables, a diferencia de los estadounidenses blancos, siempre han contado con redes informales de apoyo y la ayuda de su entorno, como la familia y la iglesia. Los psiclogos tambin indican que los miembros de las minoras tienen una mayor capacidad para superar la adversidad y son menos propensos a sufrir depresiones o suicidarse que los blancos, tal vez porque a lo largo de la historia han tenido que enfrentarse a dificultades y desgracias que les han causado un grave impacto emocional.

Protesta de trabajadores de una cadena de comida rpida en Chicago por el aumento del salario mnimo hasta 15 dlares por hora. Foto: Kamil Krzaczynski / Efe.

Otro factor que debe tenerse en cuenta es que la clase trabajadora blanca que vive en los estados industriales del pas ha visto en los ltimos aos amenazadas sus posibilidades de prosperar. En estos estados han desaparecido muchos puestos de trabajo en el sector minero y en las fbricas. Un estudio de Andrew Cherlin, de la Universidad Johns Hopkins, concluye que en comparacin con los blancos pobres, que creen vivir peor que sus padres, los negros y los hispanos pobres creen haber prosperado. Los blancos pobres son los ms afectados por la desaparicin del sueo americano.

Qu importancia tiene esta situacin? Las investigaciones que llev a cabo hace una dcada, y que han quedado confirmadas por estudios posteriores, me permitieron constatar que las personas que ven su futuro con optimismo suelen gozar de mejor salud y suelen tener mejores perspectivas laborales. Los que tienen esperanza en el futuro suelen invertir en su futuro, a diferencia de los que lidian con el estrs, las dificultades del da a da y la desesperanza. Estos ltimos, no solo carecen de los medios necesarios para construir su futuro sino que adems tampoco creen que valga la pena hacer el esfuerzo.

El indicador ms demoledor de la desesperanza que se vive en Estados Unidos es el aumento significativo de muertes prematuras en la ltima dcada. Se han incrementado los suicidios y las muertes causadas por el consumo de alcohol y drogas, y tambin se han estancado los progresos que se haban hecho en las ltimas dcadas en relacin con la prevencin de enfermedades cardiovasculares y el cncer de pulmn. Los principales perjudicados, aunque no los nicos, son los blancos de mediana edad y sin estudios superiores. La tasa de mortalidad entre los negros y los hispanos, si bien es de media superior a la de los blancos, ha disminuido a lo largo de la ltima dcada.

Imagen: DonkeyHotey

Esta tendencia se debe a muchos factores. El hecho de que cada vez es ms fcil conseguir determinadas drogas, como por ejemplo los opiceos, la herona y el fentanilo ha coincidido en el tiempo con la desaparicin de puestos de trabajo en el sector industrial, principalmente debido a la revolucin tecnolgica. El 15% de los hombres en edad laboral no tienen trabajo y se prev que en 2050 la tasa de desempleo sea del 25%. Los blancos que trabajan en el sector industrial parecen tener mayores dificultades para trabajar en otro sector que las minoras. Si bien ahora hay nuevas oportunidades laborales en otros sectores, como por ejemplo en el sector salud, los hombres blancos tienen mayores dificultades para reciclarse que los hombres pertenecientes a minoras.

La desesperanza tambin es un factor que hace aumentar la tasa de mortalidad, como demuestra el ltimo estudio que he llevado a cabo con Sergio Pinto.

De media, las personas que se muestran ms desesperanzadas suelen vivir en reas estadsticas metropolitanas (AEM) cuyas tasas de mortalidad para aquellos que tienen entre 45 y 54 aos son ms elevadas.

Las personas desesperadas tienen mayores probabilidades de morir prematuramente. Vivir rodeado de muertes prematuras tambin erosiona la esperanza. Las personas que viven en reas metropolitanas donde la tasa de mortalidad prematura es menor muestran mayores niveles de optimismo. Suelen ser reas con mayor diversidad racial, mejores hbitos de salud (como demuestra el hecho de que pocos encuestados fuman o tienen una vida sedentaria) y suelen ser reas con un mayor dinamismo urbano y econmico.

Los avances tecnolgicos no solo afectan a Estados Unidos y a los trabajadores estadounidenses no cualificados. Es un reto para los trabajadores no cualificados de la mayora de pases de la OCDE. Y sin embargo en estos pases la tasa de muertes prematuras no ha aumentado como en Estados Unidos. Tal vez se deba al hecho de que la mayora de estos pases tienen sistemas de proteccin social ms slidos y una normativa ms sofisticada en lo relativo a la responsabilidad que tiene la sociedad con todos aquellos que se quedan rezagados.

Un grupo de hispanos de bajos recursos econmicos buscan techo y alimentos en un refugio ubicado en Fort Worth, Texas. EFE

Irnicamente, el sueo americano podra ser parte del problema. Los blancos del sector industrial cuyos padres vivieron el sueo americano y que esperaban que sus hijos tambin lo vivieran son los que se sienten ms afectados por el hecho de que este sueo se haya desvanecido. Sorprendentemente, por lo general suelen votar en contra de programas de proteccin social del gobierno. En cambio, los miembros de minoras que han pasado penurias durante aos ya saben lo que es tener trabajos muy distintos y tambin saben pedir ayuda a sus familiares y a la comunidad cuando la necesitan. Tienen una mayor capacidad para superar adversidades y se muestran ms esperanzados, ya que creen que an tienen la posibilidad de prosperar.

Ser pobre en Estados Unidos tiene un coste muy alto. A los ganadores les va muy bien; a los perdedores, fatal. El hecho de que el sueo americano se fundamente sobre la base del esfuerzo individual en una supuesta meritocracia ha hecho que las redes de apoyo pblico sean ms dbiles que en otros pases. En estos pases hay sistemas de proteccin, formacin y apoyo de la comunidad para quienes estn en desventaja o para aquellos que atraviesan por una racha de mala suerte. Este tipo de medidas son ms necesarias que nunca, especialmente en los mismos estados donde vivan los personajes ficticios de Horatio Alger. Hace tiempo que a sus semejantes se les agot la suerte.

Traducido por Emma Reverter