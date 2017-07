Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

"Explicar conductas complejas, como el lenguaje, por estructuras innatas recuerda la premisa de un alma que dirige los procesos mentales humanos"

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y Estado republicano.

Seguimos en la segunda parte del libro: "La Repblica es una cultura comn de vida. Crtica del republicanismo liberal". Recuerdo a los lectores que est dividida en seis captulos y un apartado de conclusiones. El primero de estos seis captulos se titula: "Tres republicanismos y sus momentos histricos". En l seguimos situados, en la pgina 88. Antes de proseguir, me desvo una vez ms, me salgo un poco de nuestro tema.

Has escrito tambin una nota sobre lenguaje y filosofa del lenguaje en Espai Marx que a m me ha interesado mucho. No hemos hablado mucho de estos asuntos, pero son relevantes, poltica y filosficamente. Copio tu texto, si me permites, y te voy haciendo alguna pregunta. Tu texto y mis dudas querido Joaqun:

"Nuevamente el lenguaje es visto como un instrumento de comprensin del mundo. Esto es neokantiano-cartesiano. Saussure era un neokantiano, desde luego. El lenguaje es un sistema o estructura y el significado de cada elemento surge como funcin de su relacin con el resto de la estructura -arbitrariedad del signo- y conocemos a partir de l".

El lenguaje no es tambin eso aunque no sea nicamente eso? Por lo dems, en esa concepcin que comentas crticamente no se niega la relacin lenguaje-mundo. No parece que se defienda un lenguaje previo al mundo y no contaminado por l.

Tratar de situar brevemente la evolucin del debate sobre el lenguaje durante el ltimo siglo, y para ello tendr que referirme tambin a la evolucin de la psicologa, que ha centrado una buena parte de su actividad en su estudio.

Adelante, aunque la tarea no parece breve ni fcil.

Como otras funciones mentales superiores, el lenguaje ha pasado a ser objeto de investigacin formal en el campo de la psicologa y en el de la lingstica a partir del siglo XIX. Desde entonces hasta la actualidad, las diferentes corrientes tericas han tratado de dar explicacin al origen de los procesos mentales, y al del lenguaje, bsicamente mediante dos modelos, que a su vez han generado diversas escuelas lingsticas e infinidad de escuelas psicolgicas, no siempre bien avenidas entre s:

1) La explicacin del funcionamiento mental del ser humano puede reducirse a respuestas fisiolgicas. Es el clsico esquema estmulo-respuesta. El sujeto responde a las condiciones del entorno de forma automtica, reflejo condicionado, condicionamiento clsicocaractersticas anatmicas, fisiolgicas... aprendizaje por estmulo y respuesta. Fieles a esta lnea de pensamiento han sido la reflexologa rusa y el conductismo norteamericano

2) El sujeto dispone de una mente que le permite enfrentarse al medio en el que vive de una forma "activa". En este modelo explicativo se enmarcaran diversas (y a veces opuestas en otros mbitos) lneas de pensamiento, que tienen en comn la contemplacin del ser humano como un sujeto que se enfrenta al mundo (un mundo que existe tal como es, al margen de la existencia humana) y sobre el que el sujeto interacciona, del que el sujeto se apropia .

Son muchas las corrientes lingsticas y psicolgicas que han desarrollado sus investigaciones bajo estas premisas.

Vale, de acuerdo. Algn ejemplo.

Uno de los ejemplos ms conocidos del siglo XX son las teoras de la computacin, las teoras que comparan el cerebro humano a un ordenador que procesa internamente la informacin que recibe del exterior y la devuelve de nuevo afuera elaborada. La mente sera una capacidad, consecuencia de elementos innatos, prexistentes, que permitiran al individuo conocer el mundo exterior e interaccionar con las otras personas comunicndose con ellas. El lenguaje, segn esta concepcin, sera una facultad o funcin innata, universal, mediante las que todo individuo podra realizar esos dos cometidos.

Las teoras de Noam Chomsky, maestro de muchos de nosotros, donde estaran situadas?

En lo que hace, en concreto, al modelo ms habitual asumido hasta ahora por las corrientes mayoritarias en la lingstica, el de Noam Chomsky, la lingstica generativa, ste se incluye en el segundo subgrupo de teoras lingsticas que he presentado. Por cierto, que en el nmero de enero de 2017 de la revista Investigacin y ciencia, que es la edicin espaola de Scientific American, se publica un artculo cuyo ttulo es Hacia una nueva teora del lenguaje -pp. 75 a 79- y cuya entradilla destacada es la teora de Chomsky se desmorona"..

Me has hablado de l, se me escap. Nos comentas algo de l por favor, aunque sea brevemente.

Los autores son reputados, Paul Ibbotson, de la Universidad abierta de Inglaterra, y Michael Tomasello, codirector del Max Planck Institute de antropologa evolutiva, una institucin de campanillas

Su crtica, los curriculums (o curricula) no son suficientes como sabes bien.

La crtica va contra la teora innatista cuyo exponente mximo es Chomsky, que vienen a considerar un frceps que ha ahogado la creatividad investigativa. La teora de que nuestro cerebro nace equipado con una plantilla predefinida de manera universal, una gramtica de gramticas universal, que posibilita adquirir las gramticas particulares, que seran en todo caso, variantes concretas de ese modelo universal inclusivo. La argumentacin se basa en que los estudios empricos de lenguas nuevas, apartadas de los patrones sintcticos habituales indoeuropeos-, refutan la teora chomskiana. La diversidad de pautas y reglas de las lenguas concretas que se estudian no es reductible a una base comn universal preexistente.

Gracias, lo leer con atencin. Estbamos en los dos modelos.

Los dos modelos tericos a los que me he referido tienen en comn serias dificultades para dar una explicacin suficiente del origen de las funciones mentales superiores:

En el primero, si se reduce la explicacin de la conducta humana a meros reflejos fisiolgicos en respuesta a estmulos externos, que se puede aplicar por igual a los animales y a los humanos, cmo se explica la existencia de formas de actividad inteligentes como la funcin simblica que requiere el lenguaje, por ejemplo, tan especficamente humana?

Por otro lado, en el segundo modelo, si la mente humana es un sistema dotado de la capacidad para el lenguaje (llmese a ese sistema computadora" o mente/cerebro), qu estructuras universales innatas son esas? cmo surgen, de qu depende su gnesis, dnde se encuentran localizadas esas estructuras? La respuesta a estas preguntas remite a las Neurociencias. Una vez hemos remitido la explicacin sobre la gnesis del lenguaje a elementos fisiolgicos, no hemos hecho otra cosa que posponer su explicacin, no hemos hecho otra cosa que pasarla a las neurociencias. Podemos seguir ese viaje posponiendo todava ms la explicacin y remitindola a la gentica Qu genes exactamente dan lugar al nacimiento y desarrollo del lenguaje en una persona?

Se entiende tu crtica.

Remitir la explicacin de conductas inteligentes complejas, como el lenguaje, a estructuras innatas recuerda a la vieja premisa filosfica de la existencia de un alma que dirige los procesos mentales de los seres humanos y a sus limitaciones para dar cuenta de la localizacin exacta de ese alma.

Est muy bien visto lo que acabas de indicar.

Aparentemente ese tipo de explicacin nos sirve para explicar cmo es posible que el ser humano carente de todo conocimiento sobre lenguaje pueda saber que hay algo que es lenguaje, no ruido, y sepa interactuar con las personas de su medio y aprender el uso lingstico. Esta es la ganancia que proporcionaba ya la teora platnica de la reminiscencia, segn la cual el alma de todo ser humano vena provista de un saber adquirido en una vida anterior, pero del que haba perdido la memoria. Como el ser humano vena al mundo dotado ya de un saber, era capaz de saber discernir que algo era lengua, o era capaz de realizar operaciones matemticas.

No estrictamente operaciones matemticas, estn hablando del Menn, pero se entiende lo que sealas.

Haba adquirido previamente ese saber en otra vida y ahora lo posea de forma innata gracias a esa vida anterior. Las preguntas quedaban sin responder, verdaderamente. Es lo que ocurre con las explicaciones de las neurociencias; muestran lo que ya sabamos sin ellas, que cuando se habla se ponen en actividad esta o aquella parte del cerebro. La misma relacin fija entre reas del cerebro y funciones superiores entra en crisis, cuando, por ejemplo, y como me parece que coment en esta entrevista, psiclogos de la universidad Miguel Hernndez nos cuentan en Radio 2, emisora de msica, de RNE, de un ciego de nacimiento que a los cuarenta aos recupera la vista. Esta persona consigue interpretar activamente desde su cerebro, las seales que le llegan desde el nervio ptico utilizando para ello una zona cerebral que s ha tenido activa durante esos aos: la zona cerebral desde la que elaboraba el sonido, el lenguaje, oa msica, etc.

Creo que s, que en su momento hemos hablado de esa entrevista No me acuerdo ahora.

Pablo del Ro y Amelia lvarez (1997:103 MIRAR) han sealado cuatro reduccionismos a los que conduce esta concepcin de la psicologa humana

Te interrumpo un momento. Dejmoslo aqu por el momento, continuamos en breve.

De acuerdo. Tomo nota, paramos en asuntos reduccionistas.