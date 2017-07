Brasil, 30 de junio huelga general

Seguido por parlamentarios de su cuadrilla, el usurpador Michel Temer llega al auditorio del Planalto para el discurso un da despus de ser denunciado bajo la acusacin de corrupcin por el procurador-geral, Rodrigo Janot



Brasil en el camino equivocado

Un da antes de la huelga general del viernes 30 de junio la consultora Ipsos, divulg una pesquisa realizada en 1200 entrevistas personales y domiciliarias en 72 municipios de Brasil durante los 13 primeros das de junio de este ao:

- 95% de los brasileos consideran que el pas est en el camino equivocado,

- solo el 2% apoya la gestin del usurpador Temer y

- existe un consenso respecto a que todos los partidos polticos son corruptos.

Para el economista D. Cerssimo, director de Ipsos Public Affairs, responsable del estudio, la evaluacin de la gran mayora del pas es fuertemente negativa. Y agrega el gobierno est integrado por la lite de la lite y no entiende lo que significa estar desocupado en Brasil



Un asesinato de ambientalista por semana

El asesinato de campesinos, quilombolas e indgenas en las zonas rurales, para apropiarse de sus tierras, es la actividad central de los integrantes de la bancada ruralista del Congreso. Para eso utilizan los cuerpos policiales de los Estados como en Par ver, JLB, Matanza en el Estado de Par- o bandas armadas de sicarios. Sus principales vctimas son los defensores del medio ambiente y de la tierra.



As lo afirman los especialistas de la ONU y de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con una media de un asesinato de ambientalista por semana, Brasil encabeza el mayor nmero de exterminio de activistas en los ltimos 15 aos.



Los derechos de los pueblos indgenas y el derecho ambiental estn bajo ataque en Brasil. Afirman en un comunicado emitido en Ginebra (Suiza) el 08 de junio de 2017, los relatores de ONU sobre los pueblos indgenas, Victoria Tauli-Corpuz; sobre los defensores de derechos humanos, Michel Forst; y sobre el ambiente, John Knox y el relator de la CIDH sobre los derechos de los pueblos indgenas, Francisco Eguiguren Praeli.



Los ruralistas de la bancada mayoritaria del Congreso pueden ser tambin excelsos traficantes

Todo indica que adems del exterminio de la poblacin campesina y de pueblos originarios los ruralistas estn expandiendo sus intereses mercantiles hacia otros negocios comprobadamente redituables.

Un avin con 653 kg de cocana decol de la hacienda perteneciente al senador Blairo Maggi -licenciado- para ejercer como Ministro de Agricultura en el ejercicio del golpista Michel Temer. El bimotor interceptado el domingo 25 de junio de 2017 despeg de la hacienda Itamarati Norte en el municipio Campo Novo de Parecis con destino a Santo Antonio de Leverger y fue obligado a aterrizar, por la Fuerza Area Brasilea, en la zona rural del municipio de Jussara (Gois).

La Hacienda Itamarati Norte adquirida em junio de 2010 por el Grupo Amaggi que pertence al ministro de agricultura Blairo Maggi y sus familiares, cuenta con 11 pistas esparcidas en sus 54,3 mil hectreas de extensin y autorizadas para aterrizaje eventual de operaciones de aviones supuestamente agrcolas. Se trata de una zona con actividad intensa de grupos del trfico de drogas dada su proximidad con la frontera del Estado de Mato Grosso, con Bolivia. De acuerdo con la Polica Militar de Gois, los ocupantes de la aeronave se dieron a la fuga luego del aterrizaje.

Es oportuno recordar un incidente similar ocurrido el 24 de noviembre de 2013, cuando un helicptero propiedad del diputado ruralista de Minas Gerais, Gustavo (Ze Ze) Perrella, fue interceptado en la zona rural de Afonso Cludio en la regin Serrana de M.G. El helicptero estaba siendo usado para transportar 400 kilos de cocana hacia el estado de Esprito Santo con costas sobre el Ocano Atlntico. El piloto del helicptero -Rogeiro Almeda Antunes-, uno de los cuatro tripulantes detenidos, declar que el diputado Perella tena conocimiento del flete. El piloto era de tal confianza del diputado, que ejerca un cargo en la Asamblea Legislativa de M.G. en el gabinete del parlamentario.

El delegado de la Polica Federal que intervino en el procedimiento aclar de inmediato que no se investigaba el posible envolvimiento de los dueos del helicptero en el crimen de trfico de drogas. Y de hecho no se proces al diputado dueo de la aeronave y se liber rpidamente al piloto.



Desvergonzadas exoneraciones tributarias al empresariado



El presidente Michel Temer y la ex-presidente Dilma Rousseff concedieron irregularmente R$ 377,8 miles de millones de reales (aproximadamente 117 miles de millones de U$S) en incentivos tributrios al sector empresarial en 2016, valor que super la suma de los gastos en Salud y Educacin y que representa el 45% de los egresos necesarios para abonar el total de Jubilaciones y Pensiones a nivel nacional.



Estos datos fueron brindadados por el informe final del Ministro Bruno Dantas del Tribunal de Cuentas de la Unin, que audit las cuentas del gobierno correspondientes a 2016.

Fueron tomados en cuenta beneficios tributarios, reduccin de alcuotas, exoneracin de pagos y subsidios directos e indirectos. Las infracciones legales comprobadas alcanzan a 4 de 5 de las renuncias de cobranza del Estado instituidas en 2016.

Todo en el marco de regalas a los empresarios. Por parte de Dilma Rousseff -hasta mayo del 2016- en el fallido intento de frenar el golpeachment. Y luego de esa fecha, bajo Michel Temer, directamente como parte de la orientacin neoliberal que impuso al pas el capital financiero internacional, despus del golpe.

Con excepcin de las medidas provisorias (MPs) las leyes aprobadas en 2016 no establecen la vigencia de los beneficios, que segn ley, podra ser como mximo 5 aos. Al no poseer plano de vigencia, una vez instituidas las exenciones fiscales difcilmente sern revistas, creciendo las renuncias a lo largo de los aos, con impacto en el equilibrio fiscal.

Los ministros del TCU deben votar las cuentas separando las gestiones de Dilma de las del usurpador Temer. Pero ambas significaron prdida de soberana, y un fuerte ataque a los derechos sociales y democrticos.



Evasin de Impuestos

De acuerdo con el investigador Gabriel Casnati del rea de Justicia Fiscal de la Internacional de Servicios Pblicos, las prdidas de Brasil por causa de los que evaden el pago de impuestos, corresponde a un valor siete veces mayor que el desviado por la corrupcin. Casnati afirma que al ao cerca de R$ 500 miles de millones (aproximadamente 154 miles de millones de U$S) dejan de ser recaudados. A la vez, al mismo tiempo los grandes medios imponen la mentira que la carga tributaria en Brasil es alta. Lo cierto es que se trata de una tributacin que hace recaer el mayor peso sobre la poblacin. Ha sido demostrado que el mayor peso tributario recae sobre la mujer negra, mientras el hombre blanco tiene la menor tributacin, de acuerdo ambos a sus ingresos. Lo que hermana a la desigualdad social con el racismo.

Segn Casnati, Brasil posee una tributacin opuesta a los pases ms desarrollados. Los pases ms ricos tienen impuesto a las herencias y entre ellos Brasil no tasa los dividendos de los empresarios. La ONU considera a Brasil un paraso fiscal para los ms ricos, porque son ellos los que pagan menos impuestos.



Dos opiniones sobre la huelga del 30 de junio

50 municipios del oeste de Santa Catarina participaron en Chapec en una concentracin de trabajadores y trabajadoras en apoyo a la huelga All Cludia Weinman de desacato.info entrevist a la periodista Elaine Tavares para que realizara algunos comentarios sobre la huelga del 30 de junio.

Varios hechos terribles del gobierno, del legislativo, del judiciario y no slo de las contrarreformas que se intentan imponer, justifican que la nacin entera se levantara en rebelin. Hemos visto varias ciudades con movilizaciones grandes otras ni tanto pero sabemos que la lucha popular es realmente as: un paso al frente dos atrs Sabemos tambin que la poblacin no es burra y cualquier momento puede explotar y terminar derrocando este gobierno.





Cludia Weinman.- Cual es el mayor desafo que los trabajadores y trabajadoras tienen ante s?

Elaine Tavares.- Tenemos que convencer a los trabajadores que no estn convencidos de que es necesaria una revolucin, convencer a aquellos que quieren un pas diferente. Y ese convencimiento no se da en una huelga, se da antes con el trabajo de base y la concienciacin y eso debe continuar. Las cosas no acontecen de la nada, ella son un proceso Para eso hay que salir un poco del rden y tal vez consigamos avanzar ms.



Elenira Vilela.- "Estamos en un proceso muy complejo en el pas, en que todos los dias hay cambios. Hemos construdo una huelga que es victoriosa por un lado, tenemos paralizacin de varias categorias... y se trata de una construccin de toda la sociedad..., que fue hecha a lo largo de todo este tiempo. Pero es necesario tambin saber que la historia de Brasil no tiene tantas huelgas generales como otros pases de Amrica Latina. Nosotros tenemos un proceso ms complicado y somos conscientes que esta huelga no fue del tamao de la de abril, la historia de Brasil no tiene muchas huelgas generales, y es necesario aumentar la intencin de la direccin de los sindicatos, de los movimientos sociales, en la base de la sociedad, mostrando cunto las medidas de privatizacin estn golpeando a la poblacin y van a golpear ms a la clase trabajadora. Fue un da victorioso por un lado y se consigui parar muchas vas de actividad. Pero al mismo tiempo tenemos que repensar nuestra organizacin, y aumentar la insercin en cada lugar de trabajo Pero a la vez no los derrotamos todava. Y quiz deberamos haber tenido un calendario mucho ms gil y hubiramos aprovechado mejor el calor del momento



Desde Florianpolis, Rosangela Bion de Assis presidenta deentrevista a la profesora de matemtica Elenira Vilela que evala la movilizacin de los trabajadores y trabajadoras contra las contrarreformas golpistas. E. Vilela es representante del sindicato de la educacin de ensenanza media federal (SINASEFE)