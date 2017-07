Ecuador en estado de "sospecha paranoica"

Como si fuese una epidemia extendida de manera sorpresiva en las ltimas horas en Ecuador se tiende un manto de sospecha nica entre la clase poltica, de esa que le fragmenta cada vez ms y le hace dudar de sus dirigentes y sus gentes. Si, en Ecuador se viven horas de tensa incertidumbre por la actuacin de todos y entre todos, ya sea porque se hace como por lo que se hizo; y, lo que es ms, la palabra duda fue la ms usada para calificarse entre ellos, entre los polticos que actan para tratar de dirigir a esta nacin que ahora asoma azotada por la paranoia persecutoria por todo lo que pueda hacer el mandatario. En ese estado estamos. Cmo llegamos a este instante de tanta sospecha paranoide?, pues, como resultado del ejercicio de una poltica perversa que en el pas se ha dado como parte de la convivencia de estos ltimos diez aos, pero tambin como la acumulacin de una historia de nacin adolescente en poltica, que siempre le ha movido la duda como parte de s misma para destruir su autoestima.

Si hay algo que le va admitir la nacin entera es que los ltimos diez aos (2007-2017) pese a una polarizacin dura durante el gobierno de Rafael Correa, existi al menos una definicin exacta en poltica entre oficialistas y opositores que se agruparon de manera homognea, y en medio de una batalla de ideolgico-poltica no exenta de actos, dimes y diretes, entre versiones y hechos ciertos el Ecuador supo al menos en forma exacta, quizs por primera vez, quien era quien - polticamente hablando y en cual lado de la orilla se ubic.

Lo ocurrido en las elecciones fue el primer desubique. De manera extraa se fueron alineando fuerzas opositoras junto a Guillermo Lasso, como a alguna otra candidatura, y se unieron cuando antes fueron algo peor que rivales ya que eran enemigos de clase connaturales. Salieron de los ltimos rincones de la izquierda rabiosa y radical hasta los mximos grados de la extrema derecha conflictiva y fantica para unirlos en una alianza difcil de asimilar, que a la final no dio ningn buen resultado ya que les qued para siempre a esta parte de la clase poltica la rmora de haber apoyado al banquero, la que nunca saldar las dudas si fue por odio a Rafael Correa o por dinero contante y sonante.

La otra campanada de alerta se lanz desde el lado de Alianza PAIS, que tuvo que sobrellevar la procesin por dentro, con un debate sospechoso para elegir a sus candidatos que tienen la difcil tarea de reemplazar a Rafael Correa, empezando por Lenin Moreno, pasando por Jorge Glas y terminando por el grupo parlamentario, as como la dirigencia del partido, de cuyas actuaciones todos dudaron y dudan, tanto que entre ellos mismos se tejen una suerte de temores sobre quien es quien y que es qu, que ya adverta la tormenta que ahora vivimos.

Si algo de funesto tienen las campaas electorales es que sacan lo peor de la clase poltica competidora por el poder y, esta, la del 2017 no fue la excepcin. Lo dicho entre ellos, entre candidatos y grupos aadidos, fue una coleccin de ofensas, ataques y destruccin de honras mezcladas con promesas incumplibles y propuestas imposibles o ignorantonas que en muchos casos fueron parte de la exhibicin. Todo lo que le dijeron a Lenin Moreno y sobre todo a Jorge Glas daba para la duda, la sospecha y la indignacin al ver tanta falsa como deshonra acumulada o, si fuese cierto, tanta corrupcin endilgada a ellos que resultaron los ganadores. Todo qued grabado en la memoria colectiva, o en las redes sociales y en los sistemas digitalizados que estn a disposicin de toda la comunidad nacional y, ms que seguro, saltarn en un momento oportuno en los prximos das cuando su uso sea conveniente.

Una vez terminado el proceso electoral pasado, fueron las sospechas las que se extendieron como sombras amenazantes contra los triunfadores en las urnas. El grito de fraude, fraude...! fue el ms sonado en el tiempo de transicin y en la ptica popular la duda sobre el verdadero triunfador se mantiene hasta la fecha por el escndalo que arm CREO- Suma, dejando en soletas la credibilidad las elecciones. Al menos en su 49% logrado y cercano no deja de creer en esa versin que asegura que les arrebataron el triunfo y el gobierno es ilegal. Dudas, dudas, y ms dudas, eso es lo persiste en el colectivo opositor que no se resigna haber estado tan cerca del poder y haberlo perdido otra vez por negativa de la voluntad popular.

Cerradas las urnas y una vez que ha salido Rafael Correa de la Presidencia de la Repblica las cosas se han puesto peor que de costumbre en Ecuador. Las dos fuerzas contendientes de la clase poltica nacional se han fragmentado y no saben Qu hacer? Los unos, los oficialistas al asumir el poder en forma divida con lucha interna entre s deben enfrentar a un fenmeno nuevo consistente en la pugna interna entre correistas y neo-morenistas, que los desgasta de manera violenta como corrosiva. Mientras tanto, en la oposicin para superar las prdidas millonarias de la campaa, los enemigos de ayer se convierten en prestos colaboradores de hoy, asumiendo desde el oportunismo como la mejor moneda de compra de sus servicios para ponerse a la orden del nuevo gobierno, asomando como aparecidos que llegan a colaborar con el rgimen establecido.

Si hasta ese momento la duda y la sospecha haban hecho carne del comentario poltico, la morria entre los contendores se vio azuzada por la nueva posesin presidencial de Lenin Moreno, que con su llamado al dilogo desat la incertidumbre y con ello destap el cofre de la paranoia entre los propios y los ajenos.

En filas contrarias a AP, en la derecha poltica el llamado de Moreno logr lo que no se haba alcanzado en la ltima dcada poltica de Ecuador: dividirles hasta el extremo. La sola oportunidad de estar cerca del presidente los ha enconado a la interna, y el haber citado a algunos de los lderes opositores a su despacho provoc envidias, distorsiones e inconsecuencias en sus filas. Tratando de clamar olvido por lo que le dijeron antes al ahora mandatario, ahora buscan fijar una nueva pose conciliatoria que establezca diferencias entre lo que fueron y quieren ser ahora.

A la oposicin se la ve oficiosa tratando de simular aceptacin al acuerdo pero sin poder ocultar sus verdaderas intenciones para ver que logran sean reclamos tributarios, cambios de modelo econmico, reformas laborales, planes de gobierno frustrados, la destruccin total de la Ley de Comunicacin o, cualquier otra opcin de escabullirse en el gobierno como si hubiesen sido ellos los ganadores electorales. Sin duda estn sorprendidos por el estilo dialogante y aperturista del gobernante, y se nota que quieren aprovecharse del mismo porque sus huestes estn yndose para ese lado. Si no es verdad lo que afirmo, pues revisen las cifras que exhiben los encuestadores de la oposicin que afirman cnicamente que ya el 40% del voto de Lasso se ha pasado a favor de Moreno en el primer mes de gobierno. La disputa para buscar lucirse ante el presidente por un pedazo del poder esta dura y corrosiva entre estos lares, lo que los tiene paranoicos Eh!

En el sector pro gobierno las dudas estn alcanzando un climax exasperante contra el mandatario y su nuevo estilo. Para empezar, hay sectores muy duros Alianza PAIS que no terminan de aceptar que se haya ido Rafael Correa, y que sea reemplazado por alguien a quien lo ven como una figura concesiva como Lenin Moreno, con sus llamados a la oposicin, sus acercamientos a los sectores pudientes y su discurso que evidencia distancias con lo que el gobierno anterior. Palabras ms, palabras menos, pero para muchos de los militantes activos de la revolucin ciudadana no se acepta nada de lo que haga el gobernante as haya salido de sus filas. Total, mal hace el nuevo mandatario en pacificar cuando por otro lado cuando desata un incendio en su propia casa, con intolerancias tan severas que parecen agrandarse con cada anuncio gubernamental, y sobre todo con llamados agitadores en redes sociales que claman castigo para una supuesta traicin, que no se vislumbra ms all de esta visin extrema de quienes no harn concesiones ni con los propios, peor con ajenos.

No ayudan los deslices de los socios colaterales del rgimen, sea porque los anuncios confusos del ministro Ledesma en el rea laboral, o los conflictos desatados por nombramientos y dichos o decires en la cartera del ministro Espinel, mas las posiciones asumidas en el dilogo con los otros, los rivales, que hacen temer a una mayora de Alianza PAIS que comiencen a darse retrocesos en el campo del trabajo o en las conquistas sociales logradas en la dcada ganada, de las que el rgimen es un heredero. Si, aqu hay temores y los celos se exasperan con la presencia activa de la esposa del Presidente, que cumple su papel de primera dama que es considerada una figura anacrnica en el manejo no elegido del poder. Muchas voces reclaman por debajo esta presencia como los hechos, declaraciones o actos inoportunos de los funcionarios que aumentan la controversia como la paranoia.

Y como si se tratase de apagar los incendios con gasolina un sector de la oposicin proveniente de las filas de CREO-Suma se han lanzado en una campaa de acusaciones de corrupcin aprovechando el caso Odebrecht para tratar de ganar un apoyo de la ciudadana y justificar su papel en la asamblea. As, un grupo de legisladoras de esta tienda poltica hablan sin cuidar las formas, se exceden en sus acusaciones contra el vicepresidente sin prueba alguna, al tiempo de demostrar una ignorancia supina de leyes, procedimientos o legislacin. Con el respeto que se merecen, deberan tener cuidado ante la nacin en el manejo del lenguaje jurdico que utilizan, porque hacen gala de ser parte del espectculo con el que convivieron antes y, pareciera ser que han confundido al escenario legislativo en su anterior palestra. El show poltico es malo cuando lo mal usan los malos actores polticos, por ms reinas que sean; peor si censuran los parentescos presuntamente delictivos sin cuidar su entorno familiar. Y la paranoia se agita mas por las respuestas que da AP sacudiendo el pasado con las comparaciones de los corruptos que fueron antes los de la partidocracia, menudo lo el que se ha montado.

El primer mes de gobierno ha generado incertidumbre que no cuadra con las buenas intenciones y el requerimiento de un trabajo sostenido para manejar al Ecuador, aquello declina en paranoia entre la clase poltica. Pareciera ser que nuestra dirigencia no estaba lista para estar sin Correa, para entrar en dilogo con Moreno y, para evitar las conjuras que ellos mismos montaron con sus bocas, gestos, voces y acciones. El riesgo es que su sospechas paranoides busquen contagiar a una poblacin ecuatoriana, que a decir de las encuestas le da el beneficio al gobernante con un 65% de aceptacin y aprobacin tanto a su comportamiento como a su palabra. Es decir, que mientras arriba se pelean, abajo se solazan con un positivismo porque se deje gobernar en paz.

Con tanta paranoia desatada, se pregunta: Podr hacer gobierno el actual mandatario?

