Manuela Espejo, herona de la independencia y primera feminista ecuatoriana

La Manuela que desafi al imperio

El Telgrafo

Quito tiene en su historia tres Manuelas que desafiaron al imperio espaol. Manuela Senz, fue la libertadora del libertador Simn Bolvar. Manuela Caizares, fue protagonista del primer grito de la Independencia en 1809. Hoy hablaremos de Manuela Espejo, hermana de Eugenio Espejo. Pese a las limitaciones de entonces, que impedan la titulacin de las mujeres en la universidad, accedi a las aulas y aprendi medicina. Eso la convierte en la primera enfermera con educacin superior en Ecuador. En esa calidad, atendi gratuitamente a muchas personas pobres de su ciudad, junto a su hermano mdico.Manuela Espejo fue tambin la primera periodista, aunque oculta bajo un seudnimo, en el primer peridico ecuatoriano, Primicias de la Cultura de Quito, fundado por Eugenio Espejo. All reclam mejor trato a las mujeres. En otros escritos, clandestinos y annimos, proclam la idea irreverente para la poca de que la mujer era igual al hombre. Eso la hace acreedora al ttulo de la primera feminista ecuatoriana. Con seguridad, su experiencia como periodista proyect el sentido de educar a la gente, de difundir ideas polticas suscitadoras para provocar cambios en la mentalidad de la sociedad, de un Quito que iba preparndose para el camino de la independencia.Aunque su vida personal fue intensa, como la de los grandes personajes, fue secundaria, en comparacin con la huella que dej su vida pblica. Muri en 1829, a los 76 aos. Una coincidencia curiosa es que el ao que fallece Manuela Espejo nace Dolores Veintimilla, otra quitea que sufri mucho, solo por ser mujer y que tambin se enfrent al poder. Manuela Espejo fue una de las principales heronas de la independencia de Ecuador.Hemos resumido la vida de Manuela Espejo, a propsito de la disposicin gubernamental de colocar imgenes de personajes emblemticos en las dependencias pblicas que estn a cargo del Ejecutivo. Esta disposicin, como es obvio, incluye a las escuelas y colegios. La campaa es impulsada por los ministerios de Cultura, Educacin y la Secretara Nacional de Comunicacin.Hay personajes histricos en todos los mbitos de la vida de una sociedad, incluyendo mujeres y hombres: lderes, revolucionarios, maestros, artistas, cientficos, polticos, mdicos, artesanos y ms. La historia, la literatura, libros y revistas, estn llenos de personajes que han aportado a nuestra cultura y a nuestra forma de ser. Si no hay fotografas de esas personas o hay retratos muy pequeos, es hora de descubrir dibujantes en nuestro entorno.Por ejemplo, la imagen de Leonidas Proao quedara muy bien en dependencias pblicas. Claro que l naci en San Antonio de Ibarra, trabaj en forma intensa en Chimborazo y muri en Quito, pero como dice una cancin: porque no importa dnde se nace ni dnde se muere, sino dnde se lucha. Tambin se vera bien la imagen de Trnsito Amaguaa, el retrato de Luis Vargas Torres, y as con otros personajes de nuestra patria.Porque el talento no est solo en el canto y la actuacin, como se ve en la televisin. La idea es recuperar referentes, es decir, recuperar nuestras races, porque una sociedad sin races no da buenos frutos.es ministro de Educacin de Ecuador.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/la-manuela-que-desafio-al-imperio