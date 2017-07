El jurista Albert Noguera presenta El sujeto constituyente en la Llibreria La Repartidora de Valencia

Las luchas sociales, nuevo sujeto para la transformacin

Analizar las formas que puede adoptar el sujeto constituyente; su relacin con una nueva Constitucin poltica o democracia emergente; y responder a la gran cuestin: Qu tipo de sujeto constituyente y Constitucin poltica es la ms adecuada, hoy, para erigir una alternativa democrtica, que se enfrente a los gobiernos neoliberales, la UE y el euro en los pases del sur de Europa. Son los tres retos que se plantea el profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Valencia y doctor en Derecho por la Universidad de La Habana, Albert Noguera, en su ltimo libro El sujeto constituyente. Entre lo viejo y lo nuevo (Trotta)-, presentado el 30 de junio en la Llibreria La Repartidora de Valencia. El autor parte del contexto actual, que considera de fuerte escepticismo. As lo avala una investigacin publicada en junio de 2016 por un importante Think Tank de Washington, el Pew Research Center, realizada a ms de 10.000 personas de diez estados de la UE. Y tambin es la conclusin del referndum celebrado en Grecia en julio de 2015 (rechazo a las condiciones del rescate impuestas por la Troika) y en Gran Bretaa en junio de 2016, que termin con el brexit.

En las etapas de crecimiento, los aos 90 del siglo pasado y los primeros 2000, la Unin Europea y el mercado nico se asociaban a la eficacia del sistema, que encontraba legitimidad entre las poblaciones. Incluso pareca que siguiendo el razonamiento del politlogo Samuel Huntington- se aceptara mayoritariamente que demasiada democracia pudiera perjudicar la efectividad del sistema, apunta Noguera. Pero la gran crisis global de 2007-2008 rompi esta tendencia. As, frente a los intereses del gran capital y su apuesta por la continuacin del proyecto de la UE, se constatan actualmente dos alternativas, a su vez antagnicas entre s: la representada por la pluralidad de las izquierdas y, por otro lado, la del neofascismo o nacionalismo antiliberal conservador. Dentro de esta corriente en auge figuran el Frente Nacional francs, el Partido Nacional-Demcrata alemn, UKIP en Gran Bretaa y el Partido por la Libertad en Holanda, tal vez los ejemplos ms conocidos; pero tambin encajan en el modelo el Congreso de la Nueva Derecha de Polonia (KNP), los Verdaderos Finlandeses, el Partido Popular Dans (FP), Orden y Justicia en Lituania o Demcratas de Suecia. Albert Noguera seala el doble rostro de estas formaciones. Ciertamente han fragmentado a la clase obrera y han frenado una alternativa de izquierdas mayoritaria, pero tambin se trata de fuerzas autnomas y que apuestan en los discursos por la ruptura con la UE.

Albert Noguera fue asesor de las Asambleas Constituyentes de Bolivia y Ecuador. Es autor, entre otras obras, de Los derechos sociales en las nuevas constituciones latinoamericanas (2010), Utopa y poder constituyente. Los ciudadanos ante los tres monismos del estado neoliberal (2012) y La igualdad ante el fin del Estado social. Propuestas constitucionales para construir una nueva igualdad (2014). Una de las posibles alternativas al agrietamiento de la legitimidad en la UE es lo que los politlogos denominan uso alternativo de las instituciones. Consiste en el uso de la legalidad para, desde el Gobierno, desarrollar polticas pblicas a favor de las clases populares. Constituye hoy una estrategia vlida para la izquierda? El autor de El sujeto constituyente la considera limitada e ineficaz, si el objetivo es el reparto de la riqueza y una creciente democratizacin. Entre otras razones, porque el derecho neoliberal de la UE se impone sobre las legislaciones estatales. Ya desde 1964 con el caso Costa/Enel, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) impide a los gobiernos estatales adoptar otro tipo de poltica econmica que no sea la del pago prioritario de los intereses y la deuda pblica, por encima de cualquier otra inversin, explica. Y as lo establecen los tratados de la UE.

Noguera propone una alianza entre los pueblos del Sur de Europa para promover una ruptura democrtica. Una alianza solidaria en las luchas, pero sobre todo en la fase constituyente. Aunque sera ilusorio, matiza el jurista, pensar que toda la periferia europea pudiera de manera coordinada plantear una ruptura con la UE y el euro. Cada pas presenta unos ritmos y una correlacin de fuerzas. Pero tambin es cierto que si un pas da el primer paso hacia la ruptura, ello puede favorecer lo que los politlogos llaman la teora de las olas o el efecto domin en las reas regionales. Otra posibilidad es que un solo pas decida abandonar la moneda nica, para replegarse en sus fronteras. Albert Noguera desconfa de esta posibilidad, pues no implica necesariamente una recuperacin de la soberana econmica; y puede suponer dificultades econmicas aadidas, como mayores dificultades de acceso a la financiacin o la multiplicacin de la deuda.

En unas jornadas organizadas por el Frente Cvico en mayo de 2014 (Salir del euro. Por la recuperacin de la soberana) y en un artculo posterior en la revista El Viejo Topo, el historiador Joan Tafalla y el economista Ramn Franquesa introdujeron el concepto de desconexin (Samir Amin) de los estados-nacionales como frmula de ruptura Centro-Periferia. Tambin recogen la propuesta de Luciano Vasapollo y Joaqun Arriola de constituir un bloque histrico en el Sur de Europa, que se inspire en la experiencia del ALBA e implique la ruptura de Portugal, Italia, Grecia y Espaa con la UE y el euro. La idea se complementara con la creacin de una nueva moneda comn, la nacionalizacin del sistema financiero y una quita de la deuda. Sin embargo, Tafalla y Franquesa matizan que los pases del ALBA no cuentan con una moneda comn, la acumulacin de fuerza no es suficiente para introducir la ruptura (ni siquiera dentro del campo de la izquierda), a lo que cabra agregar las diferencias culturales y los corporativismos de clase y territorio.

Qu tipo de sujeto poltico es el necesario para desplegar la estrategia de ruptura democrtica en los pueblos del Sur de Europa? sta es la clave de bveda del libro: un sujeto constituyente conformado a partir de la agregacin de luchas (movimientos sociales, partidos, sindicatos y organizaciones). Albert Noguera cita como ejemplos en el estado espaol el 15-M, la PAH y los Yayoflautas. La organizacin de nuevos lderes, partidos y candidaturas han sido el resultado de tal movilizacin, no la causa, agrega el autor. Advierte adems que el traslado del epicentro de la accin poltica, de las instituciones a los movimientos sociales, no puede entenderse como ritualismo movilizatorio para desgaste poltico del rgimen y creacin de cuadros, con el fin de ms adelante cooptarlos.

Las posibilidades del sujeto constituyente vienen delimitadas por el actual contexto econmico. El capitalismo, recuerda Albert Noguera, ha perdido capacidad para promover el crecimiento econmico, la generacin de empleo y tambin para hallar motores de acumulacin, como lo fueron en su da el ferrocarril (siglo XIX) o la industria automotriz (siglo XX). Otro problema no menor es la depredacin del planeta. As pues, las viejas formas de constitucionalismo de izquierdas concentradas en el Estado y el crecimiento econmico ya no son posibles. Con las vas obturadas del modelo keynesiano de constitucionalismo social y el leninista de transicin a un modelo socialista, el autor de El sujeto constituyente plantea como opcin ms factible un constitucionalismo con soberana descentralizada en mltiples instancias y sujetos institucionales y populares de creacin de derechos.

En diferentes artculos Albert Noguera ha reflexionado sobre las opciones de articular un poder constituyente en el estado espaol. El pasado 11 de junio sealaba en un texto publicado por eldiario.es los tres rasgos que caracterizan el Rgimen del 78: un sistema de partidos que ha devenido trama de relaciones de favores ocultos; una Constitucin que bloquea la efectividad de los contrapesos polticos; y una tica econmica y social fundamentada en dos principios: dinero fcil y rpido. La conclusin es que Espaa se ha convertido en un estado tomado por la corrupcin.

En el mencionado peridico se refiri al 15-M y a la mutacin constitucional. El movimiento de los Indignados produjo un cambio en los imaginarios y una erosin en el Rgimen del 78, pero sin terminar con ste. A partir de las movilizaciones en las plazas del mayo de 2011, cualquier gobierno o parlamento ya no podran imponer su criterio por meras razones de mayora. Esto fue lo que hicieron el PP y el PSOE en los ltimos 30 aos; sin embargo, desde el 15-M seran necesarias las negociaciones inter-clase y las concesiones mutuas permanentes, explica el profesor de la Universitat de Valncia. Noguera ha escrito asimismo sobre la Repblica como llave para abrir un Proceso Constituyente. Se trata de no incurrir en una idea posmoderna, ritualista y memorialstica de la Repblica, para que sta no se convierta en una rplica de las (neoliberales) vigentes en Francia o Estados Unidos. La solucin, a juicio del autor, pasara por la reconstruccin de la izquierda social, con musculatura ideolgica y de carcter mayoritario.

