El lunes 19 de junio de 2017 la misma tropa de paramilitares que coloc un ret n junto a nuestra A ldea de P az el pasado 17 y 18 de junio se instalaron en la finca de uno de los miembros de nuestra C omunidad de P az en el punto conocido como E l Barro de la misma vereda Mulatos Medio, tomaron prisionero al miembro de nuestra comunidad privndole de su libertad sin poder salir para ningn lado durante dos das. Luego de amenazarlo, le manifestaron que buscaban unos gorrones (personas identificadas por usar sombreros grandes) de la Comunidad de Paz, porque los estaban buscando para desaparecerlos y dejarlos tapados con hojas donde no los encontraran (muertos) pues sera una manera de acabar con esa hp comunidad de una vez por todas , desde all tambin empezaron a patrullar por las viviendas de los dems campesinos donde manifestaron que buscaba n a GILDARDO TUBERQUIA Y A GERMAN GRACIANO y a orto poblador de la vereda Mulatos Cabecera, preguntando que si lo s haban visto pasar . Era evidente el plan que traan de asesinar a miembros de nuestra comunidad o a algn otro poblador que les estorbara en su caminar de muerte; de igual manera advirtieron que vinimos para quedarnos y no queremos sapos que informen sobre nuestra presencia en la zona.