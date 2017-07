Marruecos destruye la cultura y la memoria saharaui

Marruecos lleva a cabo en el Shara Occidental desde 1976, cuando invadi el territorio, un proceso de destruccin de la cultura y la memoria saharaui, segn denunci el antroplogo y escritor Bahia MH Awad en el curso de verano Miradas saharauis, de la Universidad Rey Juan Carlos.

El escritor saharaui dijo que nos encontramos ante un culturicidio, un genocidio cultural con el que se pretende eliminar el patrimonio material e inmaterial saharaui: Desde que Marruecos ocup la excolonia espaola se han cometido barbaridades contra la cultura saharaui, para que desaparezca la identidad de un pueblo, sus valores y rasgos histricos, transmitidos por generaciones de saharauis.

Explic que la cultura saharaui no es marroqu, es afro rabe influida por un siglo de convivencia con la espaola. As, la vestimenta, salvo el turbante, es africana: La darr de los hombres y la melfa de las mujeres no son rabes, son africanas; igual que nuestra msica, la danza, el tambor, los cuentos, la narrativa; estos ingrediente culturales antropolgicos definen nuestra cultura, son la identidad de una sociedad hasan.

En este ataque a la cultura saharaui se encuentra la lengua de los saharauis, el hasana -un hibrido de las africanas zenaga o senhaya, wlof y el rabe- diferente totalmente de la marroqu, que se impone a los nios en los colegios, donde se obliga a cantar el himno nacional marroqu y decir palabras o giros que en hasana tienen otro significado, hasta el punto de que no pueden pronunciarse delante de los padres o personas mayores. El hasana se habla en el Shara Occidental y en Mauritania.

Las autoridades marroques en su lucha contra el hasania, en opinin de Bahia Awad, no construyeron universidades en el Shara Occidental y de esta forma los jvenes saharauis tienen que ir al norte de Marruecos, donde estn en una jungla en la que domina la legua marroqu y hay drogas, para que se desvinculen y deshacer su cultura.

Otros aspectos sometidos a esta violacin cultural son las tradiciones y costumbres de la sociedad saharaui, entre las que el profesor Awad cit el bautizo, con sus protocolos particulares, o la forma de construir los nombres y apellidos: No se pueden utilizar determinados nombres, como Lala, que para los marroques es una princesa o una mujer, Mulay, el prncipe, o Sidi, mi amo, que se emplea con los jefes, mientras que en el Shara Occidental este nombre es tan corriente como Antonio en Espaa.

Marruecos, afirm, ha destruido la nomenclatura de construccin de los apellidos saharauis: Nosotros decimos Mohamed Ul Brahim y ellos el nexo Ul lo eliminan e imponen un apellido que puede ser el nombre de un barril, de una roca, de una regin Cit el caso de Sukeina Mint Yedehlu Uld Esid, una presa desaparecida durante 13 aos que ahora se llama Sukeina El Idrisi, con un apellido desvinculado de la familia.

Un ejemplo significativo de ataque a los smbolos de la identidad nacional saharaui fue la prohibicin, en marzo de 2013, de instalar jaimas en las ciudades, suburbios o playas, o la campaa de eliminacin de los santuarios o puntos de culto saharauis conocidos como lemsid, una pequea extensin de arena rodeada de piedras donde acuden los saharauis a orar y debatir, que tambin se utiliza como un espacio donde los nios y nias aprenden a leer, escribir y recitar versculos del Corn, una humilde mezquita al aire libre, abierta a todos.

Bahia MH Awad dijo que la persecucin cultural alcanz tambin al espaol, pero que despus de 42 aos han empezado a cambiar de estrategia para apoderase de la segunda lengua de los saharauis. Para ello han abierto una biblioteca en El Aain y como dijo en la televisin local Sidi Mohamed Falah, un saharaui traidor que trabaja para Marruecos, firmar con el Instituto Cervantes es conseguir un reconocimiento de la marroquinidad del Shara Occidental.

En esta misma lnea de cambio de estrategia se incluye la reciente traduccin al hasana de El principito, de Antoine de Saint-Exupery, edicin considerada por los saharauis como una labor de sabotaje cultural que intenta presentar el hasana como un idioma marroqu, igual que estn haciendo con los cuentos saharauis, su narrativa oral, diciendo que forma parte del gran mosaico cultural de Marruecos.

Como casos relevantes de destruccin del Patrimonio material histrico saharaui cit los restos de la mezquita de Smara, en la que no se invierte y que se cae piedra a piedra, o los edificios de la poca colonial espaola: el fuerte de Dajla, un smbolo histrico colonial, que fue derruido en 2013 pese a una campaa internacional para impedirlo.

Pretendieron hacer lo mismo con la iglesia Nuestra Seora del Carmen, tambin en Dajla (antigua Villa Cisneros), de la que llegaron a derruir una pequea parte, pero Mohamed Fadel Semlali entr en su silla de ruedas y lo fren: Ahora este activista protege el patrimonio, pero no a travs del Gobierno espaol ni de organizaciones espaolas, lo hace con la intervencin del Vaticano. Tambin rese la destruccin y el expolio de rocas con grabados rupestres del paleoltico y neoltico, y la eliminacin de la acacia saharaui.





Fuente original: https://contramutis.wordpress.com/2017/06/29/marruecos-destruye-la-cultura-y-la-memoria-saharaui/