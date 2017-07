En el Wallmapu el Estado vulnera los derechos de los nios y nias mapuches

El Desconcierto





El mircoles 14 de junio en la maana, un violento allanamiento tuvo lugar por parte de las fuerzas especiales delos carabineros y del GOPE en la escuela bsica y pre-bsica G-816 en la Comunidad Temucuicui (regin de la Araucana). Entraron con tanquetas, y tiraron gases lacrimgenos ahogando a nios, nias y adolescentes en clases. Un hecho de ndole agresivo que les afect tanto fsicamente como emocionalmente: llantos, gritos de temor, desmayos y asfixia fueron las consecuencias directas de este ingreso brutal.

La vulneracin de derechos que cometen los carabineros est siendo avalada por el Estado chileno, el mismo que firm la Convencin sobre los Derechos del Nio (ONU) en 1990. El Estado no es garante de derechos. Cuando genera su poltica represiva en especial contra los nios y nias mapuches, est violando sus derechos a no ser discriminados (artculo 2), tratndose de una escuela donde se irrumpe, provocando el pnico de los estudiantes, no solo se vulnera su derecho a la educacin en un clima que favorezca el aprendizaje, sino que quiebra la seguridad que representa un centro educativo (Mesa BICE Chile ).

La violacin del derecho a la educacin no toca solamente las escuelas bsicas y pre-bsicas sino tambin liceos. En la misma comuna, el liceo Tcnico Profesional de Pailahueque se transform en una base militar. Las comunidades manifestaron su descontento y fueron violentamente reprimidos por los carabineros, quienes detuvieron a nios y nias y al fotorreportero Camilo Tapia, quien denunci en Radio Villa Francia que fue ahorcado y que les destruyeron el material recolectado. El liceo era el nico liceo tcnico donde se podan formar 180 estudiantes en su mayora mapuches. Este lugar debe ser un espacio que debe proteger la dignidad de la infancia y sus derechos humanos universales y debe promover la paz . El derecho a ser protegido, respetado o a la no violencia estn igualmente afectados y vulnerados con estas mismas experiencias.

La situacin de abuso, hostigamiento, amedrentamiento, discriminacin y violencia sistemtica tanto de carcter fsico como psicolgico se repite de manera cotidiana. Las experiencias son muchas: el homicidio frustrado de Brandon Hernndez Huentocol (Collipulli, regin de la Araucana), el caso de Sayn, hija de Lorenza Cayuhan que naci mientras su madre se encontraba engrillada (Arauco, regin del Bo Bo), la tortura y secuestro de una nia de 2 aos y un nio de 3 aos hijos de la familia Lepicheo Llanquileo (Huentelolen, Caete, regin del Bo Bo), el ataque a su hogar de Ruth Meaco y el hostigamiento a su sobrino de 15 aos en Lleu Lleu (Tira, regin del Bo Bo), el baleo a su camioneta a la familia Huenchuir donde iba su hijo de 2 aos y 10 meses (Curapaillaco-Ralum, regin del Bio Bo), el disparo a Fabiola Antiqueo de 18 aos perdiendo uno de sus ojos (Temuco, regin de la Araucana), el caso de Luis Marileo, quien a los 17 aos de edad fue encarcelado bajo la ley anti-terrorista y luego fue asesinado a manos de un excarabinero (Ercilla, regin de la Araucana) despus de haber experimentado una vida marcada por la violencia y la falta de paz, y dejando a su hijo sin padre. Y eso, por el solo hecho de ser mapuche.

Hoy da la discriminacin y segregacin estn instaladas como un discurso aceptado y naturalizado. La experiencia de represin poltica y racial provoca, en el sistema familiar y comunitario, desconfianza, instabilidad y sentimientos de miedo recurrentes. En este contexto, los aspectos esenciales de la calidad de vida y de la estimulacin del potencial de las personas en desarrollo tales como salud, educacin y recreacin no pueden lograr su pleno cumplimiento. Son preocupantes las secuelas psicolgicas debidas a procesos repetidos de violencia fsica o mental, porque son lesiones ms permanentes y complejas de reparar que las lesiones fsicas, que en trminos psicolgicos constituyen cuadros clnicos de complejidad diversa. Entre ellos, se han documentado por parte de equipos profesionales de servicios de salud de las zonas afectadas situaciones como trastornos de ansiedad, cuadros depresivos, altercaciones del sueo, somticas tales como enuresis y/o dolores y malestares fsicos, en respuesta al trauma que vive cotidianamente la niez mapuche.

Por qu tienen que vivir este trauma? Por luchar contra el capitalismo y defender sus tierras que fueron robadas para el pleno desarrollo del sistema neoliberal. El pueblo mapuche lucha desde siempre contra toda forma de acaparamiento, territorial y cultural. Defiende su cosmovisin y el Kme Mongen frente a una homogeneizacin cultural que niega toda forma de espiritualidad y que destruye a la uke Mapu. Frente a esta lucha naci un conflicto del cual estn victimas desde siempre la infancia y todo el pueblo mapuche.

Algunos organismos internacionales dieron a conocer varios de los casos de violaciones de derechos humanos y derechos del nio. As, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) present frente a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos el "Informe sobre violencia policial contra nios, nias y adolescentes mapuches e impunidad". Recopila las diferentes violaciones de derechos de los nios en Temucuicui y Trapilwe entre 2011 y 2015, mostrando el uso desproporcionado e ilegitimo de la fuerza por parte de los carabineros.

Amnista Internacional, en su reporte sobre la situacin de los derechos humanos en Chile, denunci tambin las violencias sobre los nios de la comunidad mapuche. En cuanto al reciente ataque en la escuela de la comunidad Temucuicui, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expres su preocupacin y seal que las fuerzas especiales deberan resguardar y proteger los derechos de los nios y adolescentes. Son pocos los posicionamientos por parte de organismos con influencia nacional e internacional. En la mayora de los casos, la situacin de la infancia mapuche es un tema solo visibilizado a nivel del activismo y no sale ms all de las regiones militarizadas y de los comunicados de los Lov en Resistencia.

La toma pacfica de la Corporacin Nacional de Desarrollo Indgena en Caete el 6 de junio de 2017, por comuneros y comuneras mapuche de distintos Lov y comunidades en Resistencia Arauco, tena como objetivo denunciar los atropellos que el Estado, a travs de la polica, ha hecho a las comunidades y especialmente a los nios. La meta de la ocupacin de las dependencias de la CONADI era convocar a los medios masivos de comunicacin para que den a conocer y denuncien las violencias que los carabineros han efectuado en contra de nios mapuche del territorio, adems de manifestar el fin de la militarizacin y del modelo extractivista que el Gobierno tiene como modelo de desarrollo en la zona. Pero cuando lograron contactar con el gobernador Humberto Toro y mientras conversaban con l se desat el violento desalojo: los carabineros ingresaron con motosierra, hacha, combo, carro lanza agua, gases lacrimgenos y armas de fuego, destrozando todo a su paso. Una vez ms, el Estado chileno, a travs de la polica, mostr su modalidad de dialogo con las comunidades mapuches.

Los responsables de los hechos de vulneracin constante de la infancia en el territorio mapuche son las autoridades policiales y polticas. El poder poltico est representado en la persona del ministro del Interior y Seguridad Pblica, Mario Fernndez Baeza y del subsecretara del Interior, Mahmud Aleuy Pea y Lillo. A nivel provincial y regional, en persona del gobernador de la provincia de Malleco, Guillermo Pirce Medina; el intendente de la regin de la Araucana Jos Miguel Hernndez Saffirio; el gobernador de la Provincia de Arauco, Humerto Toro y el intendente de la regin del Bo Bo Rodrigo Daz Worner. En cuanto al poder policial, est representado en la estructura de mando jerrquica de la institucin de Los Carabineros: el general Eric Gajardo Vistoso, jefe de zona de la Araucana de control y orden pblico, y el jefe de la IX Zona Araucana de Carabineros, el general Christian Franzani Cifuente, el jefe de la VIII Zona de Bo Bo de Carabineros, el general Hermes Soto Isla. Son ellos los que hoy da representan la cara de un Chile que vulnera los derechos de su pueblo ancestral.

De esta manera se evidencia cmo Chile an mantiene deudas importantes en temas de igualdad, buen trato y garantas de derechos sociales bsicos. No logra erradicar la segregacin de las escuelas, que se reproduce en todos los mbitos y reas de desarrollo de la infancia mapuche. No logra proteger, sino violar sus derechos. La militarizacin del territorio implica el acto prolongado de ejercer la violencia como la colonizacin y las primeras vctimas son los nios mapuches. Es importante mencionar que cuando se vulneran derechos de nios, nias y adolescentes, se altera el sistema familiar y social del cual son partes los infantes. Por lo tanto, el impacto se produce a nivel individual y colectivo, acarreando mltiples consecuencias negativas que son invisibilizadas por el Estado y por quienes ejecutan una poltica racista en el territorio.

Aunque se presente Chile como modelo de democracia y de desarrollo en el extranjero, la realidad cotidiana del pueblo mapuche es distinta. Dentro de un sistema neoliberal, el Gobierno protege los intereses particulares de empresas forestales en menoscabo de los derechos de la infancia y de todo el pueblo mapuche. Este pueblo reivindica una lucha poltica, social, territorial, cultural y espiritual en donde propone un mundo distinto, una forma de entender la vida de manera distinta. Hoy da se da un conflicto poltico-territorial porque en el Wallmapu impera una forma capitalista de ver el mundo, donde hay que explotar los recursos naturales de forma irracional. El pueblo mapuche entiende que hay que proteger a la uke Mapu, la Madre Tierra y todo lo que habita en ella.

A travs de su lucha, este pueblo defiende derechos que han sido ratificados internacionalmente: la autonoma, el derecho al territorio ancestral y a la libre determinacin. Es en este mbito que exigen la libertad de los presos polticos mapuches y el fin de la ley antiterrorista. Esta ley, aprobada por la Junta Militar de Gobierno y promulgada por Augusto Pinochet en mayo de 1984, todava vigente, busca criminalizar una lucha basada en argumentos jurdicos internacionales, polticos ancestrales y de defensa cultural. La criminalizacin de la lucha del pueblo mapuche es una estrategia del Estado para desatender el problema de fondo, ignorarlo y as poder seguir explotando la naturaleza y multiplicando las bases militares para proteger las inversiones y proyectos de megaempresas sin consultar a las comunidades, contraviniendo el convenio 169 de la OIT y el artculo 5 inciso 2 de la Constitucin Poltica de la Repblica .

Hasta cundo seguirn violando los derechos humanos en el sur de Chile? La lucha del pueblo mapuche es una propuesta para la humanidad y las generaciones futuras, debera ser la lucha de todos.