Apuesta la UE por otro Gadafi?

Un hombre de consenso, el poltico y acadmico libans Ghasan Salame, acaba de asumir la representacin de Naciones Unidas en Libia. La eleccin, votada el 20 de junio en el Consejo de Seguridad, no fue fcil. El hasta ahora enviado especial de la ONU, el alemn Martin Kobler, vio prolongado su mandato mientras se barajaban candidatos a una misin plagada de minas para cualquier diplomtico.

Por Libia han pasado ya media docena de mediadores de la ONU en seis aos; el penltimo, el cuestionado Bernardino Len, que acord un empleo en los Emiratos rabes Unidos (parte interesada en el conflicto) antes de concluir su periodo.

El momento es delicado. La negociacin entre el gobierno de Trpoli, respaldado por la ONU, y el rebelde de Tobruk estn bloqueadas. Este parlamento y gobierno paralelos en el este del pas se sostienen sobre el mariscal Jalifa Hafter, un ambicioso seor de la guerra que se ha convertido en valedor de los intereses de Egipto y los Emiratos y, cada vez ms, de los de Occidente.

Europa no es ajena al hecho de que desde el territorio que controla Hafter no parte ninguna patera

La Unin Europea trata de validar un acuerdo con el frgil gobierno de Trpoli para frenar la marea migratoria que parte de las costas libias pero no es ajena al hecho de que desde el territorio que controla el mariscal no parte una sola patera En cambio, en la costa oeste, que es la descontrolada zona del trfico de migrantes, un grupo armado tirote y retuvo un convoy de la ONU varias horas el pasado 28 de junio.

Ghasan Salame ha sido aceptado de momento por las facciones libias, pero otra cosa ser su capacidad de maniobra. La figura de Jalifa Hafter se refuerza con su conquista de instalaciones petroleras, la ayuda de Egipto que bombardea a sus enemigos desde el aire y el bloqueo de Arabia Saud y los Emiratos a Qatar, que apoya a los islamistas del oeste enfrentados al mariscal, mientras ste y sus socios hacen listas acusndoles de terrorismo.

Salame fue ministro de Cultura en Lbano, consejero de la ONU en Irak y asesor de Kofi Annan y Ban Ki Mun. Ha sido director de investigacin del CNRS y del Instituto de Estudios Polticos de la Universidad de Pars, y es miembro del Alto Consejo de la Francofona.

Los libios veramos a los occidentales como enemigos por haber trado a otro dictador y lo derrocaramos

Su hija, Lea Salame, es una figura de la televisin gala y, segn Jeune Afrique, Emmanuel Macron y tres de sus consejeros fueron alumnos de Salame. La primera opcin como mediador en Libia del secretario general de la ONU, Antnio Guterres, era Salam Fayad, ex primer ministro de la Autoridad Palestina, pero fue vetado por EE.UU. No ser ahora Salame demasiado francs?

Macron ha reconocido que la intervencin militar en Libia cuyo gran promotor fue Nicolas Sarkozy fue un error y el pas es ahora una prioridad para Francia. Los enemigos de Hafter creen que Pars apuesta por el mariscal, sobre todo despus de que ha reforzado acuerdos de seguridad con Egipto. Jean-Yves Le Drian, ministro de Exteriores, ha dicho que la ruta migratoria del Mediterrneo Central es de nuevo la mayor y no tenemos interlocutores del estado libio.

Hafter, segn l, es parte de la solucin. Otro tanto dicen en Italia. Primer pas occidental en reabrir su embajada en Trpoli, Italia dar visados a los libios del territorio de Hafter, y lo ha anunciado coincidiendo con la conquista del ltimo sector de Bengasi que se le resista.

Pero, est el mariscal dispuesto a una negociacin de paz con el dbil gobierno de Fayez el Sarraj reconocido, sin embargo, internacionalmente y las facciones de Misrata que ejercen de poder fctico en Trpoli? Lo dudo, ya que tiene el apoyo ilimitado de Egipto y los Emiratos y aspira a ser el nuevo Gadafi, opina Mustafa el Sagezli, comandante miliciano en la revolucin del 2011 y viceministro del Interior en el primer gobierno transitorio de Mahmud Yibril.

Hafter, exgadafista y desertor, amigo de la CIA y ahora del Kremlin, bloquea el acuerdo gestado por Martin Kobler en diciembre del 2015, para un gobierno de unidad. Mattia Toaldo, analista del European Council on Foreign Relations, explica que Hafter no quiere un ministro de Defensa por encima de l, no quiere civiles. Seguir diciendo que sin l no hay acuerdo, y entonces esperaremos diez o veinte aos, hasta que se muera. O tendremos un acuerdo de paz que excluir a mucha gente en el oeste de Libia. Queremos un acuerdo que excluya al 60% de la poblacin?

Ni Toaldo ni El Sagezli creen que Hafter pueda ganar la guerra civil que dura desde el 2014, cuando el militar lanz su Operacin Dignidad contra las milicias islamistas, una guerra sucia en muchos aspectos, segn refleja el ltimo y amplio informe de la ONU, y en la que ha tenido su papel episdico el Estado Islmico, derrotado finalmente en Sirte y no precisamente por Hafter. Tampoco Rusia cree en una victoria del mariscal, a pesar de la recepcin que le hizo en el portaviones Almirante Kuznetsov, que recal en Tobruk de regreso de Siria en enero. Toaldo cree que la mera intencin de Mosc es conservar los contratos petroleros que tena con Gadafi.

En cuanto a EE.UU., Donald Trump no ha nombrado finalmente un enviado para Libia (se especul con tres hombres de negocios ). Su mensaje a Hafter dice Toaldo es: si quieres ser nuestro amigo, escucha a los egipcios y los emirates. Estos, conscientes de que no hay solucin militar, apuestan por la diplomacia, lo que recae en Salame.

Mustafa el Sagezli teme que todo desemboque en la solucin Hafter. El Sagezli dirigi un programa de desmovilizacin de las milicias revolucionarias que acab frustrado, y miles de hombres armados y sus amos han sumido al pas en la violencia, el contrabando y el trfico de seres humanos. Occidente dice: Oh, hemos cometido un error...! No, ustedes apoyaron al pueblo libio y no deberan lamentarlo. Si deben lamentar algo es no haber ayudado a reconstruir nuestro pas. Cmo ayudar a Libia a salir de esta situacin catica no es trayendo un nuevo Gadafi afirma. Podra funcionar por un perodo corto, pero de nuevo los libios lo derrocaran y les veramos a los occidentales como el enemigo por haberlo trado.

Queda el Gadafi autntico, el hijo, Saif al Islam, aparentemente liberado por la milicia que lo retena (o protega), y que se hallara en alguna parte del pas. Hafter no le apoyar porque ambos compiten por gobernar Libia dice El Sagezli, y slo har la situacin ms catica. Saif al Islam, segn sus abogados, iba a dar un mensaje a la nacin al trmino del Ramadn. An no ha dicho nada .

