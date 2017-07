La paradoja de la AMI de Catalua

Exigen urnas-referndum el 1-O sin haber convocado ningn referndum que estaba a su alcance

Lo de que se exija urnas, urnas, urnas en Catalua, donde hemos votado unas seis veces en los ltimos cuatro aos suena un poco a pitorreo, a gracieta masculina. Mejor pasar. Pasamos.

Hablemos, pues, del referndum del 1-O.

La AMI, laAsociacin, creada, abonada, organizada y cuidada por las fuerzas polticas secesionistas, es una organizacin de ayuntamientos secesionistas a la que tienen la cara -dura, muy dura- de llamarle organizacin de la sociedad civil catalana. Una sociedad civil formada por Ayuntamientos? Mejor pasamos tambin.

Forman parte del AMI 787 ayuntamientos. La mitad tiene menos de 1.000 habitantes. Englobaran el 43% de la poblacin catalana (no del censo por supuesto).

Si consideramos los casos de Badalona y Sabadell y restamos sus poblaciones el porcentaje sera menor, bastante menor. De dnde esa resta imaginada?

En Badalona, la tercera ciudad ms poblada de Catalua, gobierna una alcaldesa de la CUP que se present como Badalona en com-PA: unos 15 mil setecientos votos, el 17,6%. Si sumamos los votos de las fuerzas no secesionistas superan el 55%. En el caso de Sabadell, la quinta ciudad catalana por poblacin, gobierna ERC, Juli Fernndez. Fue la tercera fuerza en las elecciones, con el 14,79%.

Ni la ciudadana de Badalona ni la de Sabadell, es una conjetura razonable, estn hoy por hoy por el programa secesionista antidemocrtico.

Los partidarios del secesionismo sealan para dar solidez a su posicin que en Barcelona la mocin para impedir la consulta fue rechazada, de lo cual, argumenta, estn a favor. Pero es obvio que no es el caso. La propuesta del PP del pasado viernes 30 de junio cont con los votos favorables del PSC y Ciudadanos; el resto de fuerzas votaran en contra. Si PDCat-CDC o ERC hubieran presentado una mocin a favor de la participacin en el AMI o en el referndum secesionista antidemocrtico el resultado hubiera sido el mismo: rechazo. Las compaeras de Barcelona en com, la formacin que gobierna la ciudad, no estn a favor de este referndum, de este ejercicio no democrtico del dret a dividir.

Por cierto, una concejal de la CUP, Mara Jos Lecha, dando muestras de un pensamiento equilibrado, temperado, informado, afirm lo siguiente en la sesin: Podran enviar a la fiscala, la Guardia Civil, la Inquisicin o Tejero, pero habr urnas. Urnas? Sabr Lecha que hace muchos aos que hay urnas en Barcelona y alrededores? Confundi, una vez ms, su deseo (contra peor, mejor) con la realidad. Espaa, para la CUP, salvando algunas excepciones, es un pas de fachas, incultos e imbciles.

En todo caso, no son los anteriores los puntos centrales. Lo esencial es lo siguiente:

AMI reclama un referndum para que la ciudadana decida A o B (mejor S o S, secesin o secesin). En AMI participan 787 ayuntamientos, casi un 84% de los 948 municipios que hay hoy en Catalua (les faltan los ms importantes: Barcelona, Lrida, Tarragona, Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet,). El asunto, lo sabemos todas, tiene importancia, no es cualquier cosa.

Las fuerzas del gobierno de la Generalitat no se presentaron con un programa que pasara por hacer ningn referndum secesionista. Lo suyo era la secesin en 18 meses. Cambiaron de pantalla, lo les qued otra, sin convocar nuevas elecciones.

Luego por tanto, como el tema es muy pero que muy importante, es de imaginar que los que reclaman un referndum habran de haber hecho referndums en sus poblaciones preguntando a sus vecinos si quieren o no quieren participar como ayuntamiento en una organizacin secesionista. Cuntos se han convocado? Es decir, exijo lo que yo no hago y puedo hacer.

La cuestin, insisto: cmo se entiende que AMI exija un referndum secesionista sin que los ayuntamientos que la forman, en general, hayan realizado referndums que estn a su alcance y fciles de organizar? Hubiramos visto porcentajes de participacin, votos a favor, votos en contra.

Tiene algn nombre esta evidente apora? Si, lo tiene: la paradoja de la cara dura, del no or, de autodenominarse demcratas, contentos de conocerse a s mismo, y no abonar, en cambio, prcticas democrticas. Quina cara!

