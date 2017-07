Vandana Shiva, ecofeminista india y ganadora del Nobel Alternativo, escribi a la Corte Suprema

Empujan a la humanidad al lmite

Vandana Shiva pidi ser considerada como amicus curiae para opinar sobre la soja de Monsanto.

Es un da para recordar que somos parte de la Tierra, y que todos tenemos el deber de cuidarla. Que dos siglos de desarrollo impulsado por combustibles fsiles est empujando a la humanidad al lmite. Y tenemos que cambiar de rumbo. Con esta sentencia, la filsofa y ecofeminista india Vandana Shiva, ganadora del Premio Nobel Alternativo en 1993, comenz la carta que se replic a lo largo del mundo a partir del Da Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio. Pero el rumbo de sus preocupaciones, cuyo foco ahora est puesto en los problemas ambientales que asolan al planeta, vena de posarse sobre la Argentina. Unas semanas atrs, Shiva hizo llegar un escrito judicial a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de participar en el juicio que la ONG Naturaleza de Derechos inici contra la corporacin Monsanto y el Estado Nacional, mediante el que se intenta prohibir la liberacin y comercializacin de la soja transgnica RR2 en el territorio argentino.

Convertida en una de las principales referentes mundiales dentro de los movimientos ecologistas, Vandana Shiva fue una de las promotoras de la conformacin del Tribunal Civil Monsanto que durante el mes de octubre de 2016 recibi decenas de testimonios de todas parte del mundo sobre las implicancias en la salud y el ambiente de los agrotxicos y rganos genticamente modificados, y que en abril pasado declar a Monsanto culpable del delito de ecocidio en la Corte Internacional de La Haya. Tras su visita el ao pasado a la Argentina, durante el Festival de Cine Ambiental realizado en la Ciudad de Buenos Aires, Shiva estableci un vnculo con organizaciones socioambientales locales que se convirti en un puente para que el 22 de Mayo pasado acudiera por escrito ante la Corte Suprema de Justicia, declarando su inters por presentarse en la causa judicial como Amicus Curiae, a fin de dar una opinin a esta Corte sobre la necesidad de decretar la suspensin de la Soja Intacta RR2 de la empresa Monsanto Argentina SAIC, que representa un riesgo de dao grave e irreparable a la agricultura tradicional, salud humana, ambiente y biodiversidad.

En ese mismo escrito, Shiva explica a la Corte Suprema la necesidad de una audiencia pblica previa al tratamiento del caso que acaba de llegar a sus manos, que permita la opinin de expertos independientes sobre los Organismos Genticamente Modificados (OGM). Sin ese paso, para la filsofa hind es imposible poder determinar las consecuencias sociales y los efectos ambientales producidos por los agrotxicos de Monsanto, cuya inocuidad alimentaria y ambiental esgrimida por la multinacional desde sus comienzos, nunca fue probada en estudios a largo plazo. Por otra parte, Shiva seala que el cultivo transgnico RR2 est preparado para uno solo de los ms de diez sub-biomas de la Argentina, y que se desconocen los efectos que pueda causar en el resto del territorio.

Luego de recibir una mencin especial en Nueva Dehli por su vida de servicio a la Tierra, durante el Da Mundial del Medio Ambiente, Shiva particip del funeral de Madhav Dave, el Ministro de Medio Ambiente Hind que haba recibido amenazas por desaprobar la mostaza transgnica de Monsanto en la India, y que fue encontrado muerto en su casa el 18 de mayo. Al llegar a su ciudad natal, Dehradun, Vandana Shiva atendi a Pgina12 para hablar sobre el complejo escenario ambiental en el que estamos inmersos.

Cules son hoy las problemticas ambientales ms graves que enfrenta la humanidad?

El problema ms profundo es la continuacin de la visin mecanicista del mundo, el cual ve la naturaleza como algo inerte, como materia prima a ser explotada, como un vertedero para nuestros desechos. Esta visin del mundo gan fuerza con los combustibles fsiles, y se impuso en el mundo a travs del colonialismo, destruyendo las culturas de Bhoomi, Pachamama, Gaia, las cuales ven a la Tierra como un ser vivo, y a los seres humanos como parte de la tierra. Las diversas expresiones de la crisis ecolgica caos climtico, erosin de la biodiversidad, extincin de especies, desaparicin y contaminacin del agua, desertificacin, contaminacin txica estn todas relacionadas con este paradigma mecanicista anquilosado.

Cules son las expresiones materiales ms peligrosas de este paradigma mecanicista?

Como cientfica ecolgica y activista, veo la agricultura industrial como la fuente ms importante de destruccin de la salud del planeta y nuestra salud. El 75 por ciento de la destruccin del suelo, del agotamiento del agua, de la erosin de la biodiversidad, estn relacionados con los impactos de los productos qumicos en la agricultura. Estos productos qumicos se derivan de los combustibles fsiles, y la agricultura industrial es responsable de la mitad de los gases de efecto invernadero que contaminan la atmsfera y causan inestabilidad climtica. Los alimentos de esta agricultura tambin son responsables del 75 por ciento de las enfermedades crnicas que afectan a la humanidad. La fumigacin de Roundup en Argentina, en la soja Roundup Ready, ha llevado a una epidemia de cncer. Esto era conocido por Monsanto desde 1984. Sin embargo, mintieron diciendo que el glifosato Roundup es seguro. Pero tenemos una alternativa probada en la agroecologa del cultivo de alimentos sin venenos. La agricultura libre ahora se ha convertido en una alternativa para el medio ambiente y la salud. Y creo que est teniendo lugar un gran cambio de conciencia.

Qu posibilidades se abren para prohibir los cultivos transgnicos luego de que La Haya condenase a Monsanto por sus crmenes contra el medio ambiente?

Creo que se est volviendo inaceptable para la gente que las corporaciones criminales y los gobiernos pcaros puedan destruir la tierra sin ninguna responsabilidad, violando el principio de que el contaminador debe pagar. Creo que el mundo est cada vez ms abierto para entender el ecocidio como un verdadero crimen contra la naturaleza.

Hace pocas semanas, luego de visitar la Argentina en 2016, usted envi a la Corte Suprema de Justicia un escrito para poder atestiguar contra la corporacin Monsanto, cules son sus impresiones sobre la situacin en el pas?

En Argentina e India, Monsanto est atacando las leyes de patentes que reconocen que somos parte de la familia de la Tierra, que las plantas y los animales no son invenciones humanas y por lo tanto no son patentables. La codicia de Monsanto por recaudar derechos de autor a travs de patentes sobre semillas est llevndola a atacar nuestras leyes nacionales y la soberana de semillas

En qu pases se ha prohibido el uso de cultivos transgnicos?

La mayor parte de Europa est libre de OGM, la mayor parte de Asia est libre de OGM. Aparte del algodn transgnico, India no tiene ningn cultivo de alimentos transgnicos. Monsanto trat de impulsar una berenjena transgnica. Se organizaron audiencias pblicas en todo el pas y se detuvo. Durante dos aos, Monsanto-Bayer ha estado intentando empujar una mostaza transgnica que hemos detenido hasta ahora. El Satyagraha (trmino acuado por Mahatma Gandhi que se refiere a la fuerza de la verdad) y la no cooperacin con el Cartel del Veneno son nuestras ltimas estrategias de organizacin para tener zonas libres de OGM y de venenos.

Los cambios ambientales, con el calentamiento global en primer lugar, hoy amenazan con erradicar la vida en el planeta en el corto o mediano plazo. Cree que es posible revertir esta situacin?

El planeta no terminar con el calentamiento global. Lo que terminarn son las condiciones para la vida humana en la tierra. Cientficos como Stephen Hawking dicen que en 100 aos estaremos extinguidos, o que deberemos escapar a otros planetas. Pero hay una tercera opcin, reconocer que somos terrcolas, miembros de la familia de la tierra. Podemos rejuvenecer este planeta, nuestro hogar, a travs de la agroecologa, y crear condiciones para la continuacin de la vida humana y de otros seres vivos en la tierra. La agroecologa no es slo la solucin a la epidemia de veneno y enfermedad. Es la solucin al cambio climtico porque a travs de las plantas y la biodiversidad se extrae el exceso de carbono y nitrgeno del aire, y es devuelto al suelo, como escrib en el libro Soil not Oil. Quedarse aqu y cuidar de la Tierra tambin nos permite cuidar nuestro futuro. Esta es nuestra mejor opcin. Es un imperativo ecolgico.

