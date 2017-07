Entrevista con Jess Santrich, ex jefe guerrillero que lidera en solitario una huelga de hambre por los guerrilleros encarcelados

"Aqu lo que tenemos garantizado es un par de tiros en la cabeza"

Semana

Jess Santrich: Desde el da 26 de junio hay una protesta nacional. Iniciaron 1.200 y en este momento hay 1.486 guerrilleros de las Farc en huelga y alrededor de 1.700 en desobediencia. Yo me vincul el pasado lunes y lo que se busca es que se cumpla el acuerdo de La Habana que tiene que ver con la liberacin de nuestra gente.J. S.: Han salido de las crceles, hasta ahora, 843 personas. Debido a esas bajas cifras, comenz la protesta de la que participan 47 mujeres, una de ellas lactante. A eso se suman, 35 compaeros que tomaron la determinacin coserse la boca. Este jueves, hubo un plantn en las principales ciudades del pas: Medelln, Pereira, Popayn, Valledupar, Ccuta y Bogot.J. S.: Mayerli Becerra Muoz y tiene un beb de cuatro meses de edad. Ella est en la crcel de Ccuta y su caso est en manos del juez quinto de ejecucin de penas.J. S.: Aqu no hay fallas normativas porque el acuerdo tiene el mayor detalle que pueda tener una Ley de Amnista en el mundo. Eso se lo pueden preguntar a especialistas y juristas. Adems de tener un acuerdo depositado en el Consejo Federal Suizo en Berna, existe una declaracin unilateral del Estado ante Naciones Unidas, un acto legislativo que lo coloca en marco de interpretacin y un decreto presidencial que la regula. Incluso, hay una resolucin de reforzamiento del Hbeas Corpus, que no debi salir, pero ah est. Lo que hay es un problema de voluntad poltica y demoras, por ejemplo, en la entrega de las certificaciones.J. S.: En este momento estn colgados con la entrega de alrededor de 930. Adems, hacen falta actas de compromiso que el secretario de la Jurisdiccin Especial de Paz -no s si por falta de personal, falta de tiempo o voluntad- no se han gestionado. Me atrevera a pensar que es ms por lo primero, que por lo ltimo. Hay una actitud negligente, mezquina y antijurdica de los jueces de ejecucin de penas porque estn haciendo negacin de justicia, estn prevaricando y no hay instancia del Estado que le ponga freno a eso.J. S.: El da 26 de junio yo dije que en el caso mo, porque no quiero someter a los compaeros que estn en las crceles, es de una huelga de hambre indefinida hasta que salga el ltimo hombre de prisin."Es de una huelga de hambre indefinida hasta que salga el ltimo hombre de prisin".J. S.: He estado tomando agua e hidratndome con suero. La idea es que se aguante lo que ms se pueda para que alcancen a salir todos. Ojal haya una actitud de sensatez porque en La Habana nosotros dialogamos fue con el Gobierno, representando al Estado colombiano. No puede ser que la implementacin se convierta en una renegociacin con cada una de las instancias y ramas del poder pblico. Esto, incluyendo a la Fiscala que se ha convertido en otro palo en la rueda de la paz.J. S.: Las Farc ha cumplido a cabalidad con sus compromisos. Cuando se han presentado demoras no ha dependido de nosotros, sino del Gobierno con su parte. Este es un acuerdo que tiene un principio de igualdad, buena fe, de Pacta sunt servanda para cada una de las partes. Es decir, que lo que se acord hay que cumplirlo. Se habl desde un principio de simultaneidad e integridad. En la medida que las Farc cumpla, el Gobierno tambin. Sin embargo, nosotros entramos a las zonas veredales sin que la construccin de los campamentos hubiera terminado. La idea era que esos lugares la guerrilla iba a llegar a vivir de manera digna, el problema es que el tiempo pas y todava no se han terminado de construir.J. S.: Hay algunas acciones asistencialistas que -de su propia inspiracin- han hecho entidades del Estado como el SENA. Sin embargo, acciones derivadas del acuerdo de paz como tal, en el captulo de Reincorporacin, no hay ninguna. Hay un decreto que crea las instancias que manejarn la reincorporacin pero no han derivado en acciones prcticas. Aqu lo que hay son puras promesas en materia social, salud y generacin de proyectos productivos. Yo siempre he dicho que seguimos con el proyecto Escalona. Es decir, con la casa en el aire.J. S.: No hay certeza para los excombatientes de dnde van a ir el da 240 porque los sitios que ocupan ahora son terrenos alquilados. Se ha dicho, despus de tanta presin nuestra, que esos espacios se van a convertir en escenarios de formacin y reincorporacin, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No queremos que por cuenta de este incumplimiento en las liberaciones y en la implementacin, el pacto de La Habana se convierta en un falso positivo contra las esperanzas de reconciliacin de los colombianos.J. S.: S, totalmente. Hay unos planteamientos normativos que -por ms sea decirlo- estn en manos de una Corte Constitucional que se ha mostrado inclinada hacia la derecha que ha dicho har trizas el acuerdo. Una posicin que tambin ha mostrado el Procurador. En vez de velar por la administracin pblica, l ahora est es viendo cmo quita la posibilidad de que los extranjeros que estn en las Farc tengan vas de reincorporacin. Por eso digo, que aqu debe haber un compromiso de Estado. No podemos seguir con esa farsa de que como no hay divisin del poder en ramas y de que as es la democracia, toca ver qu se le ocurre a cada funcionario.J. S.: Si estn en accin. La Comisin de Seguimiento, Impulso y Verificacin a la Implementacin (Csivi) que tiene un componente de Gobierno y otro de Farc est funcionando. Precisamente a esa pertenezco yo, al lado de Ivn Mrquez, Victoria Sandino y tres ministros. Ah hemos podido adelantar los debates de la implementacin normativa, pese a que muchas veces el Gobierno ha pasado proyectos sin tener el visto bueno de la comisin, que es el procedimiento correcto.Sin embargo, aunque estamos ah tratando que esos desarrollos normativos se den. Luego vienen otros debates como los del Congreso de la Repblica donde da la impresin de que hay que negociar con cada congresista para que no le pongan 20.000 proposiciones al acuerdo que van en contra va de ellos. Luego la corte, le coloc cortapisas, casi una pualada al fast track. Lo que uno puede prever es que la corte ms adelante -si le da la gana- puede actuar contra la Jurisdiccin Especial de Paz (JEP) o la misma Ley de Amnista.J. S.: Inseguridad jurdica, inseguridad personal por la expansin del paramilitarismo e inseguridad socioeconmica porque no hay claridad sobre qu proyectos productivos van a desarrollar los excombatientes. Los otros dos puntos son la renegociacin en la que se ha convertido esto y la desfinanciacin. El Gobierno apenas promete comprometer 0.6 puntos del PIB. Eso no es nada con la deuda social inmensa que tiene el Estado con su pueblo.J. S.: Slo hay denuncias y promesas. Hay ms de 15.000 compulsas de copias que estn en ese escenario de lucha contra el paramilitarismo y la Fiscala nunca ha actuado. Del acuerdo se debi derivar una Unidad Especial de Investigacin para la desarticulacin de ese fenmeno, pero lo nico que ha encontrado son obstrucciones por parte del fiscal. Aqu hay una especie de proteccin a los financiadores del paramilitarismo y sealo de manera directa al fiscal en ese papel. Hasta cundo va a obstruir el proceso de paz.J. S.: Aqu lo que tenemos garantizado es un par de tiros en la cabeza. No hay garantas para la accin poltica no slo para las Farc, sino para el movimiento popular y social. Yo me aventurara a decir que lo que se est configurando es una reedicin de la Unin Patritica, del exterminio de la UP.J. S.: El plan nuestro es el acuerdo. La insistencia desde la Csivi y el CNR es que se cumpla todo lo que est all. Eso implicara actuar contra el paramilitarismo, generar medidas de seguridad para las comunidades y la organizacin que salta a la legalidad. No hablo con desazn sino con realismo. Hay un estado de incertidumbre porque no se ven garantas para que despus del da 240 haya tierra para los guerrilleros, dudo mucho eso.J. S.: Si vi el artculo con la supuesta solidaridad hacia m y atacando a la direccin de las Farc. Yo estoy en absoluta coincidencia con la direccin de las Farc. Nunca he hecho acciones ni imposiciones de disidencia. Pero tambin estoy sentando posiciones realistas frente a lo que se viene porque ha habido una actitud sistemtica de incumplimientos por parte del Estado.J. S.: No pienso ms en desertores porque las Farc son una organizacin poltica que ya dej las armas. Sin embargo, s puede haber desaliento y desazn. Por eso el Estado tiene el compromiso de generar alternativas para la construccin del buen vivir. No slo a las Farc sino a las comunidades. Aqu no se trata slo del asunto de las armas. La paz no slo es el silenciamiento de los fusiles, la paz es darle vivienda, salud y resolver las necesidades bsicas que tienen los colombianos.En el pas hay ms 12 millones de pobres. No se trata de que los que pertenecieron a las Farc se alzan o no en armas, aqu va continuar el alzamiento armado de parte de la gente oprimida, segregada y excluida si no se solucionan esos problemas que pretenden palear -de alguna forma- el acuerdo de La Habana.J. S.: Queremos entrar a todos los sectores de la economa y la accin social que hay en Colombia. La reincorporacin tiene dos captulos: uno es el poltico que abre las puertas para tener la personera jurdica que permite establecer el partido, eso se dar despus de la primera semana de agosto. El otro es el econmico, no se trata de crear guetos sino de vincularlos con todas las comunidades que han estado apartadas, aisladas del conjunto de desarrollo nacional. Eso es lo que deseamos. Estar en todos los sectores de la produccin, de las polticas y las artes. La terminacin de la guerra implica eso, una transformacin econmica, poltica pero tambin social y cultural.Fuente original: http://www.semana.com/nacion/multimedia/jesus-santrich-de-las-farc-habla-de-la-huelga-de-hambre-que-emprendio/530727