Modelos y referentes

En el proceso de la formacin humana nos encontramos con un concepto determinante, y este es el de modelo o referente. Necesitamos, sobre todo a edades tempranas, modelos a los cuales dirigir nuestras miradas, los nios requieren de referentes en su recorrido que ayuden en su proceso de socializacin; espejos, dirn otros, donde mirar. Lo cierto es que en las sociedades siempre hubo hroes, aquellas personas cuyo pensamiento y comportamiento eran considerados ejemplares.Los hroes o modelos tendrn un papel fundamental dentro de los sistemas sociales y depender en buena medida del tipo de referente que se tenga para que se obtenga un comportamiento social ms conveniente o menos. Deberemos atender pues a cules son los referentes sociales -y por qu lo son- para empezar a comprender por qu nuestras sociedades se basan en valores como el materialismo o la insolidaridad. Cules son los hroes sociales? En qu espejo se mira la sociedad? A quienes admiramos? Y las respuestas a estas preguntas no pueden ser ms desoladoras: admiramos a quienes poseen muchos bienes materiales -personas exitosas diran algunos, midiendo por tanto el xito en funcin de las posesiones-; alabamos a toda persona con fama independientemente de cul es el motivo de su popularidad. Nuestros hroes sern de este modo personas ricas, famosas y normalmente vacas de contenido. As, no hallaremos 'liderando' la accin seres solidarios que luchan por construir un mundo ms justo sino que nos topamos en la mayora de ocasiones, como decimos, con sujetos que actan estrictamente en base a la posesin material o al poder. Por qu en lugar de ensalzar a las personas del primer tipo solemos admirar y aspirar a convertirnos en seres del segundo?Los falsos hroes y sus valores, en efecto, nos son transmitidos a travs de la principal arma formativa social: los medios de comunicacin -o mejor dicho los medios de adoctrinamiento-, siendo la mayor de estas armas la televisin aunque ahora tambin internet, -tema que merecer un captulo aparte-. A travs de los medios se nos impondrn los modelos y a travs de los modelos se nos transmiten los valores por los que deberemos regir nuestro comportamiento o actuacin. As, la consigna ser que lo admirable es, como decimos, lo material y lo superfluo, la individualidad ms exacerbada o incluso el egosmo ms patolgico. Estas sern las caractersticas que poseern los modelos que son lanzados a travs de los medios y esta ser la conducta que deberemos ir interiorizando.Y aqu se nos presenta una de las claves: por qu los modelos de conducta que se ofrece por los medios son seres individualistas, egostas, superficiales y vacos de contenido? Y esta respuesta, lamentablemente, no es otra que lo que se busca es que la sociedad adopte los valores que se nos ofrecen con el modelo. Tenemos pues que lo que se pretende lograr no es una sociedad basada en la solidaridad sino en el egosmo; no se estar buscando por tanto la construccin de seres que cultiven la empata sino al contrario, se estar forjando la formacin de seres insensibles y vacos. Y es que el proceso en el que vamos adoptando la escala de valores del hroe es ms inconsciente que consciente, es decir, que la sociedad a la cual se le ofrece -o inculca- un sistema de valores del todo inadecuado ir progresivamente haciendo suyo dicho sistema, siendo este proceso como decimos en gran medida inconsciente.Nos encontramos pues con el gran inconveniente de que en base a sus intereses espurios el sistema econmico e irracional nos impone estos pseudomodelos, pero a la vez tenemos la esperanza y la posibilidad de anularlos haciendo consciente el proceso inconsciente por el cual forjamos en nosotros mismos nuestra escala de valores, un necesario autoexamen personal y social para ir reemplazando lo que no nos sirve o es contraproducente.Y no depender de nosotros el tipo de referente que se nos ofrezca desde el sistema imperante; pero en buena medida s de nosotros depender, desde la autoconciencia individual y social, el ir sustituyendo en nuestro cdigo tico estos falsos modelos con sus falsos valores por un sistema personal que nos permita el desarrollo de nuestras capacidades y el ir encaminndonos hacia la formacin de una sociedad ms justa y solidaria.

