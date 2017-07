No hay mal que dure 100 aos (ni cuerpo que lo resista)

In Memorian. A Rodolfo Oscar Estivill, jubilado suicidado por el ajuste macrista.

Un jubilado de 91 aos se suicid en una sede de Anses en Mar del Plata, luego de concurrir a la sucursal para realizar un cambio de domicilio. Rodolfo Oscar Estivill haba llegado a la agencia estatal a las diez de la maana junto a sus dos sobrinas para cambiar la direccin de cobro. Antes de irse, les pidi que esperaran en la entrada porque conoca a alguien del primer piso que ayudara. Al bajar de las escaleras, sac un arma, dijo estar cansado de luchar y se dispar ante la mirada de empleados y vecinos que realizaban diligencias. Centenares de marplatenses se reunieron en la puerta de esa sede, en Avenida Independencia y San Lorenzo, para protestar por el recorte a jubilados.



El suicidio de un jubilado de 91 aos en Mar del Plata desnuda la triste realidad que atraviesan los jubilados y jubiladas de todo el pas. Las polticas de este Gobierno atentan tanto a su vida como a las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, declararon en conjunto los tres gremios que tienen afiliados a trabajadores de la Anses, Asociacin Trabajadores del Estado (ATE), Asociacin del Personal de los Organismos de Prevencin Social (Apops) y Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi). Los sindicatos decretaron un paro nacional el pasado viernes: denuncian los recortes en jubilaciones, pensiones y en programas como Procrear y Progresar, y aseguran que el Gobierno va a ir por ms: elevar la edad jubilatoria, volver a las AFJP y desguazar todo el sistema de Seguridad Social Pblico.

El grado de angustia que cargan los jubilados es increble, pero lo peor de todo es la indiferencia dirigencial ante ese dolor, asegur Sandra Mayol, empleada y delegada gremial de Apops en Mar del Plata. Leonardo Fabre, el titular del gremio, dijo que hay un plan de exterminio hacia los jubilados y hasta habl de genocidio.

Este combinacin de violencia y angustia que se vive da a da en la Anses, producto de las medidas actuales del gobierno, me hace recordar a los noventa, cuando los jubilados estaban totalmente desesperados, afirm Carlos Ortega, secretario general del Secasfpi. Tambin describi los desafos que transitan actualmente los jubilados, pensionados y discapacitados para mantener sus beneficios: Hay gente que viaja 200 kilmetros slo para presentar una fecha de nacimiento o de defuncin de su pareja. Ac se hizo todo al revs, en vez de revisar los casos que podran ser dudosos, se les recort a todos, sin hacer ninguna evaluacin, indic Ortega y agreg que estamos en un retroceso notable, similar a los aos noventa cuando se crearon las AFJP. Esta gestin vaca el Fondo de Sustentabilidad con la simple excusa de que hay personas que no deben ser beneficiadas. Obviamente con estas revisiones injustas las personas se desesperan.

Mientras, las flores en homenaje a Estivill y los carteles de protesta contra el recorte a los jubilados se multiplicaban cada vez ms: El neoliberalismo mata, No a la suba de la edad jubilatoria, Los abuelos no somos descartables, fueron algunos de los mensajes que dejaron los marplatenses en la puerta de la sede de la Anses.

Luego del homicidio poltico de Mar del Plata, la Administracin Nacional de la Seguridad Social suspendi las intimaciones a los pensionados viudos, a quienes obligaba a demostrar su estado civil.

De acuerdo con la circular 15/17, que la Anses solo distribuy a travs de su correo interno, se inform a todas las oficinas de atencin al pblico que en el da de la fecha (30 de junio de 2017) ha finalizado la etapa de comunicaciones mediante orden de pago previsional (OPP), prevista en el programa de rutina de actualizacin de datos.

Los titulares que contaban con algn mensaje de los previstos en este procedimiento (Actualizacin de datos correspondientes a beneficios de pensin por fallecimiento) podrn corroborar que los mismos no se repetirn en mensuales siguientes, agrega la circular.

El ajuste ms anunciado no espera a octubre, ya comenz

1) La baja masiva de pensiones no contributivas: 170.000 beneficiarios.

2) El Plan Progresar destinado a incentivar el estudio de los jvenes entre 18 y 24 aos sufri una baja de 904.000 beneficiarios a 558.000, es decir, 346.000 menos. Se trata de una ayuda mensual de $ 900 congelados desde 2015. Las Universidades denuncian una quita del 31,4% del subsidio, de $ 8.147 millones a $ 5.520 millones.

3) El Plan Conectar Igualdad para acortar la brecha digital que entreg 5.3 millones de netbooks entre 2010/5 qued virtualmente paralizado; solo se entregaron 94.000 durante la administracin macrista y el gobierno se ahorr $ 1.200 millones.

4) Plan Remediar. De 74 medicamentos esenciales baj a 7.

5) SUMAR que brinda cobertura de salud a nios, adolescentes, embarazadas, hombres y mujeres hasta 64 aos pas de $ 2.274 millones en 2016 a $ 1.548 millones.

6) Lucha contra el Sida y ETS (Enfermedades de Transmisin Sexual): se rebaj en $ 105 millones.

7) Argentina Sonre de atencin odontolgica fue dado de baja. Supona una inversin anual de $ 233 millones.

8) Suspensin de la entrega de 60.000 kits del Programa de Acompaamiento de la Madre y el Recin nacido Qunita.

9) Restricciones en la cobertura de medicamentos al 100% para jubilados: 200.000 afectados.

10) Cambios en el sistema de facturacin en la Obra social de jubilados al sistema de cpitas: $ 1.600 millones.

11) REPRO. Programa de subsidios para proteger los puestos de trabajo. En plena ola de despidos en 2016 se otorg a 123.056 trabajadores contra 756.487 que lo cobraron el ao anterior: $ 814 millones menos.

Un grupo de clubes bonaerenses se reunir el prximo lunes para analizar cmo proseguir judicialmente el reclamo frente al tarifazo en la factura de electricidad, luego de que la semana pasada recibiera un revs por parte de la Sala 1 de la Cmara Federal de San Martn. El fallo de la Sala habilit la suba del servicio para el caso de seis instituciones, que haban apelado el incremento en la boleta que alcanz al 500 % de incremento. Adems tendrn que pagar el retroactivo. En el escrito los jueces consideraron suficiente que la demanda qued abstracta porque hay un nuevo cuadro tarifario que se valid en una audiencia pblica. Ahora, bajo el patrocinio de la Defensora del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Guido Lorenzino, se analizar una presentacin basada en la Ley de Defensa al Consumidor. En algunos casos la factura trep de 6.000 a 30.000 pesos.

Las seis instituciones que presentaron el amparo cuentan en promedio con unos 1.000 socios cada una y cobran cuotas de entre 250 y 300 pesos. Tras conocerse el revs judicial denunciaron que no pueden aumentar las cuotas en proporcin porque la gente no las pagara. Adems de atender a sus socios, en los clubes funcionan colonias de verano y hay actividades deportivas para chicos de las escuelas de la zona.

Tambin hay una avanzada del gobierno sobre las cooperativas. La recuperada Cueroflex de San Martn pas de pagar $ 50.000 de luz a 3.8 millones. La vidriera Vitrofin de Rosario pas de pagar $ 40.000 de gas mensuales a ms de 300.000 pesos, por tal motivo, apagaron el horno durante el verano, a pesar que debe estar prendido las 24 horas todos los das, y los trabajadores bajaron sus retiros en un 50%. A la textil CITA de La Plata le llegaron facturas de $ 50.000 que mediante un convenio con Edelap redujeron a la mitad. No obstante, tuvieron que cortar el turno noche porque en ese horario la luz es ms cara. Para la jabonera Caada Rosqun de Rosario las nuevas facturas significan el 35% del costo de produccin, aunque admiten que a otras recuperadas del sector les ha subido hasta un 70%. Otro caso es el de Zann que el ao pasado pas de pagar $ 1.000.000 a 8.000.000 de gas.

Al respecto, Joaqun Fernndez, presidente de la Red Textil, seal: Hay una avanzada del gobierno. Ya sea a partir de tarifas exorbitantes o de trabas burocrticas, ya sea de ARBA, AFIP o de la justicia. Buscan trabar la continuidad de las cooperativas y recuperadas. Para la Confederacin Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) esto incluye la baja general del consumo y la apertura de importaciones como parte del modelo.

PepsiCo

Trabajadores de la multinacional Pepsico Argentina reclamaron en contra de los despidos generados por el cierre de la planta Florida, ubicada en el partido bonaerense de Vicente Lpez, durante la previa del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario.

No a los 600 despidos, 600 familias sin trabajo, 600 familias en la calle, fueron algunos de los mensajes mostrados antes del inicio de la fiesta del astro del Barcelona y el seleccionado argentino.

En la fiesta de Messi la bebida no alcohlica fue de la lnea Pepsi, en sus variantes cola, lima (Seven Up) y naranja (Mirinda).

Hace nueve das, la empresa Pepsico Argentina anunci el cierre de su planta de snacks ubicada en Florida, donde trabajaban unos 536 empleados.



Los obreros de PepsiCo, como parte de su plan de lucha, tambin hicieron el viernes un corte en la Panamerica a la altura de Henry Ford. Fue sorpresivo, burlando a los centenares de gendarmes que da a da estn apostados por la maana en Avenida San Martn y Panamericana cerca de la fbrica. Entre las 6:30 hasta casi las 8 de la maana, dur esta nueva medida de lucha en reclamo por la reapertura de la fbrica.

Por la tarde, un importante plenario defini medidas en apoyo a la lucha. En la reunin participaron dirigentes de distintos gremios (telefnicos, subte, estatales, docentes, entre otros), referentes polticos y de Derechos Humanos, y numerosas delegaciones obreras de ms de 30 gremios.

Tras el saludo de Marcelo Frondizi (Secretario de organizacin de ATE Capital), Camilo Mones de PepsiCo, resumi la situacin del conflicto, denunciando la complicidad del Ministerio de Trabajo y el sindicato de Rodolfo Daer en el brutal cierre que pretende dejar en la calle casi 600 familias. El lunes pasado en asamblea decidimos ingresar a la fbrica para permanecer all en defensa de nuestra fuente de trabajo. Pero no queremos encerrarnos. Queremos salir con toda la fuerza hacia afuera, hacer medidas contundentes para que nuestro reclamo se haga pblico, ganando las calles para que tome nota el gobierno, y afectando los intereses de la multinacional PepsiCo. Nuestro conflicto es parte de un ataque ms de conjunto, y queremos sumarlos a todos ustedes a esta pelea contra los despidos, las suspensiones y el ajuste de Macri que viven miles de trabajadores.

All destac las acciones que haban hecho estos das, el bloqueo conjunto con Camioneros y el corte sorpresivo de AU Panamericana. Y plante entonces las cuatro propuestas iniciales: la primera, jornada nacional de lucha para el da martes 4 de julio, que tendr como accin central un corte de la Avenida 9 de Julio por la maana y acciones en otros puntos del pas; el impulso a la campaa No compre productos de PepsiCo que ya impulsan referentes de Madres de Plaza de Mayo y decenas de personalidades, con afiches y 100.000 stickers; el impulso de un gran fondo de lucha con colectas y bonos, para sostener a los trabajadores; la realizacin de acciones frente a plantas del gremio de la Alimentacin.

Para estas medidas, los trabajadores de PepsiCo pidieron el apoyo real y contundente de todos los gremios y organizaciones presentes.

El jueves 22 de junio en un plenario de delegados del Sutiaga de Trelew (Chubut) decidieron parar 48 horas en apoyo a la lucha de los despedidos de la Pepsi de esa localidad.

El paro involucr a alrededor de 250-300 trabajadores de Coca Cola, Ivess, el resto de las soderas, incluyendo distribuidoras que tambin dependen de la misma empresa de Pepsi, detall Claudio Lpez, delegado de Coca Cola. La conduccin del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga) y la Federacin Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (Fataga) haban entregado a los 48 trabajadores sin plantear ninguna perspectiva de lucha e incluso acordando con la patronal el pasado 29 de mayo.

Los despedidos se encuentran haciendo un acampe en los portones de la planta desde el martes 20 de junio, en reclamo por el cobro total de las indemnizaciones y para conformar una cooperativa de envasado de agua y soda.

Este lunes tendrn una reunin con miembros del Gobierno provincial, donde discutirn el panorama. Se sabe que el jueves pasado funcionarios de la provincia mantuvieron una reunin con representantes de Cervecera y Maltera Quilmes S. A. donde recibieron la negativa rotunda a ceder en comodato las instalaciones y las maquinarias para el proyecto de cooperativa, y a cambio propusieron pagar lo adeudado en las indemnizaciones y un plus, aunque an no se conoci la cifra.

La salida parece ser clara y tanto el Gobierno como la oposicin en la Legislatura provincial estn en condiciones de resolverla: la expropiacin sin indemnizacin de la planta y la maquinaria de la Pepsi, para que los trabajadores conformen la cooperativa y la pongan a producir bajo gestin obrera.

Lejos de bajar los brazos y naturalizar la situacin, los trabajadores demuestran que estn dispuestos a luchar por cuidar las fuentes laborales. El cierre de la carta que le presentaron al Intendente es clarificador al respecto: Por eso nos ponemos de pie en esta lucha contra estas polticas neoliberales que solo favorecen a estas mega empresas multinacionales que solo ven en nosotros, la clase obrera, un nmero detrs de una computadora y no lo que realmente somos.

Ms despidos y suspensiones

Ante las medidas que intenta tomar Acindar Navarro (Rosario) como amenazas de suspensiones y continuar con el ajuste, los trabajadores realizarn una manifestacin el 4 de julio en la puerta del establecimiento en la calle Pern (ex Godoy) al 8.000 a las 11:30.

Este 30 de junio se cumplieron seis meses del cierre de Chateubriand, la fbrica quesera propiedad de Aldo Muscolini en la localidad de Carmen, Provincia de Santa Fe. Son 17 los trabajadores que perdieron su puesto laboral, algunos con hasta 15 aos dentro de fbrica y familia a cargo. Changueando y rebuscndose la vida, la mayora sostiene el acampe en el predio de la planta para resguardarla. Piden que aquellos sectores polticos que han sido solidarios al principio retomen con fuerzas el reclamo por la reapertura, dado que el cierre no se debi a una crisis del sector sino ms bien a desmanejos de Muscolini para deshacerse de una fbrica rentable.

La empresa de cosechadoras santafesina Vassalli Fabril SA sorprendi a su plantel de empleados al ofrecer un centenar de retiros voluntarios para achicar el plantel de ms de 500 trabajadores con que cuenta actualmente, lo que la convierte en la principal fuente de empleo a nivel local y regional.

La empresa Cartellone que construye uno de los tramos de la autova 18, entre Viale y Paran, en Entre Ros, suspendi el jueves pasado a 150 empleados, por 20 das sin goce de haberes.

Autobuses Crdoba suspendi a seis delegados que encabezaron la protesta que paraliz el transporte en la Provincia por 10 das. Adems les prohben el ingreso a las instalaciones. Mientras, la empresa Ersa hizo lo propio con otros ocho.

Mediante un comunicado, la Central de trabajadores expres que a pocos das de finalizado el paro del transporte urbano de pasajeros en Crdoba, la CGT Regional Crdoba ratifica su reclamo por la reincorporacin de los ms de 160 trabajadores despedidos, tras el paro que se extendi entre el 5 y el 13 de junio ltimo.

El 40 % de los 160 despidos corresponde a mujeres, cuando ellas equivalen slo al 6 % de quienes estn al frente de un volante del servicio pblico del transporte de pasajeros. Son 60 trolebuseras despedidas. Una desproporcin que ellas atribuyen a la misoginia del Intendente y de los empresarios, y entienden como un castigo por el protagonismo que tuvieron en el conflicto. Por eso presentaron una denuncia en el Inadi, por discriminacin, persecucin gremial y violencia de gnero.

La empresa minera cordobesa CEFAS cesante a todos los trabajadores de la planta productora de cal ubicada en Canteras Quilpo y orden el cierre de la mina. La situacin sorprendi a los 70 trabajadores que no slo dependan de los salarios de la empresa, sino que tambin vivan en casas que pertenecan a ella.

Con esta ltima resolucin, culmin un proceso de achicamiento que comenz a fines del ao 2016 cuando se produjeron otros 80 despidos.

En horas de la maana del jueves, trabajadores y dirigentes de varios gremios se concentraron en la esquina de las calles Rivadavia y 9 de Julio, en la localidad de Zrate, ante la llegada de la Ministra de Seguridad de la Nacin, Patricia Bullrich.

Durante algunas horas, los trabajadores all presentes realizaron cantos alusivos a la funcionaria nacional, as como tambin al presidente Mauricio Macri, en un claro clima de descontento por las polticas llevadas a cabo por el Ejecutivo Nacional y la falta de respuestas ante el aumento de la desocupacin que golpea a la regin.



Ariel Puebla, secretario adjunto de UOCRA Zrate, estuvo presente en la manifestacin y manifest: Hace dos meses que venimos en estado de alerta y movilizacin por la situacin regional; maana vamos estar en Baradero con la CGT Regional, cada uno de los sindicatos hermanos tienen dificultades.



Puntualizando en el escenario actual del sector de la construccin, Puebla detall: Desde que asumi este gobierno la construccin viene cayendo, perdimos 80.000 puestos de trabajo y no los hemos podido recuperar. Es lamentable lo que estamos pasando, venir ac es hacernos presentes y denunciar todo esto, porque parece que hay odos sordos. Hemos estado reunidos con Julin Gadano (Subsecretario de Energa Nuclear) y nos ha dicho que por ahora no van a continuar con la obra en la Central Nuclear. Ha sido todo una mentira, una falsa esperanza para los trabajadores, porque la dignidad del trabajador es el reclamo de tener una fuente laboral.



Mientras los obreros de Atucha despedidos protestaban en Zrate lo mismo suceda en la vecina localidad de Campana por los obreros de Carboclor que fueron despedidos por la empresa qumica tras anunciar el cierre de su planta.



Segn informaron, las desvinculaciones de empleados que trabajan en la lnea, que se ubican dentro del convenio firmado por el sindicato qumico, ascenderan a 100 y luego hay otras 70 personas del rea administrativa y jerrquica.



Nstor Pitrola, candidato a Senador por el Partido Obrero en las listas del Frente de Izquierda de la Provincia de Buenos Aires, recorri Baradero, San Pedro y San Nicols, donde se reuni con dirigentes de la Asamblea Ambiental de Ramallo, con la Comisin Directiva del Sindicato de Refineras que protagoniz una huelga de 35 das en la planta de Ingredion contra despidos masivos, y convers con dirigentes sindicales que marcharon al Municipio de Baradero contra los despidos en Atucha.

Al culminar su visita en la localidad de San Nicols se refiri al nuevo aumento de la nafta: La nafta que aumentar (por quinta vez) casi a $20 y ms an en la Provincia de Buenos Aires, premia a las petroleras que desinvierten porque la produccin ha cado un 19% en lo que va del ao y motoriza la inflacin deteriorando salarios y jubilaciones."

Este nuevo aumento otorga un beneficio extraordinario a las petroleras cuando en el trimestre el precio internacional al que compran las refinadoras baj de 52 a 48 dlares y el costo argentino del barril es un tercio de eso.

Rechazamos el naftazo. En defensa de los trabajadores y de una salida para la crisis energtica del pas, el Frente de Izquierda plantea la nacionalizacin integral del petrleo y el gas. Es necesario un plan de industrializacin nacional dirigido por los trabajadores., finaliz Pitrola.

A pesar del nuevo tarifazo que desde el domingo aument el precio de los combustibles entre 6/7 %, continan los despidos en la actividad petrolera. La firma de servicios petroleros OPS se desvincul el mircoles de otros 193 trabajadores sumando en los ltimos diez meses un total de 1.308 despidos. Los argumentos que dan desde la empresa son el crtico cuadro econmico y financiero que enfrenta toda la actividad.

El titular del gremio petrolero de Chubut, Jorge vila, dijo que a partir del mes que viene estn en peligro cerca de 900 puestos de trabajo que las operadoras llaman sobrantes, que estn sin una actividad fija y perdern su sustento.

vila asegur que por ejemplo, la empresa Tecpetrol tiene a 250 trabajadores que mantiene en sus casas o con jornadas reducidas, al igual que YPF que tiene a 350 operarios en esas condiciones.

Si sumamos a las empresas de servicios que son satlites de las operadoras llegamos a un nmero cercano a los 900 trabajadores que quedarn en la calle y esto es lisa y llanamente el final de la paz social, advirti el dirigente gremial.

vila explic que desde el punto de vista sindical hicimos todo lo que est a nuestro alcance, aceptamos a travs de una adenda condiciones especiales para sostener las fuentes de trabajo con plazo hasta fin de ao, pero las operadoras nos dicen que aguantan hasta ac.

Record que en el caso de Comodoro Rivadavia ms del 90 % de la actividad depende del petrleo y ni hablar de las cuentas pblicas que tiene uno de sus principales sustentos en el ingreso por regalas petroleras.

vila asegur que hasta ahora se perdieron por goteo 1.400 puestos de trabajo en el sector, gente que acept retiros voluntarios y acuerdos particulares.

No obstante, las petroleras y empresas de gas recibieron al menos 176.000 millones de pesos desde 2013 de manos del Estado con el objetivo de incrementar la produccin de hidrocarburos.

Segn un estudio del Centro de la Regulacin Econmica de los Servicios Pblicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano, estas transferencias se deben a que nuestro pas mantiene una poltica de precios internos altos artificialmente tanto para el petrleo crudo como para el gas natural.

En el caso del gas, se aplica desde 2013 el plan Gas Plus, por el cual se transfirieron a las empresas del sector, segn datos del Ministerio de Energa que dirige Juan Jos Aranguren, ex directivo de Shell, $ 72.500 millones, de los cuales $ 43.073 millones corresponden al 2016. El salto se debe a que el tarifazo del ao pasado impuls los precios del gas, adems de dolarizarlos.

Sin embargo, la produccin de gas se ubica en niveles similares al 2013, estamos a fojas cero, seala el informe. Adems, cay la cantidad de pozos en actividad en relacin con la cifra del 2012.

En 2016 se subsidi la produccin por un monto de U$S 2.900 millones equivalente a toda la inversin anual realizada en la produccin de hidrocarburos, incluida Vaca Muerta.

En relacin al petrleo, la implementacin del llamado barril criollo desde 2014, implic para los consumidores argentinos pagar los combustibles ms caros de la regin. Los consumidores transfirieron a las petroleras aproximadamente U$S 6.500 millones entre 2015/6. De todos modos, la produccin cay un 5 % en 2016 en relacin al 2013, y en el primer trimestre de 2017 fue un 7 % menor que la del mismo perodo del 2016.

La destruccin del empleo es parte de la estrategia oficial

Ya lo haba adelantado Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nacin, das despus de las elecciones de 2015, cuando le confi al presidente electo que con este nivel de salarios, Argentina es inviable: solo vamos a comenzar a crecer bajndolos al menos un 40%. Y la nica forma de negociar una baja real es con un desempleo superior al 15 %.

Segn el informe del Indec correspondiente al primer trimestre del corriente ao el desempleo alcanza al 9,2 % de la poblacin econmicamente activa (PEA), 1.700.000 desocupados, y el 9,9 % se encuentra subocupado, o sea, que trabajan menos de 35 horas. Entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017 se crearon 113.000 empleos en blanco, de los cuales 86.000 son monotributistas y 28.000 ingresaron al sector pblico. En el sector privado se crearon 2.200 puestos de trabajo, un 0,03%.

Segn la consultora Ecolatina la desocupacin en el primer trimestre del ao habra registrado un aumento de 1,2 puntos que obedeci tanto a la destruccin neta del empleo -124.000 puestos de trabajo- como a la mayor cantidad de personas -81.000- que ingresaron al mercado laboral esperando conseguir un empleo.

En la Gran Buenos Aires el ndice de desocupacin trepa al 11,8 % y si se incorporan los subocupados al 23,7 %, casi la cuarta parte de las personas en condiciones de trabajar, lo cual significa que 1.300.000 tienen serias dificultades para llegar a fin de mes.

All la pobreza alcanza al 34,6 % de la poblacin, lo cual equivale a ms de un tercio de sus habitantes, unas 4.000.000 de personas, mientras la media en todo el pas es de 30,3 %.

Adems, existen 271.000 hogares con necesidades bsicas insatisfechas, que equivale al 25 % de todo el pas.

Volviendo al empleo, u n informe del propio Ministerio de Trabajo detall que en abril los asalariados registrados en el sector privado bajaron un 0,8% comparado con marzo y equivale a que se perdieron 50.600 puestos laborales ms. L a situacin es particularmente grave entre los jvenes: ocho de cada diez entre 14 y 29 aos carece de trabajo. En la ltima Encuesta Permanente de Hogares (EPH) el Indec seal que en el caso de las mujeres hasta 29 aos alcanzaba el 20,1 %, mientras que en el caso de los varones llegaba al 17,2 %. El titular del organismo, Jorge Todesca, fue ms contundente cuando asegur el mes pasado que el 60 % de los desempleados tena menos de 30 aos.

Si se agregan los jvenes que tienen empleo no registrado, contratos a plazo, trabajan en grupos familiares o son asalariados registrados, pero sus ingresos no alcanzan el salario mnimo o forman parte del colectivo de cuentapropistas, lleva a que el 80 % de los jvenes que conforman la PEA se encuentra en alguna forma de insercin precaria en el mercado laboral.

Es decir, 3.200.000 jvenes estn afectados a esta problemtica sobre un universo de 4 millones que son los que trabajan o quieren trabajar y no consiguen empleo.

La economa argentina necesita crear 200.000 puestos de trabajo por ao para no aumentar el desempleo. Y para reducir un punto por ao la tasa de desocupacin, la creacin anual de empleo deber estar en torno a 400.000 puestos.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aprovech para poner en discusin nuevamente la Ley de Primer Empleo que promueve exenciones en las contribuciones patronales as como subsidios del Estado. Toda una estrategia de reduccin de costos laborales.

Una veintena de organizaciones sociales que se movilizaron hasta el Ministerio de Desarrollo Social para reclamar la puesta en marcha de un plan de infraestructura que vuelva a emplear a los 40.000 cooperativistas bonaerenses que quedaron desempleados en el ltimo ao y medio, fueron brutalmente reprimidos por la Polica de la Ciudad, que los dispers con gases y balas de goma.



Paritaria docente



La paritaria de los maestros y profesores bonaerenses qued en cercanas de un acuerdo. La administracin de Mara Eugenia Vidal podra sellar con xito su estrategia "de mediano plazo" al cumplirse casi el primer semestre del ciclo lectivo. El mircoles pasado, la Provincia mejor la oferta que llega al 27,4%, la cual incluye la contemplacin de la prdida del poder adquisitivo 2016, al tiempo que se mantienen los descuentos por das de huelga a los docentes. Otra seal que avizora el acuerdo es que tanto los sindicatos como la administracin de Cambiemos ya fijaron cronograma para la discusin salarial del ao prximo. El martes prximo las organizaciones sindicales darn a conocer su decisin respecto de esta nueva instancia.

El gobierno de Vidal maltrat a los docentes con salarios congelados desde agosto del 2016, lanzando desde febrero provocacin tras provocacin. El peligro de un reinicio de la lucha, lo oblig a la primera reunin donde dej de lado las bonificaciones por mrito, el presentismo y la propuesta a 3 aos.

Desde Tribuna Docente orientada por Romina del Pl, Secretaria general de La Matanza, adelantaron el rechazo a esta oferta, considerando que han dado un paso al obligar a archivar el presentismo y otros, pero no deben caer en la trampa que les tiende el gobierno con la complicidad de las direcciones sindicales provinciales de un salario bajo la lnea de pobreza. De all que debatirn en asambleas una contrapropuesta a la del gobierno: todo en una cuota, al bsico y no menos del 35 %.



